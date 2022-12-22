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Новости Война
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Поражение РФ и Путина в Украине – интерес национальной безопасности США, - сенатор-республиканец Грэм

грем,ліндсі

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм после выступления президента Владимира Зеленского в Конгрессе заявил, что победа Украины в войне – это победа США.

Об этом он написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

Грэм считает, что Зеленский произнес в Конгрессе одну из самых вдохновляющих речей, которые он когда-то слышал.

Он отметил, что украинский президент дал понять, что Украина "жива и здорова" после 10 месяцев великой войны и полна решимости не сдаваться России и диктатору Владимиру Путину.

"В интересах национальной безопасности Америки, чтобы путинская Россия потерпела поражение в Украине. Прощение и забвение всех военных преступлений, совершенных Россией в Украине, разрушает верховенство закона в том виде, в каком мы его знаем, а разрешение Путину успешно захватить территорию суверенного соседа разрушает мировой порядок в том виде, в каком мы его знаем", - заявил Грэм.

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Сенатор подчеркнул, что Украина не просит США вести за нее войну, а лишь призывает оказать вооружение и финансовую помощь, чтобы продолжать бороться.

"Я горжусь тем, что поддерживаю Украину. Победа Украины – это наша победа" – написал он.

Автор: 

США (26409) Линдси Грэм (60)


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Тільки для цього потрібна більша кількість зброї, а не краплини
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22.12.2022 13:14 Ответить
Ліндсі Грем - найкращий кандидат від слонів на посаду Президента США. Куди кращий від Дісанткіса
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22.12.2022 14:40 Ответить
Дякую народу Великої АМЕРИКИ!
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22.12.2022 14:50 Ответить
"Прощення та забуття всіх воєнних злочинів, скоєних Росією в Україні, руйнує верховенство закону у тому вигляді, в якому ми його знаємо, а дозвіл Путіну успішно захопити територію суверенного сусіда руйнує світовий порядок у тому вигляді, в якому ми його знаємо", - заявив Грем.

Так, и это было сказано тем, кто предлагает переговоры с путлером, т.е. это сказано в адрес Байдена
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22.12.2022 18:39 Ответить
 
 