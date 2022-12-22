Поражение РФ и Путина в Украине – интерес национальной безопасности США, - сенатор-республиканец Грэм

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм после выступления президента Владимира Зеленского в Конгрессе заявил, что победа Украины в войне – это победа США.

Об этом он написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

Грэм считает, что Зеленский произнес в Конгрессе одну из самых вдохновляющих речей, которые он когда-то слышал.

Он отметил, что украинский президент дал понять, что Украина "жива и здорова" после 10 месяцев великой войны и полна решимости не сдаваться России и диктатору Владимиру Путину.

"В интересах национальной безопасности Америки, чтобы путинская Россия потерпела поражение в Украине. Прощение и забвение всех военных преступлений, совершенных Россией в Украине, разрушает верховенство закона в том виде, в каком мы его знаем, а разрешение Путину успешно захватить территорию суверенного соседа разрушает мировой порядок в том виде, в каком мы его знаем", - заявил Грэм.

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Сенатор подчеркнул, что Украина не просит США вести за нее войну, а лишь призывает оказать вооружение и финансовую помощь, чтобы продолжать бороться.

"Я горжусь тем, что поддерживаю Украину. Победа Украины – это наша победа" – написал он.