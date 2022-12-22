Россияне привозят украинских пленных на обмен, а затем возвращают в колонии и говорят им, что Украина якобы отказывается их менять, - Лубинец
Российские захватчики привозят пленных украинских защитников якобы на обмен, а затем возвращают в колонии и говорят, что Украина отказывается менять.
Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
"Украинских пленных иногда умышленно вывозят якобы на обмен, а затем возвращают в колонию и говорят, что Украина отказывается их менять. Мы рассматриваем это как вид пыток. Отмечаем, что Украина не отказалась ни от одного человека, предложенного российской стороной на обмен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Украина постоянно поднимает вопрос по обращению с нашими пленными на международном уровне.
"Благодаря этому давлению условия содержания в последнее время улучшились. Об этом свидетельствуют и вернувшиеся из плена", - добавил Лубинец.
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