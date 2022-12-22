РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9758 посетителей онлайн
Новости Война
3 309 6

Россияне привозят украинских пленных на обмен, а затем возвращают в колонии и говорят им, что Украина якобы отказывается их менять, - Лубинец

полонені

Российские захватчики привозят пленных украинских защитников якобы на обмен, а затем возвращают в колонии и говорят, что Украина отказывается менять.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Украинских пленных иногда умышленно вывозят якобы на обмен, а затем возвращают в колонию и говорят, что Украина отказывается их менять. Мы рассматриваем это как вид пыток. Отмечаем, что Украина не отказалась ни от одного человека, предложенного российской стороной на обмен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина постоянно поднимает вопрос по обращению с нашими пленными на международном уровне.

"Благодаря этому давлению условия содержания в последнее время улучшились. Об этом свидетельствуют и вернувшиеся из плена", - добавил Лубинец.

Читайте также: Россия реже всего забирает во время обменов мобилизованных с оккупированных территорий, - ГУР

Автор: 

военнопленные (1044) обмен (1367) пленные (2127) Лубинец Дмитрий (452)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Підлості рашистів меж немає.
По всіх напрямках, куди не глянь, кругом брехня і підлість.
Виродки, яких світ ще не бачив!
показать весь комментарий
22.12.2022 14:16 Ответить
В'язні позьавлені інфи.
Треба листівками шмаляти.
Доводити про це усіма доступними засобами....
показать весь комментарий
22.12.2022 14:59 Ответить
Це вид тортур над полоненими. Амнесті Інтернешнел вже засудила такі тортури? А що ж так?
показать весь комментарий
22.12.2022 15:12 Ответить
Есть ли хоть какая-то мерзость на которую не способны чекистко-кгбшные уроды...
показать весь комментарий
22.12.2022 16:03 Ответить
нелюдь.
показать весь комментарий
22.12.2022 16:05 Ответить
кацапи...
показать весь комментарий
22.12.2022 16:17 Ответить
 
 