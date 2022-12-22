Взрыв в ресторане с Рогозиным: пограничники "передали" ему "протокол" через "неравнодушных товарищей"
Украинские пограничники знали, где именно на оккупированных территориях находится бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и сообщили эти данные "неравнодушным товарищам".
Об этом рассказали в Государственной пограничной службе, передает Цензор.НЕТ.
Там рассказали, что Государственная пограничная служба "нашла место нахождения" Рогозина на оккупированной территории в Донецкой области.
"Лично вручить протокол нарушителю пограничники не смогли, поэтому данному лицу его "передали" во время празднования им дня рождения неравнодушные товарищи", - говорится в сообщении ГНСУ.
Пограничники призвали россиян не нарушать украинское законодательство, пообещав, что "ответственность обязательно наступит".
Накануне стало известно, что Рогозин и премьер-министр ДНР Виталий Хоценко получили ранения при взрыве в ресторане в оккупированном Донецке. Они праздновали там день рождения Рогозина.
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Уламок Ескалібура в сраку запхав! 😂
Ахаха.
тут питания, або раком стояв, або вата
в голові 🤔
Операция по подрыву задницы выполнена блестяще. Орден ему, а лучше два- на обе ягодицы!
Шкода, що день народження рИгозіна не став днем його смерті. Ми б відсвяткували цю подію. А ще шкода , що пєніс душилін та сальдо були у кремлі, а не у ресторані. Ну, нічого, їх ще теж привітають небайдужі бандерівці.
Її схиблений керівник, не знає на чому піариться.