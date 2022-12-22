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Новости Война
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Взрыв в ресторане с Рогозиным: пограничники "передали" ему "протокол" через "неравнодушных товарищей"

дмитро,рогозін

Украинские пограничники знали, где именно на оккупированных территориях находится бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и сообщили эти данные "неравнодушным товарищам".

Об этом рассказали в Государственной пограничной службе, передает Цензор.НЕТ.

Там рассказали, что Государственная пограничная служба "нашла место нахождения" Рогозина на оккупированной территории в Донецкой области.

"Лично вручить протокол нарушителю пограничники не смогли, поэтому данному лицу его "передали" во время празднования им дня рождения неравнодушные товарищи", - говорится в сообщении ГНСУ.

Пограничники призвали россиян не нарушать украинское законодательство, пообещав, что "ответственность обязательно наступит".

Накануне стало известно, что Рогозин и премьер-министр ДНР Виталий Хоценко получили ранения при взрыве в ресторане в оккупированном Донецке. Они праздновали там день рождения Рогозина.

Также читайте: Путин уволил Рогозина из "Роскосмоса". Он может стать куратором Донбасса

Автор: 

взрыв (6727) Госпогранслужба (6374) Донецьк (6320) Рогозин Дмитрий (243)


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Топ комментарии
+30
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22.12.2022 13:40
+19
Надо было валить его химарсом, так что бы дом сложился, вместе с посетителями.
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22.12.2022 13:39
+18
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22.12.2022 13:38
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22.12.2022 13:38 Ответить
Надо было валить его химарсом, так что бы дом сложился, вместе с посетителями.
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22.12.2022 13:39 Ответить
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22.12.2022 13:40 Ответить
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22.12.2022 14:17 Ответить
Членоврєдітєль!

Уламок Ескалібура в сраку запхав! 😂
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22.12.2022 14:20 Ответить
Піде слідом за курощупом.
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22.12.2022 13:42 Ответить
Цінний подарунок мабудь, якщо він його від свого серця, ой... своєї сральні відірвати не може.
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22.12.2022 14:09 Ответить
Зато кадыровцы не изнасилуют. В некуда .
Ахаха.
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22.12.2022 14:10 Ответить
Поколються об уламок 155 мм, або й взагалі злати можуть...😂
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22.12.2022 14:22 Ответить
Млин, ну вот как можно было части сраки лишиться? Он там что, тверк танцевал?
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22.12.2022 14:16 Ответить
М О Л О Д Ц Ы! ! ! Это лучший результат, осколок в позвоночник, шоб ты **** всю жизнь под себя ходил, растение, и шоб твои родственники тебя удавили подушкой,когда надоест тебе жопу мыть))))) Прям праздник какой то. Слава Украине!!!
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22.12.2022 14:17 Ответить
какой позвоночник? под лопатку, осколок небольшой 3х4.
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22.12.2022 14:34 Ответить
читала, що цей клоун отримав поранення у спину, сподіваюсь що це його дупа, й в нього там велика залізна скалка, щоб ні сісти, ні спати...
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22.12.2022 14:21 Ответить
Перше повідомлення було "осколки поразили мягкие ткани головы" 😂

тут питания, або раком стояв, або вата
в голові 🤔
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22.12.2022 14:25 Ответить
теперь в его жопе будет две дырки - и срать они будут по-очереди )))
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22.12.2022 14:22 Ответить
"Рогожин фаршированный лимонкой". Про Наполеона шляпу пошутили тортом наполеон, приказываю войти в истории новым блюдом вариации Киевской котлеты с мариноваными лимонами.
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22.12.2022 14:29 Ответить
Опять с рускими проблемы на Украинско-китайской границе....
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22.12.2022 14:35 Ответить
Наконец поняли, что русским в голову нельзя бить они для мышления используют совсем другой орган!
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22.12.2022 14:49 Ответить
Дружок мой в далёкой молодости фразу ,,а что поделаешь,, произносил так---,,ажопаделаешь,,. Вроде подходит по части ранения в сряку этому танкисту!
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22.12.2022 14:56 Ответить
у рогозіна пєрдак пригорів
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22.12.2022 14:57 Ответить
Рогозин буквально заслонил это эпохальное событие (Визит Зеленского в США) собственным задом, вызвав весь медиа-огонь на себя.

Операция по подрыву задницы выполнена блестяще. Орден ему, а лучше два- на обе ягодицы!
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22.12.2022 15:24 Ответить
балбес спеціально приїхав за подарунком. Цей день народження запам'ятає назавжди.
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22.12.2022 15:34 Ответить
У рагозина есть глаза, рот и нос, а остальное ЖОПА !!!
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22.12.2022 16:08 Ответить
..вставлять рогозину надо аккуратно,сэксуальные игры понимаешь
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22.12.2022 16:14 Ответить
Прикордонники - люті тролі!

Шкода, що день народження рИгозіна не став днем його смерті. Ми б відсвяткували цю подію. А ще шкода , що пєніс душилін та сальдо були у кремлі, а не у ресторані. Ну, нічого, їх ще теж привітають небайдужі бандерівці.
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22.12.2022 16:23 Ответить
Бажано, щоб Угрозін у наслідок поранення, поєднаного із тривалим лікуванням, був визнаний непридатним до військової служби.
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22.12.2022 16:55 Ответить
цю сраку будє легше шукати для гааги,куди не сунется щоб змитися усюди буде звеніти.
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22.12.2022 19:24 Ответить
Обыдно, що не завалили... Сподіваюсь, в наступний раз все вийде
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22.12.2022 19:27 Ответить
порвал жопу за ********* ))
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22.12.2022 21:59 Ответить
жалко что не завалили мразь!
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22.12.2022 22:16 Ответить
До чого тут сама корумпована служба?
Її схиблений керівник, не знає на чому піариться.
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22.12.2022 22:49 Ответить
Рогозину грозит ампутация жопы
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22.12.2022 23:00 Ответить
Нет, это Рагозина ампутируют от жопы.
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23.12.2022 14:33 Ответить
 
 