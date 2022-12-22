Взрыв в ресторане с Рогозиным: пограничники "передали" ему "протокол" через "неравнодушных товарищей"

Украинские пограничники знали, где именно на оккупированных территориях находится бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и сообщили эти данные "неравнодушным товарищам".

Об этом рассказали в Государственной пограничной службе, передает Цензор.НЕТ.

Там рассказали, что Государственная пограничная служба "нашла место нахождения" Рогозина на оккупированной территории в Донецкой области.

"Лично вручить протокол нарушителю пограничники не смогли, поэтому данному лицу его "передали" во время празднования им дня рождения неравнодушные товарищи", - говорится в сообщении ГНСУ.

Пограничники призвали россиян не нарушать украинское законодательство, пообещав, что "ответственность обязательно наступит".

Накануне стало известно, что Рогозин и премьер-министр ДНР Виталий Хоценко получили ранения при взрыве в ресторане в оккупированном Донецке. Они праздновали там день рождения Рогозина.

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