Между российскими силовиками и военными на херсонском направлении обострились конфликты из-за недостаточного материального обеспечения, - Центр национального сопротивления

Между оккупационными силовиками (Росгвардия, ФСБ) и военными нарастает напряжение из-за недостаточного материального обеспечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Российские силовики отбирают лучшие транспортные средства, доставляемые оккупантами на временно оккупированные территории. В то же время военные получают обеспечение потребностей по избыточному принципу.

"Ситуацию усугубляет негласный запрет на доставку новых транспортных средств через Крым, который ввели оккупанты. Такая ситуация снижает моральное состояние россиян на левом берегу Херсонщины. Результатом напряжения является перераспределение власти, в результате которого в первую очередь умирают коллаборанты", - отметили в ЦНС.

Читайте также: Окупант на Луганщині: "Где наша новая техника, которую, бл#дь, все рекламируют и говорят? У нас очень много 500-х", - перехват ГУР. АУДИО