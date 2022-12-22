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Новости Агрессия России против Украины
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Между российскими силовиками и военными на херсонском направлении обострились конфликты из-за недостаточного материального обеспечения, - Центр национального сопротивления

окупанти

Между оккупационными силовиками (Росгвардия, ФСБ) и военными нарастает напряжение из-за недостаточного материального обеспечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Российские силовики отбирают лучшие транспортные средства, доставляемые оккупантами на временно оккупированные территории. В то же время военные получают обеспечение потребностей по избыточному принципу.

"Ситуацию усугубляет негласный запрет на доставку новых транспортных средств через Крым, который ввели оккупанты. Такая ситуация снижает моральное состояние россиян на левом берегу Херсонщины. Результатом напряжения является перераспределение власти, в результате которого в первую очередь умирают коллаборанты", - отметили в ЦНС.

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Автор: 

армия РФ (19057) оккупация (10119) Херсонская область (4718)


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Колаборанты могут выйти на митинг с плакатами: «Мы свои», «Нет дискриминации» и «Доколе». Может тогда что-то дадут! «Что именно» - вопрос риторический
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22.12.2022 14:05 Ответить
вопрос как раз таки не риторический, а совсем простой, как и ответ - "******** дадут"
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22.12.2022 14:11 Ответить
Це як раз той час, коли - "Чим гірше, тим краще!"
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22.12.2022 17:21 Ответить
 
 