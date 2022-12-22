Укрэнерго и ДТЭКу на Киевщине поручено ускорить выход на графики электроснабжения, - ОВА
Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила "Укрэнерго" и "ДТЭК" как можно быстрее выйти на понятные для жителей Киевской области графики электроснабжения.
Об этом сообщил глава ОВА Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Провел заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Главный вопрос – ликвидация критической ситуации, сложившейся в области вследствие обстрела РФ объектов энергоснабжения.
Комиссия поручила "Укрэнерго" и "ДТЭК" как можно быстрее выйти на понятные для жителей Киевщины графики электроснабжения и обеспечивать надлежащий объем мощности и равномерное ее распределение.
"Укрэнерго" и "ДТЭК" должны четко и понятно информировать людей о ходе восстановительных работ поврежденной энергоинфраструктуры и внедрении графиков электроснабжения. Также важно, чтобы свет подавался справедливо всем жителям Киевщины. Это подчеркнуто отдельно", - подчеркнул глава обладминистрации.
По словам Кулебы, ситуация в громадах, где отсутствовал свет более 48 часов, постепенно улучшается. Это Бучанский и Вышгородский, часть Обуховского и Фастовского районов.
"Там уже возобновляется электроснабжение и принимаются дополнительные меры, чтобы выйти на графики. Отдельно поручено районным военным администрациям и органам местного самоуправления обеспечить полноценную работу систем тепло- и водоснабжения, больниц и другой критической инфраструктуры", - добавил глава ОВА.
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Я думаю, то ахмєтов. Йому не підписали збільшення тарифа до рівня європейського, от він і здає оркам слабкі місця в системі. Задача - як можна довше продавати втридорога електроенергію в Європу. Саме тому, скоріш за все, наступний прильот завжди співпадає у часі з ремонтом наслідків попереднього.
Якби я був СБУ, я б давно посадив гудка на пляшку, бо я думаю, всі події в ордло 2014 року відбувалися під його "керівництвом". Думаю, воно всралося, що зараз народ після Майдану в нього все позабирає, то швиденько домовилося з кацапами, шо тіпа вони організовують новососію, а воно дає ресурси і людей, і йому залишать його чесно награбоване. Але кацапи як завжди похерили всі домовленості і тупо кинули гудка через прутень...