Укрэнерго и ДТЭКу на Киевщине поручено ускорить выход на графики электроснабжения, - ОВА

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила "Укрэнерго" и "ДТЭК" как можно быстрее выйти на понятные для жителей Киевской области графики электроснабжения.

Об этом сообщил глава ОВА Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Главный вопрос – ликвидация критической ситуации, сложившейся в области вследствие обстрела РФ объектов энергоснабжения.

Комиссия поручила "Укрэнерго" и "ДТЭК" как можно быстрее выйти на понятные для жителей Киевщины графики электроснабжения и обеспечивать надлежащий объем мощности и равномерное ее распределение.

"Укрэнерго" и "ДТЭК" должны четко и понятно информировать людей о ходе восстановительных работ поврежденной энергоинфраструктуры и внедрении графиков электроснабжения. Также важно, чтобы свет подавался справедливо всем жителям Киевщины. Это подчеркнуто отдельно", - подчеркнул глава обладминистрации.

По словам Кулебы, ситуация в громадах, где отсутствовал свет более 48 часов, постепенно улучшается. Это Бучанский и Вышгородский, часть Обуховского и Фастовского районов.

"Там уже возобновляется электроснабжение и принимаются дополнительные меры, чтобы выйти на графики. Отдельно поручено районным военным администрациям и органам местного самоуправления обеспечить полноценную работу систем тепло- и водоснабжения, больниц и другой критической инфраструктуры", - добавил глава ОВА.

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