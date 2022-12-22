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Укрэнерго и ДТЭКу на Киевщине поручено ускорить выход на графики электроснабжения, - ОВА

електроенергія

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила "Укрэнерго" и "ДТЭК" как можно быстрее выйти на понятные для жителей Киевской области графики электроснабжения.

Об этом сообщил глава ОВА Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Главный вопрос – ликвидация критической ситуации, сложившейся в области вследствие обстрела РФ объектов энергоснабжения.

Комиссия поручила "Укрэнерго" и "ДТЭК" как можно быстрее выйти на понятные для жителей Киевщины графики электроснабжения и обеспечивать надлежащий объем мощности и равномерное ее распределение.

"Укрэнерго" и "ДТЭК" должны четко и понятно информировать людей о ходе восстановительных работ поврежденной энергоинфраструктуры и внедрении графиков электроснабжения. Также важно, чтобы свет подавался справедливо всем жителям Киевщины. Это подчеркнуто отдельно", - подчеркнул глава обладминистрации.

По словам Кулебы, ситуация в громадах, где отсутствовал свет более 48 часов, постепенно улучшается. Это Бучанский и Вышгородский, часть Обуховского и Фастовского районов.

"Там уже возобновляется электроснабжение и принимаются дополнительные меры, чтобы выйти на графики. Отдельно поручено районным военным администрациям и органам местного самоуправления обеспечить полноценную работу систем тепло- и водоснабжения, больниц и другой критической инфраструктуры", - добавил глава ОВА.

Смотрите также: Ликвидированы новые каналы побега "уклонистов" за границу: к схемам причастны депутаты райсовета Киевщины, - СБУ. ФОТО

Киевская область (4117) Тарифы на электроэнергию (2163) ДТЭК (520) Укрэнерго (658) Кулеба Алексей (108)


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Може краще ще запросити европейських спеців для допомоги?
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22.12.2022 14:10 Ответить
Не дорого, мобильно, эффективно. Или энергетики не в курсе?

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22.12.2022 14:41 Ответить
Зачекайте, а так що можна?! Вони ж і так кажуть, що роблять "все можливе", а тут "пришвидшити" якесь
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22.12.2022 14:44 Ответить
ДтекКрем наче вже по жопі надавали за порушення. Подивимося, чи подіє.
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22.12.2022 15:25 Ответить
электроэнергосистему уложить ракетами невозможно. можно только внутренней подрывной деятельностью. всё равно, что ракетами по дорогам к АЗС шмалять, что б там топливо закончилось. только ещё попасть надо точно в дорогу. попали например? загребли дыру бульдозерами насыпали щебня и поехали на заправку. так и с энергосистемой. она очень сложная, с огромным количеством паралельно-последовательных разветвлений. Заврались господарныки беспредельно
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22.12.2022 15:44 Ответить
Там такі госпідарі, шо вони нічого крім лампочки і розетки не бачили.
Я думаю, то ахмєтов. Йому не підписали збільшення тарифа до рівня європейського, от він і здає оркам слабкі місця в системі. Задача - як можна довше продавати втридорога електроенергію в Європу. Саме тому, скоріш за все, наступний прильот завжди співпадає у часі з ремонтом наслідків попереднього.

Якби я був СБУ, я б давно посадив гудка на пляшку, бо я думаю, всі події в ордло 2014 року відбувалися під його "керівництвом". Думаю, воно всралося, що зараз народ після Майдану в нього все позабирає, то швиденько домовилося з кацапами, шо тіпа вони організовують новососію, а воно дає ресурси і людей, і йому залишать його чесно награбоване. Але кацапи як завжди похерили всі домовленості і тупо кинули гудка через прутень...
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22.12.2022 16:26 Ответить
То что она сложная, не значит что там есть резерв. Никто не будет просто так строить лэпы, трансформаторы и т.д. - все работает практически под максимум. Поэтому хотя можно перекинуть одну линию на другую (и то не всегда конечно) нагрузку надо как то снижать. Сейчас делают просто - то одних включат, то других.
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22.12.2022 16:38 Ответить
 
 