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Новости Война
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В Бундестаге просят Шольца дать Украине комплексы ПВО PAC-2: "Мы их и так скоро спишем"

рас

Представитель по оборонной политике правящей Свободной демократической партии Германии Маркус Фабер предложил канцлеру Германии Олафу Шольцу все же санкционировать передачу Украине ЗРК Patriot в "устаревшей" модификации PAC-2, поскольку ФРГ в ближайшие годы так или иначе будет заменять их новыми системами.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.

Берлин отказался в конце осени вооружить Украину "Пэтриотами". В декабре США заявили, что передадут ВСУ одну батарею этого комплекса.

"Zeitenwende означает помочь, также с PAC-2. В ближайшие годы наш старый PAC-2 придется заменить на PAC-2 GEM-T и PAC-3. В Украине до окончания срока службы они еще могут внести свой вклад в ПВО от крылатых ракет и беспилотников", – написал Фабер.

Он добавил, что даже такая "устаревшая" модификация "все еще может оказать реальную помощь против путинского террора в Украине до того, как она будет выведена из эксплуатации".

Читайте также: Германия передала Украине дополнительные ракеты для системы ПВО IRIS-T

Модификация PAC-2 испытали впервые в 1987 году. Вероятность поражения самолета ракетой такого ЗРК — 80-90%, тактической ракеты — 30-40% одной ракетой в отсутствие помех. Высота поражения баллистических целей — до 11 км, радиус досягаемости — 20 км против баллистических целей.

"Или демократии мира вместе побеждают в путинской агрессивной войне, или проигрывают по отдельности. Помощь доходит из Эстонии и Австралии. Помощь со стороны Германии должна иметь размер, соответствующий размеру четвертой по величине экономики в мире", – подчеркнул депутат Бундестага.

Автор: 

Германия (6929) ПВО (2709) помощь (7763) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+18
А нам гребувати нібито й незручно. Раз своєї голови (еліти) нема.
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22.12.2022 14:26
+15
німці згноять, але не передадуть, як ті 300 Мардерів, які Порох намагався купити у 2018 р.

відправили на переплавку....👿
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22.12.2022 14:30
+14
З іншої сторони наші С-300 не новіші
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22.12.2022 14:27
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прекрасно, нам їх все одно викидати, тому не шкода...
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22.12.2022 14:23 Ответить
Ніхто стару техніку не викидає, її відправляють на консервацію та зберігання.
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22.12.2022 14:26 Ответить
З іншої сторони наші С-300 не новіші
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22.12.2022 14:27 Ответить
німці згноять, але не передадуть, як ті 300 Мардерів, які Порох намагався купити у 2018 р.

відправили на переплавку....👿
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22.12.2022 14:30 Ответить
Подвійний запуск збільшує ймовірність ураження. Більша кількість батарей зменшує площі мертвих зон. Використання батарей в прифронтових районах ще більше ускладнює дії ворожої авіації. Але можна буде відмовитись.
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22.12.2022 14:31 Ответить
Якщо імовірність ураження 1 ракетою 0.9, то двома (1-(1-0.9) в квадраті), це 0.99
Якщо імовірність ураження 1 ракетою 0.8, то двома (1-(1-0.8) в квадраті), це 0.96
Якщо імовірність ураження 1 ракетою 0.4, то двома (1-(1-0.4) в квадраті), це 0.64
Якщо імовірність ураження 1 ракетою 0.3, то двома (1-(1-0.3) в квадраті), це 0.51
Це так, для розрахунків )), суха математика.
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22.12.2022 15:09 Ответить
Це суха теорія ймовірностей, а не розрахунки ураження в реальній обстановці.
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22.12.2022 15:19 Ответить
Я знаю, сам ППОшник, просто може комусь цікаво як змінюється імовірність ураження при збільшені ракетних каналів ))
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22.12.2022 15:55 Ответить
ППОшники, придумайте что нам делать с шахедами.
прошлая атака - это был аут....
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23.12.2022 00:01 Ответить
Ви думаєте 80-90 відсотків збитих цілей це бездумна робота? Чи ми не дуже стараємось? Тема велика, але повірте, за три роки бездіяльності по відновленню ППО це дуже багато, руйнувань та додаткових невинних жертв, яких могло і не бути ...
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23.12.2022 08:57 Ответить
странные вопросы у вас. Мой был о другом. Как нам найти противоядие от шахедов?
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23.12.2022 21:46 Ответить
Україна велика з площею держава, перекрити всю територію надійно наземними ППО складно. Тут реальною панацеєю проти Шахідів це винищувальна авіація, для винищувача це легкі цілі, але поки її мало. Сподіваємось щось поміняється.
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26.12.2022 09:10 Ответить
Два запуски протягом нетривалого часу по одній мішені з врахуванням її маневрування, яке знижує її швидкість і ефектиіність подальшого маневрування, не є незалежними подіями.
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22.12.2022 15:27 Ответить
А щодо цілі, яка не маневрує, треба враховувати зміну положення між нею і батареєю. Тобто, реальність складніша.
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22.12.2022 15:34 Ответить
впевнений, що ці "близькі до списання" системи, ще можуть принести немало користі у захисті нашого неба.
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22.12.2022 14:35 Ответить
В Японії та інших не бідних країнах до сих пір Хоки на бойовому чергуванні стоять
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22.12.2022 14:50 Ответить
А нам гребувати нібито й незручно. Раз своєї голови (еліти) нема.
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22.12.2022 14:26 Ответить
Зажрався?
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22.12.2022 14:28 Ответить
Не не не, он просто голосовал за ЗЕ и СН, т.е., он просто дебил.
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22.12.2022 14:32 Ответить
Хех! З"явилась нова баба Ванга.
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22.12.2022 14:35 Ответить
Так вы женщина!
А с чего тогда Семёном назвали?
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22.12.2022 14:36 Ответить
батьки англійську мову любили. тому semen, так і живе.
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22.12.2022 15:27 Ответить
А чому це ти ошиваєшся в Австрії?
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22.12.2022 14:36 Ответить
Так вы прошлогодний асфальт возьмите. Он вам, вместо старых, но таки "Пэтриот", зрк, больше поможет. Он свежий то, асфальт, прошлогодний.
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22.12.2022 14:30 Ответить
ніхто нам нічого не виний!!! Це ми довели дороги, армію і абсолютно все до цього - Яником, Кучмою і ЗЕ
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22.12.2022 14:38 Ответить
Що за маячня .. ! Ну чому ж - не гоже ,, ті системи не гірші за наявні в нас с -300 .. І вони зараз охороняють небо в Німеччині . Заміна старого на нове не значить що воно вже втратило працездатність .
Наприклад , коли в тебе є авто , але ти хочеш нове ( чи взагалі - іншу модель ) , от ти купуєш нове авто , а старе , яке ще в хорошому стані і повністю робоче , хіба ж викидаєш на смітник .??
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22.12.2022 15:06 Ответить
Шольц навіть так не надасть, можна не розраховувати.
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22.12.2022 14:27 Ответить
О майн Гот! Немцы просыпаются? Явно выветривается смердящее парашей и тельманом говно Меркель из их голов.
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22.12.2022 14:28 Ответить
❗️Массированная ракетная атака по Украине будет сегодня или завтра, - источники УП в разведке.

рф привлечет к удару все имеющиеся в ее вооруженных силах носители крылатых ракет с дальностью от 500 км и более. Всего планируется выпустить не менее 67 крылатых ракет.

В эти дни не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
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22.12.2022 14:31 Ответить
petriot він і в африці petriot
якщо дійсно передадуть - повага
а можливо вже питання вирішене про надання цих комплексів німеччиною для ппо україни
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22.12.2022 14:39 Ответить
Та ви шо? Це ж буде ескалація.
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22.12.2022 14:40 Ответить
Плохо, что 3-я экономика мира(Япония) нам не помогает оружием
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22.12.2022 14:43 Ответить
Вони самі почали озброюватися до зубів. Щось знають.
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22.12.2022 15:07 Ответить
Япония утроила военный бюджет на 5 лет... сейчас на 2023 год на оборону уйдет 320 ярдов долларов...,так что скоро Курилы наш,Шикотан наш Сахалин наш. ..на рабZee Ceйчас денег нет.. Димон Медведев прав...🤣
Нищеброды мавзолейные хрюкните шо нить про ядренную Бимбу в 28 Махов...🤣🤣🤣рукожопые..
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22.12.2022 15:02 Ответить
Японцы любят и умеют воевать. Не стоит китайцам и кацапне пытаться тргзать за хвост японского тигра. Об этом есть развернутый материал у антиколорадоса на Линии Обороны. Японцы могут за кратчайшее время массово начать выпуск своего оружия всех типов, от самолетов 5 поколения до ядерного оружия.
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22.12.2022 15:22 Ответить
Правильно не Шикотан наш, а Сікотана нясь.
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22.12.2022 15:31 Ответить
Кстати, хороший вариант. Они списывают Patriot и вывозят их на помойку. А мы их подбираем, помоем, почистим, в хозяйстве сгодятся
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22.12.2022 15:03 Ответить
Міша , у тєбя скучний коментарій , тебе за нєго дєнєг нікто нє даст .)) .

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22.12.2022 15:13 Ответить
Тут надо вспомнить пресс-конференцию 1994 года...когда Виктор Черномырдин и Альберт Гор говорили о братстве США и РабZeи...и что продал Черномырдин тогда американцам а обмен на ножки Буша-старшего...
Жрать хочется каждый день... тушонку Рузвельта тогда уже не штамповали для товаристча Джугашвили типа Сралина...🤣😝
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22.12.2022 15:11 Ответить
Картина маслом Айвазовский... Америка прислала два морских танкера с зерном для братской РабZeи...год 1894 кажись.. могу ошибаться на год два...
Оба сухогруза с зерном прибыли в порт Клайпеда...в 1895 году...
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22.12.2022 15:19 Ответить
Чуть странно. Танкеров в те годы ,,1894,, ещё не было. И два сухогруза тоже удивили. Кто из них танкер?
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22.12.2022 15:33 Ответить
Правильно відзначив Ердоган - Європа значною мірою своєю "допомогою" перетворює Україну на звалище хламу одноразового використання. (Ура-патріоти сміються над московитами, що вони розконсервовують свої танки Т-62, але знаходять багато позититиву у тому, шо Словенія "посилює" ЗСУ своїми списаними танками Т-55). Така техніка може використовуватись лише до першої поломки. .. Приймаючи таку допомогу, чи думає хтось в Міністерстві Оборони України про те, а як потім забезпечити логістику підтримки і відновлення такого різнокаліберного зоопарку техніки та озброєння.

За допомогу - велике спасибі, але нам самим, Україні, потрібно мати виважену і обгрунтовану технічну політику переозброєння і переоснашення ЗСУ. В нинішніх умовах, очевидно, це мали би бути спільні підприємства з країнами-партнерами. Бо застосувати наспіх зляпаний, несистемний репресивний закон №8271 - це одне, а забезпечити наших воїнів ********* технікою, зброєю та спорядженням, то зовсім-зовсім інша справа, чи не так, пане Резніков?

І непотрібно при цьому винаходити велосипед! Хоча би просто повторювати кроки Польщі з питань радикального зміцнення своїх збройних сил - показовий приклад її відомого контракту з Південною Кореєю щодо закупівлі і подальшого самостійного випуску одного з найкращих у світі танків!
Слава Україні! Слава ЗСУ!
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22.12.2022 15:26 Ответить
много букоф,не каждый осилит!ссылаясь на польшу для начала надо было не всем дружно воровать(на дорогах и любой подвернувшейся лобуде) а строить равную польше экономику и лиш потом могут открыться те возможности которые ты описываеш касаемо кореи и всего прочего(эт так,коротко и на вскидку)
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22.12.2022 17:16 Ответить
🤣🦍🦍 Мавзолейные Обезьяны..вы хрюкали 8 лет назад Крым наш,Донбасс наш..но Порошенко без всяких Джавелинов и Стингеров Вернул и Славянск и Краматорск и Мариуполь и т.д.
Вопрос кто мудак в этой ситуации?
Мавзолейные тупое быдло,или Гетьман Порошенко с Далей Грибаускайте которые по факту создали новую армию Украины по факту на голом месте?😝😝
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22.12.2022 15:31 Ответить
Не дасть Шольц , бо знає, що наступними жертвами кацапні будуть німці.
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22.12.2022 16:31 Ответить
как в топ ган маверик 2022-зрк с125 ) 50-60 х годов)
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22.12.2022 17:03 Ответить
Штирлиц опять залёг на дно и не отсвечивает.
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22.12.2022 17:23 Ответить
Вот фашисты!! ..***** оно уже скоро само развалится . этот 40-летний ПАтриот, но всё равно не передают его Украине!!! Суки путинские!!!
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22.12.2022 17:26 Ответить
Ну как немецкие союзники....
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22.12.2022 18:35 Ответить
 
 