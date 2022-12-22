В Бундестаге просят Шольца дать Украине комплексы ПВО PAC-2: "Мы их и так скоро спишем"
Представитель по оборонной политике правящей Свободной демократической партии Германии Маркус Фабер предложил канцлеру Германии Олафу Шольцу все же санкционировать передачу Украине ЗРК Patriot в "устаревшей" модификации PAC-2, поскольку ФРГ в ближайшие годы так или иначе будет заменять их новыми системами.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.
Берлин отказался в конце осени вооружить Украину "Пэтриотами". В декабре США заявили, что передадут ВСУ одну батарею этого комплекса.
"Zeitenwende означает помочь, также с PAC-2. В ближайшие годы наш старый PAC-2 придется заменить на PAC-2 GEM-T и PAC-3. В Украине до окончания срока службы они еще могут внести свой вклад в ПВО от крылатых ракет и беспилотников", – написал Фабер.
Он добавил, что даже такая "устаревшая" модификация "все еще может оказать реальную помощь против путинского террора в Украине до того, как она будет выведена из эксплуатации".
Модификация PAC-2 испытали впервые в 1987 году. Вероятность поражения самолета ракетой такого ЗРК — 80-90%, тактической ракеты — 30-40% одной ракетой в отсутствие помех. Высота поражения баллистических целей — до 11 км, радиус досягаемости — 20 км против баллистических целей.
"Или демократии мира вместе побеждают в путинской агрессивной войне, или проигрывают по отдельности. Помощь доходит из Эстонии и Австралии. Помощь со стороны Германии должна иметь размер, соответствующий размеру четвертой по величине экономики в мире", – подчеркнул депутат Бундестага.
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відправили на переплавку....👿
Якщо імовірність ураження 1 ракетою 0.8, то двома (1-(1-0.8) в квадраті), це 0.96
Якщо імовірність ураження 1 ракетою 0.4, то двома (1-(1-0.4) в квадраті), це 0.64
Якщо імовірність ураження 1 ракетою 0.3, то двома (1-(1-0.3) в квадраті), це 0.51
Це так, для розрахунків )), суха математика.
прошлая атака - это был аут....
А с чего тогда Семёном назвали?
Наприклад , коли в тебе є авто , але ти хочеш нове ( чи взагалі - іншу модель ) , от ти купуєш нове авто , а старе , яке ще в хорошому стані і повністю робоче , хіба ж викидаєш на смітник .??
рф привлечет к удару все имеющиеся в ее вооруженных силах носители крылатых ракет с дальностью от 500 км и более. Всего планируется выпустить не менее 67 крылатых ракет.
В эти дни не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
якщо дійсно передадуть - повага
а можливо вже питання вирішене про надання цих комплексів німеччиною для ппо україни
Нищеброды мавзолейные хрюкните шо нить про ядренную Бимбу в 28 Махов...🤣🤣🤣рукожопые..
Жрать хочется каждый день... тушонку Рузвельта тогда уже не штамповали для товаристча Джугашвили типа Сралина...🤣😝
Оба сухогруза с зерном прибыли в порт Клайпеда...в 1895 году...
За допомогу - велике спасибі, але нам самим, Україні, потрібно мати виважену і обгрунтовану технічну політику переозброєння і переоснашення ЗСУ. В нинішніх умовах, очевидно, це мали би бути спільні підприємства з країнами-партнерами. Бо застосувати наспіх зляпаний, несистемний репресивний закон №8271 - це одне, а забезпечити наших воїнів ********* технікою, зброєю та спорядженням, то зовсім-зовсім інша справа, чи не так, пане Резніков?
І непотрібно при цьому винаходити велосипед! Хоча би просто повторювати кроки Польщі з питань радикального зміцнення своїх збройних сил - показовий приклад її відомого контракту з Південною Кореєю щодо закупівлі і подальшого самостійного випуску одного з найкращих у світі танків!
Слава Україні! Слава ЗСУ!
Вопрос кто мудак в этой ситуации?
Мавзолейные тупое быдло,или Гетьман Порошенко с Далей Грибаускайте которые по факту создали новую армию Украины по факту на голом месте?😝😝