Оккупанты продолжают обстреливать Купянск и Волчанск, 5 человек получили ранения, - ОВА. ФОТО

22 декабря российские военные обстреляли города Купянск и Волчанск. Пострадали мирные люди.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"В Волчанске в результате обстрела ранения получили 5 человек. 4 из них (3 человека и 1 женщина) – работники Центральной районной больницы. У них диагностированы: взрывные и осколочные повреждения. Также ранение получил прохожий 62-летний мужчина. Всем пострадавшим оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении

В Купянске в результате ракетного удара поврежден жилой дом. Предварительно – без пострадавших. Информация уточняется.

Кроме того, сегодня в селе Протоповка Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве в лесу подорвался 25-летний мужчина. Он госпитализирован с ранениями.





