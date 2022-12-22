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Новости Война
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Оккупанты продолжают обстреливать Купянск и Волчанск, 5 человек получили ранения, - ОВА. ФОТО

харківщина

22 декабря российские военные обстреляли города Купянск и Волчанск. Пострадали мирные люди.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"В Волчанске в результате обстрела ранения получили 5 человек. 4 из них (3 человека и 1 женщина) – работники Центральной районной больницы. У них диагностированы: взрывные и осколочные повреждения. Также ранение получил прохожий 62-летний мужчина. Всем пострадавшим оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении

В Купянске в результате ракетного удара поврежден жилой дом. Предварительно – без пострадавших. Информация уточняется.

Кроме того, сегодня в селе Протоповка Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве в лесу подорвался 25-летний мужчина. Он госпитализирован с ранениями.

Оккупанты продолжают обстреливать Купянск и Волчанск, 5 человек получили ранения, - ОВА 01
Оккупанты продолжают обстреливать Купянск и Волчанск, 5 человек получили ранения, - ОВА 02
Оккупанты продолжают обстреливать Купянск и Волчанск, 5 человек получили ранения, - ОВА 03

Автор: 

обстрел (26906) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (558) Купянск (613)


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