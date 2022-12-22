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Угарным газом из генераторов за первую неделю декабря отравились более 100 человек

генератор

В ноябре в Украине зафиксировано 370 случаев отравления угарным газом из генераторов, только за первую неделю декабря – 100 случаев.

Об этом в эфире телемарафона сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД.

"Только за месяц - в ноябре - было зафиксировано около 370 случаев отравления угарным газом. Буквально в первую неделю декабря таких случаев было уже около 100. Больше всего случаев зафиксировано во Львовской, Киевской, Днепропетровской областях", - сказал он.

Енин подчеркнул, что неправильное использование генераторов грозит не только отравлением угарным газом. Возможны взрывы и пожары.

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"На днях в Киеве на 13 этаже в одной квартире произошел взрыв двух блоков бесперебойного питания, заряжавшихся от электросети. После чего начался пожар, который удалось ликвидировать только в течение часа. К счастью, люди не пострадали. Другой случай произошел на Волыни в городе Нововолынск, где в квартире взорвался туристический газовый баллон, из-за чего загорелась квартира. В результате взрыва два человека получили телесные повреждения", - привел Енин несколько примеров.

Он призвал очень осмотрительно относиться к эксплуатации генераторов.

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МВД (9316) Енин Евгений (328) отключение света (422) генератор (57)


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Що ж, варто читати інструкцію по експлуатації, а якщо так просто, то працює природний відбір, по Дарвіну.
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22.12.2022 15:11 Ответить
В цілому - так. Але як природній відбір працює з сусідами дибілів? От піді мною алкаш живе. І в мене час від часу думка - а як цей підор зп'яну забуде газ вимкнути чи щось? Одне радує - не палить він.
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22.12.2022 15:21 Ответить
Скоро весна, ліси зазеленіють, а там гриби отруйні, міни кацапські...
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22.12.2022 16:57 Ответить
Купити генератор є кошти, а купити 2-4 метри нержавіючої гофри щоб відвести подалі димові гази і вогнегасник, нема...
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22.12.2022 15:23 Ответить
За ці життя **** теж заплатить
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22.12.2022 15:31 Ответить
Я не понимаю. Народ вы покупаете генератор , и не знаете , что нужно отводить наружу, продукты сгорания А датчик СО слабо купить , это же просто
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22.12.2022 16:18 Ответить
мабуть, варто серйозну попереджувальну кампанію провести, бо скоро у багатьох єдиним джерелом опалення може стати газова духова шафа на кухні, і тоді підуть в країну вічного полювання цілими сім'ями.
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22.12.2022 16:18 Ответить
Люди понимают что нельзя управлять автомобилем с завязанными глазами,но то что нельзя эксплуатировать газовое оборудование если нет датчика утечки в то время когда у вас нет обоняния-разве это сложно понять?. как и то чо многие тк=уристические газовые примусы и плитки-они расчитаны изначально только на эксплуатацию вне помещений? Все ГБО где нет надежного винтового соединения-оно расчитано только для наружной эксплуатации.
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22.12.2022 16:59 Ответить
 
 