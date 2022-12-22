Угарным газом из генераторов за первую неделю декабря отравились более 100 человек

В ноябре в Украине зафиксировано 370 случаев отравления угарным газом из генераторов, только за первую неделю декабря – 100 случаев.

Об этом в эфире телемарафона сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД.

"Только за месяц - в ноябре - было зафиксировано около 370 случаев отравления угарным газом. Буквально в первую неделю декабря таких случаев было уже около 100. Больше всего случаев зафиксировано во Львовской, Киевской, Днепропетровской областях", - сказал он.

Енин подчеркнул, что неправильное использование генераторов грозит не только отравлением угарным газом. Возможны взрывы и пожары.

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"На днях в Киеве на 13 этаже в одной квартире произошел взрыв двух блоков бесперебойного питания, заряжавшихся от электросети. После чего начался пожар, который удалось ликвидировать только в течение часа. К счастью, люди не пострадали. Другой случай произошел на Волыни в городе Нововолынск, где в квартире взорвался туристический газовый баллон, из-за чего загорелась квартира. В результате взрыва два человека получили телесные повреждения", - привел Енин несколько примеров.

Он призвал очень осмотрительно относиться к эксплуатации генераторов.

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