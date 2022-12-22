Развитие "зеленой" энергетики поможет сделать энергосистему Украины менее уязвимой к обстрелам, - посол Германии
Развитие возобновляемой энергетики поможет обеспечить энергоснабжение в Украине и сделает энергетическую систему менее уязвимой к российским обстрелам.
Об этом сказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, передает Цензор.НЕТ.
"Федеральное правительство сейчас прилагает усилия на всех уровнях для обеспечения быстрой поставки запасных частей. Но нам нужно сделать шаг дальше, а не только сохранять или восстанавливать систему, унаследованную с советских времен. Из пепла должно возникнуть что-то новое и лучшее. Больше децентрализованных решений на базе возобновляемой энергии помогут обеспечить энергоснабжение в Украине", - сказала она.
Фельдгузен отметила, что в таком случае украинская энергосистема не будет столь уязвима при попадании в некоторые узловые пункты энергетической системы.
Также она подчеркнула, что увеличение энергоэффективности в зданиях и в промышленном производстве позволит снизить зависимость от ископаемого топлива.
Напомним, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что ветровая генерация, имеющая большой потенциал именно зимой, может улучшать энергообеспечение Украины во время дефицита мощности в энергосистеме.
По информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года, чтобы компании успели достроить свои объекты.
Также Владимир Зеленский заявлял, что Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и наращивать экспорт электроэнергии в ЕС, чтобы заменить "грязные" российские энергоресурсы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Звичайно,якщо поряд є запасні (за ваш рахунок )
Почему Германия « заняла нейтралитет»?
Почему публично не покаялась Меркель?
Вот темы дня,
а не советы про китайские солнечные панели.
1. Танки в Харькове не стоят. Все работают на нуле.
2. Про бывшего министра оборони уже забули. В Украине есть Залужный-
этого знаем и долго будем вспоминать с благодарностью.
3. « Армии Германии» фактически « нет». Есть войска НАТО. И посол Германии точно знает, что его страна даже туда недоплачивала при Меркель.
4. Китайские солнечные панели это бизнес Ахметова, который и « зарубил» украинских производителей, пролоббировав «безпошленный» ввоз китайского барахла
Я кстати летом где то статью читал на тему ситуации в европе с енергетикой и там вскольз было упомянуто, что различные "зеленые" "активисты", которые еще с конца 20 века широко развернулись на поле дискредитации ядерной енергетики потом спалились на связях и "финансовых отношениях" с кремлем.
ТОБТО ЛЮБИЙ КАПРИЗ ЗА ВАШІ ГРОШІ !
Зелені енергетики і їх лобісти ,а не пішли би ви на..уй !
Посол каже НЕ про зелену енергетику аля ахметов-шмигаль, а про ефективне її застосування - З попелу має постати щось нове і краще. Більше !!децентралізованих!!! рішень на базі відновлювальної енергії допоможуть забезпечити енергопостачання в Україні".
Посол каже, що в разу відключень від центральних магістралей, має працювати локальна енергетика.