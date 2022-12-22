Развитие "зеленой" энергетики поможет сделать энергосистему Украины менее уязвимой к обстрелам, - посол Германии

Развитие возобновляемой энергетики поможет обеспечить энергоснабжение в Украине и сделает энергетическую систему менее уязвимой к российским обстрелам.

Об этом сказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, передает Цензор.НЕТ.

"Федеральное правительство сейчас прилагает усилия на всех уровнях для обеспечения быстрой поставки запасных частей. Но нам нужно сделать шаг дальше, а не только сохранять или восстанавливать систему, унаследованную с советских времен. Из пепла должно возникнуть что-то новое и лучшее. Больше децентрализованных решений на базе возобновляемой энергии помогут обеспечить энергоснабжение в Украине", - сказала она.

Фельдгузен отметила, что в таком случае украинская энергосистема не будет столь уязвима при попадании в некоторые узловые пункты энергетической системы.

Также она подчеркнула, что увеличение энергоэффективности в зданиях и в промышленном производстве позволит снизить зависимость от ископаемого топлива.

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Напомним, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что ветровая генерация, имеющая большой потенциал именно зимой, может улучшать энергообеспечение Украины во время дефицита мощности в энергосистеме.

По информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года, чтобы компании успели достроить свои объекты.

Также Владимир Зеленский заявлял, что Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и наращивать экспорт электроэнергии в ЕС, чтобы заменить "грязные" российские энергоресурсы.

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