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Новости Война
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Развитие "зеленой" энергетики поможет сделать энергосистему Украины менее уязвимой к обстрелам, - посол Германии

енергетика,зелена,батареї,сонячні

Развитие возобновляемой энергетики поможет обеспечить энергоснабжение в Украине и сделает энергетическую систему менее уязвимой к российским обстрелам.

Об этом сказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, передает Цензор.НЕТ.

"Федеральное правительство сейчас прилагает усилия на всех уровнях для обеспечения быстрой поставки запасных частей. Но нам нужно сделать шаг дальше, а не только сохранять или восстанавливать систему, унаследованную с советских времен. Из пепла должно возникнуть что-то новое и лучшее. Больше децентрализованных решений на базе возобновляемой энергии помогут обеспечить энергоснабжение в Украине", - сказала она.

Фельдгузен отметила, что в таком случае украинская энергосистема не будет столь уязвима при попадании в некоторые узловые пункты энергетической системы.

Также она подчеркнула, что увеличение энергоэффективности в зданиях и в промышленном производстве позволит снизить зависимость от ископаемого топлива.

Читайте также: Украина удержит энергосистему, несмотря на новые волны российских ракетных атак, - Галущенко

Напомним, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что ветровая генерация, имеющая большой потенциал именно зимой, может улучшать энергообеспечение Украины во время дефицита мощности в энергосистеме.

По информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года, чтобы компании успели достроить свои объекты.

Также Владимир Зеленский заявлял, что Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и наращивать экспорт электроэнергии в ЕС, чтобы заменить "грязные" российские энергоресурсы.

Также читайте: Россия хочет до Нового года оставить Украину без света, должны готовиться к новым атакам на энергосистему, - Шмыгаль

Автор: 

энергетика (2552) Фельдгузен Анка (96)


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Топ комментарии
+13
Аби ще хто пояснив дохідливо,чому саме менш вразливою.Мені здається,«сонячну»станцію знищити набагато простіше,їх навіть з космосу видно
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22.12.2022 15:28
+13
Где танки , посол?!

Почему Германия « заняла нейтралитет»?

Почему публично не покаялась Меркель?

Вот темы дня,
а не советы про китайские солнечные панели.
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22.12.2022 15:31
+10
Зробити українську енергосистему менш вразливою швидко і ефективно можуть лише далекобійні ракети і безпілотники.
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22.12.2022 15:45
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Аби ще хто пояснив дохідливо,чому саме менш вразливою.Мені здається,«сонячну»станцію знищити набагато простіше,їх навіть з космосу видно
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22.12.2022 15:28 Ответить
І аби ще хто пояснив, що то за "гарантовані умови"? Чиїм коштом бенкет?
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22.12.2022 15:39 Ответить
Швидше за все має на увазі турбіни вітрові, наприклад вартість турбіни 2 мегавати до 1 млн евро і вона має свою власну підстанцію, і таких вітряків багато і вони розкидані один від одного, тому ракет не вистачать щоб кожен вітряк або розподільчий пристрій зруйнувати…це міні реклама) тому я раджу інвесторам в Україні купувати Vestas V100-2.0 M
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22.12.2022 15:42 Ответить
Кожен вітряк і не потрібно знищувати. У них завжди є підстанція сбору потужності, яка з'єднуєттся із магістральними мережами. Якщо знищити трансфопматори на ній, увесь вітропарк стає нефункціональним і скажу вам більше, що потужні вітрогенератори без з`єднання із мережею не можуть працювати автономно, бо потрібне збудження генератора та опорна частота мережі.
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22.12.2022 18:00 Ответить
Саме так, зазвичай так, але можливо використовувати лоад банки, саме так наразі робимо в Польщі, тут є затримка по підключенню до мережі тому приїхав контейнер, під'єднали до ЗРП і генеруєм, система закрита і жодного зовнього впливу. Уявіть місто, від'єднане від ЛЕП але внутрішня мережа ціла(підземна) трансформатори по місту 10 кВ. То берем під'єднуєм і працює, звичайно коли є вітер тому треба запас вітряків, але це ж як резервний, тимчасовий варіант, тому підійде. Доречі взимку вітер дме добре. Тип вітряків Vestas V100 - 2M
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22.12.2022 23:48 Ответить
Я з Nordex 3,9 MW працював, наскільки я знаю там таке неможливо його штатними мождиаостями. Тільки зовнішній аккумуляторний банк + інвертор потрібні.
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23.12.2022 00:05 Ответить
Їх легше замінити ...

Звичайно,якщо поряд є запасні (за ваш рахунок )
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22.12.2022 15:57 Ответить
Если на улице есть 3-4 30 киловатных электростанции, Это намного уменьшит потребление с общей энергосистемы , с марта по ноябрь с 6 утра до 8-10 вечера.
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22.12.2022 16:57 Ответить
В Україні є більше 40 тисяч сонятних електростанцій і що, по них будуть випускати ракети?
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22.12.2022 17:06 Ответить
Гудок с беней и до посла добрались Смешно слушать человека которая даже вообще не понимает что зеленная мафиозная енергия это тупая выкачка денег с Народа Украинского ппо нереальным тарифам и кроме обогащения кучки олигархов ничего хорошего НЕТ
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22.12.2022 17:12 Ответить
Где танки , посол?!

Почему Германия « заняла нейтралитет»?

Почему публично не покаялась Меркель?

Вот темы дня,
а не советы про китайские солнечные панели.
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22.12.2022 15:31 Ответить
А танки на заводі в місті Харкові і на базах стоять не модернізовані, не чули? Тут в Україні? До кого питання? Як там посол Таран, минулий міністр оборони України? А посол Німеччини знає, що в його країні крім НАТО є своя армія і навіть попри велику відстанб від московії робили свої танки. Якщо Вам не до вподоби "китайські панелі", то попросіть Беню і йогог команду виготовити українські.
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22.12.2022 17:09 Ответить
Нет, не чули.

1. Танки в Харькове не стоят. Все работают на нуле.

2. Про бывшего министра оборони уже забули. В Украине есть Залужный-
этого знаем и долго будем вспоминать с благодарностью.

3. « Армии Германии» фактически « нет». Есть войска НАТО. И посол Германии точно знает, что его страна даже туда недоплачивала при Меркель.

4. Китайские солнечные панели это бизнес Ахметова, который и « зарубил» украинских производителей, пролоббировав «безпошленный» ввоз китайского барахла
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22.12.2022 21:31 Ответить
не треба тут своє недолуге гівно вивалювати,Залужний не міністр оборони,то раз,а таран якраз був міністром при якому кожен рік всирали доз,при лисій ****** резнікові так само,і якраз до них маса питань по постачанню армії,тому вмикай зачатку розуму
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23.12.2022 03:59 Ответить
Глобалисткий зеленый дибилизм.
Я кстати летом где то статью читал на тему ситуации в европе с енергетикой и там вскольз было упомянуто, что различные "зеленые" "активисты", которые еще с конца 20 века широко развернулись на поле дискредитации ядерной енергетики потом спалились на связях и "финансовых отношениях" с кремлем.
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22.12.2022 15:39 Ответить
Польща під впливом Німеччина теж було поставила на зелену енергетику, але зрештою зрозуміла, що на жаль... І тепер до 2030 у Польщі мають з'явитися три потужні атомні електростанції.
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22.12.2022 15:47 Ответить
У 2018 році 48 % електроенергії, виробленої в Польщі, вироблялося з антрациту, 29 %, з бурого вугілля, 13 % ,відновлюваних джерел (переважно вітроенергетики) та 7 % - природного газу. Тому Польща відмовляючись від російського вугілля і газу має намір побудувати потужні атомні електростанції і розвивати "зелену" енергетику.
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22.12.2022 17:12 Ответить
Польша не хочет развивать зеленную енергетику от слова совсем -- будут атомную развивать
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22.12.2022 17:18 Ответить
Я Вам привів цифри чому атомну, бо на "сонячну" і "вітрову" потрібні роки, а їм енергетика потрібна сьогодні. Паралельно вони розвивають і "зелену". Тому вони відмовляються від російського вугілля і будуть будувати реактори з великими мощностями. Колись кацапи лякали європейців, що реактори, то є їх смерть, вони ненадійні і заоохочували переходити на їх газ і вугілля. Тільки стали європеці бути залежними від кацапів, як ті заговорили ультиматумами.
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22.12.2022 17:36 Ответить
атомка и есть настоящая зеленая энергетика.
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22.12.2022 19:33 Ответить
Ну після Чорнобиля та Фукусіми навряд чи можна так сказати. + проблема відходів радіоактивних + проблема утилізація АЕС після відпрацювання.
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22.12.2022 19:59 Ответить
я теж колись так думав. я потім поступово почав розуміти, що по багаттом аспектам у світі ведеться цілеспрямована дезинформаційна кампанія майже на всіх рівнях. ковід цьому найяскравіший приклад. даю наводку - навіть по офіційним даним кількість прямих жертв свіжої катастрофи на фукусімі - одна людина.
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23.12.2022 06:27 Ответить
Я не про жертви, а про радіоактивне забруднення.
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23.12.2022 09:02 Ответить
его вред тоже сильно преувеличен. просто нужно изучать другие источники информации.
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23.12.2022 12:50 Ответить
Тобто лобісти зелених тарифів добралися до посла ФРН
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22.12.2022 15:39 Ответить
Щоб два рази не кланятися - на зараз зелений тариф фактично скасований, а нові підключчення заблоковані https://solarsystem.com.ua/green-tariff-2022/
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22.12.2022 16:40 Ответить
Так, добралися до посла, чи Вам краще сидіти в темноті і закупляти російське вугілля? Ні пане, європейці не дурні, вони все вирахували. "Зелена" енергетика - це майбутнє світу і не потрібно тут вішати свої ярлики німцям. Спочатку потрібно до них дорости і провністю відмовитися від російського вугілля і газу. А це допоможуть АЕС, вітер і сонце.
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22.12.2022 17:14 Ответить
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22.12.2022 15:42 Ответить
Зробити українську енергосистему менш вразливою швидко і ефективно можуть лише далекобійні ракети і безпілотники.
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22.12.2022 15:45 Ответить
Тобто на думку Німеччини, війна в Україні буде тривати ще років 10? Розвиток зеленої енергетики, в такій великій країні займе мінімум 7-10 років. Від моменту арешту всіх олігархів, до того часу, коли це все запрацює і буде приносити користь. Там не все так просто. В Європі закон працює, а в Україні закон працює лише на олігархів.
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22.12.2022 15:49 Ответить
Я, пані Анна, Вас не розумію. В Україні сьогодні народна 73% влада, то як можуть не працювати закон чи закони? І Ви написали, що посадять всіх олігархів, почнуть мабуть з Бені і Ахметова? Але то таке., в нас вже виросли нові, "дорожні" олігархи. Я вітаю Вас з Днем Ангела, сьогодні день Анни, Анюти, Ганночки. Здоров'я Вам і щоб всі Ваші мрії збулися!
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22.12.2022 17:18 Ответить
Рожеві поні з гендерно-емігрантськими проблемами - навіть не уявляють про що говорять.. Вежі вітряків потужність 4.5 МВт - складно промазати, гектарні поля сонячних панелей - залп смерчу-граду і їх нема.. Хто небудь поясніть дятлам як "воюють" орки путлєра з рашки... Перекладіть.. Крім того - є вітряки, а немає напруги в зовнішній мережі - вітряки нічого не виробляють. Вітру нема - генерації вітряків нема, ніч на дворі - немає генерації СЕС. Перевірено практикою.
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22.12.2022 15:52 Ответить
Один вітряк на 2 МВт і поруч розподільчий пристрій, можливо під'єднати лоад банк якщо немає мережі, інша річ коли під'єднаний цей вітряк одразу до підстанції яку зруйновано. Але якщо маємо декілька вітряків з вихідною напругою 10 кВ і вони працюють на місто яке відрізане від усіх ЛЕП, то це цілком можливо. М
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22.12.2022 16:28 Ответить
Почитайте пане, яку електроенергію виробляють "сонячні електростанції" і скільки потрібно ракет, щоб знищити наприклад 100 гектар модулів, чи 48 інвекторів? Пан знають, що вони розміщені не в одномі місці, а по всьому полі? Навіть пошкоджені моддулі виробляють електроенергію, тільки меншої потужності.
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22.12.2022 17:21 Ответить
енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності "зеленої" енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об'єкти.

ТОБТО ЛЮБИЙ КАПРИЗ ЗА ВАШІ ГРОШІ !

Зелені енергетики і їх лобісти ,а не пішли би ви на..уй !
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22.12.2022 16:02 Ответить
А ота "зелена енергетика" що дуже добре броньована? Може витримати попадання ракет?!!!Такі речі в мирний час ще можна будувати, а не під час війни і скрізь добивають ракети.
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22.12.2022 16:28 Ответить
Україні треба звернути увагу на зелену енергетику. Це спасіння країни в умовах блек аута.
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22.12.2022 16:41 Ответить
Та тут все такі "європейці" - толерантні, енергоощадливі, дружні до природного оточення...
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22.12.2022 16:48 Ответить
Не очень смешно -- нам нужно оружие ПРО ППО все остальное ЦИРК
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22.12.2022 17:15 Ответить
Так запитайте у пана Тарана, чому він не виробляв зброю три роки, а валяв дурня, а сьогодні десь працює послом, як шановна людина? Це не при ньому знімали клістрони з ППО? А ППО ПРО "Кільчень" чому не довели до завершальної стадії? Нею можна було б і пальнути по любому літаку, який тільки злетить і кине в наш бік ракету? Але було нізя, ми все знищували і відводили і збиралися подивитися в очі "миротворцю" пуйлу. А сьогодні винні то німці, то американці, то францури. Чому в них все є, а в нас нічого? Хто за це має нести відповідальність? Чи українські спеціалісти дурніші за французів?
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22.12.2022 17:29 Ответить
Якщо Німеччина готова допомогти з енергією, тому що вона екологічна, то чому б і ні. Це краще, ніж нічого, і воно не потребує палива.
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22.12.2022 16:48 Ответить
Була стаття, що в Німеччині в зв"язку з недостачею генерації розглядається питання щодо можливих віялових відключень. То де ж їхня "зелена енергетика"?
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22.12.2022 20:28 Ответить
Давайте не плутати недостатній із повною відсутністю. Для України будь-який генератор електроенергії зараз був би вигідним.
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23.12.2022 15:24 Ответить
Так, якщо панелі будуть на дахах кожного дому і ціна на таке задоволення прийнятною для кожного.
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22.12.2022 16:53 Ответить
Хех, эти европейцы реально фрики.
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22.12.2022 16:59 Ответить
зелена енергитика у виконанні ЗЕлених перетвориться у сірі схеми!
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22.12.2022 17:26 Ответить
Без накопичувачів енергії ( ******* акумулятори не підходять з ними забагато проблем) на кшталт супермаховиків зелена енергетика щось може вирішити на локальному рівні і тільки.
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22.12.2022 17:31 Ответить
мля у немцев самих солнечной энергетики всего 6 процентов от вырабатываемой за год! что он ******!
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22.12.2022 17:58 Ответить
Снова эти левацкие штучки...
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22.12.2022 18:22 Ответить
Смішно читати критику заяви Німецького посла Анки Фельдгузен...після "слави" із постачанням зброї. Це війна, в темноті кольорів не видно...

Посол каже НЕ про зелену енергетику аля ахметов-шмигаль, а про ефективне її застосування - З попелу має постати щось нове і краще. Більше !!децентралізованих!!! рішень на базі відновлювальної енергії допоможуть забезпечити енергопостачання в Україні".

Посол каже, що в разу відключень від центральних магістралей, має працювати локальна енергетика.
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22.12.2022 19:50 Ответить
Тоді навіщо вам були ті "Потоки"?
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22.12.2022 20:11 Ответить
Знищення раши та ***** це зроблять набагато швидше та дешевше
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23.12.2022 04:50 Ответить
Интересно, журналисты когда нибудь перестанут печатать интервью с идиотами? Как раз все крупное, хрупкое и стационарное менее всего устойчиво к обстрелам.... Это же аксиома...
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23.12.2022 15:09 Ответить
 
 