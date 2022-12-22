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Новости Война
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Журналисты NYT идентифицировали псковских десантников, убивавших украинцев в Буче. ФОТО

Журналисты идентифицировали десятки российских бойцов 234-го десантно-штурмового полка из Пскова, убивавших гражданских в Буче.

Об этом идет речь в материале The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты проанализировали записи телефонных разговоров, документы, интервью и тысячи часов видео, показывающих, как российское десантное подразделение убило десятки человек на улице Яблунской в Буче в марте.

Россияне отбирали у гражданских мобильные телефоны и сразу звонили в Россию.

Журналисты NYT идентифицировали псковских десантников, убивавших украинцев в Буче 01

Журналисты NYT идентифицировали псковских десантников, убивавших украинцев в Буче 02

Оккупанты, которые звонили домой из Бучи

Смотрите: Римо-католическому священнику, отрицавшему преступления россиян в Буче, сообщено о подозрении, - СБУ. ФОТО

Зверства в Буче совершали десантники 234 полка. Это видно, в частности, из символики, которую оккупанты пытались скрыть на военной технике, оставленной в Буче документации и личных записей россиян.

Журналисты NYT идентифицировали псковских десантников, убивавших украинцев в Буче 03

Отличительные знаки российских военных

На одной из бумажных записей указан номер воинской части псковских десантников – в/ч 74268. Также после себя оккупанты оставили нарукавные знаки полка.

Также читайте: Вблизи Бучи силы ПВО сбили российскую ракету, - мэр Федорук

Журналисты идентифицировали 22 оккупанта из 234 десантно-штурмового полка и тела 36 жертв, которые россияне оставили лежать на улице в Буче. Они опубликовали карту обнаруженных тел.

Журналисты NYT идентифицировали псковских десантников, убивавших украинцев в Буче 04

Карта тел украинцев, обнаруженных на улице Яблунской в Буче

Журналисты NYT идентифицировали псковских десантников, убивавших украинцев в Буче 05

Список украинцев, убитых россиянами в Буче

Перед вторжением российский полковник из полка Артем Городилов находился в Беларуси среди российских военных.

Журналисты NYT идентифицировали псковских десантников, убивавших украинцев в Буче 06

Городилов в Беларуси в феврале перед вторжением в Украину

Похожего на Городилова военного также фиксировали в Буче. Он с двумя охранниками ходил по улицам города у тел гражданских украинцев.

Отметим, что президент РФ Владимир Путин наградил Городилова и других российских военных орденами Мужества.

234 полк входит в 76 гвардейскую десантно-штурмовую дивизию РФ, которую Офис генерального прокурора Украины подозревает в зверствах в Буче.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сербия поделится с Украиной опытом расследования военных преступлений - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

армия РФ (19057) Буча (458) военные преступления (1425) New York Times (48)


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Топ комментарии
+21
Це все інформація в теки майбутньому нашому Мосаду. Ні одна гнида не має право вижити...
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22.12.2022 16:14
+12
Для нашего ГРУ работы на долгие годы !
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22.12.2022 16:14
+9
що ти мелеш? більшість з цих дєсантнічков, якщо не всі, вже досить довго перегнивають в українській землі.
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22.12.2022 16:19
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Для нашего ГРУ работы на долгие годы !
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22.12.2022 16:14 Ответить
Не смеши. Будут эти кацапитеки жить-поживать и ни о чем не переживать. Еще и пенсии за медальки получать.
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22.12.2022 16:16 Ответить
Не факт. Ще війна в самому розпалі і невідомо як все закінчиться.
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22.12.2022 16:19 Ответить
Стесняюсь спросить,трудно жить без мозгов?
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22.12.2022 16:28 Ответить
Що не так? Звідки така самовпненість,що ви краще за других розумієте ? Для чого ви кинули черпак лайна на вентилятор? Ніхто ще не знає який буде кінець війни і з якими результатами. Історія вже не раз показувала які бувають крахи для імперій. Поживемо-побачимо.
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22.12.2022 17:16 Ответить
Ваня, после зечек Пригожен кинет в бой вас, ботву лахтинскую =)

Регистрация: 22.02.2022
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22.12.2022 20:28 Ответить
що ти мелеш? більшість з цих дєсантнічков, якщо не всі, вже досить довго перегнивають в українській землі.
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22.12.2022 16:19 Ответить
Васян, иди домой, - здесь водки нет!

Реєстрація: 05.12.2022
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22.12.2022 20:27 Ответить
Хлебальник завали. Васян.
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22.12.2022 22:17 Ответить
Це все інформація в теки майбутньому нашому Мосаду. Ні одна гнида не має право вижити...
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22.12.2022 16:14 Ответить
Спочатку наш Кнесет повинен ухвалити рішення.
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22.12.2022 16:28 Ответить
ТакіДа.
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22.12.2022 16:45 Ответить
Вашого Моссаду? Колі Котлєти,Лізи Богуцкой,О.Жданова,Давіда Арахноїда,Бєні.Піні,Йосі,Зями ? Хто ще входить у ваш Моссад? Пікалов і Кошевой з Шуфрічем і Суркісом?
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22.12.2022 17:21 Ответить
Після необхідних процедур фігуранти повинні опинитися у міжнародному розшуку. Зрозуміло, що відповідні спецслужби України турбуватимуть "десантуру", поки вона не опиниться у місцях за призначенням.
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22.12.2022 16:40 Ответить
Какая десантура? С омоном на Майдане не разобрались и на три процента по сей день!
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22.12.2022 19:23 Ответить
Що саме гидке, те що це відбувалося у перші дні війни. Тож про якусь там помсту за погиблих побратимів не може йти і мова. Відразу шли грабувати, вбивати, насилувати.
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22.12.2022 16:43 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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22.12.2022 16:46 Ответить
Ось вам і число "срусские" не буряти. Якраз ці срускіє організували повальні вбивства і терор. Але кожний з них тут відшукає свій чорний пакет. Ніколи не пробачимо, навіть попри заклики релігії пробачати. Ніколи!
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22.12.2022 16:54 Ответить
Чому, якась "зелена" потвора розпиналася, що звірства роблять буряти, а кацапи гарні і порядні.
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22.12.2022 17:04 Ответить
Головне, щоб Украінці встигли до їх прикрого самогубства‼️💯‼️💯⚔️🇺🇦
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22.12.2022 17:11 Ответить
Всі, хто в тельняшках мають бути утилізовані як біосміття. Особливо якщо носій слав'янської зовнішності. Бо щось на овцейобів та бурятів трохи навалили занадто, не вийде сховатися.
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22.12.2022 17:21 Ответить
А точніше псковських скажених псів!
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22.12.2022 17:23 Ответить
Зачем это все? Нет среди них хороших или плохих. Все одинаковые. Всех нужно убить.
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22.12.2022 17:45 Ответить
все гниды будут ликвидированы, достанем даже в сибире
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22.12.2022 18:44 Ответить
Всех путинских мразей на виселицу.
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22.12.2022 21:40 Ответить
НАМ НЕ ТРЕБА БІГАТИ ЗА ПОКИДЬКАМИ !!! НА ПОТРІБНО МАТИ СПОСІБ ВБИВАТИ ЇХ НА МІСЦІ !!!
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04.03.2023 00:46 Ответить
 
 