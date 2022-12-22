Журналисты NYT идентифицировали псковских десантников, убивавших украинцев в Буче. ФОТО
Журналисты идентифицировали десятки российских бойцов 234-го десантно-штурмового полка из Пскова, убивавших гражданских в Буче.
Об этом идет речь в материале The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.
Журналисты проанализировали записи телефонных разговоров, документы, интервью и тысячи часов видео, показывающих, как российское десантное подразделение убило десятки человек на улице Яблунской в Буче в марте.
Россияне отбирали у гражданских мобильные телефоны и сразу звонили в Россию.
Оккупанты, которые звонили домой из Бучи
Зверства в Буче совершали десантники 234 полка. Это видно, в частности, из символики, которую оккупанты пытались скрыть на военной технике, оставленной в Буче документации и личных записей россиян.
Отличительные знаки российских военных
На одной из бумажных записей указан номер воинской части псковских десантников – в/ч 74268. Также после себя оккупанты оставили нарукавные знаки полка.
Журналисты идентифицировали 22 оккупанта из 234 десантно-штурмового полка и тела 36 жертв, которые россияне оставили лежать на улице в Буче. Они опубликовали карту обнаруженных тел.
Карта тел украинцев, обнаруженных на улице Яблунской в Буче
Список украинцев, убитых россиянами в Буче
Перед вторжением российский полковник из полка Артем Городилов находился в Беларуси среди российских военных.
Городилов в Беларуси в феврале перед вторжением в Украину
Похожего на Городилова военного также фиксировали в Буче. Он с двумя охранниками ходил по улицам города у тел гражданских украинцев.
Отметим, что президент РФ Владимир Путин наградил Городилова и других российских военных орденами Мужества.
234 полк входит в 76 гвардейскую десантно-штурмовую дивизию РФ, которую Офис генерального прокурора Украины подозревает в зверствах в Буче.
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