Журналисты NYT идентифицировали псковских десантников, убивавших украинцев в Буче. ФОТО

Журналисты идентифицировали десятки российских бойцов 234-го десантно-штурмового полка из Пскова, убивавших гражданских в Буче.

Об этом идет речь в материале The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты проанализировали записи телефонных разговоров, документы, интервью и тысячи часов видео, показывающих, как российское десантное подразделение убило десятки человек на улице Яблунской в Буче в марте.

Россияне отбирали у гражданских мобильные телефоны и сразу звонили в Россию.

Оккупанты, которые звонили домой из Бучи

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Зверства в Буче совершали десантники 234 полка. Это видно, в частности, из символики, которую оккупанты пытались скрыть на военной технике, оставленной в Буче документации и личных записей россиян.

Отличительные знаки российских военных

На одной из бумажных записей указан номер воинской части псковских десантников – в/ч 74268. Также после себя оккупанты оставили нарукавные знаки полка.

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Журналисты идентифицировали 22 оккупанта из 234 десантно-штурмового полка и тела 36 жертв, которые россияне оставили лежать на улице в Буче. Они опубликовали карту обнаруженных тел.

Карта тел украинцев, обнаруженных на улице Яблунской в Буче

Список украинцев, убитых россиянами в Буче

Перед вторжением российский полковник из полка Артем Городилов находился в Беларуси среди российских военных.

Городилов в Беларуси в феврале перед вторжением в Украину

Похожего на Городилова военного также фиксировали в Буче. Он с двумя охранниками ходил по улицам города у тел гражданских украинцев.

Отметим, что президент РФ Владимир Путин наградил Городилова и других российских военных орденами Мужества.

234 полк входит в 76 гвардейскую десантно-штурмовую дивизию РФ, которую Офис генерального прокурора Украины подозревает в зверствах в Буче.

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