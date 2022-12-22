G7 объявил о готовности выделить Украине 32 млрд долларов в 2023 году
Чтобы подчеркнуть непоколебимую поддержку Украине, G7 заявил о выделении 32 млрд долларов финансовой помощи в 2023 году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на совместное заявление министров финансов G7.
"Чтобы подчеркнуть нашу непреклонную преданность поддержке Украины вместе с международным сообществом, сегодня мы подтверждаем наш общий подход к скоординированной бюджетной и экономической поддержке в следующем году в соответствии с потребностями правительства Украины", - отмечается в документе.
32 млрд долларов бюджетной и экономической поддержки будут включать:
- 18 млрд евро от Европейского союза, дополненных грантовым компонентом от государств-членов для покрытия процентных расходов;
- пакет поддержки со стороны США, предложенный администрацией Джо Байдена и может быть одобрен Конгрессом уже на этой неделе;
- 500 млн долларов в рамках дальнейшего кредитования Всемирного банка от гарантии Британии;
- 115 млн канадских долларов в виде тарифных поступлений от импорта из России и Белоруссии;
Япония также готовит дополнительную бюджетную поддержку Украине на следующий год.
"Эти значительные обязательства, основанные на четком определении потребностей Украины, придают Украине уверенность и позволяют правительству продолжать предоставление основных услуг, проводить важнейшие ремонтные работы и стабилизировать экономику. Мы готовы сделать больше, если это будет необходимо, бюджетной и экономической поддержки в дополнение к нашей военной, гуманитарной помощи, сотрудничеству в сфере развития и поддержки на ранней стадии восстановления", - добавляется в совместном заявлении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль