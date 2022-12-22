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G7 объявил о готовности выделить Украине 32 млрд долларов в 2023 году

g7,большая,семерка

Чтобы подчеркнуть непоколебимую поддержку Украине, G7 заявил о выделении 32 млрд долларов финансовой помощи в 2023 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на совместное заявление министров финансов G7.

"Чтобы подчеркнуть нашу непреклонную преданность поддержке Украины вместе с международным сообществом, сегодня мы подтверждаем наш общий подход к скоординированной бюджетной и экономической поддержке в следующем году в соответствии с потребностями правительства Украины", - отмечается в документе.

Смотрите: Без света, без воды, зато без России: посол Германии Фельдгузен передала председательство в G7 японскому коллеге. ФОТО

32 млрд долларов бюджетной и экономической поддержки будут включать:

  • 18 млрд евро от Европейского союза, дополненных грантовым компонентом от государств-членов для покрытия процентных расходов;
  • пакет поддержки со стороны США, предложенный администрацией Джо Байдена и может быть одобрен Конгрессом уже на этой неделе;
  • 500 млн долларов в рамках дальнейшего кредитования Всемирного банка от гарантии Британии;
  • 115 млн канадских долларов в виде тарифных поступлений от импорта из России и Белоруссии;

Япония также готовит дополнительную бюджетную поддержку Украине на следующий год.

"Эти значительные обязательства, основанные на четком определении потребностей Украины, придают Украине уверенность и позволяют правительству продолжать предоставление основных услуг, проводить важнейшие ремонтные работы и стабилизировать экономику. Мы готовы сделать больше, если это будет необходимо, бюджетной и экономической поддержки в дополнение к нашей военной, гуманитарной помощи, сотрудничеству в сфере развития и поддержки на ранней стадии восстановления", - добавляется в совместном заявлении.

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G7 (833) деньги (932) поддержка (670)


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Топ комментарии
+12
О! буде зеленим крадіям робота... гуманітарку вагонами розкрали, тут теж не спасують.
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22.12.2022 16:51
+7
48 від США, 32 від ЄС. Бюджет можна не приймати
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22.12.2022 16:56
+5
схоже добити хочуть старічка
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22.12.2022 16:52
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Правила форума Совет форумчан
О! буде зеленим крадіям робота... гуманітарку вагонами розкрали, тут теж не спасують.
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22.12.2022 16:51 Ответить
схоже добити хочуть старічка
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22.12.2022 16:52 Ответить
48 від США, 32 від ЄС. Бюджет можна не приймати
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22.12.2022 16:56 Ответить
Україна має прийняти закон про безкоштовне протезування рук корупціонерів.
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22.12.2022 16:58 Ответить
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23.12.2022 09:40 Ответить
На дороги 2 доллара,на ковид 5 долларов,,,остальное Данилыч и Пинчук..зятюха это свято..Ленке по 8 гривен за Скумбрию дадут 5 долларов..
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22.12.2022 17:17 Ответить
Ставлю ящик шампанського що житло біженцям будувати не розпочнуть.
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22.12.2022 21:11 Ответить
Розпочнуть, але не закінчать, кошти закінчаться ще на етапі рахування кошторису.
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23.12.2022 05:55 Ответить
русні *****
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22.12.2022 22:05 Ответить
респект и уважуха g 7!
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22.12.2022 22:12 Ответить
Головне не спішити, щоб себе не смішити...тут "реформатори" як "палені карти" в казино)) Тільки цільове призначення.
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22.12.2022 23:50 Ответить
Астанавитесь! Я только вчера начал панимать как миллийон считать!!!
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23.12.2022 00:35 Ответить
От і ще буде чим ,,попоститись,, зешоблі, вже не тільки на асфальті, тут вже будуть відриватись по повній.
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23.12.2022 05:53 Ответить
 
 