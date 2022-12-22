У россиян нет переломного успеха в Бахмуте, ежедневно они несут невероятные потери, - Череватый

В Бахмуте Донецкой области россияне не имеют переломного успеха и не прорвали украинскую оборону.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Если глобально говорить, то конечно, нет у них там переломного успеха, нет прорыва нашей обороны, что предусматривает любая серьезная наступательная операция. А локальные движения в ту или иную сторону, изгибы фронта бывают. Их группы иногда прорывались на окраины Бахмута, но они были оттуда выбиты", - объяснил он.

По словам Череватого, на восточном фронте, а особенно в районе Бахмута, достигаются две главные цели.

"Первая – враг не может системно прорвать, а затем и идти дальше, оккупируя наш Донбасс, а возможно и имея более дальновидные цели. Вторая – ежесуточно он несет просто невероятные потери как для армии 21 века", - добавил спикер Восточной группировки войск.

Череватый отметил, что потери врага в Бахмуте значительно превышают потери Сил обороны, однако не стал называть конкретные цифры.

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