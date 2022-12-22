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Новости Война
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У россиян нет переломного успеха в Бахмуте, ежедневно они несут невероятные потери, - Череватый

бахмут

В Бахмуте Донецкой области россияне не имеют переломного успеха и не прорвали украинскую оборону.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Если глобально говорить, то конечно, нет у них там переломного успеха, нет прорыва нашей обороны, что предусматривает любая серьезная наступательная операция. А локальные движения в ту или иную сторону, изгибы фронта бывают. Их группы иногда прорывались на окраины Бахмута, но они были оттуда выбиты", - объяснил он.

По словам Череватого, на восточном фронте, а особенно в районе Бахмута, достигаются две главные цели.

"Первая – враг не может системно прорвать, а затем и идти дальше, оккупируя наш Донбасс, а возможно и имея более дальновидные цели. Вторая – ежесуточно он несет просто невероятные потери как для армии 21 века", - добавил спикер Восточной группировки войск.

Череватый отметил, что потери врага в Бахмуте значительно превышают потери Сил обороны, однако не стал называть конкретные цифры.

Смотрите: Чеченские воины из батальона имени Шейха Мансура ведут уличный бой с российскими оккупантами вблизи Бахмута. ВИДЕО

Бахмут (1601) ВСУ (6546)


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казали спочатку шо 20 тис..похитне рашку на протести..потім казали 50 тис. ...вже 100 тис...трупів рашистських..Вже кажуть шо 300тис... щось відбудеться ..ніхрєна там не відбудеться )(уйло призиває 1.2 мільйона.
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22.12.2022 17:44 Ответить
нє, не 1,2 мільона. менше. В них вже була армія десь в районі 1,2 ляма. Мінус "патерь нєт" (100 тищ по підрахунку Генштабу). Хочуть довести до 1,5 ляма. Тому їм за приблизними підрахунками треба призвати 400 тищ. Ну і ще стільки ж втічуть по Казахстанам, якщо зможуть...
Кажуть там пішли массові розмови, що будуть призовників масово кидать в бій. Оце буде діло. Одна справа - потік домовин з алкашнею, а зовсім інша - з призовниками. Це вже реально може щось похитнути...
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22.12.2022 18:02 Ответить
* призовників - маю на увазі строчників 18-30 років (там підняли на 3 роки призовний вік).
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22.12.2022 18:03 Ответить
я не вірю в "расейскій бунт бєсмислєнний і бєспощадний" адже на протязі всієї історії там царів переважно вбивали ,свої ж.)(уйла скоріш за все грохнуть,можливо навіть після відсторонення від влади...І так як з Адольфом потім будуть говорити про різні версії з двійниками.
На лютий місяць, чутки ходять ,що будуть кидати в атаки спочатку м'ясо в великих кількостях,щоб виснажити ЗСУ а потім кинуть біш підготовлених,які проходять навчання в різних центрах та білорусії.
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22.12.2022 18:10 Ответить
Хз, в 1914-17 таки довели ситуацію, шо кацапи зірвалися з ланцюжка. Якшо в кожну хату по труні приїде, то може і замисляться...
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22.12.2022 18:16 Ответить
а..так..згоден...доречі тоді теж була війна ...але ситуація була трохи іншою і зазомбованість теж
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22.12.2022 18:20 Ответить
Дикии сказав шо і 2млн іх не проб"є -- тільки утилізація більше 1000 тис мобіків в день -- не дасть змоги ім відновлюватись .
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22.12.2022 17:52 Ответить
тільки но по радіу слухав .говорив офіцер ЗСУ з передової..казав що треба готуватись до гіршого...і тільки 300 тис.трупаків чмобіків,може щось змінити як в кремлі так і на полі бою,маю на увазі перевагу ЗСУ
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22.12.2022 18:14 Ответить
Не зірвались, а скоріш сіли...
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22.12.2022 18:23 Ответить
 
 