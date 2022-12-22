У россиян нет переломного успеха в Бахмуте, ежедневно они несут невероятные потери, - Череватый
В Бахмуте Донецкой области россияне не имеют переломного успеха и не прорвали украинскую оборону.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
"Если глобально говорить, то конечно, нет у них там переломного успеха, нет прорыва нашей обороны, что предусматривает любая серьезная наступательная операция. А локальные движения в ту или иную сторону, изгибы фронта бывают. Их группы иногда прорывались на окраины Бахмута, но они были оттуда выбиты", - объяснил он.
По словам Череватого, на восточном фронте, а особенно в районе Бахмута, достигаются две главные цели.
"Первая – враг не может системно прорвать, а затем и идти дальше, оккупируя наш Донбасс, а возможно и имея более дальновидные цели. Вторая – ежесуточно он несет просто невероятные потери как для армии 21 века", - добавил спикер Восточной группировки войск.
Череватый отметил, что потери врага в Бахмуте значительно превышают потери Сил обороны, однако не стал называть конкретные цифры.
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Кажуть там пішли массові розмови, що будуть призовників масово кидать в бій. Оце буде діло. Одна справа - потік домовин з алкашнею, а зовсім інша - з призовниками. Це вже реально може щось похитнути...
На лютий місяць, чутки ходять ,що будуть кидати в атаки спочатку м'ясо в великих кількостях,щоб виснажити ЗСУ а потім кинуть біш підготовлених,які проходять навчання в різних центрах та білорусії.