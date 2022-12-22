Около 200 иранских дронов из последней партии еще осталось у россиян, - Гуменюк
У оккупантов осталось около 200 дронов-камикадзе из последней партии, которую Иран передал России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала Freedom.
По ее словам, в рамках последней партии Иран передал оккупантам около 250 дронов и россияне не очень-то их экономят.
"В настоящий момент мы подсчитали, что осталось их около 200 единиц", - заявила пресс-секретарь объединенного пресс-центра.
Гуменюк также добавила, что россияне понимают, что ВСУ уже успешно сбивают иранские дроны. Поэтому оккупанты пытаются находить места запуска беспилотников подальше от зон огневого контроля ВСУ.
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а стотисячного москаля в якийсь святковий пакет закинули?