Около 200 иранских дронов из последней партии еще осталось у россиян, - Гуменюк

У оккупантов осталось около 200 дронов-камикадзе из последней партии, которую Иран передал России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала Freedom.

По ее словам, в рамках последней партии Иран передал оккупантам около 250 дронов и россияне не очень-то их экономят.

"В настоящий момент мы подсчитали, что осталось их около 200 единиц", - заявила пресс-секретарь объединенного пресс-центра.

Гуменюк также добавила, что россияне понимают, что ВСУ уже успешно сбивают иранские дроны. Поэтому оккупанты пытаются находить места запуска беспилотников подальше от зон огневого контроля ВСУ.

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