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Около 200 иранских дронов из последней партии еще осталось у россиян, - Гуменюк

бпла,дрон,безпілотник,шахед,шахід

У оккупантов осталось около 200 дронов-камикадзе из последней партии, которую Иран передал России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала Freedom.

По ее словам, в рамках последней партии Иран передал оккупантам около 250 дронов и россияне не очень-то их экономят.

"В настоящий момент мы подсчитали, что осталось их около 200 единиц", - заявила пресс-секретарь объединенного пресс-центра.

Гуменюк также добавила, что россияне понимают, что ВСУ уже успешно сбивают иранские дроны. Поэтому оккупанты пытаются находить места запуска беспилотников подальше от зон огневого контроля ВСУ.

Читайте: ВСУ устанавливает огневой контроль над врагом на левом берегу Днепра на Херсонщине, - ОК "Південь"

Гуменюк Наталья (577) дроны (3845)


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а стотисячного москаля в якийсь святковий пакет закинули?
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22.12.2022 20:01 Ответить
Канонічними є 144000.
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22.12.2022 20:08 Ответить
святковий пакет масква-крємль-)(уйлу на новогоднюю йолку
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22.12.2022 20:14 Ответить
 
 