Путин о причинах нападения на Украину: После развала СССР нас стравили, в этом смысле мы потерпели фиаско
Президент РФ Владимир Путин заявил, что США давно вовлечены в конфликт Украины и России, поскольку пытаются "разделять и властвовать", играя на идее украинского национализма. Он назвал поражением то, что Западу удалось "стравить" народы СССР.
Об этом Путин заявил на встрече с журналистским пулом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
На вопрос о возможности большей вовлеченности США в конфликт в Украине после передачи ракетных систем "Patriot" Путин ответил почти по-украински: надо посмотреть на проблему "ширше и глыбже". По его мнению, Россия защищает "единство русского мира", а Запад действует по принципу "разделяй и властвуй".
"Наши оппоненты всегда этим занимались – пытались нас разделить и потом отдельными частями руководить. Чего здесь нового? Идея украинского сепаратизма родилась давно – еще в рамках одной страны", - объяснил президент РФ.
По словам Путина, если этническая группа захотела отсоединиться, это можно понять, "но нельзя идти против той части народа, которая чувствует себя частью российской культуры, – а против них развернули войну в 2014 году".
"Мы все терпел, терпели и надеялись на мирные договоренности, сейчас выясняется, что нас просто водили за нос", – заявил Путин.
По логике президента РФ, все события подводили Россию к вторжению, у нее якобы не было другого выхода.
"Но наша цель – прежде всего, в защите людей, которые ощущают себя частью нашего народа, частью нашей культуры. Наши общие корни: культуры, духовной общности – будут сильнее, чем то, что нас растаскивает, – а такие тренды всегда были… Фактически после развала Советского союза к власти пришли люди крайне националистических взглядов и эта разобщенность все увеличивалась. Нас стравили. В этом смысле мы потерпели фиаско. Может, и подтолкнули нас к этой черте. Но отступать нам было некуда", - поведал свою теорию Путин.
Российский президент также вспомнил фразу "Хотите потерять Украину, присоедините Галичину". По его мнению, так и получилось.
Путин также заявил, что "никто не хочет объединения русского народа… кроме нас, а мы будем это делать и сделаем".
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Сама москва розвалила союз, а винуватий захід з Америкою! Народ тримали в чорному тілі, а комуністичні чінуші завжди жили на рівні загниваючого заходу.
А в 90-ті тільки те й робили, що прославляли Америку і волали як в снг погано. Даже фільми знімали відповідні "Американ бой", "Жених з Маямі", "Інтердівчина", "Паспорт" і т.д.
Садист. Параноический психопат с бредом величия и сверхценными идеями. Патологический лжец. Самооценка неадекватная. Интеллект низкий. Его личность стремительно деградирует. Живет в параллельном мире, оторван от действительности, совершенно не соприкасается с реальностью. Он её не понимает. Как живут люди, как чувствуют, о чем мечтают, почему страдают - нравственный идиот не может этого даже представить. Да и не хочет. Создав вокруг себя искусственный, наглухо запаянный мир, где медленно, годами варился в котле собственной лжи и пещерных предрассудков, он в результате окончательно потерял разум. Не совесть, совести там никогда не было.
Да, он не способен к состраданию и сочувствию, но при этом сам является очень ранимым и мнительным. Он не способен любить. Очень обидчив и мстителен, наверное, вся ущербность и желание поквитаться, причинить как можно больше страданий всем до кого дотянется, произрастают из детства, где он был зачморенным, бесхребетным и бесталанным заморышем на побегушках. Труслив и изворотлив. Вечная трусость породила в нем избыточную, зачастую бессмысленную жестокость в поступках и запредельную, чудовищную циничность. Его взгляд на мир - взгляд злобного микроба из пробирки. Его мышление соразмерно с масштабом личности. Мыслит он узко, шаблонно, установками и лозунгами. Суждения об окружающем мире и людях кустарны и ограничены. Как и любой тиран склонен к мистификациям, сакральным смыслам, символизму. При этом страшно закомплексован, отчужден, замкнут и эмоционально беден. Компенсирует свою неполноценность во всех сферах жизни за счет подавления и уничтожения людей. Его система ценностей купирована, сужена до примитивной формулы "свой-чужой", и представляет собой набор идеологических клише: Россия Uber alles, Запад - враги и чужаки; народ - потенциально опасный скот, который нужно держать в узде, периодически дразня пряником национальной исключительности; власть - удел избранных, смысл власти - в ней самой и личном обогащении. Впрочем, последнее давно перестало играть какую-либо роль и на первый план вышли маниакальные идеи гегемона империи на Земле любой ценой и любыми средствами.
Махровый выкормыш сталинских времен с психологией вертухая и рядового палача. Серый во всём, безликий, мелочный. Вобрал в себя всю глумливое человеконенавистничество конторской породы. Абсолютно беспринципен. Не имеет никаких устоявшихся, более-менее моральных понятий, кроме зоновских. Внутри него прячется забитый подросток, а снаружи пытается держать маску брутального, остроумного, своего в доску мужика. Словарный запас у него скуп, лексика пестрит пошлыми пословицами и уголовным, милицейским жаргоном. Ему очень важно мнение о нём со стороны, поэтому склонен к позерству и убогому, анекдотичному мачизму, как и все закомплексованные люди. Получается всегда нелепо и жалко. Видно, что это просто натянутая личина, а под ней ещё одна, а затем ещё и так до самого дна, где в булькающей, чёрной, зловонной и омерзительной жиже, обхватив ручонками трясущиеся коленки, сидит какой-то желчный, забитый карлик.
Как политик он бездарен и ничтожен, потому что смотрит только в прошлое и боится любых перемен, как угрозы своей власти. И главное - он не знает, что такое перемены, он не понимает этого. Политически бесплоден, потому что одержим своей безграничной, самоцельный властью. Словно сталактит, одиноко висит он в своей темной пещере и наслаждается сыростью, мраком и эхом боли миллионов замученных им людей.
Кто-то ещё до сих пор пытается копаться в его душе, чтобы что-то там понять. А её там нет. Просто нет. Там внутри одно большое ничего. И когда абсолютная никчемность во плоти получает в свои руки неограниченную власть с красной кнопкой, то получается то, что мы видим сегодня. Он хотел войти в учебники истории, стать частью великорусского эпоса, вершителем судеб, а войдёт как банальный военный преступник, который слетел с катушек. Он хочет, чтобы его боялись, чтобы трепетали перед ним, но все взирают на него с презрительной брезгливостью, ожидая его скорейшей смерти.
В аду уже смотрят на часы. Всё готово.
Кто и зачем убил академика Сергея Павловича Королева
Ни по родине, ни по матери.
Духа нет у вас быть свободными -
нам не стать с вами даже сводными.
Вы себя окрестили «старшими» -
нам бы младшими, да не вашими.
Вас так много, а, жаль, безликие.
Вы огромные, мы - великие.
А вы жмете… вы всё маетесь,
своей завистью вы подавитесь.
Воля - слово вам незнакомое,
вы все с детства в цепи закованы.
У вас дома «молчанье - золото»,
а у нас жгут коктейли Молотова,
да, у нас в сердце кровь горячая,
что ж вы нам за «родня» незрячая?
А у нас всех глаза бесстрашные,
без оружия мы опасные.
Повзрослели и стали смелыми
все у снайперов под прицелами.
Нас каты на колени ставили -
мы восстали и всё исправили.
И зря прячутся крысы, молятся -
они кровью своей умоются.
Вам шлют новые указания -
а у нас тут огни восстания.
У вас Царь, у нас - Демократия.
Никогда мы не будем братьями.