Сенат США принял поправку, позволяющую изымать активы российских олигархов для передачи Украине
Сенат США в четверг принял поправку к законопроекту о финансировании правительства, позволяющему изымать активы российских олигархов для их передачи Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Поправка сенатора-республиканца Линдси Грэма была поддержана большинством сенаторов на сегодняшнем заседании.
"Эта поправка позволит министерству юстиции через государственного секретаря перечислять доходы от арестованных активов олигарха или других подсанкционных организаций народа Украины", - подчеркнул Грэм.
По его словам, принятие указанной поправки будет "посланием от Бога для многострадального народа Украины, облегчением для американских налогоплательщиков и плохим днем для российских олигархов".
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Зеленій шоблі гроші в руки давати ні в якому разі не можна!
Но есть большой минус. Этот закон как ленд-лиз, не обязывает, а дает право. Т.е. какие активы попадут под конфискацию, а какие нет будет зависеть исключительно от глубины испуга возможной эскалации.
А как же лиж бы не было войны? Терпилы )))