Сенат США принял поправку, позволяющую изымать активы российских олигархов для передачи Украине

Сенат США в четверг принял поправку к законопроекту о финансировании правительства, позволяющему изымать активы российских олигархов для их передачи Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Поправка сенатора-республиканца Линдси Грэма была поддержана большинством сенаторов на сегодняшнем заседании.

"Эта поправка позволит министерству юстиции через государственного секретаря перечислять доходы от арестованных активов олигарха или других подсанкционных организаций народа Украины", - подчеркнул Грэм.

По его словам, принятие указанной поправки будет "посланием от Бога для многострадального народа Украины, облегчением для американских налогоплательщиков и плохим днем для российских олигархов".

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