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Новости Санкции против России
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Сенат США принял поправку, позволяющую изымать активы российских олигархов для передачи Украине

сенат

Сенат США в четверг принял поправку к законопроекту о финансировании правительства, позволяющему изымать активы российских олигархов для их передачи Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Поправка сенатора-республиканца Линдси Грэма была поддержана большинством сенаторов на сегодняшнем заседании.

"Эта поправка позволит министерству юстиции через государственного секретаря перечислять доходы от арестованных активов олигарха или других подсанкционных организаций народа Украины", - подчеркнул Грэм.

По его словам, принятие указанной поправки будет "посланием от Бога для многострадального народа Украины, облегчением для американских налогоплательщиков и плохим днем для российских олигархов".

Читайте: Сенат США утвердил рекордный оборонный бюджет в $858 млрд, из которых $800 млн предусмотрены в помощь Украине

олигарх (1027) санкции (11257) США (26409) Сенат США (498)


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Топ комментарии
+13
Ось тепер пукани по справжньому буде рвати
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22.12.2022 21:08
+11
Олігархи в захваті від такої многоходовочки
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22.12.2022 21:13
+10
Головне не давати їх уряду Боневтіка. Краще б був який фонд керований Західом, в який поступають ці гроші та він сам розпоряджається на що їх тратити (по запитам української сторони) та контролює витрати та якість робіт.
Зеленій шоблі гроші в руки давати ні в якому разі не можна!
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22.12.2022 21:22
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Ось тепер пукани по справжньому буде рвати
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22.12.2022 21:08 Ответить
Воїстину.
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22.12.2022 21:15 Ответить
Олігархи в захваті від такої многоходовочки
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22.12.2022 21:13 Ответить
Тут одними помидорами не отделаетесь
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22.12.2022 21:19 Ответить
Головне не давати їх уряду Боневтіка. Краще б був який фонд керований Західом, в який поступають ці гроші та він сам розпоряджається на що їх тратити (по запитам української сторони) та контролює витрати та якість робіт.
Зеленій шоблі гроші в руки давати ні в якому разі не можна!
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22.12.2022 21:22 Ответить
Скоріш за все - так воно якось і буде. Бо захід витратився на військову допомогу, і ще буде допомога в відновленні. Тож на це підуть - заарештовані гроші, майбутні репарації, гроші від майбутніх програм "нафта в обмін на жратву"
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23.12.2022 00:17 Ответить
Название «ножки Буша» появилось в 1990 году, когда было подписано торговое соглашение между https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаилом Горбачёвым и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%88,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A3%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80 Джорджем Бушем - старшим о поставке в СССР замороженных куриных окорочков. Так как в 1990 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 советские прилавки пустовали , «ножки Буша» благодаря своей дешевизне и доступности пользовались большой популярностью.
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23.12.2022 00:46 Ответить
Ще б американці конфіскували активи проросійських українських олігархів
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22.12.2022 21:28 Ответить
Під повним контролем Америки. Інакше, перекочуть ті кошти від кацапських олігархів, до пліснявих та їх бородатої бабусі.
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22.12.2022 21:29 Ответить
Арахамія! Абрамовічя абіжают!
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22.12.2022 21:39 Ответить
Не только олигархов, но и " інших підсанкційних організацій". Если мне память не изменяет в банках США заморожено около 250 млрд. активов центробанка расейки. При текущей ставке ФРС это только процентов на 10млрд в год.
Но есть большой минус. Этот закон как ленд-лиз, не обязывает, а дает право. Т.е. какие активы попадут под конфискацию, а какие нет будет зависеть исключительно от глубины испуга возможной эскалации.
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22.12.2022 21:39 Ответить
это как поводья, чтоб держать кацапов в узде, если достанут амеров
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22.12.2022 23:08 Ответить
Заклики за контролем різних надходжень вчора вже озвучувались в Конгресі США, от тільки чи прийняли якесь рішення - не відомо.
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22.12.2022 21:46 Ответить
Астанавитесь...🦍🦍🦍😁
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22.12.2022 22:34 Ответить
Ну молодцы....на 301 день войны приняли....спасииииибо союзники...прям вот кланяюсь вам и обожаю...тьфу пля
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22.12.2022 23:12 Ответить
Процедура сложная, но хуже другое--- долгая очень. Там есть право оспаривать в суде. И только после суда.
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22.12.2022 23:52 Ответить
Ну от, значить витратяться ще й на суди)) А як вони хотіли?! За банкет треба платити.
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22.12.2022 23:58 Ответить
І ще - як що рашка не визнає рішення суду, то в майбутньому від них навряд чи будуть приймати позови))
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23.12.2022 00:01 Ответить
заборона ще не означає консфіскація.ще діють закони приватної власності а як відомо приватна власність в Штатах теж закон
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23.12.2022 00:44 Ответить
Русские, а ваш любимейший вамивегожопулиз Войну устроил! Он сам сказал))

А как же лиж бы не было войны? Терпилы )))
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23.12.2022 09:12 Ответить
 
 