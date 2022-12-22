Сенат США проголосовал за бюджет на 2023 год, в котором предусмотрено $44,9 млрд помощи для Украины
Американский сенат проголосовал за правительственный бюджет США в $1,7 трлн. В нем предусмотрено $44,9 млрд дополнительной помощи для Украины и союзников по НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.
Общий объем финансирования превышает примерно 1,5 триллиона долларов, выделенных в прошлом году. Лидеры Сената и Палаты представителей планируют направить законопроект президенту США Джо Байдену на подпись до конца недели.
Сообщается, что демократы и республиканцы спорили между собой, сколько денег следует выделять на военные и невоенные программы.
Впрочем, как стало известно, в следующем году США примут рекордный оборонный бюджет, он будет составлять 858 млрд. долларов, что превышает прошлогодний, сумма которого 740 млрд долларов.
Далее документ должен согласовать Палата представителей США. Окончательно документ могут принять до конца недели.
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1. Проти допомоги Україні не всі республіканці, а лише коцнуті трампісти-рашисти
2. Бюджет, наскільки я зрозумів, приймається "пакетом" (тобто, "по согласію" 😂)
Але все рівно приймуть, все буде добре.
Тим паче в палаті представників поки що більшість демократів.
може хоч вони повоюють замість дєду за побєду 😂
ти що, село неасвальтоване, думаєш що американці будуть тупо гроші мішками роздавати?
ви не в курсі скільки кацапія має за нафту та газ? і скільки ще в них залишається після видатків на війну? поки вони можуть воювати вічно
Ніхто не знає, як пройдуть дебати, коли республіканці отримають контроль над Палатою представників", - сказав старший експерт Ради з міжнародних відносин (CFR) Чарльз Купчан.
Штатам треба було приймати бютжет. А Україні виділяється солідна сума.
Треба було почути як будуть використані гроші, скільки вкрадуть.
А галасу наробили....
Почему вооружения стран НАТО и США так медленно поставляют в Украину..просто и понятно...нюансы и прочие логистические заморочки...