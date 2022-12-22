РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10011 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
6 261 35

Сенат США проголосовал за бюджет на 2023 год, в котором предусмотрено $44,9 млрд помощи для Украины

сша,сенат

Американский сенат проголосовал за правительственный бюджет США в $1,7 трлн. В нем предусмотрено $44,9 млрд дополнительной помощи для Украины и союзников по НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

Общий объем финансирования превышает примерно 1,5 триллиона долларов, выделенных в прошлом году. Лидеры Сената и Палаты представителей планируют направить законопроект президенту США Джо Байдену на подпись до конца недели.

Сообщается, что демократы и республиканцы спорили между собой, сколько денег следует выделять на военные и невоенные программы.

Впрочем, как стало известно, в следующем году США примут рекордный оборонный бюджет, он будет составлять 858 млрд. долларов, что превышает прошлогодний, сумма которого 740 млрд долларов.

Далее документ должен согласовать Палата представителей США. Окончательно документ могут принять до конца недели.

бюджет (4834) помощь (7763) Сенат США (498)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+37
Дякуємо!!! Боже бережи Америку!!! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
22.12.2022 21:56
+19
🫡 Дякуємо народу США за підтримку нашої боротьби!
показать весь комментарий
22.12.2022 22:09
+9
Це вклад в спільну перемогу над терористом, який тероризує весь світ.
показать весь комментарий
22.12.2022 22:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо!!! Боже бережи Америку!!! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
22.12.2022 21:56 Ответить
Зеленим внукам хватіт?
показать весь комментарий
22.12.2022 22:02 Ответить
х.з там ще повинна палата представників голосувати. там більшість республіканців які обіцяли Українцям дулю а не допомогу.
показать весь комментарий
22.12.2022 22:05 Ответить
Вася, старайся не трусити попіл!

1. Проти допомоги Україні не всі республіканці, а лише коцнуті трампісти-рашисти

2. Бюджет, наскільки я зрозумів, приймається "пакетом" (тобто, "по согласію" 😂)
показать весь комментарий
22.12.2022 22:32 Ответить
Дякуємо, Америка!
показать весь комментарий
22.12.2022 22:33 Ответить
Далеко не бильшисть а припиженый техасец и грин ******** черноротая кацапская *****,ястребов там тоже хватает
показать весь комментарий
22.12.2022 22:33 Ответить
На виступі Зеленського були присутні тільки 40% республіканців у палаті представників.
Але все рівно приймуть, все буде добре.
Тим паче в палаті представників поки що більшість демократів.
показать весь комментарий
22.12.2022 22:41 Ответить
ЗЄліним онукам вистачить американської допомоги... зброєю.
може хоч вони повоюють замість дєду за побєду 😂

ти що, село неасвальтоване, думаєш що американці будуть тупо гроші мішками роздавати?
показать весь комментарий
22.12.2022 22:25 Ответить
🫡 Дякуємо народу США за підтримку нашої боротьби!
показать весь комментарий
22.12.2022 22:09 Ответить
показать весь комментарий
23.12.2022 13:43 Ответить
Це вклад в спільну перемогу над терористом, який тероризує весь світ.
показать весь комментарий
22.12.2022 22:32 Ответить
45$млрд - это меньше почти в два раза военного бюджета раши (в российских ценах!), но для победы помощь Украине должна превышать бюджет агрессора.
показать весь комментарий
22.12.2022 22:39 Ответить
Шось цікаве думаю написано,але кацапською дуже важко зрозуміти😭😭😭
показать весь комментарий
22.12.2022 22:46 Ответить
хочеш німецькою мовою?
показать весь комментарий
22.12.2022 22:51 Ответить
О,тепер зрозуміло,а вище нічого не зрозумів.
показать весь комментарий
23.12.2022 06:27 Ответить
коли сказати нічого по суті, починаються мовні заморочки. До чого ваш вис*р?
ви не в курсі скільки кацапія має за нафту та газ? і скільки ще в них залишається після видатків на війну? поки вони можуть воювати вічно
показать весь комментарий
22.12.2022 22:52 Ответить
Про нафту - скільки з 10 лямів барелів щоденного видобутку кацапи експортують скільки використовують для власних потреб і подібне, кацапстан не кувейт де видобуток нафти в 5 разів менший але населення в 50 разів менше . Відповідно вони заробляють на вуглеводнях але дохід на душу населення від них же(вуглеводнів) значно менший ніж в регіоні Перської затоки .
показать весь комментарий
23.12.2022 01:10 Ответить
і все ж грошей у них на цьому до х*
показать весь комментарий
23.12.2022 01:22 Ответить
Може й так - але на одному барелі нафти вони заробляють менше ніж араби, а можливо й компанії що добувають сланцеву нафту мають більший профіт з бареля ніж кацапи.
показать весь комментарий
23.12.2022 01:32 Ответить
Висер?Поводься з людьми чемно.
показать весь комментарий
23.12.2022 06:33 Ответить
именно об этом я все время говорю. Невозможно победить, имея в 2-3 р. меньшй бюджет и права на удары в ответ, стоя в глухой обороне.
показать весь комментарий
22.12.2022 22:49 Ответить
Сподіваємось на ATACMS, F16 і ABRAMS. Тоді ху#лу кінець.
показать весь комментарий
22.12.2022 22:43 Ответить
Ну нам святкувати, рановато, а от кацапи хай обісруться.!
показать весь комментарий
22.12.2022 22:51 Ответить
Лідер республіканців Кевін Маккарті раніше заявив, що його партія не готова виписати Україні "чек на будь-яку суму". "Невипадково Конгрес обговорює такий значний додатковий пакет для України "вагою" 45 мільярдів до того, як його нинішній склад піде у святкові дні.

Ніхто не знає, як пройдуть дебати, коли республіканці отримають контроль над Палатою представників", - сказав старший експерт Ради з міжнародних відносин (CFR) Чарльз Купчан.
показать весь комментарий
22.12.2022 23:12 Ответить
Не для України, а на військове посилення Європи, в тому числі і України.
показать весь комментарий
22.12.2022 23:44 Ответить
Головне не дати кошти в руки крадіїв та піарастів
показать весь комментарий
22.12.2022 23:18 Ответить
Так от для чого викликали зе до Вашингтона...
Штатам треба було приймати бютжет. А Україні виділяється солідна сума.
Треба було почути як будуть використані гроші, скільки вкрадуть.
А галасу наробили....
показать весь комментарий
22.12.2022 23:36 Ответить
Рижий разом із своєю сімейкою бігали як ужалені в дупу, все старались допомогти ***** а за одно порахуватись із Гнусавим за імпічмент. пакет прийняли,ленд-ліз запрацював. А ще під новий рік про конфіскацію активів лаптів. Тепер по всьому світу піде череда аналогічних рішень. Агрогнида, напевно, напрягся - там же будуть гроші соціально йому близьких кацапоїдів.
показать весь комментарий
22.12.2022 23:56 Ответить
З них майже 20 млрд на переозброєння Пентагону та командування війська США у Європі, але все одно, дякуємо.
показать весь комментарий
23.12.2022 00:44 Ответить
https://youtu.be/UQl8wYJEkfo ...

Почему вооружения стран НАТО и США так медленно поставляют в Украину..просто и понятно...нюансы и прочие логистические заморочки...
показать весь комментарий
23.12.2022 01:31 Ответить
Сегодня последний день, когда нынешний состав конгресса, может утвердить закон
показать весь комментарий
23.12.2022 10:24 Ответить
Треба обламати кайф "зелені", бо вже розкотали губу на площу всього Капітолійського пагорбу.
показать весь комментарий
23.12.2022 10:50 Ответить
 
 