Сенат США проголосовал за бюджет на 2023 год, в котором предусмотрено $44,9 млрд помощи для Украины

Американский сенат проголосовал за правительственный бюджет США в $1,7 трлн. В нем предусмотрено $44,9 млрд дополнительной помощи для Украины и союзников по НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

Общий объем финансирования превышает примерно 1,5 триллиона долларов, выделенных в прошлом году. Лидеры Сената и Палаты представителей планируют направить законопроект президенту США Джо Байдену на подпись до конца недели.

Сообщается, что демократы и республиканцы спорили между собой, сколько денег следует выделять на военные и невоенные программы.

Впрочем, как стало известно, в следующем году США примут рекордный оборонный бюджет, он будет составлять 858 млрд. долларов, что превышает прошлогодний, сумма которого 740 млрд долларов.

Далее документ должен согласовать Палата представителей США. Окончательно документ могут принять до конца недели.