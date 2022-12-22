Команда Зеленского планирует представить свой мирный план в феврале 2023 года, - WSJ
Формула мира президента Украины Владимира Зеленского станет основой мирного плана, которую его команда представит в феврале следующего года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что разговор президента Украины Владимира Зеленского о формуле мира во время его визита в Вашингтон произошел после недавнего обсуждения Киевом мирного плана из 10 пунктов.
"Среди всех разговоров о войне и оружии президент Зеленский питал надежду на переговоры", - пишет WSJ.
По словам европейских и украинских дипломатов, команда Зеленского сейчас конкретизирует план и планирует представить свои идеи в первую годовщину вторжения России 24 февраля или близко к этой дате.
Однако, как пишет издание, представители США, Украины и НАТО заявили, что переговорная позиция Украины на любых переговорах, где она, вероятно, потребует от Москвы значительных уступок, будет зависеть от ее позиции на поле боя.
"Поэтому Киев хочет подготовиться к потенциальным мирным переговорам путем достижения военных побед", - уточняет WSJ.
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https://twitter.com/i/status/1605182240404934656
Всі разом працюють на перемогу України !!! Слава націі! Смерть ворогам !
парадокс України в тому, що вся країна ПОСТІЙНО виховувае своїх лідеров. Це і е доказ існування зрілого суспільства. УКРАІНЕ дайте будь якого лідера і вона з нього зробить НАЦІОНАЛИСТА, БАНДЕРОВЦА.
а чому?
Украіне -8000 років. З теріторіі України розійшлись ЕВРОПЕЙСЬКі народи по Европі і Америці, на теріторіі України зародились слов'янські народи.
І тому не так важна лічность воглаве , а важен сам народ .
Я анализувала цю тему . Так, зеленский - командний гравець . Він усе життя грав в команді . Команда правда не високий якості. Ну а в кого була високой якості? У Кучми , що здав ядерну зброю , у Ющенко з контрабандистом Балогою , у Янека з клюевами, у Порошенко з проросійським Ложкиним ?
А Вот в мене е до екс-лідерів країни питання- чому вони не поставили виховання націонализму в країні на потрібний рівень? Хоча перечень вишеперечислених фамилий говорить сам за себе - о яком націонализме може бути мова.
і ще маю відповідь - вони усі боялись свій народ і його самовизначення, надіялись ЩО ПРОСКОЧУТЬ ПРОМІЖ КРАПЕЛЬ У ЦЬОМУ ПИТАННІ. Тому зараз **** вчить українців націонализму І
Дійсно є хохли, а є українці.
Ось розкрали країну за 30 років і зараз моралізуете . А молоді все зараз потрібно з голови на ноги поставити . ЗАРАЗ МОЛОДЬ НА ФРОНТІ, а не Ви . Вот БАТАЛЬОНСвобода воюе у Бахматі. Доки ви тут пробуете усіх переругати
до речі- Чому СБУ усі роки не арештовувало керівника Мотор січ ? При усіх лідерах ? Хто там хохли?
Зізнайтесь , що Вам просто нравиться бурчати 🤣🤣🤣
А я постійно пишу , ЩО ЧАС НЕ СТОИТЬ НА МІСЦІ, і тому НОВІ МОЛОДІ ВИБОРЦІ будуть обирати нове покоління політиків. а зі старих будуть питати за розкрадену країну.
ЗАКОНСЕРВУВАТИ КРАЇНУ ЗІ СТАРИМИ ПОЛИТИКАМИ ВЖЕ НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ. Тому я і питаю - ДЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ? Чому влада за 30 років цього не зробила?
Вам просто не вигодно відповісти на це питання , тоді дайте відповідь собі. а ще напомнить собі Призвіща депутатів СДПУО защедших перший раз у парламент в голові з мертветчуком. Я тоді перший раз голосувала. За СДПУО . Тоже думала - прогресс . А виявилась бандитська партия🤣🤣🤣
А що би коротко відповісти на ваше питання, на яке мені начебто невигідно дати відповідь, то ось: тому що більшість людей - ідіоти. Нажаль. Це помічено дуже давно, і не мною.
В чомусь про ідіотів ВИ МАЕТЕ РАЦІЮ. Я Тєж живу серед виборців, бо голосують у посольстві українці. А українці у СЛОВАЧЧІНІ - сама крупна діаспора. На наступні вибори за кордоном будуть голосувати 8 млн українців. Цих гречкою не купишь . Попередне голосування ( за презідента) було с матюками - 1,5 млн українців загнали в проблеми законом про евробляхі. Молоді МУЖЧІНИ, які їздили працювати за кордон, відривались від своїх родин, матом крили ( не буду писати кого ПІБ) , тому що не могли завезти авто в Україну без додаткових 4-5000 евро затрат.
ТАК ЩО я теж живу серед виборців і їх проблем. А в мене була така проблема - авто на словацьких номерах зареєстровано по місцю проживання. Размитнувати його мені не потрібно, т к через півроку потрібне буде розмітнювати у СЛОВАЧЧІНІ, бо живу у Братиславі. А по АВТОБАРИЖНОМУ закону , Я, громадянка України, маю право бувати с авто в Україні тількі 2 місяці у рік. А мені з дітьми це мало - бо е Пасха, бо е Різдво, е літні канікули. Для кого такі закони депутати прийняли ? Україна не мае автозаводів, тому не мае права на митни платежі , бо нема виробника якого треба захищати. І правильно тих депутатів вигнали із Ради🤣 і нових вигонять за шкурні закони Тєж. Закони потрібни для людей, а не олігархичних груп.
а ви не забули ( забудли- словенчіна) , що закордонні виборці переводять у бюджет України 18 млрд евро щорічно? Більше ніж срані олігархі . І у той час Україна ім ніяких преференцій не дае, як списуе борги олігархам
Я не казав про активність закордонних виборців, а казав про якість )) Як голосували в 19-му році закордонні виборці - про те гугл добре пам'ятає ))
А от як будуть голосувати на наступних виборах - то там буде трохи інша картина, бо я точно знаю, хто і як голосував із моїх знайомих, хто поїхав навесні у Ломбардію, Північний Рейн-Вестфалію, Чорногорію... Якщо людина слухала шаріїв, та вибирала мені в мери пальчевських, то повірте мені - таку людину в 60 років ніяка Ломбардія вже не змінить.
И ВОТ СКАЖИТЕ , шо то за влада була, що такі типи могли собі позволити політични шоу на тв?
А Богуслаев ? Усі знали, що він працюе на рашу і не арештовували.
Нічого , ще 10 років митарств по пустелі ( 40 років пройде) і в УКРАІНІ будуть виборці якісні.
А щодо влади - то вони і були тією владою, і в значній мірі вони в ній і залишилися. Так що ваші "40 років" виглядають поки що дещо оптимистично.
А що це за кредити по 20-26% річних ? У СЛОВАЧЧІНІ 0-5% річних на нерухомість і авто і терміни по 30 років.
Ви нерухомість в УКРАІНЕ продавали ? Що це за нотаріальні послуги і довідки , в результаті яких витрачаешь по 1,5-3 тис евро ? Я у Словаччіни покупала Дом з землею- 4 довідки по 8 евро і оплата нотаріуса- 28 евро.
На фіга українцям лідери, які не бачать як українців обдирають на кожному кроку? А ще питаються і собі до карману щось покласти.
Форум Цензора , як раз активне суспільство , якому і потрібно задавати питання чому влада так хитрожопо усі роки мала українців, та ще - ЧОМУ ВЛАДА не розвивала національне середовище .
Таким чином, ніхто у Вашингтоні не очікує припинення бойових дій протягом тижнів або місяців.
Кто формулировал сей жах? Поступок? Если волк хочет жрать, открыл пасть из которой на тебя течёт слюна, то единственную уступку, которую он может тебе сделать - упасть замертво. После твоего выстрела.
Вот и всё содержание переговоров.
Какие нах мирные планы/переговоры....что то СШАв последнее время эту мульку пропихивать начали....обещали оружие - давайте и молчите в трубочку...без ваших санкцийс путлером и компашкой разберутся...а то иш пля какие союзники...
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
А тепер про те, як це зробити.
Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.
Народовладдя через референдуми
Одразу хочу запевнити - іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього.
Торгувати принципами, репутацією, країною заради збереження влади не стану. Буду чесним і відданим Україні та передам її в руки нового покоління політиків.
Війна в якомусь сенсі "врятувала" "блазенят зелених" - вона не те що відсунула на задній план їх шашні з економікою, а "замаскувала" їх вибухами та кров"ю А вони самі зараз лише прикрилися "патріотизмом" І верещать про "єдність перед загальною загрозою"!
Якщо ви ознайомитися з його 10 пунктами, то побачите лише загальні слова ,наприклад, енергетична безпека, продовольча безпека, справедливість тобто яким чином і ким буде це досягнуто
Послухай останню промову Байдена, в якій він фактично змушує Україну до "мирних переговорів".
Навіть бояться визнати росію країною терористом - придумують якісь нові терміи.
Політика є мистецтво можливого. (с)
Редкое видео с настоящим путлером и двойником...✌️
1. Гарантії безпеки для всіх учасників переговорів.
2. Звільнення від кримінальної відповідальності тих, хто склав зброю і не здійснив тяжких злочинів.
3. Звільнення заручників.
4. Створення 10 км буферної зони на українсько-російському державному кордоні. Виведення незаконних збройних формувань.
5. Гарантований коридор для виходу російських і українських (??) найманців.
6. Роззброєння.
7. Створення в структурі МВС підрозділів для здійснення спільного патрулювання.
8. Звільнення незаконно утримуваних адміністративних будівель у Донецькій і Луганській областях.
9. Поновлення діяльності місцевих органів влади.
10. Поновлення центрального теле- і радіомовлення в Донецькій і Луганській областях.
11. Децентралізація влади (шляхом обрання виконкомів, захист російської мови - проект змін до Конституції).
12. Узгодження губернаторів до виборів з представниками Донбасу (за умови погодження єдиної кандидатури, при розбіжностях - рішення приймає Президент)
13. Дострокові місцеві й парламентські вибори.
14. Програма створення робочих місць у регіоні.
Червень 2014 року
Джерело: https://www.slovoidilo.ua/news/3308/2014-06-20/mirnyj-plan-poroshenko--14-punktov-foto.html