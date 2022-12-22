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Новости Агрессия России против Украины Война
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Команда Зеленского планирует представить свой мирный план в феврале 2023 года, - WSJ

байден,зеленський

Формула мира президента Украины Владимира Зеленского станет основой мирного плана, которую его команда представит в феврале следующего года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что разговор президента Украины Владимира Зеленского о формуле мира во время его визита в Вашингтон произошел после недавнего обсуждения Киевом мирного плана из 10 пунктов.

"Среди всех разговоров о войне и оружии президент Зеленский питал надежду на переговоры", - пишет WSJ.

По словам европейских и украинских дипломатов, команда Зеленского сейчас конкретизирует план и планирует представить свои идеи в первую годовщину вторжения России 24 февраля или близко к этой дате.

Однако, как пишет издание, представители США, Украины и НАТО заявили, что переговорная позиция Украины на любых переговорах, где она, вероятно, потребует от Москвы значительных уступок, будет зависеть от ее позиции на поле боя.

"Поэтому Киев хочет подготовиться к потенциальным мирным переговорам путем достижения военных побед", - уточняет WSJ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о результатах визита в США: Едем домой с тем, что действительно поможет. ВИДЕО

Зеленский Владимир (20232) переговоры (4915) перемирие (1586)


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Топ комментарии
+21
Мирный план
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22.12.2022 22:57
+17
Дай вгадаю... Шашлики?
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22.12.2022 22:56
+17
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23.12.2022 03:50
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Правила форума Совет форумчан
Дай вгадаю... Шашлики?
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22.12.2022 22:56 Ответить
План простой --- всех кровожадных пидоров убить и нужно выставлять УЛЬТИМАТУМ
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22.12.2022 23:00 Ответить
А как же просто перестать стрелять?
А посмотреть в глаза?
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23.12.2022 15:59 Ответить
Мирный план
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22.12.2022 22:57 Ответить
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22.12.2022 23:01 Ответить
головне - мовчки вдавати, що ти повністю зайнятий проблемою організації пекарні в Херсоні...
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23.12.2022 03:09 Ответить
До речі - щодо пекарні: У Херсоні за вказівкою влади намагаються зірвати роботу волонтерської пекарні від фонду Порошенка та «Справи Громад», яка буде пекти безкоштовний!!! хліб для містян… 600 кг безкоштовного хліба на добу для людей, які пережили окупацію! Але владі головніше рейтинг..то чи потрібні їм люди?
https://twitter.com/i/status/1605182240404934656
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23.12.2022 03:31 Ответить
Еой, Пётр Алексеевич , я Вас не впізнала
Всі разом працюють на перемогу України !!! Слава націі! Смерть ворогам !
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23.12.2022 03:36 Ответить
так, на перемогу, і одночасно всією країною патріотично виховуємо хлопчика сорока чотирьох рочків...
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23.12.2022 03:45 Ответить
🤣
парадокс України в тому, що вся країна ПОСТІЙНО виховувае своїх лідеров. Це і е доказ існування зрілого суспільства. УКРАІНЕ дайте будь якого лідера і вона з нього зробить НАЦІОНАЛИСТА, БАНДЕРОВЦА.

а чому?

Украіне -8000 років. З теріторіі України розійшлись ЕВРОПЕЙСЬКі народи по Европі і Америці, на теріторіі України зародились слов'янські народи.

І тому не так важна лічность воглаве , а важен сам народ .
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23.12.2022 07:46 Ответить
ви ставите проблему догори дригом. Коли суспільство спалює десятки і сотні тисяч життів своїх громадян заради виховання чергового ідола - то це як раз є ознакою незрілості такого суспільства і громадян, як виборців - зокрема. Наш середньостатистичний виборець не змінюється вже десятиріччями. Левову частку виборців, які приходять на виборчу дільницю, політика цікавить їх не як боротьба класів і соціальних груп, а як вистава. Вони дивляться не вганяючі у сон пленарні засідання парламенту, а скандальні ток-шоу з фальшивими "експертами", змаганням в риториці, товкопицями і скандалами. Їх займає не статистика та звіти, а те, що вони здатні здужати - "Вечірній квартал". Вони не можуть відокремити актора від його ролі, відрізнити персону від його пародії, і перетворюють своє життя в балаган. І мою, на жаль, теж. Вони не готові обговорювати ані програмні установки кандидатів, ані їх реальні дії. Навряд чи хто з них скаже, як той чи інший кандидат або партія голосували за той чи інший закон. І як вони виконали свої передвиборчі декларації. Для них політик - не інструмент, а персона. А вибори - щось на кшталт конкурсу краси і аукціону щедрот. Замість того, аби обговорювати роботу політичного авто, вони самовіддано обговорюють особисті якості, багатства, витівки і проколи водія. Їхній ідеал - чорнявий стрункий дотепний аніматор для дорослих з політичним досвідом Черчілля, благородством де Голля і щедрістю Мадуро. Їх не хвилює становлення держави, їх хвилює фабрика в Липецьку. Їх не тішать мільярди, відсуджені у Газпрому, їх обурюють преміальні адвокатам, який виграли цей процес. Їх не турбує підйом економіки, їх турбують евробляхі та чорний контрабас. Їх не цікавить наповнення бюджету, їх цікавлять високі пенсії в збанкрутілій державі, що знаходиться в стані війни. І обіцяні їм зарплати по 4000$.... Суспільство, в якому більшість громадян щіро впевнені, що професійний телевізійний комік здатний керувати державою разом із командою людей, які нічим в своєму житті не займалися, окрім самодіяльної сатири, є суспільством з деградуючою політичною культурою, суспільством, не здатним до позитивного державотворення, суспільством глибоко хворим. І ця інфекція популізму може призвести до смерті державного організму.
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23.12.2022 08:00 Ответить
дивись мій пост нижче...
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23.12.2022 08:20 Ответить
«комік здатний керувати державою разом із командою людей»
Я анализувала цю тему . Так, зеленский - командний гравець . Він усе життя грав в команді . Команда правда не високий якості. Ну а в кого була високой якості? У Кучми , що здав ядерну зброю , у Ющенко з контрабандистом Балогою , у Янека з клюевами, у Порошенко з проросійським Ложкиним ?
А Вот в мене е до екс-лідерів країни питання- чому вони не поставили виховання націонализму в країні на потрібний рівень? Хоча перечень вишеперечислених фамилий говорить сам за себе - о яком націонализме може бути мова.

і ще маю відповідь - вони усі боялись свій народ і його самовизначення, надіялись ЩО ПРОСКОЧУТЬ ПРОМІЖ КРАПЕЛЬ У ЦЬОМУ ПИТАННІ. Тому зараз **** вчить українців націонализму І
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23.12.2022 08:21 Ответить
Вважав тебе трохи розумнішою. Помилився...

Дійсно є хохли, а є українці.
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23.12.2022 08:28 Ответить
Якщо хтось ваших поглядів не подиляе , то він не розумний. А чому ви важаете себе ПРИТЧЕЮ У ЯЗИЦАХ ? Що ви у житті зробили ? Створили робочі місця? Збудували хмарочос ? Можете на японськой мові рішати питання по молекулярному составу морських водорослей? 🤣
Ось розкрали країну за 30 років і зараз моралізуете . А молоді все зараз потрібно з голови на ноги поставити . ЗАРАЗ МОЛОДЬ НА ФРОНТІ, а не Ви . Вот БАТАЛЬОНСвобода воюе у Бахматі. Доки ви тут пробуете усіх переругати

до речі- Чому СБУ усі роки не арештовувало керівника Мотор січ ? При усіх лідерах ? Хто там хохли?
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23.12.2022 08:46 Ответить
не мучай мову пиши на своем кацапском вот
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24.12.2022 05:31 Ответить
дивний у вас аналіз. У нього не "команда не високої якості", а команда патентованих злочинників та аферістів на кшталт арахамій та лєншуляк. Ви, звісно, можете можете вважати Гєо Лероса міським божевільним, але є неспростовні факти, які ви чомусь не хочете помічати. Чому не хочете - то вже інше питання, яке не має відношення до проблеми української влади. То вже ваша проблема, і я не хочу її обговорювати.
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23.12.2022 17:12 Ответить
Дивни ви робите висновки Які Вам до вподоби ‼️. Я що захищаю гетьманцева , ткаченко , Верещук та інш ? Наведіть приклади. Я ЇХ ПОСТІЙНО ВІДПРАВЛЯЮ У ВІДСТАВКУ, а ВИ мене не підтримуєте в цьому і ще вішаете якись Ваши інсуаціі
Зізнайтесь , що Вам просто нравиться бурчати 🤣🤣🤣

А я постійно пишу , ЩО ЧАС НЕ СТОИТЬ НА МІСЦІ, і тому НОВІ МОЛОДІ ВИБОРЦІ будуть обирати нове покоління політиків. а зі старих будуть питати за розкрадену країну.

ЗАКОНСЕРВУВАТИ КРАЇНУ ЗІ СТАРИМИ ПОЛИТИКАМИ ВЖЕ НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ. Тому я і питаю - ДЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ? Чому влада за 30 років цього не зробила?

Вам просто не вигодно відповісти на це питання , тоді дайте відповідь собі. а ще напомнить собі Призвіща депутатів СДПУО защедших перший раз у парламент в голові з мертветчуком. Я тоді перший раз голосувала. За СДПУО . Тоже думала - прогресс . А виявилась бандитська партия🤣🤣🤣
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23.12.2022 17:27 Ответить
Дивні ви робите висновки здалека. У нових молодих виборців, про яких ви чомусь пишете капсом, мозок так засраний зєлємарафоном, що будувати якісь ілюзії щодо майбутніх виборів - м'яко кажучі, недоречно. Ви живете на форумі Цензора, а я крім того ще й серед майбутніх виборців.
А що би коротко відповісти на ваше питання, на яке мені начебто невигідно дати відповідь, то ось: тому що більшість людей - ідіоти. Нажаль. Це помічено дуже давно, і не мною.
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23.12.2022 17:40 Ответить
«чомусь пишете капсом» Пишу як хочу. Ви ж не ТРОЛЬ , щоб звертати на це увагу 🤣🤣🤣
В чомусь про ідіотів ВИ МАЕТЕ РАЦІЮ. Я Тєж живу серед виборців, бо голосують у посольстві українці. А українці у СЛОВАЧЧІНІ - сама крупна діаспора. На наступні вибори за кордоном будуть голосувати 8 млн українців. Цих гречкою не купишь . Попередне голосування ( за презідента) було с матюками - 1,5 млн українців загнали в проблеми законом про евробляхі. Молоді МУЖЧІНИ, які їздили працювати за кордон, відривались від своїх родин, матом крили ( не буду писати кого ПІБ) , тому що не могли завезти авто в Україну без додаткових 4-5000 евро затрат.

ТАК ЩО я теж живу серед виборців і їх проблем. А в мене була така проблема - авто на словацьких номерах зареєстровано по місцю проживання. Размитнувати його мені не потрібно, т к через півроку потрібне буде розмітнювати у СЛОВАЧЧІНІ, бо живу у Братиславі. А по АВТОБАРИЖНОМУ закону , Я, громадянка України, маю право бувати с авто в Україні тількі 2 місяці у рік. А мені з дітьми це мало - бо е Пасха, бо е Різдво, е літні канікули. Для кого такі закони депутати прийняли ? Україна не мае автозаводів, тому не мае права на митни платежі , бо нема виробника якого треба захищати. І правильно тих депутатів вигнали із Ради🤣 і нових вигонять за шкурні закони Тєж. Закони потрібни для людей, а не олігархичних груп.
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23.12.2022 18:11 Ответить
якщо ви думаєте, що закордонні виборці будуть розумніші за тих, що залишились в Україні - то дуже помиляєтесь, бо ті хто виїхали, так би мовити , "погіршать" якість закордонних виборців на майбутніх виборах. Ну, якщо взагалі підуть на вибори (сподіваюсь - не підуть).
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23.12.2022 18:26 Ответить
Помиляєтесь . Закордонні виборці дуже активні. Візьміть статистику голосувань і проаналізуйте.

а ви не забули ( забудли- словенчіна) , що закордонні виборці переводять у бюджет України 18 млрд евро щорічно? Більше ніж срані олігархі . І у той час Україна ім ніяких преференцій не дае, як списуе борги олігархам
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23.12.2022 18:54 Ответить
ви мене знов не зрозуміли ))
Я не казав про активність закордонних виборців, а казав про якість )) Як голосували в 19-му році закордонні виборці - про те гугл добре пам'ятає ))
А от як будуть голосувати на наступних виборах - то там буде трохи інша картина, бо я точно знаю, хто і як голосував із моїх знайомих, хто поїхав навесні у Ломбардію, Північний Рейн-Вестфалію, Чорногорію... Якщо людина слухала шаріїв, та вибирала мені в мери пальчевських, то повірте мені - таку людину в 60 років ніяка Ломбардія вже не змінить.
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24.12.2022 00:25 Ответить
Пальчевский - професійний розвідник. Засланий казачок. Жена Лариса ( вторая) живет на Ибице с двумя сыновьями ( школьники) в собственной вилле. Гроши давала ему фсб , так же как и Медведчуку и Новинскому. Кроме клиники , его активно пропихивали на телевидение, чтобы к лицу приучить.

И ВОТ СКАЖИТЕ , шо то за влада була, що такі типи могли собі позволити політични шоу на тв?

А Богуслаев ? Усі знали, що він працюе на рашу і не арештовували.

Нічого , ще 10 років митарств по пустелі ( 40 років пройде) і в УКРАІНІ будуть виборці якісні.
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24.12.2022 02:34 Ответить
Не треба мені переповідати їхні бекграунди. Підозрюю, що про них знаю трохи більше
А щодо влади - то вони і були тією владою, і в значній мірі вони в ній і залишилися. Так що ваші "40 років" виглядають поки що дещо оптимистично.
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24.12.2022 02:45 Ответить
Мене дивує відношення лідерів до свого народу у різних питаннях. Наприклад про якість життя. Ви хочете закидивати людей лозунгами о свідомості , і в той же час проталкиваете закон про евробляхі , в результаті якого авто для звічайних українців із ЕС одразу стали дорожчіми на 4-5 тис евро? ? І це ми йдемо у ЕС? З різницею у цінах на однакові авто у ЕС і Україні в 5000 ?

А що це за кредити по 20-26% річних ? У СЛОВАЧЧІНІ 0-5% річних на нерухомість і авто і терміни по 30 років.

Ви нерухомість в УКРАІНЕ продавали ? Що це за нотаріальні послуги і довідки , в результаті яких витрачаешь по 1,5-3 тис евро ? Я у Словаччіни покупала Дом з землею- 4 довідки по 8 евро і оплата нотаріуса- 28 евро.
На фіга українцям лідери, які не бачать як українців обдирають на кожному кроку? А ще питаються і собі до карману щось покласти.
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23.12.2022 08:33 Ответить
економіка та фінанси - не проста річ. І форум Цензора не зовсім те місце де можно пояснити, чому в Україні кредити по 26% річних, а у Словаччині на депозити не дають 19 відсотків річних, як в Україні. Якщо ви хочете дійсно опанувати фінанси та банківську справу, то можете ще встигнути повчитись у Лондонській Школі Економіки, і якщо повезе, то попадете на курс до Валерії Олексіївни. Вона навіть з конголезців та албанців робить непоганих голів національних банків.
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24.12.2022 03:01 Ответить
Навищо мені вчити фінанси? 🤣
Форум Цензора , як раз активне суспільство , якому і потрібно задавати питання чому влада так хитрожопо усі роки мала українців, та ще - ЧОМУ ВЛАДА не розвивала національне середовище .
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24.12.2022 09:46 Ответить
вчити, хоча би для того, щоби не задавати питань, чому в Словаччині не дають 19 відсотків річних на депозити.
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24.12.2022 09:53 Ответить
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23.12.2022 03:50 Ответить
асфальт , шашлики , наши люди , какая разница ...
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22.12.2022 22:58 Ответить
Шуляк уже работает над этим вопросом договорняка.
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23.12.2022 08:01 Ответить
Американські коментатори звернули увагу на те, що Джо Байден у своїй промові говорив про підтримку України "протягом усього 2023 року" і навіть довше - "стільки, скільки потрібно".

Таким чином, ніхто у Вашингтоні не очікує припинення бойових дій протягом тижнів або місяців.
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22.12.2022 23:03 Ответить
"... де вона ймовірно вимагатиме від Москви значних поступок, залежатиме від її позиції на полі бою. "

Кто формулировал сей жах? Поступок? Если волк хочет жрать, открыл пасть из которой на тебя течёт слюна, то единственную уступку, которую он может тебе сделать - упасть замертво. После твоего выстрела.
Вот и всё содержание переговоров.
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22.12.2022 23:05 Ответить
Чет какая-то муть из всех чайриков проталкивается....то переговоры, то мирные планы...
Какие нах мирные планы/переговоры....что то СШАв последнее время эту мульку пропихивать начали....обещали оружие - давайте и молчите в трубочку...без ваших санкцийс путлером и компашкой разберутся...а то иш пля какие союзники...
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22.12.2022 23:08 Ответить
Не з США почалась ця бадяга. Це зелене патякало типу свою формулу на G20 презентувало. От і почалось. А кому вигідно війну на паузу поставити, вже всім зрозуміло. На чиє замовлення Чонгар розмінував, для того й формулу намалював.
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23.12.2022 00:43 Ответить
намає тут нічого мутного. просування окна овертона для впровадження нашої капітуляції.
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23.12.2022 06:34 Ответить
вам кацапам от капитуляции никуда не уйти
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24.12.2022 05:39 Ответить
тебе кацап лично никто ничего не обещал
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24.12.2022 05:38 Ответить
Плять, опять двадцять п'ять. Пам'ятаю, при вступі на посаду Зеля теж анонсував представлення свого плану розвитку України. Досі чекаємо. Оця брехливість стане перешкодою нашої перемоги.
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22.12.2022 23:14 Ответить
А что вы хотите от воровато-серливого наркомана?
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22.12.2022 23:36 Ответить
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.

Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.

Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.

Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».

Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.

Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.



Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.

Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.

Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.

Де дороги є, а дурнів - немає.

Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.

Україна, в яку повертаються.

Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.

Україна, з якої не поїдуть наші діти.

А тепер про те, як це зробити.



Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.

Народовладдя через референдуми
Одразу хочу запевнити - іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього.
Торгувати принципами, репутацією, країною заради збереження влади не стану. Буду чесним і відданим Україні та передам її в руки нового покоління політиків.
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23.12.2022 11:16 Ответить
Ви вважаєте це за план дій? Як на мене - то це фантазування з одночасним колупанням у носі.
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23.12.2022 16:33 Ответить
Ще не були остаточно сформульвані ці сентенції , як розумні люди ВЖЕ сказали - до влади рвуться брехуни й популісти, які обіцяють кожному виборцю "по дві баби в постіль і халявну випивку кожен день..." А вийде "грандіозне наїбалово"!!! А "бидло" їм запльовувало очі і погрожувало концтаборами з перевиховання та можливими повішеннями та розстрілами!
Війна в якомусь сенсі "врятувала" "блазенят зелених" - вона не те що відсунула на задній план їх шашні з економікою, а "замаскувала" їх вибухами та кров"ю А вони самі зараз лише прикрилися "патріотизмом" І верещать про "єдність перед загальною загрозою"!
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24.12.2022 10:12 Ответить
так вроде он уже все сказал. Украина в границах 1991 года. Полное возмещение причинённого рашистами ущерба. И суд над военными преступниками. Какие еще нужны мирные инициативы?
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22.12.2022 23:18 Ответить
Видно американці вважають що це занадто принизливо для путіна, і дуже його розгнівить. А ще коли Україна сяде за стіл переговорів не деокупувавши всі свої території, той за стягнення репарацій не потрібно хвилюватись, а це теж досить болюче питання.
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22.12.2022 23:40 Ответить
Не американці з формулою миру на G20 вилізли
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23.12.2022 00:45 Ответить
То чого вона не влаштовує американців, я так розумію вони порадили до лютого "написати" іншу. Мабуть таку де б незгадувалися вимоги повної деокупації України, а просто розпочали переговори.
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23.12.2022 01:27 Ответить
Мова йде не про новий план, а про конкретику презентованого "За словами європейських та українських дипломатів, команда Зеленського наразі конкретизує план і має на меті представити свої ідеї "Джерело:
Якщо ви ознайомитися з його 10 пунктами, то побачите лише загальні слова ,наприклад, енергетична безпека, продовольча безпека, справедливість тобто яким чином і ким буде це досягнуто
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23.12.2022 07:46 Ответить
Нам треба слідкувати, щоб нас влаштовала, а не когось. Американці неодноразово заявляли про повну підтримку українського народу і його вибору. Зверніть увагу, що не Зеленського, а НАРОДУ,
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23.12.2022 22:43 Ответить
кончай бред писать бот кацпаский
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24.12.2022 05:36 Ответить
Адміністрація Байдена вірить у повернення Криму до України, але боїться ядерного удару РФ, - NBC Джерело:
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24.12.2022 06:15 Ответить
это туфта для лохов .. ядерного удара не будет так как никто не выполнит приказ
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24.12.2022 18:03 Ответить
Ну докажи це американцям, може вони тоді нададуть ATACMS.
Послухай останню промову Байдена, в якій він фактично змушує Україну до "мирних переговорів".
Навіть бояться визнати росію країною терористом - придумують якісь нові терміи.
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24.12.2022 18:52 Ответить
ты идиот или бот кацапский - если бы не Байден и США -Украины уже бы не было!
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24.12.2022 19:21 Ответить
Ожидаются новые гастроли. Лісый дожен быть обязательно
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22.12.2022 23:20 Ответить
План Один - Повна Перемога!, а далі по списку
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22.12.2022 23:25 Ответить
мирный план - ***** дохлое возле мавзолея валяется а его шобло развешено на башнях кремля...
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22.12.2022 23:28 Ответить
Це треба читати англійською...12 часів дієслів, дають такі відтінки "гри")) не зеленського з "черговим мирним планом" - приклад, плекав надію на переговори"...
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22.12.2022 23:33 Ответить
Цікаво, яку ще літературу можна відвести під "літературу" "мирних планів" зеленського-єрмака аля Мінськ-3...крім Шекспіра, "Гамлет" - доля неофеодалізму в уркаїнському королівстві поки немає.
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22.12.2022 23:45 Ответить
Танці кроликів на Майдані по українському прапорі, як на День Незалежності, чи бригада сценаристів з кварталу95 витягне з дупи щось новеньке?
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22.12.2022 23:43 Ответить
Зараз виборець схаває будь-яку *****. Людина, в якої немає власного українського стержня, завжди шукає ідеал, за стержень якого можна потриматися. Або хоч за яйця.
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23.12.2022 01:27 Ответить
Диспут на форумі не враховує фактор агрохрєнії(він не знятий з порядку денного ОП)
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23.12.2022 00:08 Ответить
Як з кацапами можна домовлятись про мир - ось вони скажуть "нам нужен мир" і що це значить що їм потрібен мир чи світ?
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23.12.2022 00:34 Ответить
Сьогодні ти рейдериш КСУ з метою рейдернути країну, а завтра розповідаєш у Сенаті, як борешся за демократичні цінності для всього світу.

Політика є мистецтво можливого. (с)
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23.12.2022 02:51 Ответить
За жодного президента Україна не приймала стільки з усіх сторон і в такій кількості, як за зеленського.
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23.12.2022 02:55 Ответить
Не смішіть - в Украіні ваші рішення без сміху ніхто вже не сприймає
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23.12.2022 05:41 Ответить
https://youtu.be/QY8Zcu3HFvw ...

Редкое видео с настоящим путлером и двойником...✌️
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23.12.2022 07:02 Ответить
Надіяться , що до лютого народ втомиться жити без світла і тепла, та закриє очі на Крим? Судячи з кремля, то вони згодні і на розпад росії, аби Крим не віддати.
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23.12.2022 07:46 Ответить
Не тільки на Крим.
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23.12.2022 09:11 Ответить
Та чого там. Найіеличніший вже давно його представив. Просто пєрєстать стрелять. Геніально і просто)))
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23.12.2022 08:22 Ответить
Команда Зеленського планує представити американський мирний план у лютому 2023 року, його озвучить Зеленський , як план "зелений
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23.12.2022 08:57 Ответить
Про Лівоберіжжя ще в Омані домовились.
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23.12.2022 09:10 Ответить
Эти десять пунктов - сочинение бездарного школьника, не понимающего о внешнем мире ни-че-го.
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23.12.2022 10:28 Ответить
Мирний план Президента Петра Порошенка:

1. Гарантії безпеки для всіх учасників переговорів.

2. Звільнення від кримінальної відповідальності тих, хто склав зброю і не здійснив тяжких злочинів.

3. Звільнення заручників.

4. Створення 10 км буферної зони на українсько-російському державному кордоні. Виведення незаконних збройних формувань.

5. Гарантований коридор для виходу російських і українських (??) найманців.

6. Роззброєння.

7. Створення в структурі МВС підрозділів для здійснення спільного патрулювання.

8. Звільнення незаконно утримуваних адміністративних будівель у Донецькій і Луганській областях.

9. Поновлення діяльності місцевих органів влади.

10. Поновлення центрального теле- і радіомовлення в Донецькій і Луганській областях.

11. Децентралізація влади (шляхом обрання виконкомів, захист російської мови - проект змін до Конституції).

12. Узгодження губернаторів до виборів з представниками Донбасу (за умови погодження єдиної кандидатури, при розбіжностях - рішення приймає Президент)

13. Дострокові місцеві й парламентські вибори.

14. Програма створення робочих місць у регіоні.
Червень 2014 року

Джерело: https://www.slovoidilo.ua/news/3308/2014-06-20/mirnyj-plan-poroshenko--14-punktov-foto.html
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23.12.2022 12:47 Ответить
Мирних планів у зюзі було як у дурня насіння і чим вони закінчились відомо. Ну нехай буде ще один
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23.12.2022 17:37 Ответить
 
 