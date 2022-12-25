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Соболевский о массированном обстреле Херсона: Они на 100% знали, что там скопление людей

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Раненым в результате атаки российских военных на Херсон 24 декабря оказывается необходимая медицинская помощь. У некоторых пациентов состояние тяжелое, врачи борются за их жизнь.

Об этом заявил первоый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"О Херсоне - это был сознательный террористический акт. Там не было рядом ни одной военной цели, ни одного объекта критической инфраструктуры, по которым так же они бьют. Это был исключительно удар по тем локациям, где они на 100% знали, что там есть скопление людей", - рассказал он.

Так, по его словам, один удар пришелся рядом с Центральным рынком, второй - рядом с центральным супермаркетом возле площади Свободы на улице Ушакова, там, где всегда были люди.

Смотрите также: Последствия массированного российского обстрела центра Херсона. ВИДЕО 18+
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Як би не знали, то не пуляли б туди.
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25.12.2022 14:11 Ответить
Неожиданное умозаключение....
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25.12.2022 14:29 Ответить
Какая то кацапская мразь навела.

СБУ, ауууу…
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25.12.2022 16:14 Ответить
А що, влада не знала про небезпеку обстрілів?!
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25.12.2022 14:39 Ответить
А как они могли знать, если во всех СМИ в Херсоне уже жизнь наладилась?
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25.12.2022 15:10 Ответить
Антон Гопко не бреши, какие сми в Херсоне??? Какая жизнь наладилась, местные власти постоянно призывают к євакуации, ты на кого падла прцюэшь, на рашенских тварей??? это я тебе как переживший оккупацию говорю....
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25.12.2022 22:58 Ответить
Шашлыки на 9 мая..чуваки..войны не будет . это Пентагон и Байден пургу гонят..
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25.12.2022 15:31 Ответить
Ага, ага.
Цє Пентагон винен, а не ху&ло.

«Добрі Кацапи « цього не робили.
Ихтамнет…

То усе Байден …

???
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25.12.2022 16:18 Ответить
Виталий Портников.. Майдан буде...
А коли..то скаже Народ...
Чекаємо...
Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱
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25.12.2022 15:33 Ответить
 
 