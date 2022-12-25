Соболевский о массированном обстреле Херсона: Они на 100% знали, что там скопление людей

Раненым в результате атаки российских военных на Херсон 24 декабря оказывается необходимая медицинская помощь. У некоторых пациентов состояние тяжелое, врачи борются за их жизнь.

Об этом заявил первоый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"О Херсоне - это был сознательный террористический акт. Там не было рядом ни одной военной цели, ни одного объекта критической инфраструктуры, по которым так же они бьют. Это был исключительно удар по тем локациям, где они на 100% знали, что там есть скопление людей", - рассказал он.

Так, по его словам, один удар пришелся рядом с Центральным рынком, второй - рядом с центральным супермаркетом возле площади Свободы на улице Ушакова, там, где всегда были люди.

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