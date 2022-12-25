Данилов рекомендует не называть оккупантов орками и свинособаками: Это размывает образ врага

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призывает украинцев не размывать образ врага, подбирая новые названия.

Об этом он пишет в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нам, наверное, не стоит слишком увлекаться употреблением новых терминов - орк, русня, свинособака... Не нужно размывать образ врага, так сказать. Пишем и сразу документируем для истории: "русский", "россиянин", "россия" - убил, напал, ограбил, изнасиловал, разрушил, соврал, чтобы навсегда запечатлелось в украинской исторической памяти, какой именно народ несет полноту коллективной ответственности за кровавую войну, и чтобы нам не забыть никогда всю мерзость российского "братства", - пишет он.

"P.S. Тем более, орки против того, чтобы их ставили в один ряд с россиянами) P.S.S. Тем более оскорбительно такое сравнение для собак и ни в чем не виноватых свиней, которые к тому же, как оказалось, намного чистоплотнее оккупантов", – иронизирует секретарь СНБО.

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