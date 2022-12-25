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Данилов рекомендует не называть оккупантов орками и свинособаками: Это размывает образ врага

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

данілов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призывает украинцев не размывать образ врага, подбирая новые названия.

Об этом он пишет в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нам, наверное, не стоит слишком увлекаться употреблением новых терминов - орк, русня, свинособака... Не нужно размывать образ врага, так сказать. Пишем и сразу документируем для истории: "русский", "россиянин", "россия" - убил, напал, ограбил, изнасиловал, разрушил, соврал, чтобы навсегда запечатлелось в украинской исторической памяти, какой именно народ несет полноту коллективной ответственности за кровавую войну, и чтобы нам не забыть никогда всю мерзость российского "братства", - пишет он.

"P.S. Тем более, орки против того, чтобы их ставили в один ряд с россиянами) P.S.S. Тем более оскорбительно такое сравнение для собак и ни в чем не виноватых свиней, которые к тому же, как оказалось, намного чистоплотнее оккупантов", – иронизирует секретарь СНБО.

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Данилов рекомендует не называть оккупантов орками и свинособаками: Это размывает образ врага 01
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Топ комментарии
+37
Річ у тім що кацапи мають таке ж відношення до Руси- України, як морські свинки до моря. Тому називати цих потвор " русскими" язик не повертається. Русь- це Україна, а кацап- він і в Африці кацап!
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25.12.2022 15:32
+28
Все вірно. Вони какцапи.
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25.12.2022 15:24
+28
Данілову зайнятися більше нічим окрім подібних роздумів? Ніщо і нічого вже не розмиє у відношенні до кацапів на сторіччя.
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25.12.2022 15:26
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Ногу свело и Масяня сделали классный клип про орков. Кстати, пример хороших русских, которыми нас пугают люди с комплексом неполноценности (типа сущеглупых украинцев обманут и кинут, как лохов неразумных).
Данилову надо вообще молчать, а он в роли любимого шута Зеленского несет пургу.
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25.12.2022 16:14 Ответить
Значит ты согласишься с тем, что этим оркам можно насиловать, в том числе и детей, грабить и убивать, стрелять по больницам, роддомам, садикам и школам, устраивать чуть ли не в каждом оккупированном селе и городе жуткие пыточные?

Советские люди называли таких отребьем человечества
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25.12.2022 16:14 Ответить
А де ж він був коли зеленський казав що "росіяни теж люди"?
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25.12.2022 16:16 Ответить
Данилов плохо учился в школе, не читал Симонова "Если дорог тебе твой дом"

Так убей фашиста, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.

Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!

Что жестко, товарисч Данилов? Но только так они фашисты-рашисты и заслуживают
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25.12.2022 16:23 Ответить
В школі вивчали вже "політкоректну" версію, в оригіналі було - "вбий німця".
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25.12.2022 16:35 Ответить
Варта знання вправжня версія, не відполірована даниловими

https://poems.net.ua/poet/Симонов
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25.12.2022 16:40 Ответить
То може Данилов навіть Льва Толстого не читав?

"О ненависти к русским никто и не говорил.

чувство, которое, испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти.

это была не ненависть, а непризнание русских собак людьми

и такое отвращение, гадливость и

недоумение перед нелепой жестокостью этих существ,

что желание *********** их, как желание *********** крыс, ядовитых пауков и волков,

было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения"
ХАДЖИ -МУРАТ. Л. ТОЛСТОЙ (Кавказская повесть 1852 года)
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25.12.2022 16:50 Ответить
Я не знаю що там "полірував" Данилов, але оригінальна версія вірша називалася "Убий його!", а не так як у "полірованій" версії ресурсу що ви надали.
В оригіналі було - "Убий німця", а не "Убий фашиста".
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25.12.2022 16:55 Ответить

Убей его (Если дорог тебе твой дом) - Культура.РФ

https://www.culture.ru › poems › ubei-ego-esli-dorog-t..
Назва щось змінює по суті?
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25.12.2022 17:18 Ответить
А змінює по суті назва - Революція Гідності і "переворот на Майдані"?
Назва цього твору - це другорядне, головне те що замість слова "фашист" всюди було слово німець. Вороги були німці, а не фашисти, сатаністи, орки та ін.
Зараз у нас вороги - росіяни та їхні посіпаки, а не якісь міфічні напівтварини.
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25.12.2022 17:37 Ответить
ще варто знати що в Німеччині ніколи не було фашизму
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25.12.2022 17:01 Ответить
Но рашисты называли нацистов фашистов.
Это что-то меняет по сути?
Теперешних рашистов можно назвать нацистами, которые начали войну с нацистской целью денацификации

РОСІЙСЬКЕ ВИДАННЯ РИА «НОВОСТИ» ОПУБЛІКУВАЛО СТАТТЮ

«ЩО РОСІЯ МАЄ ЗРОБИТИ З УКРАЇНОЮ»

Російська держава вже просто відкрито перейшла до риторики нацистських злочинців. Цілий народ оголошується неправильним, пропагується необхідність знищення українців та української державності

Денацификация этой массы населения состоит в перевоспитании, которое достигается идеологическими репрессиями (подавлением) нацистских установок и жесткой цензурой: не только в политической сфере, но также в сфере культуры и образования

Денацификация неизбежно будет являться деукраинизацией

https://chas.news/news/rosiiski-pidkontrolni-kremlyu-zmi-vidkrito-govoryat-pro-neobhidnist-etnotsidu-skrinshot
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25.12.2022 17:26 Ответить
ну клепають вони дурними язиками - не потрібно з них приклад брати.
вони ще навмисно плутають нацизм і націоналізм - для бидла згодиться
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25.12.2022 18:09 Ответить
Вперше можу погодитися з Даніловом.
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25.12.2022 16:30 Ответить
оооо, а скоро буде не прохання, а кримінальна відповідальність
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25.12.2022 16:33 Ответить
Кому и кобыла невеста,
(как говорил Остап Бендер)
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25.12.2022 17:38 Ответить
Особисто мене турбує ця "порада" Данілова можливістю в майбутньому перейти в "настоятельное требование" і подальше "вимагаю", "буде відповідати за..,". Як на мене, нехай свої публічні настанови оставить при собі, зробить їх непублічними,
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25.12.2022 16:31 Ответить
а потім воно попросить не нпзивати виборців боневтіка "зєлєбобами".... бо бач, вони ж українці.
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25.12.2022 16:32 Ответить
значить, **** ти зелена, ставимо знак рівності між свинособаками і тими росіянами, які проливають кров пліч-о-пліч з українцями?????
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25.12.2022 16:40 Ответить
Вони завжди були московити. Як вони себе самі називають для нас немає значення.
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25.12.2022 16:44 Ответить
Его можно понять, корни у него ...там.
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25.12.2022 16:45 Ответить
Як би я до Данілова не відносився, але сенс у його вислові що до назв які ми даємо ******** росіянам є. Він правий. Називаючи цю паскудну когорту російських громадян як завгодно, тільки не росіянами ми робимо їм послугу. Бо, в подальшому, вони можут вийти з опали бо люди не будуть ототожнювати відомих зараз орків та свинособак із ними. То якісь орки робили, то не ми, росіяни. Так, все вірно. Вбивця, гвалтівник, грабіжник то є РОСІЯНИН або ж кацап по простому. Тобто громадянин росії будь якої етнічної групи. А не книжковий орк, чи вигадана тварина з народного епосу. Кацапня нас вбиває. Не забудемо!
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25.12.2022 16:48 Ответить
А прочитати мій допис, нє? -Вбивця, гвалтівник, грабіжник то є РОСІЯНИН або ж кацап по простому.(c)- Доводиться самого себе цитувати.
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25.12.2022 17:03 Ответить
Часто, називаючи так їх, це робиться для висловлення свого сставлення до цих створінь, а не для враження їх самолюбства. Інша справа, як на мене, коли ведучий радіост робить це, зображуючи цим свій "патріотизм".,,
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25.12.2022 17:16 Ответить
"Кацапня нас вбиває" Аййя-яй, "кацпаня" Данилов обидится
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25.12.2022 16:53 Ответить
Лёша,а мы не в лаптестане живём,как хотим так и называем,и ты не указ нам!свинособаки,орки,*************** ******** и т.д..........................................................................Занимайся своей работой....................
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25.12.2022 16:55 Ответить
До речі, РНБО, хоч і .,, і ОБОРОНИ, але має "СТАВКУ", як конкуруючу структуру, змушує "проявляти і ніциативу" в суміжних темах, як то інфо-виховання культури у відношенні до агресора.,,
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25.12.2022 17:21 Ответить
Наша національна фороба: натягати свою єдино правильну сову на чужі неправильні глобуси. От і Данилов підхопив. Особисто я - як хотів, так і буду називати кацапів, я тікльки забажаю. Тільки я.
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25.12.2022 16:57 Ответить
чому ви так чіпляєтесь за ту "Русь" ?
назва походить від сарматського племені аорсі.
хоч я сарматів поважаю в історичному плані, але у нас давно є гідний і крутезний проект "Україна".
дякувати австрійському генштабові.
так от, Русь закінчилась в 13 - 14 ст. і після того нічим Україні вже не зарадила.
зараз нам називатися "русинами" аж зовсім ні до чого
ще й варягів згадувати, які торгували слов'янським ясиром.
ну то нехай "русскіє" називаються "русскімі", з двома німецькими "с" посередині.
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25.12.2022 16:59 Ответить
Не будьте столь категоричны в утверждении про сарматское происхождение этнонима «русь». Существует по крайней мере с десяток версий происхождения этого названия, и аорсы (или так называемая «Роксоланская версия») тут далеко не на первом месте. Можно к примеру обратиться к «Нестору», к его «варягам-руси, сице бо ся зваху тьи Варязи Русь, яко се друзи зовутся Свеи, друзии же Англяне, Урмяне, друзии Готе тако и си» (ПВЛ).

В данном контексте следует также различать «Русь» в узком значении (территория Среднего Приднепровья с городами Киевом, Черниговом и Переяславлем) и в широком значении этого слова. Исходя из первого значения, ядром Руси в X-XIII веках была сравнительно небольшая территория между районом Киева и Поросьем. Тут естественно можно вспомнить реку Рось, гидроним которой может указывать на реальное протоназвание Русской земли. Второе же значение слова Русь, в широком понимании, обозначает все восточнославянские земли (включая племенные объединения ильменских словен, вятичей и радимичей), а также земли финно-угорских племён, объединённые в IX-X веках в единое государство первыми Рюриковичами.
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25.12.2022 22:24 Ответить
«Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая, вернее укравшая свое нынешнее название, в лучшем случае в 18 веке,

тем не менее - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на восемьсот лет раньше.

Однако Московская история - это история Орды - пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицированная.»

(Карл Маркс, Разоблачение дипломатической истории 18 века)
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25.12.2022 23:31 Ответить
Владимир Антонов-Овсиенко:

"Против нас стоит тридцатимилионный народ, имена которых невозможно выговорить, внешность которых такова, что их надо убивать без всякого милосердия и пощады.

Мы должны выжать все возможное из Украины, чтобы усилить военный потенциал России\"
ГАКО, ф.403, оп. 9657, стр. 74, арк. 423
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25.12.2022 17:02 Ответить
Если Вы пишите «арк» - значить там же правильно надо писать «ДАЧО», а то можно прочитать как какой-то «Государственный архив Калужской области», прости Господи…
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25.12.2022 22:41 Ответить
вважаю за потрібне панові Данилову більше дослухатися до народу, а саме, як народ називає цих покидьків!
все крапки над "і" вже давно розставлено і без додаткових вказівок.
використовуємо сталі назви, не через "високе тлумачення для недалеких", а через їх сутність!
зменшення напруги може бути виключно з боку агресора - до 0!
а не через наше цілком вірне сприйняття реальності!
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25.12.2022 17:13 Ответить
на цей раз згоден з Даніловим.вважаю,що їх треба називати їх давніми іменами:кацапи,московити і монголо-татари,а міфічно-літературні імена типу орків тут недоречні
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25.12.2022 17:14 Ответить
недоречний пост, невдале використання слів, звертань!
а бажання знизити спаведливий, праведний гнів - це, взагалі, щось неприйнятне.
не варто створювати для рос- нац. ********* можливості - це огидно!
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25.12.2022 17:17 Ответить
такі довгі фрази, взагалі не доречні при повторенні через сотні років. важливі характеристики, порівняння, вживання епитетів. іменники та прикметники. дієслова - ********* з часом. хай вивчає історичні праці!
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25.12.2022 17:22 Ответить
нехай сам не розмиває:
якщо вони - орки, то ти - людина чи єльф
якщо вони свинособаки, то ти - точно - людина!
все * просто!
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25.12.2022 17:25 Ответить
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25.12.2022 17:27 Ответить
Данилову в его возрасте надо бы уже и помудреть.
Если плохо учился и не читал умных книг, пусть хоть народную мудрость постигает
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25.12.2022 17:35 Ответить
А сам Данілов не росіянин? Виписав себе?
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25.12.2022 17:30 Ответить
Вони гордяться коли їх називають - росіянами . То ж це категорично - не підходить .
Найкраще називати неживим іменником жіночого роду , в зневажливо гидливому тоні , русня , кацапня .. Від цього їх корчить як вампірів від часнику . . Перевірено .!!
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25.12.2022 17:32 Ответить
Це треба вживати для натурних поколінь. Щоб онуки та правнуки знали що наробили руські в Україні і яка держава є не дружньою для українців.
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25.12.2022 18:33 Ответить
Данилов - мєри Поппинс , бл* ! Они там и вправду поведені шо укранинці - этот дети под ёлкой , как в зеленом новогоднем видосике...
От этого закидона договорняком тхнёт за км... Когда донецкие фаны стали петь в ДОнецке песню про х**ло - Ахметов тоже их пытался собирать и уговаривать не петь....
А за не забыть мерзость российского братства ты, данилов, не переживай... все знают какой нации свинособаки и орки. Без тебя разберутся.
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25.12.2022 17:35 Ответить
Черчіль їх називав простоь-БАБУЇНИ, які вискочили за межі свого ареалу.
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25.12.2022 17:42 Ответить
«С другими европейскими народами можно достигать цели человеколюбивыми способами, а с русским - не так…
Я имею дело не
с людьми, а с животными, которых хочу переделать в людей.» (Петр 1)
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25.12.2022 23:34 Ответить
крук круку око не виклює, чи не так товарісч данілав?
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25.12.2022 18:25 Ответить
От тут я погоджусь з Даніловмм. Ворог зрозумілий та явний - це руські.
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25.12.2022 18:31 Ответить
Раньше в кошмарных снах приходил Фреди, теперь **********...

https://t.me/operativnoZSU/65476
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25.12.2022 18:41 Ответить
А зелених п-болів п-болами також не називати?
А як, шашличниками?
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25.12.2022 18:52 Ответить
згоден з Даніловим - "оркотнячі свінособаки" як один вираз мені теж подобається більше.
а як серьозно - не треба нікому в рот залазити і вчити як треба тварюк називати.
сподіваюся є набагато важливіши справи в Секретаря Ради національної Безпеки і Оборони України...
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25.12.2022 19:00 Ответить
Российские нацисты - вот точное название.
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25.12.2022 19:07 Ответить
Вот юморист😂
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25.12.2022 19:12 Ответить
Треба вживати літературні терміни: московит, рашист, агресор, ворог.
Поняття "русскій" треба з них вибити - воно не їхнє.
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25.12.2022 19:40 Ответить
То може "асвабадітєлямі" їх називати, так? Кого ви вибрали 73 недо відсотки???
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25.12.2022 20:01 Ответить
Гігант думок це все сленг а в історії так і буде записано -Росія це варварство, дикунство, вбивство, зґвалтування, мародерство і навіть і не думайте вірити в майбутньому що хоть колись в них буде цивілізація
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25.12.2022 20:16 Ответить
А на мою думку , підміна понять тут не працює, адже
ми говоримо срускій, а розуміємо - свинособака або кацап...
ми говорими свинособака (кацап..), а розуміємо - срускій
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25.12.2022 20:41 Ответить
Взагалі-то, ми їх давно звемо підорами...
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25.12.2022 20:50 Ответить
Теперь однозначно буду их называть орками и свинособаками
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25.12.2022 21:05 Ответить
каЦАПИ - *********
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25.12.2022 22:17 Ответить
Если русский любит Россию - он патриот. Если украинец любит Украину - он махровый бандеровский националист.

* Если русский говорит "хохол" - он по доброму иронизирует над представителем братского народа.
Если украинец говорит "москаль" - он выявляет этим свою националистическую, антироссийскую сущность.
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25.12.2022 23:28 Ответить
Упыри московитские...
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30.12.2022 15:08 Ответить
Данілову краще жувати, ніж говорити. Професор історії, холєра...
»Росія» - це та сама «Русь», але грецькою. То він готовий віддати кацапам нашу спадщину?!
»Московія» і «московити»!
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26.12.2022 03:24 Ответить
тобто цьому підору ***** чим зайнятись,за наші гроші,як було бидло квартально-рагульне таким і залишилось,як можна було проміняти Пастора на оце недорозвинуте...
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26.12.2022 03:44 Ответить
Розмивають образ ворога єрмаки, шмигалі і хламідії.
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26.12.2022 07:54 Ответить
А як їх усіх у купі назвати оцих ермаків -хламідій?
Якогозвання вони заслуговують?
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30.12.2022 19:08 Ответить
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