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Массированный удар по Херсону: в центрах сдачи крови гигантские очереди. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Херсоне горожане активно идут сдавать кровь для людей, которые получили ранения 24 декабря во время массированного удара по городу.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Это Херсон. Центры сдачи крови. Очереди людей, чтобы стать донорами и спасти пострадавших в результате вчерашнего террора города. Люди готовы весь день стоять в очереди ради спасения. В этом и есть суперсила украинцев! Такой Херсон не сломать, даже российским террором!" – говорится в сообщении.

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Массированный удар по Херсону: в центрах сдачи крови гигантские очереди 01
Массированный удар по Херсону: в центрах сдачи крови гигантские очереди 02
Массированный удар по Херсону: в центрах сдачи крови гигантские очереди 03
Массированный удар по Херсону: в центрах сдачи крови гигантские очереди 04
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Топ комментарии
+73
Херсон - Україна!
Дуже шкода що херсонцям довелося і доводиться таке переживати, але їх поведінка варта величезної поваги.
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25.12.2022 15:41
+58
Хочется вірити що ні опзж ні зелені більше не наберуть в Херсоні нічого
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25.12.2022 15:43
+55
Наші дорогі, мужні херсонці. Будьте благословенні та здорові. Ви чините подвиг, як і наші воїни. У вас такий самий дух - дух мудрості Божої, мужності та стійкості у боротьбі зі злом.
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25.12.2022 15:47
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Херсон - Україна!
Дуже шкода що херсонцям довелося і доводиться таке переживати, але їх поведінка варта величезної поваги.
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25.12.2022 15:41 Ответить
Херсон - місто героїчних людей! Чинили спротив окупантам зі зброєю та без, додали всі проблеми окупації, дочекались повернення української армії і зараз відбудовують місто відмовиляючись виїжджати навіть перебуваючи під обстрілами, рятуючи поранених!
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25.12.2022 16:10 Ответить
Хочется вірити що ні опзж ні зелені більше не наберуть в Херсоні нічого
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25.12.2022 15:43 Ответить
Разве только в Херсоне? лучше скажите где они смогут набрать хоть что-то? смятуны не в счёт!это отдельная категория.
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25.12.2022 16:11 Ответить
Ви дуже великий оптиміст.
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25.12.2022 16:28 Ответить
так, вірю в людей попри все)
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25.12.2022 16:29 Ответить
тех кто за них голосовал в этой очереди нет. эти махеровые береты повылазят после войны и опять будут голосовать за тех кто им пообещает советский союз.
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25.12.2022 16:41 Ответить
Наші дорогі, мужні херсонці. Будьте благословенні та здорові. Ви чините подвиг, як і наші воїни. У вас такий самий дух - дух мудрості Божої, мужності та стійкості у боротьбі зі злом.
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25.12.2022 15:47 Ответить
Тепер москалі знають куди можна завдати удару, наприклад пр цих пунктах.
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25.12.2022 15:48 Ответить
а раніше вони цього не знали? вони бьють по лікарніх з самого першого дня нападу, навіть по пологових будинках
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25.12.2022 15:51 Ответить
В час інтернету?Вони і так все знають..
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25.12.2022 15:53 Ответить
Наберуть і ОПЗЖ з іншою назвою і "зелені", херсонцям ніколи не везло на владу
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25.12.2022 15:48 Ответить
https://barometr.info/archives/109206?fbclid=IwAR1ce_DXrrk5ksXXR8XqR1fC-2AR50gpk12j-q8tPf4QywoJjDmlra3e_m0
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26.12.2022 08:03 Ответить
під Бахмутом земля всіяна дохлими свинособаками

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25.12.2022 15:50 Ответить
Данілов просить називати їх "руськими", щоб не "розмивати образ"
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25.12.2022 15:53 Ответить
Як назвати Данілова, щоб не розмивати образ?
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25.12.2022 16:08 Ответить
орком)
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25.12.2022 23:07 Ответить
Так кацапи перемелюють свій непотріб, вивезли для знищення зеків, а ми віддаємо найкращих синів і дочок, наш непотріб риється в гуманітарці, яку європейці дали українцям і займають високі посади, щоб дерибанити те, що дають і поступає із-за кордону.
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25.12.2022 16:02 Ответить
нам час робити залізну партію, щоб об'єднати тих хто проти не тільки москалів а й проти тих хто пробить ЗЛО нації...
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25.12.2022 16:20 Ответить
Добре що зима і низькі температури стримують розкладання..
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25.12.2022 16:10 Ответить
харошіє русские
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25.12.2022 18:07 Ответить
пид@р-юга
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25.12.2022 15:54 Ответить
"Герой" може бути поруч із тобою! Не забувайте, херсонці!
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25.12.2022 16:33 Ответить
СБУ. звісно, його вже перевірила і ніякої зради не знайшла (сарказм).
А Херсонська міська військова адміністрація влаштовує зрадника директором центру!
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25.12.2022 18:19 Ответить
Мабуть, Стефанчук-Зеленський разом із Шмигалем, ЗОБОВЯЗАНІ відреагувати на такі призначення, бо тоді грош їм ціна‼️💯⚔️❤️

УКРАЇНА, - не московія😡😠🤬‼️❤️⚔️💯‼️‼️
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25.12.2022 19:16 Ответить
Голос кличе: На пустині вготуйте дорогу Господню, в степу вирівняйте битий шлях Богу нашому!
4 Хай підійметься всяка долина, і хай знизиться всяка гора та підгірок, і хай стане круте за рівнину, а пасма гірські за долину!
5 І з'явиться слава Господня, і разом побачить її кожне тіло, бо уста Господні оце прорекли!
Ось прийде Господь, Бог, як сильний, і буде рамено Його панувати для Нього! Ось із Ним нагорода Його, а перед обличчям Його відплата Його.
11 Він отару Свою буде пасти, як Пастир, раменом Своїм позбирає ягнята, і на лоні Своєму носитиме їх, дійняків же провадити буде!
12 Хто води поміряв своєю долонею, а п'ядею виміряв небо, і третиною міри обняв пил землі, і гори ті зважив вагою, а взгір'я шальками?
13 Хто Господнього Духа збагнув, і де та людина, що ради свої подавала Йому?
14 З ким радився Він, і той напоумив Його, та навчав путі права, і пізнання навчив був Його, і Його напоумив дороги розумної?
Він Той, Хто сидить понад кругом землі, а мешканці її немов та сарана. Він небо простяг, мов тканину тонку, і розтягнув Він його, мов намета на мешкання.
23 Він Той, Хто князів обертає в ніщо, робить суддів землі за марноту:
24 вони не були ще посаджені, і не були ще посіяні, і пень їхній в землі ще не закорінився, та як тільки на них Він дмухнув, вони повсихали, і буря понесла їх, мов ту солому!
25 І до кого Мене прирівняєте, і йому буду рівний? говорить Святий.

Хіба ж ти не знаєш, або ти не чув: Бог відвічний Господь, що кінці землі Він створив? Він не змучується та не втомлюється, і не збагненний розум Його.
29 Він змученому дає силу, а безсилому міць.
30 І помучаться хлопці й потомляться, і юнаки спотикнутись спіткнуться,
31 а ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться!
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25.12.2022 15:55 Ответить
Мабуть Бог як творив кацапів був п'яним!
З нього, Бога, не знімається відповідальність за створення Зла, Брехні і Кровожерливості в образі такогї нечисті як російський народ!
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25.12.2022 16:03 Ответить
кацапи це брак виробництва
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25.12.2022 16:12 Ответить
Генетический шлак
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25.12.2022 22:03 Ответить
Це щоб туда стріляли?
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25.12.2022 15:57 Ответить
Наводка.
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25.12.2022 15:59 Ответить
Сподіваюсь, сила херсонців проявиться і в тому, що не пробачать вони винним у цьому вбивстві, не подарують зрадникам і не повторять своїх помилок, обираючи керувати собою невігласів..
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25.12.2022 16:11 Ответить
Борітеся - поборете !



Якими треба бути мразями щоб блокувати пекарню у фронтовому місті і сцятися якогось тимошенка , шістку Єрмака . Люди ви ******* ??? Війна йде, дайте тій бабі по їбалу і отримаєте всі дозволи ...
Кого ви боїтеся ? Як оті раби , з кацапами б'ємося, а пана боїмося ...
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25.12.2022 16:14 Ответить
А зараз цей Тимошенко надав наводку ворогу через ЗМІ - мовляв у пунктах здачі крові повно херсонців.
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25.12.2022 16:17 Ответить
Нехай Бог благословить та допоможе херсонцям в цю лиху годину!!
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25.12.2022 16:15 Ответить
Кацапська наволоч згине в пеклі разом з його трухлявим недоумком!!! Біль та жалоба в серці за всіма нашими рідними Україцями, хто загинув від *брацкаго* народа!!Мусимо вистояти в цій біді, в цьому горі!!! Господь не залишить нас!!! Най прийде весна, та згине в пітьмі вся рашистська орда!!!!
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25.12.2022 16:18 Ответить
Хвала достойним!
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25.12.2022 16:31 Ответить
Херсон ти переможеш, довбане ***** 🤬
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25.12.2022 16:57 Ответить
Україна пишається вами!
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25.12.2022 17:08 Ответить
Як понесе з України

У синєє море

Кров ворожу... отойді я

І лани і гори -

Все покину, і полину

До самого Бога

Молитися... а до того

Я не знаю Бога.
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25.12.2022 19:46 Ответить
 
 