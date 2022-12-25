Массированный удар по Херсону: в центрах сдачи крови гигантские очереди. ФОТОрепортаж

В Херсоне горожане активно идут сдавать кровь для людей, которые получили ранения 24 декабря во время массированного удара по городу.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Это Херсон. Центры сдачи крови. Очереди людей, чтобы стать донорами и спасти пострадавших в результате вчерашнего террора города. Люди готовы весь день стоять в очереди ради спасения. В этом и есть суперсила украинцев! Такой Херсон не сломать, даже российским террором!" – говорится в сообщении.

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