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Массированный удар по Херсону: в центрах сдачи крови гигантские очереди. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Херсоне горожане активно идут сдавать кровь для людей, которые получили ранения 24 декабря во время массированного удара по городу.
Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Это Херсон. Центры сдачи крови. Очереди людей, чтобы стать донорами и спасти пострадавших в результате вчерашнего террора города. Люди готовы весь день стоять в очереди ради спасения. В этом и есть суперсила украинцев! Такой Херсон не сломать, даже российским террором!" – говорится в сообщении.
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+73 Zart Arn
показать весь комментарий25.12.2022 15:41
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+55 Маргарита Маршарита
показать весь комментарий25.12.2022 15:47
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Дуже шкода що херсонцям довелося і доводиться таке переживати, але їх поведінка варта величезної поваги.
А Херсонська міська військова адміністрація влаштовує зрадника директором центру!
УКРАЇНА, - не московія😡😠🤬‼️❤️⚔️💯‼️‼️
4 Хай підійметься всяка долина, і хай знизиться всяка гора та підгірок, і хай стане круте за рівнину, а пасма гірські за долину!
5 І з'явиться слава Господня, і разом побачить її кожне тіло, бо уста Господні оце прорекли!
Ось прийде Господь, Бог, як сильний, і буде рамено Його панувати для Нього! Ось із Ним нагорода Його, а перед обличчям Його відплата Його.
11 Він отару Свою буде пасти, як Пастир, раменом Своїм позбирає ягнята, і на лоні Своєму носитиме їх, дійняків же провадити буде!
12 Хто води поміряв своєю долонею, а п'ядею виміряв небо, і третиною міри обняв пил землі, і гори ті зважив вагою, а взгір'я шальками?
13 Хто Господнього Духа збагнув, і де та людина, що ради свої подавала Йому?
14 З ким радився Він, і той напоумив Його, та навчав путі права, і пізнання навчив був Його, і Його напоумив дороги розумної?
Він Той, Хто сидить понад кругом землі, а мешканці її немов та сарана. Він небо простяг, мов тканину тонку, і розтягнув Він його, мов намета на мешкання.
23 Він Той, Хто князів обертає в ніщо, робить суддів землі за марноту:
24 вони не були ще посаджені, і не були ще посіяні, і пень їхній в землі ще не закорінився, та як тільки на них Він дмухнув, вони повсихали, і буря понесла їх, мов ту солому!
25 І до кого Мене прирівняєте, і йому буду рівний? говорить Святий.
Хіба ж ти не знаєш, або ти не чув: Бог відвічний Господь, що кінці землі Він створив? Він не змучується та не втомлюється, і не збагненний розум Його.
29 Він змученому дає силу, а безсилому міць.
30 І помучаться хлопці й потомляться, і юнаки спотикнутись спіткнуться,
31 а ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться!
З нього, Бога, не знімається відповідальність за створення Зла, Брехні і Кровожерливості в образі такогї нечисті як російський народ!
Якими треба бути мразями щоб блокувати пекарню у фронтовому місті і сцятися якогось тимошенка , шістку Єрмака . Люди ви ******* ??? Війна йде, дайте тій бабі по їбалу і отримаєте всі дозволи ...
Кого ви боїтеся ? Як оті раби , з кацапами б'ємося, а пана боїмося ...
сонти переможеш, довбане ***** 🤬
У синєє море
Кров ворожу... отойді я
І лани і гори -
Все покину, і полину
До самого Бога
Молитися... а до того
Я не знаю Бога.