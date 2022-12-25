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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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Поляки делают все, чтобы помочь Украине выиграть войну. Ведь понимают все угрозы, которые для них представляет Российская Федерация

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дещиця

Поляки понимают, что они следующая цель Путина, если Украина не остановит Россию.

Об этом рассказал советник министра иностранных дел Украины Андрей Дещица телеканалу "Эспрессо", информирует Цензор.НЕТ

"Поляки считают, что Россия агрессор. Соответствующее отношение поляков к России продемонстрировал и парламент Польши, когда признал РФ поддерживающей терроризм страной. Однозначно, что все поляки настроены против агрессивной политики России. Поскольку они прекрасно знают собственную историю", - пояснил Дещица.

Потому поляки делают все возможное, чтобы ускорить победу Украины.

Поляки понимают, что если Украина не остановит Россию, то следующей целью для РФ может стать Польша. Именно поэтому они делают все, чтобы помочь Украине выиграть эту войну. В Польше прекрасно понимают, что Украина защищает не только собственную территорию, но и всю Европу от агрессии Путина", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство Польши готовится к возможному нападению РФ, - Дещица
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Усе логічно, поляки слов'яни як і більшість українців, монголоїди мадярота так само логічно підтримує расєю...
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25.12.2022 16:28 Ответить
ЗРК Патриоты давайте , которые у вас есть !
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25.12.2022 16:36 Ответить
Дещіця , ми памьятаемо як Вас зняли з посади Міністра за пісню ПУТИНХУЛО.

ВИ МОЛОДЕЦЬ ‼️ З Різдвом ‼️

Міністр Дещиця 'Путін *****! Ла ла ла'

https://youtu.be/J21nmIxPiOs
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25.12.2022 16:39 Ответить
За нього не соромно на всі 100% 👍
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25.12.2022 16:51 Ответить
Ну, не все. Пусть передадут три десятка сушек, которые у них есть.
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25.12.2022 16:51 Ответить
Зі святом, браття !!!
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25.12.2022 16:52 Ответить
Низько вклоняюсь, стоячи на колінах в подяку ВАМ, шановні!
Але ніколи, ніколи на коліна з уклінами перед руснею. Тут тільки смерть за смерті. Тут тільки помста до останнього подиху. Головне - побільше "гарних" орків мати, максимально більше.
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25.12.2022 16:54 Ответить
*міністр* на новову мерсі як ніхто розуміє портеби армії))) жінка на новому купері, дочка на новому макані....сироти....
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25.12.2022 18:03 Ответить
А ви, фантомас, за життя так нічого і не заробили?
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25.12.2022 19:26 Ответить
А що поняття вкрав та заробив, тотожні? А ви, теж "заробили", а тепер з Британії питаєте?
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26.12.2022 01:05 Ответить
А що він вкрав? Де претензії, де подання? Де розслідування? Дещиця один з кращих міністрів зовнішніх справ, хоч і був недовго. Справжній дипломат, а не спеціаліст з діамантів в сексології. Успішний посол у Польщі протягом 7 років. Чи вам аби були зелені корабельні сосни?
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26.12.2022 22:40 Ответить
От тільки не треба тут варнякати про подання та розслідування. Усі такі чесні, що на офіційну зарплату чомусь мають мільйонні статки. Та ще вже примудрилися собі й зарплати мільйонні покласти. І ніяка бл.. не розслідує
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27.12.2022 01:53 Ответить
Поляки переслідують свої власні інтереси. Для них Україна - то буферна територія перед московською ордою, як це було віками, добре знаючи, що робили і робитимуть кацапи, удершись до Польщі. Тому, у плані допомоги Україні - поляки роблять, може і немало. Але у плані порятунку власної дупи - крайнє мало. Та й "допомога" ця - стара радянська зброя і техніка, на якій воюють і погибають українці. А поляки тим часом виторговують ******* системи озброєнь у дядька Сема (чи Йосипа). "На тобі, небоже, що мені негоже" - може закінчитись у вже недалекому майбутньому тим, що Польща заплатить за свій жлобізм ціну у тисячі разів більшу...
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26.12.2022 11:42 Ответить
 
 