Поляки делают все, чтобы помочь Украине выиграть войну. Ведь понимают все угрозы, которые для них представляет Российская Федерация

Поляки понимают, что они следующая цель Путина, если Украина не остановит Россию.

Об этом рассказал советник министра иностранных дел Украины Андрей Дещица телеканалу "Эспрессо", информирует Цензор.НЕТ

"Поляки считают, что Россия агрессор. Соответствующее отношение поляков к России продемонстрировал и парламент Польши, когда признал РФ поддерживающей терроризм страной. Однозначно, что все поляки настроены против агрессивной политики России. Поскольку они прекрасно знают собственную историю", - пояснил Дещица.

Потому поляки делают все возможное, чтобы ускорить победу Украины.

Поляки понимают, что если Украина не остановит Россию, то следующей целью для РФ может стать Польша. Именно поэтому они делают все, чтобы помочь Украине выиграть эту войну. В Польше прекрасно понимают, что Украина защищает не только собственную территорию, но и всю Европу от агрессии Путина", - добавил он.

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