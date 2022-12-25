Папа Римский Франциск на Рождество призвал помнить об украинцах "в темноте, холоде, вдали от домов"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Папа Римский Франциск в рождественском послании призвал тех, кто имеет власть, заставить оружие замолчать и положить конец войне в Украине.
Об этом он сказал в традиционном послании Urbi et Orbi, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vatican News.
"Пусть же наш взгляд наполнится лицами братьев и сестер украинцев, которые переживают это Рождество в темноте, холоде, вдали от своих домов из-за уничтожения, вызванных десятью месяцами войны", - сказал Папа.
Он призвал быть готовыми к конкретным жестам солидарности, чтобы помогать страдающим.
Также папа попросил бога просветить "умы тех, кто имеет власть, чтобы заставить замолчать оружие и немедленно положить конец этой безумной войне!".
"Наше время испытывает большой голод мира также и в других регионах, в других театрах этой третьей мировой войны" - заявил также Папа Римский.
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дуже сподіваюсь що це він не про нашу зброю
тому впевнений що він звертався до іранців
Є конкретні винуватці цієї війни.
ps.завтра жена с детьми приезжает на праздники.С марта их не видел.
Ваш работник УОП.Ребята,мы стараемся
сегодня всех забалемкали ржавые корыта, несущие под крыльями ракеты ...так вот!!!
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Горів один із МіГ-31К у Мачулищах (аеродром у бєлорашкє)
Моніторингова група «Беларускі Гаюн» має інформацію, що сьогодні, 25 грудня, на аеродромі в Мачулищах, сталося займання двигуна одного з МіГ-31К ВКС РФ.
Він виведений із ладу і не зможе літати найближчим часом.
Нова радість стала - Тіна Кароль
https://youtu.be/-i08oWvxcLQ
...Виглядає так, ніби скоро Католицької Церкви вже не буде.