Папа Римский Франциск на Рождество призвал помнить об украинцах "в темноте, холоде, вдали от домов"

Папа Римский Франциск в рождественском послании призвал тех, кто имеет власть, заставить оружие замолчать и положить конец войне в Украине.

Об этом он сказал в традиционном послании Urbi et Orbi, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vatican News.

"Пусть же наш взгляд наполнится лицами братьев и сестер украинцев, которые переживают это Рождество в темноте, холоде, вдали от своих домов из-за уничтожения, вызванных десятью месяцами войны", - сказал Папа.

Он призвал быть готовыми к конкретным жестам солидарности, чтобы помогать страдающим.

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Также папа попросил бога просветить "умы тех, кто имеет власть, чтобы заставить замолчать оружие и немедленно положить конец этой безумной войне!".

"Наше время испытывает большой голод мира также и в других регионах, в других театрах этой третьей мировой войны" - заявил также Папа Римский.