В реку Днестр попали нефтепродукты, в Ивано-Франковской области допустимые нормы превышены в 200 раз, - ОВА
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Из-за попадания нефтепродуктов в реку Днестр во Львовской области в городе Галич Ивано-Франковской области обнаружено существенное загрязнение Днестра.
Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера, 24 декабря, зафиксировано попадание нефтепродуктов в реку Днестр на территории Львовской области. В результате выявлено загрязнение нефтепродуктами Днестра в г. Галич. Лабораторные исследования показали превышение допустимых норм в 200 раз.
Жители близлежащих населённых пунктов проинформированы.
На сегодня, на 9.50 утра, работники Главного управления ГСЧС в области прибыли в с. Журавеньки Букачевской ТГ Ивано-Франковского р-на. Проводится изучение участка реки по возможности установки боновых заграждений.
Ситуация находится под контролем соответствующих служб, принимаются все необходимые меры по ликвидации данной чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.
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Друга: ділки хотіли трохи злити, але забили закрутити..
А ви шо думаєте якшо напишу птахофабрику закриють? біля тієї річки два села і досить великі на відстані пів кілометра одне від одного,і люди навіть і не думають щось писати.так і живуть.а якшо і напишуть .санстанція дасть вирок-що все в порядку. Це скрізь так.