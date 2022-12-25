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Новости ПроисшествияОбщество
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загрязнение (212) экология (1581) Ивано-Франковская область (837) нефтепродукты (97) река (105) Онищук Светлана (6)

В реку Днестр попали нефтепродукты, в Ивано-Франковской области допустимые нормы превышены в 200 раз, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

дністер

Из-за попадания нефтепродуктов в реку Днестр во Львовской области в городе Галич Ивано-Франковской области обнаружено существенное загрязнение Днестра.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера, 24 декабря, зафиксировано попадание нефтепродуктов в реку Днестр на территории Львовской области. В результате выявлено загрязнение нефтепродуктами Днестра в г. Галич. Лабораторные исследования показали превышение допустимых норм в 200 раз.

Жители близлежащих населённых пунктов проинформированы.

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На сегодня, на 9.50 утра, работники Главного управления ГСЧС в области прибыли в с. Журавеньки Букачевской ТГ Ивано-Франковского р-на. Проводится изучение участка реки по возможности установки боновых заграждений.

Ситуация находится под контролем соответствующих служб, принимаются все необходимые меры по ликвидации данной чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+5
Як у річку оте потрапило?
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25.12.2022 16:47
+4
ходив на невеличку притоку минулого року,думав пару рибин на юшку впіймати..зловив..почав варити ,чуть не блюнув..хлопці потім сказали що вище по течії "ділки" побудували птахофабрику і весь непотріб зливають у річку. а коли багато зливають то як молоко біла. а річка колись була чиста,купались в ній, ..засрали все що можна.і нікому нема до цього діла. І це не одна така річка.
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25.12.2022 18:44
+1
Та що там рибалка.. рибі триндець і не тільки їй
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25.12.2022 18:31
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Як у річку оте потрапило?
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25.12.2022 16:47 Ответить
И кто их под шумок сбросил?
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25.12.2022 16:54 Ответить
І нафта дорогА
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25.12.2022 17:00 Ответить
Нафтопродукти у річці - пхе!
На Тернопільщині хтось "злив" кругленьку суму єврів у каналізацію та забив трубу (відео)
https://www.unian.ua/curiosities/yevro-u-kanalizaciji-u-ternopilskiy-oblasti-htos-zliv-kruglenku-sumu-ta-zabiv-trubu-video-12085044.html
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25.12.2022 17:42 Ответить
пробна партія..
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25.12.2022 17:57 Ответить
всьо..по рибалці
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25.12.2022 17:55 Ответить
Та що там рибалка.. рибі триндець і не тільки їй
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25.12.2022 18:31 Ответить
в 80-х роках на Дністрі була катастрофа,коли хвостовища з сіллю прорвало..це була дійсно катастрофа. все живе вигоріло від солі
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25.12.2022 18:38 Ответить
Перша версія: обстріл, диверсія...
Друга: ділки хотіли трохи злити, але забили закрутити..
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25.12.2022 18:30 Ответить
ходив на невеличку притоку минулого року,думав пару рибин на юшку впіймати..зловив..почав варити ,чуть не блюнув..хлопці потім сказали що вище по течії "ділки" побудували птахофабрику і весь непотріб зливають у річку. а коли багато зливають то як молоко біла. а річка колись була чиста,купались в ній, ..засрали все що можна.і нікому нема до цього діла. І це не одна така річка.
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25.12.2022 18:44 Ответить
Чому ж ви заяву в поліцію не написали?
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25.12.2022 20:01 Ответить
на всі річки і річушки прийдеться писати заяви..немає ні однієї чистої.
А ви шо думаєте якшо напишу птахофабрику закриють? біля тієї річки два села і досить великі на відстані пів кілометра одне від одного,і люди навіть і не думають щось писати.так і живуть.а якшо і напишуть .санстанція дасть вирок-що все в порядку. Це скрізь так.
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25.12.2022 20:43 Ответить
Нічого не робити теж не вихід. Це ваше здоров'я і життя. Якщо два села напишуть і це попаде у розголос, то цього вже не зможуть ігнорувати
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25.12.2022 22:03 Ответить
 
 