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На аэродроме "Мачулищи" в Беларуси произошла авария с российским самолетом МиГ-31К, - Белорусский Гаюн
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
25 декабря на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси произошло возгорание двигателя одного из МиГ-31К ВКС РФ.
Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн", передает Цензор.НЕТ.
"Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" располагает информацией, что сегодня, 25 декабря, на аэродроме в Мачулищах произошло возгорание двигателя одного из МиГ-31К ВКС РФ. Он выведен из строя и не сможет летать в ближайшее время. Что это, как ни чудо на Каляды?", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+39 Стороннімв Богдан
показать весь комментарий25.12.2022 16:59
+27 Ростислав Коваль
показать весь комментарий25.12.2022 17:00
+26 Стороннімв Богдан
показать весь комментарий25.12.2022 17:07
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Погано ,що лише один і той не згорів
Так по трохи і може з того щось вийде.
пфюрер (вже скоро).