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На аэродроме "Мачулищи" в Беларуси произошла авария с российским самолетом МиГ-31К, - Белорусский Гаюн

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

літак

25 декабря на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси произошло возгорание двигателя одного из МиГ-31К ВКС РФ.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн", передает Цензор.НЕТ.

"Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" располагает информацией, что сегодня, 25 декабря, на аэродроме в Мачулищах произошло возгорание двигателя одного из МиГ-31К ВКС РФ. Он выведен из строя и не сможет летать в ближайшее время. Что это, как ни чудо на Каляды?", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведданных о неминуемом вторжении из Беларуси нет, - Буданов
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Топ комментарии
+39
Минус кинжал, мину 4 ракети по Україні. Непогано.
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25.12.2022 16:59
+27
Аби вони їм усі попадали та порозбивалися
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25.12.2022 17:00
+26
Вам мед та якби ще й ложками.
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25.12.2022 17:07
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Минус кинжал, мину 4 ракети по Україні. Непогано.
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25.12.2022 16:59 Ответить
Погано
Погано ,що лише один і той не згорів
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25.12.2022 17:03 Ответить
Вам мед та якби ще й ложками.
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25.12.2022 17:07 Ответить
погано що це не діло рук ЗСУ. Давно треба знищувати військову техніку у самому лаптестану та його базах.
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25.12.2022 17:08 Ответить
звідки взялось 4 ракети ?
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25.12.2022 17:09 Ответить
Кинжал під пузом один.
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25.12.2022 17:19 Ответить
а яким чином 4?
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25.12.2022 17:22 Ответить
Замість кинжала може нести 4 ракети повітря/земля.
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25.12.2022 17:36 Ответить
Аби вони їм усі попадали та порозбивалися
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25.12.2022 17:00 Ответить
Це мабуть той, що літав і в нас вмикали тривогу? Долітався. Виходить, що їх і не потрібно збивати. Самі впадуть..
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25.12.2022 17:01 Ответить
Молодці "Їх там не було", 2 тривоги в Україні - мінус один МІГ в Мачулинцях
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25.12.2022 17:02 Ответить
Свято наближається!
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25.12.2022 17:02 Ответить
а зря ,что он не ёпнул,зря.....повторить возгорание аналоговнета....
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25.12.2022 17:05 Ответить
Ха-ха,см 13 вниз,наванговал...
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25.12.2022 17:06 Ответить
пілот при такому приземленні на парашуті повинен був хребет зламати - вірю в це...
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25.12.2022 17:08 Ответить
Там до 70% так і буває
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25.12.2022 17:12 Ответить
мне этот пилот не дает наслаждаться этим видео ((
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25.12.2022 17:31 Ответить
то F-18
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25.12.2022 18:08 Ответить
Якщо і так,гіфка-до новин,а не до моделі літака
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25.12.2022 18:20 Ответить
Шкода що не у баранавичах, тамтешній авіаремонтний заводішко давно зачекався уваги Хаймарсу...
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25.12.2022 17:06 Ответить
То саме час нашим "ненашим" крилам навідати Макулищі. Так, суто чисто для профілактики, що б знали.
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25.12.2022 17:07 Ответить
жаль... шо лише один...
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25.12.2022 17:08 Ответить
Мабуть моторесурс двигунів вже на нулі. Доліталися.
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25.12.2022 17:09 Ответить
То дві тривоги сьогодні щось типу салюта цьому факту? Побільше би таких "тривог"👍)
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25.12.2022 17:11 Ответить
А в мінську бульбаш пробив колесо на фірі!
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25.12.2022 17:16 Ответить
Партизаны Вейшнории не сдаются.
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25.12.2022 17:20 Ответить
"Нєх#й шастать, падлюко", подумав один з них, вставляючи трісочку у турбіну
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25.12.2022 18:14 Ответить
За таке чудо дякуємо.

Так по трохи і може з того щось вийде.
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25.12.2022 17:25 Ответить
Поставимо Гаюну хорошу пісню https://www.youtube.com/watch?v=QYy9WcsNXlo
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25.12.2022 17:25 Ответить
І танець для настрою.
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25.12.2022 17:38 Ответить
Господь все баче кара неминуча
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25.12.2022 17:34 Ответить
Долітався, гівна кусок?
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25.12.2022 17:39 Ответить
Ага, чудо конечно. И скорее всего фамилия чуда заканчивается на -ко.
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25.12.2022 17:40 Ответить
Управив Господь! Слава тобі, Боже наш!
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25.12.2022 17:43 Ответить
Більше аварій з російськими літаками, хороших і різних!
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25.12.2022 17:43 Ответить
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25.12.2022 18:04 Ответить
Погано, дуже погано, що Бавовнятко ще не завітало до блєвосрусі. Бо немає різниці між сруснею та її холуями. Як воно пропогандує: Адин урод, Адна срана.
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25.12.2022 18:40 Ответить
...адін пфюрер (вже скоро).
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25.12.2022 18:45 Ответить
Гешефт хвюрер.
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25.12.2022 21:03 Ответить
очень хочется, чтобы бульбашский мачулище стало вечным влагалищем для кацапов...
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25.12.2022 18:59 Ответить
Этот бизнес перспективный - надо масштабировать.
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25.12.2022 19:36 Ответить
...i сталася аварiя
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25.12.2022 22:12 Ответить
Класне відео 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
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26.12.2022 00:31 Ответить
 
 