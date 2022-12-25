На аэродроме "Мачулищи" в Беларуси произошла авария с российским самолетом МиГ-31К, - Белорусский Гаюн

25 декабря на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси произошло возгорание двигателя одного из МиГ-31К ВКС РФ.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн", передает Цензор.НЕТ.

"Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" располагает информацией, что сегодня, 25 декабря, на аэродроме в Мачулищах произошло возгорание двигателя одного из МиГ-31К ВКС РФ. Он выведен из строя и не сможет летать в ближайшее время. Что это, как ни чудо на Каляды?", - говорится в сообщении.

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