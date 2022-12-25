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Россиянам под Бахмутом не дают отдохнуть и постоянно избивают их. Это наша стратегия войны, - Череватый

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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В районе Бахмута Вооруженные Силы Украины постоянно бьют россиян и не дают оккупантам перегруппироваться.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, Донбасс остается основным театром войны, противник стянул туда наибольшее количество войск и пытается наступать на Бахмут и Авдеевку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ замедлили наступление под Бахмутом, - ISW

"Принципиальная позиция нашего командования – постоянно не давать врагу отдохнуть, бить по нему неустанным огнем, диверсионными группами и всеми видами вооружений. Чтобы противник чувствовал угрозу постоянно. Каждую ночь уничтожаются составы, командные пункты, скопления техники. Это наша доктрина ведения войны", - сказал Череватый.

Спикер ВСУ подчеркнул, что россияне хуже подготовились к войне в условиях зимы, особенно по вопросу снаряжения для личного состава.
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Топ комментарии
+41
ВІРЮ В ЗСУ.... ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ.... УКРАЇНА Б"ЄТЬСЯ !!!
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25.12.2022 17:49
+23
Взламали кацапскую помойку, получены данные 90к подписоты.
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25.12.2022 18:10
+14
Наши ВСУ - лучшие! А наша военная доктрина - беспощадная!!!
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25.12.2022 17:57
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Бахнуто під Бахмутом...
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25.12.2022 17:47 Ответить
ВІРЮ В ЗСУ.... ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ.... УКРАЇНА Б"ЄТЬСЯ !!!
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25.12.2022 17:49 Ответить
Наши ВСУ - лучшие! А наша военная доктрина - беспощадная!!!
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25.12.2022 17:57 Ответить
Взламали кацапскую помойку, получены данные 90к подписоты.
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25.12.2022 18:10 Ответить
Срусню під Бахмутом не б'ють, а...
Загалом, для пітушиной армії коханця тупіна це звична справа. Робочий момент
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25.12.2022 18:34 Ответить
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25.12.2022 18:41 Ответить
Молодці наші воєнні, не клюнули на "різдвяне перемиря", а то вже всюди празник що москалі " сповільнили наступ"
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25.12.2022 18:49 Ответить
Назва міста походить від назви р. Бахмутки, яка, ймовірно походить від тюркської назви степових коней - бахматів.

Перша згадка датована 1571: у гирлі р. Чорного Жеребця (лівої притоки Сіверського Донця) із північного боку була створена прикордонна Бахмутська сторожа для захисту південної межі Великого князівства Московського. Нинішнє місто Бахмут розташоване за 30 км у південному напрямку.
https://vue.gov.ua/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82
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25.12.2022 19:20 Ответить
"Чим більше руZZкіх ми вб'ємо зараз, тим менше руSSкіх доведеться вбивати нашим дітям" ....
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25.12.2022 19:43 Ответить
правильно. ******* по струнам
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25.12.2022 19:46 Ответить
никто кацапов не бьет, их там перевоспитывают в хороших русских....
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25.12.2022 20:15 Ответить
Мени подобаэется

https://www.youtube.com/watch?v=wEVlULK22AM
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26.12.2022 01:14 Ответить
 
 