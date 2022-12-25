Россиянам под Бахмутом не дают отдохнуть и постоянно избивают их. Это наша стратегия войны, - Череватый

В районе Бахмута Вооруженные Силы Украины постоянно бьют россиян и не дают оккупантам перегруппироваться.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, Донбасс остается основным театром войны, противник стянул туда наибольшее количество войск и пытается наступать на Бахмут и Авдеевку.

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"Принципиальная позиция нашего командования – постоянно не давать врагу отдохнуть, бить по нему неустанным огнем, диверсионными группами и всеми видами вооружений. Чтобы противник чувствовал угрозу постоянно. Каждую ночь уничтожаются составы, командные пункты, скопления техники. Это наша доктрина ведения войны", - сказал Череватый.

Спикер ВСУ подчеркнул, что россияне хуже подготовились к войне в условиях зимы, особенно по вопросу снаряжения для личного состава.