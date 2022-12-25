Силы обороны нанесли 2 удара по районам сосредоточения оккупантов и поразили 5 пунктов управления противника, - Генштаб ВСУ

В районе Забарино Херсонской области поражен штаб оккупантов, где проводилось совещание офицеров южного военного округа вооруженных сил РФ. В результате – до 70 оккупантов получили ранения. Число погибших уточняется.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по поводу российского вторжения по состоянию на 18.00 25.12.2022, передает Цензор.НЕТ.

"Слава Украине! Продолжаются триста пятые сутки российского широкомасштабного вторжения.

В течение суток оккупанты нанесли ракетный удар по району Купянска Харьковской области. Также было совершено более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается по всей территории Украины.

На Северском направлении противник обстрелял позиции сил обороны в районах населенных пунктов Винторовка, Мануховка, Рыжевка и Ворожба Сумской области.

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На Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Стрелечье, Старица, Землянки, Устиновка и Ольховатка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях огневого поражения из танков и артиллерии получили районы более 25 населенных пунктов. Среди них – Двуречьная, Кисловка, Котляровка и Берестово на Харьковщине; Площанка, Диброва и Краснопоповка Луганской области и Ямполевка – Донецкой.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты обстреляли районы более 20 населенных пунктов. В частности, это - Спорное, Берестово, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Опытное, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник оказал огненное влияние по районам Угледара, Великой Новоселки и Времьевки Донецкой области.

В Запорожском направлении зафиксированы вражеские обстрелы вблизи более 20 населенных пунктов. Среди них - Гуляйполе, Красное, Степное, Малые Щербаки, Щербаки и Чаривное Запорожской области и Никополь - Днепропетровской.

Российские оккупанты, с целью устрашения, продолжают хаотические обстрелы мирного населения в освобожденных городах и селах вдоль правого берега реки Днепр. Систематическим минометным обстрелам подвергается город Берислав Херсонской области. Также, на Херсонском направлении от обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Херсон, Республиканец, Тягинка, Зеленовка, Инженерное, Антоновка, Садовое и Велетенское. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

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Подтверждено поражение живой силы и техники захватчиков в предыдущие дни. Так, в Донецкой области, уничтожены 4 самоходных артиллерийских установки 2С7 "Пион". А в районе Забарино Херсонской области поражен штаб оккупантов, где проводилось совещание офицеров южного военного округа вооруженных сил российской федерации. В результате – до 70 военнослужащих получили ранения. Число погибших уточняется.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 2 удара по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 пунктов управления и район сосредоточения живой силы противника.

Верьте в Вооруженные Силы! Вместе победим! Слава Украине!" - говорится в сообщении.