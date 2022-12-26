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Россия имеет два варианта для нового наступления в Украине, - Минобороны Германии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лукашенко,путін

В Министерстве обороны Германии считают, что у России есть два варианта для нового наступления в Украине в 2023 году.

Об этом сообщила швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на анализ ведомства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.

Документ ведомства говорит, что первый вариант для РФ предусматривает масштабное наступление на Донбассе, где действия армии Беларуси будут выполнять отвлекающую роль — военные РБ вроде бы начнут разворачивать вооружение вблизи границы с Украиной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия может начать новое наступление в апреле 2023 года, - Минобороны Германии

Отмечается, что диктатор Александр Лукашенко не впутается в войну против Украины напрямую.

Второй вариант в Минобороны ФРГ определяют как маловероятный, поскольку он более масштабен и потребует от РФ привлечения гораздо больших ресурсов.

По этому сюжету Беларусь должна вступить в открытую войну, ее войска идут в наступление на Киев, а россияне будут наступать по всему Донбассу. Кроме того, возможен удар по западным областям Украины, чтобы отрезать поставки техники от партнеров и заставить Украину капитулировать.

Немецкие аналитики подчеркивают, что реализация такого плана потребует "намного больше солдат, чем сейчас", а согласно последним выступлениям российских лидеров, о значительном увеличении армии РФ речь не идет.
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Топ комментарии
+19
Головне щоб план наступу був у Залужного та ЗСУ. А Зеля хай перемовляються це і є на зараз його головною функцію та чим меньше він та його ОП будуть лізти до планів Генштабу тим краще
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25.12.2022 19:03
+15
Сцукі, замість танків вони нам прогнози роздають.

Складається враження, що німці шкодують, що не воюють разоМ з кацапами, як у Другу світову.
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25.12.2022 19:05
+11
Рузьге!
У вас два варианта: или вы у нас отсосете, или мы вам за щеку дадим.
Выбирайте!
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25.12.2022 18:59
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штірліц позвонив??? у мюллера взнав? чи шольца?
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25.12.2022 18:55 Ответить
Шольц просто секретар у мюллера(шредера). А подзвонила радистка кет(меркель).Зуб даю.
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25.12.2022 21:06 Ответить
Зі всіх варіантів нападу путін як завжди обере найбільш безглуздий - з Білорусі. Отже потрібно брати Білорусь першими!
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25.12.2022 23:00 Ответить
Немає чим і кому нападати. Їм хоча б втримати подароване зрадниками без боїв
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26.12.2022 10:40 Ответить
Німці бачать, що у Зелі тільки програми перемовин, а програм наступу нема.
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25.12.2022 18:57 Ответить
у зеті нічого нема. Все що воно каже у відосіках це Єрмак. А поки Єрмак керує Україною не бачити нам наступального озброєння, НАТО та ЄС
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25.12.2022 19:03 Ответить
Якби ти був уважніший до риторики західних партнерів, то зрозумів би, що саме їх не влаштовують перспективи наступу ЗСУ, бо тоді, на їх думку, пуйло може вдарити ядерною зброєю. І саме тому західні партнери дають Україні озброєння дозовано, щоб вдавалося стримувати ворога і досить повільно витискати його, а не активно і стрімко йти в атаку.
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25.12.2022 19:45 Ответить
Тоже мне "истина" в последней инстанции. Мне ваши "зеленые отмазки, что сказки венского леса. Не хочет Запад победы не Украины а Зеленского. Зачем им Лукашенко 2.0?
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25.12.2022 20:18 Ответить
Я не побачив на відео у США Єрмака.
Може ви все ж таки не прави?
Зеленському і не треба втручатися у дії Залужного, в нього є Кирил Тимошенко, якій у кожній дірці, в нього Шурма керує зараз енергетикою, а не міністр, в нього Кубрак якій також розуміє по схемам, в нього є ще НКРЕ КП, яку у незаконний спосіб створили ще у 2014-му році і котра зараз нам всім, з 1 січня врубає нові тарифи на воду, в нього керівник Укрпошти, в котрого зарплата разів так у шість більша ніж у його аналога у США, в нього є Пишний, котрий до цього п'ять років знищував Ощадбанк і зараз призначений Головою НБУ...
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26.12.2022 11:33 Ответить
https://zn.ua/POLITICS/v-sostave-delehatsii-soprovozhdajushchej-zelenskoho-v-vashinhton-net-predstavitelej-********-vedomstva.html
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26.12.2022 11:40 Ответить
Головне щоб план наступу був у Залужного та ЗСУ. А Зеля хай перемовляються це і є на зараз його головною функцію та чим меньше він та його ОП будуть лізти до планів Генштабу тим краще
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25.12.2022 19:03 Ответить
Вони зараз дезу активно розганяють по інтернету про майбутній наступ з бульбостану. А вдарити можуть в іншому місці. Тобто спробують скопіюваюти тактику ЗСУ у Харківській області.
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25.12.2022 18:58 Ответить
Ну якщо вони вдарять як під Бахмутом, то будуть тісячі їхнії трупів на день. Не знаю, що вони принципо нового можуть вигадати крім закидування тілами. Сподіваюся, що ні мене, ні наш генштаб вони не здивують
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25.12.2022 19:00 Ответить
Я лише одне можу припустити: застосують тактичну ядерну зброю, щоб "пом'якшити" наші захисні порядки та посіяти паніку. Завдяки цьому вони зможуть ідти в наступ навіть чмобіками.
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25.12.2022 19:03 Ответить
Ну тоді вже не Україна буде реагувати. А якщо не буде адекватної реакції з боку Штатів то людству кінець у найближчі роки
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25.12.2022 19:06 Ответить
Питання у тому, а чи будуть реагувати? І якщо будуть, то наскільки швидко? Судячи з їхньої клінічної загальмованості, допомога може надійти надто пізно, шоб мати якийсь суттєвий ефект.
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25.12.2022 19:18 Ответить
Ну тоді людству кінець. Китай почне все захоплювати підряд, погрожуючи ядером. Це скринька пандори
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25.12.2022 19:22 Ответить
До речі, про Китай. Може вони спробують синхроніхувати наступ в Україні з нападом КНР на Тайвань. Тоді у Штатів точно Україна буде не в пріорітеті.
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25.12.2022 19:25 Ответить
у китайців ковід. їм зараз не до наступу.
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25.12.2022 19:38 Ответить
Не до наступу? А як щодо цього:



https://www.slovoidilo.ua/2022/12/25/novyna/svit/kytaj-proviv-vijskovi-navchannya-shhodo-zavdannya-udariv-navkolo-tajvanyu
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25.12.2022 19:41 Ответить
Ну і ось іще:



https://lb.ua/world/2022/12/17/539474_yaponiya_ogolosila_pro_naroshchuvannya.html
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25.12.2022 19:49 Ответить
то й що?
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25.12.2022 19:56 Ответить
То й нічо. Просто факти. Що хочете, те й робіть з ними. Можете нічого не робити. Справа Ваша...
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25.12.2022 20:01 Ответить
китайцы с твоего ковида ржут, как сейчас и у нас, зелохотрон с этим ковидом
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26.12.2022 10:30 Ответить
Ха. Якби в Україні не було війни, то теж був би "ковід"
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26.12.2022 10:44 Ответить
Randall Flag da70119e -бот фсб. Працює перекладачем Гугла
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26.12.2022 13:48 Ответить
А якщо буде, то, може, теж кінець
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26.12.2022 06:04 Ответить
В обоих вариантах ху.лу и подху.ленышу из картофельной шкарлупы писала. Так что дойчен аналитикс будь спок. А лучше оружием подогрей.
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25.12.2022 18:58 Ответить
писта.
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25.12.2022 19:00 Ответить
а є варіанти де Україна буде наступати? чи все пропало тільки орки будуть
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25.12.2022 18:58 Ответить
Ну звичайно все пропало. Он пан Регеша не дасть збрехати
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25.12.2022 19:01 Ответить
Есть один над твоим коментом второй под твоим.
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25.12.2022 19:02 Ответить
Грунт мякий, дощі йдуть. Поки все не просохне на жаль..
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26.12.2022 10:48 Ответить
Рузьге!
У вас два варианта: или вы у нас отсосете, или мы вам за щеку дадим.
Выбирайте!
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25.12.2022 18:59 Ответить
отріцатєльноє наступлєніє або жест доброй волі?
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25.12.2022 19:00 Ответить
Шольци все ще вірять в "перемогу Путіна". Так Адольф вірив в армію Вєнка... Які ж вони перелякані..(((
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25.12.2022 19:00 Ответить
Ця інфа має ознаки кацапської дези
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25.12.2022 19:07 Ответить
Ганси ще ті стратєхи.
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25.12.2022 19:01 Ответить
Сцукі, замість танків вони нам прогнози роздають.

Складається враження, що німці шкодують, що не воюють разоМ з кацапами, як у Другу світову.
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25.12.2022 19:05 Ответить
Як вже дістали ці АНАЛітики. Я без аналу скажу, шо русня відгребе #здюлей.
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25.12.2022 19:07 Ответить
Краще танки підкинули Україні , а не займаються вангуванням тупим , мій кіт розказував мені ці плани путлєра ще пару місяців тому .
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25.12.2022 19:08 Ответить
Треба застосувати тактика Ізраїлю-бити на випередження.Ті не дивляться,на всякі умовності.
Бахнути по білорашських аеродромах і скупченнях рашистських zoлдатів.
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25.12.2022 19:09 Ответить
звиняйте вже, повторюю допис.
буде кацапня наступати, не буде - діло України готуватися до можливого наступу, без шашличні і розформувань батальонів на півночі цей раз.
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25.12.2022 19:11 Ответить
РФ многократно заявляла, что в Украине она фактически воюет с США и НАТО. Т.е война РФ с НАТО уже идет и пора открывать "второй фронт" иначе может быть поздно.
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25.12.2022 19:11 Ответить
Якщо МО Німеччини тим самим натякає що Україні терміново потрібно надати більше озброєнь, то це добре. А росія зараз може наступати лише зворотньо - на Ростов та Бєлгород...
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25.12.2022 19:12 Ответить
Якесь фуфло. Кажу одразу, шанси на успіх у лаптів = 0
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25.12.2022 19:12 Ответить
Більше далекобійної зброї і літаків, *********** касетних щоб випалювати хвилі цих зомбаків. На рахунок бульбонії то таке, якщо хоч один бульбашський регулярний взвод чи машина заїдуть до нас то зразу влупимо по бульбонії
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25.12.2022 19:13 Ответить
Они забыли третий вариант через Германию в тыл полякам.
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25.12.2022 19:14 Ответить
Ёсц ы трэтий варыант: мардва пабигет до самага мехесрань мудянскава балота, шоп вякамц с ватрушками.
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25.12.2022 19:14 Ответить
Дуже логічно і ймовірно. До цього мають прислухатися, але плані безліч. Точно знаємо, що кацапи підуть і білокацапи їм будуть допомагати!
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25.12.2022 19:16 Ответить
вместо того чтбы усыпить йбанутого кремлевского шибздика, они варианты считают.
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25.12.2022 19:36 Ответить
А як вони можуть "усипити" бункерного? Це потрібно робити в першу чергу нам, бо на нас напала московія. А німцям велика подяка за допомогу. Вони ж на шашлики не кличуть, а кажуть про реальні речі.
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25.12.2022 19:48 Ответить
а в Німеччини нуль варіантів
а могли б і реально допомогти Україні
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25.12.2022 19:52 Ответить
а в реальності в обнуленого карлика з обнуленою арміє залишився тільки ОБНУЛЕНИЙ ВАРІАНТ! і ні разу ніяких не два!
ХАХАХАХАХА!
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26.12.2022 04:00 Ответить
Как только войска рб начнут разворачиваться в сторону Украины , все , им капец. Поэтому они не начнут разворачиваться. Полигон для обстелов наших, конечно, они рашке предоставляют А сами в морг?лукашенко пока еще не готов свое население уложить в черные мешки.
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26.12.2022 15:34 Ответить
 
 