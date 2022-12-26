Россия имеет два варианта для нового наступления в Украине, - Минобороны Германии
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Министерстве обороны Германии считают, что у России есть два варианта для нового наступления в Украине в 2023 году.
Об этом сообщила швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на анализ ведомства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.
Документ ведомства говорит, что первый вариант для РФ предусматривает масштабное наступление на Донбассе, где действия армии Беларуси будут выполнять отвлекающую роль — военные РБ вроде бы начнут разворачивать вооружение вблизи границы с Украиной.
Отмечается, что диктатор Александр Лукашенко не впутается в войну против Украины напрямую.
Второй вариант в Минобороны ФРГ определяют как маловероятный, поскольку он более масштабен и потребует от РФ привлечения гораздо больших ресурсов.
По этому сюжету Беларусь должна вступить в открытую войну, ее войска идут в наступление на Киев, а россияне будут наступать по всему Донбассу. Кроме того, возможен удар по западным областям Украины, чтобы отрезать поставки техники от партнеров и заставить Украину капитулировать.
Немецкие аналитики подчеркивают, что реализация такого плана потребует "намного больше солдат, чем сейчас", а согласно последним выступлениям российских лидеров, о значительном увеличении армии РФ речь не идет.
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Може ви все ж таки не прави?
Зеленському і не треба втручатися у дії Залужного, в нього є Кирил Тимошенко, якій у кожній дірці, в нього Шурма керує зараз енергетикою, а не міністр, в нього Кубрак якій також розуміє по схемам, в нього є ще НКРЕ КП, яку у незаконний спосіб створили ще у 2014-му році і котра зараз нам всім, з 1 січня врубає нові тарифи на воду, в нього керівник Укрпошти, в котрого зарплата разів так у шість більша ніж у його аналога у США, в нього є Пишний, котрий до цього п'ять років знищував Ощадбанк і зараз призначений Головою НБУ...
https://www.slovoidilo.ua/2022/12/25/novyna/svit/kytaj-proviv-vijskovi-navchannya-shhodo-zavdannya-udariv-navkolo-tajvanyu
https://lb.ua/world/2022/12/17/539474_yaponiya_ogolosila_pro_naroshchuvannya.html
У вас два варианта: или вы у нас отсосете, или мы вам за щеку дадим.
Выбирайте!
Складається враження, що німці шкодують, що не воюють разоМ з кацапами, як у Другу світову.
Бахнути по білорашських аеродромах і скупченнях рашистських zoлдатів.
буде кацапня наступати, не буде - діло України готуватися до можливого наступу, без шашличні і розформувань батальонів на півночі цей раз.
а могли б і реально допомогти Україні
ХАХАХАХАХА!