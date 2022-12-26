Россия имеет два варианта для нового наступления в Украине, - Минобороны Германии

В Министерстве обороны Германии считают, что у России есть два варианта для нового наступления в Украине в 2023 году.

Об этом сообщила швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на анализ ведомства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.

Документ ведомства говорит, что первый вариант для РФ предусматривает масштабное наступление на Донбассе, где действия армии Беларуси будут выполнять отвлекающую роль — военные РБ вроде бы начнут разворачивать вооружение вблизи границы с Украиной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия может начать новое наступление в апреле 2023 года, - Минобороны Германии

Отмечается, что диктатор Александр Лукашенко не впутается в войну против Украины напрямую.

Второй вариант в Минобороны ФРГ определяют как маловероятный, поскольку он более масштабен и потребует от РФ привлечения гораздо больших ресурсов.

По этому сюжету Беларусь должна вступить в открытую войну, ее войска идут в наступление на Киев, а россияне будут наступать по всему Донбассу. Кроме того, возможен удар по западным областям Украины, чтобы отрезать поставки техники от партнеров и заставить Украину капитулировать.

Немецкие аналитики подчеркивают, что реализация такого плана потребует "намного больше солдат, чем сейчас", а согласно последним выступлениям российских лидеров, о значительном увеличении армии РФ речь не идет.