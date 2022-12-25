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Украина будет иметь все необходимое оружие, чтобы освободить свою землю от врага, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кулеба

Украина будет иметь все необходимое оружие, чтобы освободить свою землю от оккупантов, это только вопрос времени.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если подытожить все закулисные разговоры, не только в Вашингтоне, но и других странах, то вывод таков: все нужное оружие будет, это только вопрос времени", - сказал Кулеба.

Он объяснил, почему ее нельзя получить сразу.

"Есть психологические, логистические и политические причины. С этими всеми причинами надо работать и мы будем работать. Поставка оружия это очень сложная техническая и логистическая операция, мы занимаемся вместе с коллегами из других ведомств всеми этими деталями. У меня есть ощущение, что никаких табу в вопросах поставок оружия нет", - подчеркнул Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Победив российскую агрессию, Украина станет членом НАТО, - Кулеба
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Топ комментарии
+15
А час це життя наших героїв ЗСУ
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25.12.2022 19:55
+11
Ого. Це що, зелені побудували заводи і почали клепати потрібну зброю? Чи чергове бла-бла від зелепузиків!
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25.12.2022 20:01
+9
как тебе такое Илон Маск Дмитрий Кулеба?
///
Президент України Володимир Зеленський наказом від 23 грудня 2022 року призначив нових послів у Республіці Болгарія, Латвійській Республіці та Королівстві Бахрейн.
Так, указом №879/2022 було звільнено Віталія Москаленка з посади посла в Республіці Болгарія. Натомість указом №880/2022 на цю посаду призначено Олесю Ілащук ( психологиню без дипломатичного досвіду )

Що про неї відомо:
Олеся Ілащук закінчила історичний факультет Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.
На фб-сторінці Олесі Ілащук вказано, що вона клінічний психолог, системно-сімейний терапевт, гештальт-терапевт.
Навчалася у ВОППГП "Український Гештальт Інститут" та у HRD Antwerp у Бельгії. Також вивчала курс МBA у Бізнес-школі МІМ.
За даними сайту аналітичної системи Youcontrol, з 2010 по 2015 рік займала посаду керівника у ювелірній компанії "ДЖЕММА". До жовтня 2021 року Олеся Ілащук була також співзасновницею компанії.
Скандальна фірма "Джемма" "засвітилася" у кримінальній справі щодо колишнього директора Калинівського ринку Івана Ринжука щодо відмивання грошей.
З 2015 по листопад 2016 року Олеся Ілащук була керівником ТОВ "ДІДЖІТАЛ-ПК ЛТД", яке займається оптовою торгівлею комп'ютерами та програмним забезпеченням.
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25.12.2022 20:21
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Правила форума Совет форумчан
А час це життя наших героїв ЗСУ
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25.12.2022 19:55 Ответить
саме так-бо втрачений час та людей вже не повернути...
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25.12.2022 20:29 Ответить
Ну те що США будуть продовжувати дозовану допомогу, це ми зрозуміли. А як на рахунок вбити путіна та розчленити росію, чи США досі вважають путіна та цілісність рашкі гарантом нерозповсюдження ядерної зброї та технологій? Війну так можна вести ще 20 років, вона вже йде 10 років а США досі не знайшли, чи досі не захотіли, вирішити ключову проблему яка розпочала цю війну!!!! Про це щось нам скаже пан Кулєба?
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25.12.2022 22:57 Ответить
димон или лёха? они браты или по крови?
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25.12.2022 19:58 Ответить
Це від зовнішніх окупантів.
І май на увазі, Кулебо: нарід не забуває і про внутрішніх.
Як-то кажуть, "вважєй"!
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25.12.2022 19:58 Ответить
Ого. Це що, зелені побудували заводи і почали клепати потрібну зброю? Чи чергове бла-бла від зелепузиків!
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25.12.2022 20:01 Ответить
ДАВНО ПОРА !💯 не построили , кроме ненужных дорог
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25.12.2022 20:07 Ответить
тільки от "питання часу" - стає найважливішим чим далі тим більше...
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25.12.2022 20:02 Ответить
І комуналку тещ підвищувати ніхто не буде. Ага, читали вже новини сьогодні....
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25.12.2022 20:05 Ответить
Знову колискова для Антонін - "розслабтеся, якось воно буде, зброю колись дадуть, гроші дадуть, єрмачня усе порішає".
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25.12.2022 20:08 Ответить
Згоден с Кулебой.
Зброя буде. Перемога буде.

Слава ЗСУ!
Слава Народу України
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25.12.2022 20:10 Ответить
достатня кількість і якість зброї потрібна для знищення кацапів
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25.12.2022 20:12 Ответить
Бавовна в Евпатории «Суспільне».
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25.12.2022 20:13 Ответить
*** ,досі не можу забути його дебілкуватий вигляд у тих рахітних кросівках на зустрічі в Білому Домі. Одного дурачка із шкільним портфелем в Англію сплавили, а такого ж сраколиза без власною думки поставили. Йому сказали найвеличніший виглядає як не побритий бомж і ти також повинен виглядати максимально дебільно.
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25.12.2022 20:14 Ответить
Брехло!
Де ATACMS та Gray Eagle?
Про Tomahawk та AWACS взагалі можна не згадувати.
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25.12.2022 20:14 Ответить
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25.12.2022 20:20 Ответить
кроме действительно нужного ядерного.... а США учит лохов, что все свое надо иметь, и не менять на мятую туалетную бумажку свое будущее.
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25.12.2022 20:17 Ответить
Оце він сказал чесно. Але ще є Оманськи договорняки.
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25.12.2022 20:17 Ответить
как тебе такое Илон Маск Дмитрий Кулеба?
///
Президент України Володимир Зеленський наказом від 23 грудня 2022 року призначив нових послів у Республіці Болгарія, Латвійській Республіці та Королівстві Бахрейн.
Так, указом №879/2022 було звільнено Віталія Москаленка з посади посла в Республіці Болгарія. Натомість указом №880/2022 на цю посаду призначено Олесю Ілащук ( психологиню без дипломатичного досвіду )

Що про неї відомо:
Олеся Ілащук закінчила історичний факультет Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.
На фб-сторінці Олесі Ілащук вказано, що вона клінічний психолог, системно-сімейний терапевт, гештальт-терапевт.
Навчалася у ВОППГП "Український Гештальт Інститут" та у HRD Antwerp у Бельгії. Також вивчала курс МBA у Бізнес-школі МІМ.
За даними сайту аналітичної системи Youcontrol, з 2010 по 2015 рік займала посаду керівника у ювелірній компанії "ДЖЕММА". До жовтня 2021 року Олеся Ілащук була також співзасновницею компанії.
Скандальна фірма "Джемма" "засвітилася" у кримінальній справі щодо колишнього директора Калинівського ринку Івана Ринжука щодо відмивання грошей.
З 2015 по листопад 2016 року Олеся Ілащук була керівником ТОВ "ДІДЖІТАЛ-ПК ЛТД", яке займається оптовою торгівлею комп'ютерами та програмним забезпеченням.
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25.12.2022 20:21 Ответить
Ракова пухлина не чекає на те, чи є в тебе гроші чи можливість лікуватись. Вона тебе потроху та безворотньо вбиває.
.......
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25.12.2022 20:30 Ответить
як і куля... чи то ти розумна, чемна і добра людина, чи то ти переляканий і обділений увагою нитик...
.................
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25.12.2022 20:34 Ответить
Осколок снаряда или ракеты. Он выбора не делает. Він вбиває.
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25.12.2022 21:31 Ответить
так... вбиває і не вибирає кого...
стільки горя поруч, яке не дивиться ні на вік, ні на стать, ні на досягнення, нагороди або мрії...
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25.12.2022 21:38 Ответить
😢
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25.12.2022 21:57 Ответить
Парламент Болгарії підтримав Україну, на відміну від її президента.
Чи не на підтримку ватному колезі дерьмак-Бубочка змінив професійного дипломата на послицю сексологиню- консультантку.
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25.12.2022 20:36 Ответить
не шукаю логіки в цих новопризначеннях приємних для ока)))) вже третій рік)))
догадуюсь що є такі специфічні напрямки державного служіння, де одних чорних бров і довгих ніг замало ...(згадайте екс Голову української делегації у ПАРЕ Лізу Ясько...це ж було шось)) або заступниць мінстрів...тощо)))
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25.12.2022 20:44 Ответить
Судячи по призначеннях, логіка є. Антиукраїнська. Максимально знизити підтримку України, знищивши її дипломатію.
Західна підтримка, це не здобуток дерьмаково- кулебових дипломатів, а добра воля самого Заходу.

Неділі три тому, після перегляду інтерв'ю, подзвонила знайома з питанням, чиї інтереси захищає посол України в Ізраїлі? Каже, точно не ваші.
Жодної конкретної відповіді на логічні, вигідні для популяризації підтримки країни питання, і на завершення подякував в дусі пліснявої гопоти: "ватою, бинтами війну не виграти".
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25.12.2022 21:03 Ответить
можливо (хоча це і жахливо) пригадайте скільки місяців не були призначені посли в низці країн... старі (попередньої влади) відкликані... а нові не призначені... тож...Ваші припущення дуже вірогідні
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25.12.2022 21:07 Ответить
А який у неї оральний досвід ?
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25.12.2022 21:34 Ответить
Вам у кількості чи в кілометрах?
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25.12.2022 22:55 Ответить
Разгул *****ей.
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25.12.2022 21:58 Ответить
Вони будуть куралесити на користь Московії, а інші будуть перемогу добувати.
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25.12.2022 20:23 Ответить
Без ядеру ти просто поле бою., нажаль гетьмани виявились тупіші не тільки жидів, але й пакистанців спустивши 8 років в реформи розпилу й срачі
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25.12.2022 21:21 Ответить
Мабуть, той із папікав з грошима🐷, хто дєвушков🙈 «ангажируєт🧘‍♀️» оплатою👛 анклюзів, всіляких «копійчаних курсів та учьоб за граніцай», то і має право іх пихати…., а хоть би і зокрема, на послів з МЗС‼️😡😠🤔
За ціною не постояв, як і кінологиню призначали в Держкіно…
От і прозорі конкурси від голови Нацдержслужби🤯 для янелохів…
Чому ми не в НАТО⁉️🤔🙈
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25.12.2022 21:41 Ответить
 
 