Украина будет иметь все необходимое оружие, чтобы освободить свою землю от врага, - Кулеба

Украина будет иметь все необходимое оружие, чтобы освободить свою землю от оккупантов, это только вопрос времени.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если подытожить все закулисные разговоры, не только в Вашингтоне, но и других странах, то вывод таков: все нужное оружие будет, это только вопрос времени", - сказал Кулеба.

Он объяснил, почему ее нельзя получить сразу.

"Есть психологические, логистические и политические причины. С этими всеми причинами надо работать и мы будем работать. Поставка оружия это очень сложная техническая и логистическая операция, мы занимаемся вместе с коллегами из других ведомств всеми этими деталями. У меня есть ощущение, что никаких табу в вопросах поставок оружия нет", - подчеркнул Кулеба.

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