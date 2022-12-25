МИД Украины готовится официально поднять вопрос права России быть членом ООН и Совбеза, - Кулеба

Западные партнеры Украины осторожно относятся к теме денуклеаризации России, но об этом начинают говорить.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"В принципе идея сейчас все больше, пока очень осторожно, но раньше эта тема была табу вообще, а сейчас уже начинают говорить, а собственно что будет с Россией? А собственно какой будет Россия с точки зрения географии, с точки зрения армии, с точки зрения владения ядерным оружием?" – отметил он.

Кулеба считает, что можно об этом говорить, это абсолютно логичный вопрос.

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"Мы в министерстве иностранных дел задаем больше вопросов, и завтра мы официально выступим с позицией. У нас вопрос очень простой – имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совбеза ООН и Организации Объединенных Наций в целом?" – отметил он.

Кулеба добавил, что МИД имеет убедительный и аргументированный ответ: нет, не имеет.