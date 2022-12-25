МИД Украины готовится официально поднять вопрос права России быть членом ООН и Совбеза, - Кулеба
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Западные партнеры Украины осторожно относятся к теме денуклеаризации России, но об этом начинают говорить.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
"В принципе идея сейчас все больше, пока очень осторожно, но раньше эта тема была табу вообще, а сейчас уже начинают говорить, а собственно что будет с Россией? А собственно какой будет Россия с точки зрения географии, с точки зрения армии, с точки зрения владения ядерным оружием?" – отметил он.
Кулеба считает, что можно об этом говорить, это абсолютно логичный вопрос.
"Мы в министерстве иностранных дел задаем больше вопросов, и завтра мы официально выступим с позицией. У нас вопрос очень простой – имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совбеза ООН и Организации Объединенных Наций в целом?" – отметил он.
Кулеба добавил, что МИД имеет убедительный и аргументированный ответ: нет, не имеет.
Пожалуйста, подождите...
Хай лишиться просто членом.
Або піхвою.
Це добре. Хто нинішній посол України у Болгарії, пане міністре?
але кацапні, як би там не було, там нема що робити.
самим своїм членством в оон - кацапня діскредетує і перетворяє оон на оонь.
Судячи з даних, що їх можна знайти у відкритих джерелах, Олеся Ілащук не має дипломатичного досвіду.
На фейсбук-сторінці Олесі Ілащук вказано, що вона клінічний психолог, системно-сімейний терапевт, гештальт-терапевт.
За даними сайту аналітичної системи Youcontrol, з 2010 по 2015 рік займала посаду керівника у ювелірній компанії «Джемма».
Як вказує портал «Букінфо», фірма «Джемма» «засвітилася» у кримінальній справі колишнього директора «Калинівського ринку» Чернівців Івана Ринжука щодо відмивання грошей.
https://glavcom.ua/country/incidents/zelenskij-priznachiv-poslom-u-bolhariji-psikholohinju-bez-diplomatichnoho-dosvidu-897738.html
клінічний психолог? - одним клінічним більше.
Тепер пацани віддячили посадою посла.
Якщо Ваньку Баканова можна було призначити цілим головою СБУ, то чому мутні психологині та лузери Венедиктова і Таран не можуть бути послами? ....
багато хто не бачить ход другий наступний, здолати клованьйо-шутковньйо яке узурпувало вже владу...
не вмієш бачити на ход вперед? - грай в дурня і не садися за шахи.
Послом України в Болгарії призначили сексологиню без дипломатичного досвіду.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/25/7382330/
Ми-то давно знали, що росія займає місце СРСР в ООН і РБ незаконно, але західні партнери повинні були переконатись, що їй там не місце передо всім по моральним принципам, а потім вже можно і правові аспекти пред'явити.
Пане Кулеба - бажаємо Вам перемоги у цій справі!