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Глава энергокомитета Рады Герус советует покупать миниэлектростанции, а не генераторы: "Весной проблемы никуда волшебным образом не исчезнут"

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

мініелектростанція

Глава энергокомитета Верховной Рады Андрей Герус посоветовал бизнесу обратить внимание на газовые миниэлектростанции для обеспечения себя электроэнергией, отметив, что проблемы в энергосистеме не решатся в ближайшие месяцы.

"Я рекомендовал бы бизнесу изучить возможность устанавливать не просто генераторы, а собственные мини электростанции. Например, одна европейская компания дарит одному из городов станцию на 1 МВт: она берет 250 куб. м газа на 1 МВт-час – это по ценам в 3-4 раза дешевле генераторов, почти как цена э/э из сети", – объяснил Герус на организованном Центром экономической стратегии круглом столе с бизнесом и властями, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Помимо экономической целесообразности среди преимуществ таких станций, мощность которых, по его словам, начинается от 500 кВт, но может составлять и 50 МВт, и 100 МВт, глава энергокомитета назвал компактность и скорость установки.

Он отметил, что призывает бизнес позаботиться о своей энергетической независимости, поскольку проблемы в энегосистеме, вызванные массированными атаками российских оккупантов, в ближайшие месяцы не решатся.

"Думаю, что весной эти проблемы никуда волшебным образом не исчезнут. И будут сопровождать нас достаточно долго. Эти существующие проблемы - не на месяц и не на два, к сожалению", - подчеркнул Герус.

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Он добавил, что установка большого количества этих и другого типа небольших электростанций сделает украинскую энергосистему более устойчивой, потому что сегодня в условиях российских обстрелов она страдает от большой централизации и масштабности отдельных объектов.

В этой связи глава комитета отметил важность дерегуляции в секторе.

Со своей стороны, глава Минэнерго Герман Галущенко в интервью Forbes отметил, что при отсутствии новых повреждений Украина стабилизирует энергосистему к лету.

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"Если обстрелов не будет, даже с учетом уже поврежденной генерации мы стабилизируем систему к лету", - сказал Галущенко.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил, что в результате девяти волн массированных ракетных ударов и десятков меньших атак фактически повреждено или разрушено 50% энергосистемы. Он объяснил, что сейчас проблематику энергетики следует разделить на два блока: первый – это генерирующий дефицит мощности, второй – дефицит сетевой мощности.
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Топ комментарии
+35
За какие шиши предлагает покупать?

Может, если бы свалили толпы герусов во власти, то и проблем бы уменьшилось?
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26.12.2022 01:16
+30
Зе-владні "фахівці" можуть ЙТИ НАХ! зі своїми порадами.
Бізнес сам розбереться - не дурні за зе-владу.
А судячи по рішенням, що приймала зе-влада чотири роки, то і студент 2-3 курсу буде розумніший за них у декілька разів.
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26.12.2022 01:23
+25
конченные ублюдки. специально выключают электрику чтоб толкать ПОДОРОГО свою куйню. кривой рог, я сижу без света по 4 часа каждые 5 часов, а все центральные улицы светятся фонарями, потомучто электричество не уголь, его нельзя на землю складывать.
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26.12.2022 01:19
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Кожна елєктро-станція зеленої енергетики і є така мініелектростанція.
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26.12.2022 07:14 Ответить
Мабуть, ці презервативи від енергетики вже організували імпорт мініелектростанцій…
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26.12.2022 07:52 Ответить
Ці поци навіть японські бензогенератори роздають без накладних по установах. Продають нишком японські а видають дешеві китайські
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26.12.2022 09:10 Ответить
В Японії багато житлових будинків мають невеликі газові електростанції на паливних елементах. Потім тепло використовується для підігріву води, але зазвичай це тепло буде вважатися відходом на великій електростанції далеко, і воно буде передано в атмосферу за допомогою градирень або охолоджуючих річок. Таким чином, цей метод зменшує загальну вартість, оскільки підвищує ефективність. Якщо ви все одно збираєтеся використовувати газ, то чому б не отримати від нього електроенергію на додаток до тепла.
https://www.itcenex.com/en/business/detail/enefarm/index.html
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26.12.2022 08:00 Ответить
Та не бізнесу,а уряду!Бо 500 квт генератор, виробить ще як мінімум
500 квт тепла! І два 100-квартирних будинки будуть забезпечені
теплом і світлом!!!!!!!!!!!!!!!!!!+зв*язок з інтернетом,+вуличне освітлення!
Треба законодавчо заборонити котельні і переводити всю критичну
інфрастуктуру на міні електростанції,бо котел-то тільки тепло.
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26.12.2022 12:42 Ответить
Питання відмінності між міні-електростанцією та генератором не розкрито. Втім, чого можна було чекати від автора мильної бульбашки опери "Роттердам+."
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26.12.2022 08:16 Ответить
Мабуть Коломойський підказав своєму горе-експерту розпочати нову мильну оперу
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26.12.2022 08:29 Ответить
Негайно поміняти геруса та націоналізувати енергосистеми і позбутися григоришина і не потрібно буде чекати літа
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26.12.2022 08:41 Ответить
Хто буде керувати націоналізованою енергетикою? Ви? Чи знаєте з 50 порядних менеджерів енергетики?
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26.12.2022 13:18 Ответить
21 рік..... - вій вселенний!!!!
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26.12.2022 08:45 Ответить
Давно праворадикал Ляшко йому пику не чистив
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26.12.2022 09:07 Ответить
паліть, хлопці, на кацапню і не сумнівайтеся - боже діло робите...
всі ангели моляться за вас!
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26.12.2022 09:12 Ответить
хто б знав як я хочу додому
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26.12.2022 09:16 Ответить
Куплю километр асфальта, недорого...Харьковская область Мерефянское шоссе..., правда от дома остались одни руины...но надо Федя ..., надо...
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26.12.2022 09:37 Ответить
Херсон - love you!
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26.12.2022 09:51 Ответить
один херсонець + другий херсонець = ТРО Херсона!
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26.12.2022 10:16 Ответить
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26.12.2022 10:03 Ответить
я б на місці кацапні навіть не питався до Херсона - херсонці?
там звірі україньські як і всюди в Україні...
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26.12.2022 10:22 Ответить
кацапня - ми вас знищімо в нуль і не факт, що підняти руки не два патрони з Тараса... - ви, вонючі кацапосукі, розізлили Україну!
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26.12.2022 10:29 Ответить
"Порадники" ХРЕНОВІ!
Вже майже кожна крамничка, аптека та кав'ярня мають генератори.
А де хоч один державний СоБес з генератором?
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26.12.2022 11:30 Ответить
****** тварюка цей гэрос. Убило енергетику України - а тепер поради дає... Підарас зелений!
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26.12.2022 11:47 Ответить
Шануймося українці!
Та не бізнесу,а уряду!Бо 500 квт генератор, виробить ще як мінімум
500 квт тепла! І два 100-квартирних будинки будуть забезпечені
теплом і світлом!!!!!!!!!!!!!!!!!!+зв*язок з інтернетом,+вуличне освітлення!
Треба законодавчо заборонити котельні і переводити всю критичну
інфрастуктуру на міні електростанції,бо котел-то тільки тепло.
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26.12.2022 12:37 Ответить
шшличнем - зникнуть.
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26.12.2022 16:03 Ответить
Идея кстати хорошая. Только придётся из установить под землёй чтобы шальными мопедами не достало.
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26.12.2022 16:04 Ответить
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