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Крым будет возвращен силой и дипломатией. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках, - Буданов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

крим

Украина вернет оккупированный Крым комбинированным путем.

Об этом сообщил в интервью Liga.net начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы вернем обратно все утраченные территории. Украина является страной, признанной в границах 1991 года. Кто с этим не соглашается - не соглашается с миропорядком, который существует со времен окончания Второй мировой войны и с новыми основами ООН", - отметил Буданов.

"Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", - добавил он.

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Топ комментарии
+24
Ми на це чекаємо. Ніяких перемовин до звільнення всіх наших територій.
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26.12.2022 08:58
+18
До приходу "ЗЕ-бикоти" мені навіть відомо не було прізвища керівника ГУР! А за раз? "Весь вечер на арене клоун Вася!!!"
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26.12.2022 09:00
+10
після війни виявиться, що буданов був просто речником ГУР МО.
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26.12.2022 09:00
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Ми на це чекаємо. Ніяких перемовин до звільнення всіх наших територій.
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26.12.2022 08:58 Ответить
після війни виявиться, що буданов був просто речником ГУР МО.
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26.12.2022 09:00 Ответить
Нагадує папугу з старого виступу Хазанова: "Не магу малчать..."
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26.12.2022 09:03 Ответить
А ГУРом керувала жінка Гоголішвілі.
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26.12.2022 09:35 Ответить
Закройте уже рот этому горе-разведчику!

Толку с него никакого- один личный пиар.

Жаль что на этом месте нет прежнего генерала…
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26.12.2022 15:38 Ответить
До приходу "ЗЕ-бикоти" мені навіть відомо не було прізвища керівника ГУР! А за раз? "Весь вечер на арене клоун Вася!!!"
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26.12.2022 09:00 Ответить
А з чого ви взяли, що зараз його прізвище знаєте?? Справжнє?
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26.12.2022 09:24 Ответить
А Ви вважаєте, що при цьому "загальнодержавному шапіто", яке влаштували "блазенята" у всій країні ,там працює "таємне ГУР"? Примарна надія є - що Буданов - просто "весільний генерал", якого не допускають до "внутрішньої кухні" і апарат ГУР працює нехалежно від його впливу Якщо це так - честь і слава тим, що так роботу організували І поки Буданов "скаче з бубном" - вони тихо працюють
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26.12.2022 09:36 Ответить
буданов и есть свадебный генерал. реальной работой там занимаются британские и американские специалисты
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26.12.2022 10:28 Ответить
Оце ближче до реальності!
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26.12.2022 10:32 Ответить
Кстати у кацапни от этого "Васи" подгорает почему-то. Значит он добре знает свое дело.
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26.12.2022 09:25 Ответить
Це тобі сам "Вася" сказав?
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26.12.2022 09:31 Ответить
Воно й видно!
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26.12.2022 09:43 Ответить
Ціла когорта зрадників виступає в ЗМІ. Зеля сподівається замести сліди.
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26.12.2022 09:32 Ответить
Буданов особисто очолював диверсійну групу, яка висаджувалась в Криму ще в 2016 році.:

https://censor.net/ru/resonance/3282599/5_let_nazad_mayior_spetsnaza_gur_mo_budanov_dal_prikaz_svoim_boyitsam_v_krymu_jivymi_v_plen_ne_sdavatsya

А що ти зробив у своєму житті, крім того, що настрочив смердючі коменти зі свого дивану?
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26.12.2022 09:50 Ответить
І що далі? Маршал Петен був героєм І Світової війни і приймав активну участь у розгромі німецьких військ А в 1940-му здав країну Гітлеру (змусивши капітулювать французську армію) і став колаборувать з гітлерівцями Ми говоримо не про "колишні заслуги" Буданова а про теперішню його діяльність
А що зробив я - то моя справа
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26.12.2022 09:58 Ответить
Дебіла шукай у дзеркалі - так зручніше У мене "зустрічне" питання: а хто ТИ такий, що мені тут "рота затикаєш"? Я ні про які "поточні операції не писав - вказав лише, що до захоплення влади "блазенським шапіто" мені не було відомо прізвище керівника управління розвідки Там просто тихо і ефективно працювали люди на своєму місці А потім сталася "підстава" з "вагнерівцями з боку "Головблазня", зняли Бурбу, зробивши його винним і "країнім", а на арену вискочив Буданов "зі здоровенним бубном" у який товче і гримить на весь Інтернет!
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26.12.2022 10:10 Ответить
Невже сам буданов особистою персоною пожалував?
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26.12.2022 15:10 Ответить
Можливо диверсант він хороший, але на начальника ГУР не тягне, більше схоже на речника.
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26.12.2022 13:29 Ответить
В цій війні програє той народ, який швидше почне бунтувати. Буданов, на відміну від вас, це розуміє. Інформвійна має критично важливе значення. Якщо по країні почнуть масово перекривати дороги і бунтувати, щоб "включили електроенергію", як це вже було в Одесі, то події на фронті вже не будуть мати значення.
А тягне чи не тягне він на начальника ГУР... ваша думка не важлива. Вирішує і призначає на посаду начальника ГУР інша людина.
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26.12.2022 19:46 Ответить
Буданов нічого не розуміє, бо дятел, люба програшна війна веде до бунтів і не задоволення, ми переможемо, але після того, як зелених чмошників приберуть від влади й суд над ними, а також над Будановим за зрив справи вагнерівців відбудеться.
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27.12.2022 04:20 Ответить
Судити Буданова будеш ти? ))
Ти перший хто взагалі згадує Буданова в контексті зриву операції з вагнерівцями. Розкажи детальніше про його злочинні діяння і сенсаційні длокази, які в тебе для цього суду появились... )))
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27.12.2022 09:10 Ответить
Він замітав сліди.
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28.12.2022 11:20 Ответить
Маєш докази? Чи просто твої хворі фантазії?
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28.12.2022 11:34 Ответить
буденовку не забудь напялити ..ти штірліц
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26.12.2022 09:04 Ответить
А як інакше? І "нічних щакалів" з іх ватажком Дупастановим втопимо у Керченській протоці.
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26.12.2022 09:10 Ответить
Там дача путлера в Ялті от по ній стрижем треба уї..ти ...Потім по палацу під Геленджиком ..нічого лічного просто і логічно
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26.12.2022 09:11 Ответить
а колаборантів і танцюючих марячков будуть учити плавати на довгі дистанції і отріцатєльно нирять
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26.12.2022 09:16 Ответить
Пи@добол...
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26.12.2022 09:23 Ответить
Яка ще дипломатія ? Знову посередині ? Переходить вже Дніпро. Будемо рахувати Оманськи перемовини помилкою. А що Херсон це Правобережжя, Зеля теж не знав.
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26.12.2022 09:27 Ответить
Пішло вливання лайна у мізки... Але що цікаво - піпл хаваєт...
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26.12.2022 09:59 Ответить
КРИМ ЦЕ УКРАЇНА
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26.12.2022 11:59 Ответить
Вы сперва восточные и южные регионы верните. Лисичанск. Северодонецк. Мариуполь. Мелитополь. Утраченные из за эпических *******, закатывания обороноспособности в асфальт и чрезмерного желания майских шашлычков.
А крым... никуда не денется Крым этот. Достаточно снова перерезать сухопутный коридор и отрезать подачу воды. Тратиться войсками на него еще. Сам назад прибежит.
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26.12.2022 13:01 Ответить
Теж так думаю... Ще купа свіжозахоплених територій не звільнили, а вже про Крим говоримо. От ******* українці кричати "Гоп!", не перескочивши річку...
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26.12.2022 13:14 Ответить
некая рациональность есть.
возможно, так вводят в заблуждение орков. чтоб те напрягались насчет крыма, переключили внимание на него.
а потом ударить их где то в другом месте, где они меньше ожидают.
орки ждали наступа на Херсон, а им ввалили под Балаклеей и Лиманом.
В итоге потеряли Балаклею, Лиман, до кучи Изюм, а потом еще и сам Херсон. Повозили рылом по земле и асфальту.
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26.12.2022 13:23 Ответить
 
 