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Крым будет возвращен силой и дипломатией. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках, - Буданов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина вернет оккупированный Крым комбинированным путем.
Об этом сообщил в интервью Liga.net начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.
"Мы вернем обратно все утраченные территории. Украина является страной, признанной в границах 1991 года. Кто с этим не соглашается - не соглашается с миропорядком, который существует со времен окончания Второй мировой войны и с новыми основами ООН", - отметил Буданов.
"Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", - добавил он.
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+24 Анатолий К 65c6a92d
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+18 Яр Холодний
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+10 Urs
показать весь комментарий26.12.2022 09:00
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Толку с него никакого- один личный пиар.
Жаль что на этом месте нет прежнего генерала…
https://censor.net/ru/resonance/3282599/5_let_nazad_mayior_spetsnaza_gur_mo_budanov_dal_prikaz_svoim_boyitsam_v_krymu_jivymi_v_plen_ne_sdavatsya
А що ти зробив у своєму житті, крім того, що настрочив смердючі коменти зі свого дивану?
А що зробив я - то моя справа
А тягне чи не тягне він на начальника ГУР... ваша думка не важлива. Вирішує і призначає на посаду начальника ГУР інша людина.
Ти перший хто взагалі згадує Буданова в контексті зриву операції з вагнерівцями. Розкажи детальніше про його злочинні діяння і сенсаційні длокази, які в тебе для цього суду появились... )))
А крым... никуда не денется Крым этот. Достаточно снова перерезать сухопутный коридор и отрезать подачу воды. Тратиться войсками на него еще. Сам назад прибежит.
возможно, так вводят в заблуждение орков. чтоб те напрягались насчет крыма, переключили внимание на него.
а потом ударить их где то в другом месте, где они меньше ожидают.
орки ждали наступа на Херсон, а им ввалили под Балаклеей и Лиманом.
В итоге потеряли Балаклею, Лиман, до кучи Изюм, а потом еще и сам Херсон. Повозили рылом по земле и асфальту.