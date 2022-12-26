Общие боевые потери РФ с начала войны - около 102 600 человек, 3016 танков, 1996 артсистем, 6017 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Потери российских оккупантов по состоянию на утро 26 декабря составляют примерно 102 600 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 26.12 ориентировочно составляют:

личного состава - около 102 600 (+550) человек ликвидировано,

танков - 3016 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 6017 (+7) ед,

артиллерийских систем - 1996 (+5) ед,

РСЗО - 418 (+0) ед,

средства ПВО - 212 (+0) ед,

самолетов - 283 (+0) ед,

вертолетов - 267 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1707 (+1),

крылатые ракеты - 653 (+0),

корабли/катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4647 (+12) ед,

специальная техника - 178 (+0).

"Самые большие потери противник понес на Купянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - добавили в Генштабе.