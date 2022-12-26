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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 102 600 человек, 3016 танков, 1996 артсистем, 6017 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Потери российских оккупантов по состоянию на утро 26 декабря составляют примерно 102 600 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 26.12 ориентировочно составляют:

личного состава - около 102 600 (+550) человек ликвидировано,

танков - 3016 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 6017 (+7) ед,

артиллерийских систем - 1996 (+5) ед,

РСЗО - 418 (+0) ед,

средства ПВО - 212 (+0) ед,

самолетов - 283 (+0) ед,

вертолетов - 267 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1707 (+1),

крылатые ракеты - 653 (+0),

корабли/катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4647 (+12) ед,

специальная техника - 178 (+0).

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 102 600 человек, 3016 танков, 1996 артсистем, 6017 бронированных машин 01

"Самые большие потери противник понес на Купянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
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Але, судячи з того, наскільки потужним за звуком був вибух, нас, схоже, чекають нові новини з аеродрому "Енгельс"...
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26.12.2022 09:09 Ответить
Прослухала вітання з Різдвом від Чорних Запорожців. Так вітання ЗСУ і Енгельс почув.
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26.12.2022 09:11 Ответить
День чмобіків на авто.
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26.12.2022 09:12 Ответить
https://youtube.com/shorts/yNgbWFQiB9U?feature=share...

Немного вяличии РабZeи во Владимирской области 🤣🦍🦍Встала с КолеН Бурлаки
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26.12.2022 10:05 Ответить
Запам'ятали всіх коментаторів, які вчора писали про наступ з білокацапії в ніч з 25 на 26 грудня?
Запам'ятайте! Це все - агентура педофіла шарія!
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26.12.2022 11:36 Ответить
Дякуем ЗСУ !!!
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26.12.2022 12:05 Ответить
 
 