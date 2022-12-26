Общие боевые потери РФ с начала войны - около 102 600 человек, 3016 танков, 1996 артсистем, 6017 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Потери российских оккупантов по состоянию на утро 26 декабря составляют примерно 102 600 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 26.12 ориентировочно составляют:
личного состава - около 102 600 (+550) человек ликвидировано,
танков - 3016 (+5) ед,
боевых бронированных машин - 6017 (+7) ед,
артиллерийских систем - 1996 (+5) ед,
РСЗО - 418 (+0) ед,
средства ПВО - 212 (+0) ед,
самолетов - 283 (+0) ед,
вертолетов - 267 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 1707 (+1),
крылатые ракеты - 653 (+0),
корабли/катера - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4647 (+12) ед,
специальная техника - 178 (+0).
"Самые большие потери противник понес на Купянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
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