Россия - в тупике, коренных изменений в ее пользу не ожидается, - Буданов

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов подчеркнул, что пока возможности россиян чего-то добиться на фронте нет.

Об этом он заявил в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

"Коренного изменения ситуации в ближайший период не ожидается. Это ряд объективных причин. Россия находится сейчас в тупике, и единственное место, где она еще "старается пытаться" наступать – это Бахмут. Особых успехов на этом направлении не имеют. С августа [россияне] постоянно говорят, что Бахмут почти захвачен. Как видите, уже конец декабря. Единственное, где они кроме этого пробуют концентрировать свои силы, – немного севернее Бахмута и в направлении Запорожья", - отметил глава ГУР МО.

По словам Буданова, реальной возможности россиян чего-то добиться пока не видят.

"Россияне уже предпринимали несколько попыток небольших локальных наступлений. Все они были заранее обнаружены и закончились для них ничем", - добавил он.

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