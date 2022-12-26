Россия - в тупике, коренных изменений в ее пользу не ожидается, - Буданов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов подчеркнул, что пока возможности россиян чего-то добиться на фронте нет.
Об этом он заявил в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.
"Коренного изменения ситуации в ближайший период не ожидается. Это ряд объективных причин. Россия находится сейчас в тупике, и единственное место, где она еще "старается пытаться" наступать – это Бахмут. Особых успехов на этом направлении не имеют. С августа [россияне] постоянно говорят, что Бахмут почти захвачен. Как видите, уже конец декабря. Единственное, где они кроме этого пробуют концентрировать свои силы, – немного севернее Бахмута и в направлении Запорожья", - отметил глава ГУР МО.
По словам Буданова, реальной возможности россиян чего-то добиться пока не видят.
"Россияне уже предпринимали несколько попыток небольших локальных наступлений. Все они были заранее обнаружены и закончились для них ничем", - добавил он.
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А де табло гогіашвіллі? Давно не мількало
Год 1919...кубанская газета о спецоперації в Україні..ИХТАМНЕТ
Город Мариполь до прихода рюSSkих фашистов январь2022 года
А це Мариуполь сьогодні...
але, звісно, це не виправдовує його балабольство зараз
https://www.radiosvoboda.org/a/rozvidka-********-rosiya/31572016.html
це добре
а що до здачі вагнерівців, розмінування півдня, не замінування півночі, розкрадання гуманітарки на мільярди, втечі керівництва МВС з Сум, Чернігова, Харкова, присутність на ставці секретаря та заступників ОП
не хочете щось пояснити УКРАЇНЦЯМ????