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Россия - в тупике, коренных изменений в ее пользу не ожидается, - Буданов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

буданов

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов подчеркнул, что пока возможности россиян чего-то добиться на фронте нет.

Об этом он заявил в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

"Коренного изменения ситуации в ближайший период не ожидается. Это ряд объективных причин. Россия находится сейчас в тупике, и единственное место, где она еще "старается пытаться" наступать – это Бахмут. Особых успехов на этом направлении не имеют. С августа [россияне] постоянно говорят, что Бахмут почти захвачен. Как видите, уже конец декабря. Единственное, где они кроме этого пробуют концентрировать свои силы, – немного севернее Бахмута и в направлении Запорожья", - отметил глава ГУР МО.

По словам Буданова, реальной возможности россиян чего-то добиться пока не видят.

"Россияне уже предпринимали несколько попыток небольших локальных наступлений. Все они были заранее обнаружены и закончились для них ничем", - добавил он.

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Топ комментарии
+13
Коли ж йому бідненькому працювати коли весь час треба інтерв'ю роздавати?
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26.12.2022 09:31
+8
Жабка то ваше рідненьке) А ..здіти не мішки носити. І локшину на вуха лохторату ніхто не відміняв.
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26.12.2022 09:52
+7
Не пойму, это начальник разведки (априори не публичный человек) или это шпрехшталмейстер ЗЕлёного шапито?
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26.12.2022 09:42
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Коли ж йому бідненькому працювати коли весь час треба інтерв'ю роздавати?
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26.12.2022 09:31 Ответить
А тебя шо ЖАБА давит?
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26.12.2022 09:36 Ответить
Жабка то ваше рідненьке) А ..здіти не мішки носити. І локшину на вуха лохторату ніхто не відміняв.
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26.12.2022 09:52 Ответить
ЗЕлёная такая жабка. Противная, в бородавках и слизи. Фууу, гадость.
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26.12.2022 09:54 Ответить
роSSия в ЖОПЕ.
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26.12.2022 09:35 Ответить
Не пойму, это начальник разведки (априори не публичный человек) или это шпрехшталмейстер ЗЕлёного шапито?
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26.12.2022 09:42 Ответить
Це Гогілашвілі йому таку інфу 100% підкинув?
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26.12.2022 09:52 Ответить
100%
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26.12.2022 09:53 Ответить
Ну блін для цього треба бути "будановим"! Щось він забагато "таблом" світить!. При іншій владі я даже прізвища начальника розвідки незнав.
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26.12.2022 09:53 Ответить
Експерт...
А де табло гогіашвіллі? Давно не мількало
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26.12.2022 09:56 Ответить
Тобто перемога? То може тому важке озброєння і не дають?
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26.12.2022 09:58 Ответить
оракул..так і є...ну чисто ,оракул
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26.12.2022 10:07 Ответить
https://youtube.com/shorts/p4k8uuK98yc?feature=share...

Год 1919...кубанская газета о спецоперації в Україні..ИХТАМНЕТ
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26.12.2022 10:08 Ответить
https://youtube.com/shorts/T_KyJD4oRac?feature=share...

Город Мариполь до прихода рюSSkих фашистов январь2022 года
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26.12.2022 10:15 Ответить
https://youtube.com/shorts/KkIpJnbSQgE?feature=share...

А це Мариуполь сьогодні...
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26.12.2022 10:19 Ответить
сделайте год открытых дверей в гур минобороны Украины... откройте все двери всех кабинетов и народ будет наслаждаться разсветчицкими предсказаниями...
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26.12.2022 10:26 Ответить
На початку року розвідка не бачила 200000росвійськ в кінці побачила скільки ракет залишилось
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26.12.2022 10:33 Ответить
насправді, буданов чи ні єдиний казав, що війна буде
але, звісно, це не виправдовує його балабольство зараз
https://www.radiosvoboda.org/a/rozvidka-********-rosiya/31572016.html
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26.12.2022 11:01 Ответить
циркова ванга запалює.
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26.12.2022 10:37 Ответить
розвідний-блогер
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26.12.2022 10:42 Ответить
все гарно та перспективно
це добре
а що до здачі вагнерівців, розмінування півдня, не замінування півночі, розкрадання гуманітарки на мільярди, втечі керівництва МВС з Сум, Чернігова, Харкова, присутність на ставці секретаря та заступників ОП
не хочете щось пояснити УКРАЇНЦЯМ????
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26.12.2022 11:55 Ответить
 
 