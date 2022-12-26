У России ракет хватит еще на 2-3 массированных обстрела, арсенал быстро сокращается, - Буданов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В России наблюдается быстротечное сокращение ракетного арсенала.
Об этом в интервью LIGA.net заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.
"Того количества ракет, которое осталось – если взять чисто математически их расчеты, – хватит с их интенсивностью в залпе в среднем 70-75 ракет на два-три раза. И в принципе они закончатся вообще".
Если вы посмотрите на интенсивность ракетных атак России – они совершали эти теракты в отношении объектов критической инфраструктуры сначала раз в неделю. Затем – раз в 10 дней. Потом – раз в две недели. Сейчас еще дольше", - объяснил он.
По словам Буданова, этот промежуток времени обусловлен исключительно одной проблемой: быстротечное сокращение ракетного арсенала РФ.
"Их промышленность не способна покрыть то количество, которое они тратят. Несмотря на все их старания – это нереально", - добавил глава ГУР МО.
Пожалуйста, подождите...
Чому нам лапшають про старі запаси.
Та вони зараз кліпають купу зброї
админ, тут *****, забань, будь ласка
ваша параша устроила войну и геноцид, умирают люди, с вашей стороньі тоже... а тьі все ржешь? умньій очень, Великий Русский? да?
ну тогда исусни хрестца, праздник все таки, черт тьі гнилой
Те ж саме казав рєзніков пару тижнів тому.
Що там з академією зовнішньої розвідки? НеНаЧасі?
Вже "за 2 місяці" війну закінчили?
Регистрация: 12.11.2022
Гибель для дела,когда таким очень важным органом генерального штаба ВСУ командует некомпетентность,непрофессионал,непотреб.
И в то же время есть подготовленные ,опытные генералы,но они не у дел.
Пародокс во время войны.