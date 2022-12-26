У России ракет хватит еще на 2-3 массированных обстрела, арсенал быстро сокращается, - Буданов

В России наблюдается быстротечное сокращение ракетного арсенала.

Об этом в интервью LIGA.net заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.

"Того количества ракет, которое осталось – если взять чисто математически их расчеты, – хватит с их интенсивностью в залпе в среднем 70-75 ракет на два-три раза. И в принципе они закончатся вообще".

Если вы посмотрите на интенсивность ракетных атак России – они совершали эти теракты в отношении объектов критической инфраструктуры сначала раз в неделю. Затем – раз в 10 дней. Потом – раз в две недели. Сейчас еще дольше", - объяснил он.

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По словам Буданова, этот промежуток времени обусловлен исключительно одной проблемой: быстротечное сокращение ракетного арсенала РФ.

"Их промышленность не способна покрыть то количество, которое они тратят. Несмотря на все их старания – это нереально", - добавил глава ГУР МО.