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У России ракет хватит еще на 2-3 массированных обстрела, арсенал быстро сокращается, - Буданов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,росія,ракети,іскандер

В России наблюдается быстротечное сокращение ракетного арсенала.

Об этом в интервью LIGA.net заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.

"Того количества ракет, которое осталось – если взять чисто математически их расчеты, – хватит с их интенсивностью в залпе в среднем 70-75 ракет на два-три раза. И в принципе они закончатся вообще".

Если вы посмотрите на интенсивность ракетных атак России – они совершали эти теракты в отношении объектов критической инфраструктуры сначала раз в неделю. Затем – раз в 10 дней. Потом – раз в две недели. Сейчас еще дольше", - объяснил он.

Читайте также: Россияне больше применяют крылатые ракеты в дневное время, а иранские дроны – ночью, – воздушные силы.

По словам Буданова, этот промежуток времени обусловлен исключительно одной проблемой: быстротечное сокращение ракетного арсенала РФ.

"Их промышленность не способна покрыть то количество, которое они тратят. Несмотря на все их старания – это нереально", - добавил глава ГУР МО.
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Топ комментарии
+26
Змагання за звання лідера секти "У кацапів ось-ось закінчаться ракети" з великим відривом від Арестовича і Жданова виграє - Буданов!
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26.12.2022 09:45
+24
А ми їх шашликами закидаємо.
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26.12.2022 09:43
+19
Пора передачу новую организовать. Даже первые кандидаты уже есть

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26.12.2022 09:56
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А ми їх шашликами закидаємо.
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26.12.2022 09:43 Ответить
асфальтом, скумбрією, бабушкіними смартофонами, теплою мівіною і ще кучою всякої хєрні
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26.12.2022 09:56 Ответить
Краще скоротити арсенал Хеймерсами чим писати блоги на скільки смертей розвіддані є
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26.12.2022 09:43 Ответить
Іще один оракул, блд...Шапітолій грьобаний.
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26.12.2022 09:44 Ответить
2-3 раза, 2-3 недели, 2-3 штуки ... дальше продолжить.
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26.12.2022 09:57 Ответить
Змагання за звання лідера секти "У кацапів ось-ось закінчаться ракети" з великим відривом від Арестовича і Жданова виграє - Буданов!
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26.12.2022 09:45 Ответить
там ще є один кіздабол Світан
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26.12.2022 09:48 Ответить
Пора передачу новую организовать. Даже первые кандидаты уже есть

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26.12.2022 09:56 Ответить
голосую за Аристовича. він заспокійливо діє на маму..
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26.12.2022 09:57 Ответить
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26.12.2022 10:18 Ответить
яка радістна звістка..2-3 масованих обстріли...а потім 5-6 немасовані? враховуючи постачання Іраном шахедів..Північною Кореєю.теж смертоносних цяцьок..нічуть не легше
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26.12.2022 09:47 Ответить
Може досить "вангувати"! Ще "букмекерську кантору" відкрийте. Ставки прийматимете, ще й заробите. Блін!
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26.12.2022 09:48 Ответить
22.11.2022 а стріляють раз в тиждень -Данилов: Ракет у армии России хватит еще на три - четыре массированных удара по Украине
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26.12.2022 09:49 Ответить
Язик без кісток....
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26.12.2022 09:49 Ответить
Кожного тижня повторюють це число "2-3". А ще Люська Арестович забула повторити що війна закінчиться за 2-3 тижні.
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26.12.2022 09:50 Ответить
я так розумію, всі коментатори, побачивши на вулиці людину з картонкою "завтра кінець світу!" зазвичай починають з ним довгу полеміку, чому такого бути не може і в чому саме вона помиляється?
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26.12.2022 09:52 Ответить
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26.12.2022 09:53 Ответить
Ще 6 днів до офіційного визнання пи#дуном))
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26.12.2022 09:57 Ответить
Та він же не уточнив, до кінця якого року. Шо ви до людини причепилися!
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26.12.2022 09:58 Ответить
А хіба расєйська впк не працює?
Чому нам лапшають про старі запаси.
Та вони зараз кліпають купу зброї
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26.12.2022 09:53 Ответить
Это факт. И только наращивают.
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26.12.2022 10:10 Ответить
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26.12.2022 09:53 Ответить
вони 40 нових ракет в місяць роблять... але можуть дістати у ірана та кндр... або збільшити потушності... панікувати не треба, але і радіти нічому...
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26.12.2022 09:54 Ответить
В год даже, не в месяц. Не ровняйте ракету сложности калибр и шахед
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26.12.2022 11:00 Ответить
РФ виробляє близько 40 ракет на місяць - ГУР
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26.12.2022 11:09 Ответить
рф с большими буквами? иди на ***, лаптеголовьій *******
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26.12.2022 11:18 Ответить
В рік 40 штук)
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26.12.2022 10:59 Ответить
Знов почалося... І заводи з виробництва ракет у них завтра теж всі разом зупиняться через нестачу комплектуючих?
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26.12.2022 09:55 Ответить
руССкий, иди на ***!

админ, тут *****, забань, будь ласка
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26.12.2022 11:20 Ответить
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26.12.2022 11:27 Ответить
а тебе все шуточки? кацап тьі с гнилой головой.

ваша параша устроила войну и геноцид, умирают люди, с вашей стороньі тоже... а тьі все ржешь? умньій очень, Великий Русский? да?

ну тогда исусни хрестца, праздник все таки, черт тьі гнилой
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26.12.2022 11:36 Ответить
На балачки Буданова не потрібно звертати увагу.
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26.12.2022 09:59 Ответить
Щось подібне буданов казав з місяць тому.
Те ж саме казав рєзніков пару тижнів тому.
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26.12.2022 10:03 Ответить
десь я вже чув це ще в квітні-травні.. чи від цього балабола чи від інших що кацапи вже використали 90% всіх ракет...
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26.12.2022 10:06 Ответить
Та ні, в травні були шашлики в Ялті.
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26.12.2022 10:14 Ответить
Біда в тому шо іх арсенал скорочується на територіі Украіни .
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26.12.2022 10:09 Ответить
Це вже який раз на 2-3 рази, астролог буданов?
Що там з академією зовнішньої розвідки? НеНаЧасі?
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26.12.2022 10:10 Ответить
Як добре, що він такий єрундіт. А то б сиділи добу без світла і не знали, що то був майже останній калібр.
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26.12.2022 10:12 Ответить
Оракул..... ёпт.
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26.12.2022 10:14 Ответить
Будан, завали хайло, мудень... Это уже сфера деятельности Аферистовича
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26.12.2022 10:27 Ответить
циркова ванга запалює.
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26.12.2022 10:32 Ответить
Твоє військове завдання супераналітег Буданов не піздіти в ефірах а організовувати знищення коцапських ракет ще до пуску по наших об'єктах.В зекоманді і без тебе піздунів досить. І виникає риторичне питання-чому щеневтік оманський не повернув на посаду генрала Бурбу? Ще не на часі, зечмоні?
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26.12.2022 10:38 Ответить
Задовбали вже своїми пророцтвами!
Вже "за 2 місяці" війну закінчили?
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26.12.2022 10:47 Ответить
Буданов замінив Арестовича в Кварталі.
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26.12.2022 11:09 Ответить
Слава Богу, Ваня что пессимисты только за поребриком =)

Регистрация: 12.11.2022
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26.12.2022 11:17 Ответить
Таке враження,що вони просять кацапню,щоб та била знову.....без перестанку.
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26.12.2022 12:38 Ответить
Куди не глянь, бухгалтер веде облік рашистських ракет.
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26.12.2022 12:44 Ответить
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26.12.2022 13:02 Ответить
Не надо занимать посаду начальника гру,что бы видеть,что у РФ ещё большие запасы различного вооружения.Их Оборонпром работает .
Гибель для дела,когда таким очень важным органом генерального штаба ВСУ командует некомпетентность,непрофессионал,непотреб.

И в то же время есть подготовленные ,опытные генералы,но они не у дел.
Пародокс во время войны.
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26.12.2022 13:08 Ответить
 
 