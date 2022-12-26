Взрывы на российском военном аэродроме "Энгельс" - это последствия российской агрессии в Украине, - Воздушные силы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Преступные действия оккупантов на территории Украины приводят к "хлопку" на российской территории.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных Сил Украины Юрия Игната в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.
"Безусловно, это последствия российской агрессии. Это очередной "хлопок", который мы уже привыкли слышать. Это последствия того, что Россия творит на нашей земле. Если россияне думали, что их в тылу глубоком война не коснется, то они ошибались. Такие вещи происходят все чаще и надеемся, что это Украине будет только на руку", - сказал он.
Следует подождать несколько дней, когда появятся спутниковые снимки с аэродрома для того, чтобы увидеть реальные последствия взрывов.
Напомним, ночью 26 декабря в российском городе Энгельс Саратовской области в районе аэродрома была объявлена воздушная тревога и раздались взрывы. Позже сообщалось, что вспыхнул пожар: "Площадь пожара после взрыва в Энгельсе составила 120 квадратных метров. По предварительным данным, погибли 3 человека. Еще четверо госпитализированы".
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Как утверджуют в СМИ, БПЛА выпустил 2 ракеты, одна из которых была сбита системой ПВО, а вторая поразила цель.
Тем временем, спикер Воздушных Сил Юрий Игнат призвал подождать несколько дней, когда появятся спутниковые снимки с аэродрома для того, чтобы увидеть реальные последствия взрывов.
І давати коментарі?
То ж херералу вже сьогодні треба йти в магазин по мило ..
"Ну что, премия за лучшее поздравление с днем российской ПВО уходит оператору украинского дрона!
А теперь серьезно: если дрон запускали с украинской территории - то у них нет ПВО. Если с российской - то у них нет ПВО и контрразведки.
Еще не читал с утра, но воображаю, какая истерика творится в Z-каналах. А, вот вижу - «херовенькая у нас оборона» - пишет один, который как раз по вопросам авиации. Нет, «херовенькая» - это когда она есть, но плохая. А у вас нет!"