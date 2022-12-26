Преступные действия оккупантов на территории Украины приводят к "хлопку" на российской территории.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных Сил Украины Юрия Игната в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Безусловно, это последствия российской агрессии. Это очередной "хлопок", который мы уже привыкли слышать. Это последствия того, что Россия творит на нашей земле. Если россияне думали, что их в тылу глубоком война не коснется, то они ошибались. Такие вещи происходят все чаще и надеемся, что это Украине будет только на руку", - сказал он.

Следует подождать несколько дней, когда появятся спутниковые снимки с аэродрома для того, чтобы увидеть реальные последствия взрывов.

Напомним, ночью 26 декабря в российском городе Энгельс Саратовской области в районе аэродрома была объявлена воздушная тревога и раздались взрывы. Позже сообщалось, что вспыхнул пожар: "Площадь пожара после взрыва в Энгельсе составила 120 квадратных метров. По предварительным данным, погибли 3 человека. Еще четверо госпитализированы".

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