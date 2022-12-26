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Взрывы на российском военном аэродроме "Энгельс" - это последствия российской агрессии в Украине, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ігнат

Преступные действия оккупантов на территории Украины приводят к "хлопку" на российской территории.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных Сил Украины Юрия Игната в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Безусловно, это последствия российской агрессии. Это очередной "хлопок", который мы уже привыкли слышать. Это последствия того, что Россия творит на нашей земле. Если россияне думали, что их в тылу глубоком война не коснется, то они ошибались. Такие вещи происходят все чаще и надеемся, что это Украине будет только на руку", - сказал он.

Следует подождать несколько дней, когда появятся спутниковые снимки с аэродрома для того, чтобы увидеть реальные последствия взрывов.

Напомним, ночью 26 декабря в российском городе Энгельс Саратовской области в районе аэродрома была объявлена воздушная тревога и раздались взрывы. Позже сообщалось, что вспыхнул пожар: "Площадь пожара после взрыва в Энгельсе составила 120 квадратных метров. По предварительным данным, погибли 3 человека. Еще четверо госпитализированы".

Смотрите также: В результате атаки на аэродром в Энгельсе погибли трое российских военных, - Минобороны РФ. ВИДЕО
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Топ комментарии
+28
Это же надо быть такими идиотами, чтобы назвать город именем знаменитого русофоба
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26.12.2022 10:17
+21
На "незначительный ущерб" аж ніяк не схоже.

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26.12.2022 10:12
+19
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26.12.2022 10:26
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В результате удара по авиабазе в Энгельсе поражён пункт управления базой, - СМИ

Как утверджуют в СМИ, БПЛА выпустил 2 ракеты, одна из которых была сбита системой ПВО, а вторая поразила цель.

Тем временем, спикер Воздушных Сил Юрий Игнат призвал подождать несколько дней, когда появятся спутниковые снимки с аэродрома для того, чтобы увидеть реальные последствия взрывов.
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26.12.2022 10:04 Ответить
На "незначительный ущерб" аж ніяк не схоже.

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26.12.2022 10:12 Ответить
у них і без вибухів пейзажі не фонтан
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26.12.2022 10:20 Ответить
У них після вибуху пейзаж, певно, лише покращується))). Лайно, в якому живуть кацапи, погіршити просто не можливо)))
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26.12.2022 10:24 Ответить
"...Влиятельный российский паблик "Военный осведомитель" опубликовал разгромный анализ повторного удара ВСУ по базе стратегических бомбардировщиков РФ в Энгельсе. "Осведомитель" пришел к неутешительному выводу: единственное, что защищает российские стратегические объекты - это не мощная система ПВО и механизмы ответа на удар, а нежелание США повышать эскалацию конфликта и выдавать ВСУ современные малозаметные ракеты большой дальности..."
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26.12.2022 10:30 Ответить
Я вже про це писав. Цю війну давно можна було б закінчити. Були б у нас ракети, що дістають до, скажемо так, критичних точок на кацапії - давно вони б звідси забралися. Так, оголосили б пафосно, що всі цілі досягнуто, "пабєда" отримана .... Але то вже їх справи, що б вони лили у вуха своєму бидлу. Головне - з України втекли б.
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26.12.2022 10:45 Ответить
вот поэтому непонятен страх сша...какая-то Украина сбивает из палок такие цели.... сша б там работы на 1 день. Чего они боятся?? а не хотят руки пачкать, дали б нам то что надо. Война была б закончена позавчера.
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27.12.2022 00:55 Ответить
Ответ в том, зачем Байден встречался с пуйлом в июне 2021 в Женеве. В том, о чем они там договорились.
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27.12.2022 03:01 Ответить
для кацапів 100-тисяч жмурів також "нєзначітільниє патєрі...."
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26.12.2022 10:56 Ответить
Тільки учора слухала тролінг від Дизель Шоу,що у Саратов втікати оркам не має сенсу. Як у воду дивилися.
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26.12.2022 10:20 Ответить
Дуже файно тиждень почався.
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26.12.2022 10:06 Ответить
Настамнет.... эхо спецоперации .....
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26.12.2022 10:07 Ответить
Это же надо быть такими идиотами, чтобы назвать город именем знаменитого русофоба
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26.12.2022 10:17 Ответить
Чаво там, не впервой...
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26.12.2022 10:37 Ответить
Они таким наглым образом пытаются все себе присваивать.
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26.12.2022 11:24 Ответить
Кацапы комуняки не только назвали город именем знаменитого русофоба но и подняли его в ранг святого вместе с Марксом и Лениным. Которые тоже по сегодняшним меркам - русофобы.
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26.12.2022 16:27 Ответить
Як красиво говорить він! Респект
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26.12.2022 10:18 Ответить
Надеюсь еще парочку рашистских самолетов уничтожено. Судя по тому что ночь был уничтожены рашистские военные на аеродроме они готовились к сегодняшней или завтрашней атаке на Украину
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26.12.2022 10:19 Ответить
Під час 2 чеченської війни на аєродромі Моздока, сніговбиральник зачіпив отвалом заправлений з боекомплектом літак, який загорівся. Згоріло три російські бомбардувальники.
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26.12.2022 10:21 Ответить
та ну, то курять де попало
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26.12.2022 10:22 Ответить
І привітання криворуким дегенератам з ППО Рабсії.



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26.12.2022 10:22 Ответить
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26.12.2022 10:26 Ответить
Совок , когда-то Руста пропустил, когда, я служил в конце 80-х оно было дырявое, а сейчас..... . И это при том что на каждый Западный комплекс приходилось три, четыре , Совковых точки , из расчёта, что хоть одна сработает . . Мы ездили их обслуживать , брали с собой 2-ве 20- ти литровых канистры спирта ..... ну дальше вы понимаете..... . Короче до фига всего было , но только не боеготовность . Это книгу надо писать ПВО глазами сержанта. Гашик, будет нервно курить в углу .
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26.12.2022 10:40 Ответить
Риба гниє з голови. В 82-84 рр був на посаді нач зв'язку в ракетні базі на території Польщі. Перевірки заключались у вмінні командира частини задовільнити випивкою нач служби РВ і А північної групи військ.
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26.12.2022 10:54 Ответить
Не розумію, ми ще маємо виправдовуватись ?
І давати коментарі?
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26.12.2022 10:40 Ответить
За твердженням одного кацапського тг каналу , минулого разу ***** пообіцяло отимєть хенерала армагондона , во всє щелі , єслі ЕТО повторіцца снова .. .
То ж херералу вже сьогодні треба йти в магазин по мило ..
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26.12.2022 11:26 Ответить
Я люблю коли воно усе взривається, горить, люди бігають, суєтяться))
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26.12.2022 11:34 Ответить
Дед мороз, Дед мороз, не кури папирос!
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26.12.2022 11:49 Ответить
...курят где попало мокши...
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26.12.2022 12:14 Ответить
Сергей Ауслендер

"Ну что, премия за лучшее поздравление с днем российской ПВО уходит оператору украинского дрона!
А теперь серьезно: если дрон запускали с украинской территории - то у них нет ПВО. Если с российской - то у них нет ПВО и контрразведки.
Еще не читал с утра, но воображаю, какая истерика творится в Z-каналах. А, вот вижу - «херовенькая у нас оборона» - пишет один, который как раз по вопросам авиации. Нет, «херовенькая» - это когда она есть, но плохая. А у вас нет!"
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26.12.2022 12:51 Ответить
 
 