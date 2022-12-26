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Послы G7 поставили Зеленского перед выбором: ветировать 5655 или поддержать коррупционную схему, - Черненко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

зеленський

Послы G7 поставили президента Владимира Зеленского перед выбором: ветировать закон 5655, урезающий полномочия громад, или стать на сторону авторов закона, которым проталкивается большая коррупционная схема.

Об этом рассказал экс-нардеп Александр Черненко у себя в Facebook, ссылаясь на заявление послов "Большой семерки", передает Цензор.НЕТ.

В своем заявлении послы G7 подчеркнули, что при реализации реформы градостроительства важно сохранить полномочия местных громад. По словам экс-нардепа Александра Черненко, таким образом послы стран "Большой семерки" показали невосприятие закона 5655, который существенно урезает права местного самоуправления.

"Когда послы стран "Большой семерки" после встречи с вице-премьер-министром - министром развития громад Александром Кубраковым и вице-премьер-министром - Минцифры Михаилом Федоровым говорят о необходимости сохранить полномочия громад, в переводе с дипломатического это означает, что G7 совсем не в восторге от граднасильственного закона 5655. Именно этот закон сейчас лежит у президента на столе, ожидая принятия или вето", - пишет Черненко.

Александр Черненко отмечает, что после заявления послов G7 президент Владимир Зеленский оказался перед выбором.

"Первое – это учесть позицию международных партнеров, поддержать обращение Ассоциации городов Украины о применении права вето к 5655 и петицию граждан Украины, которая набрала необходимые 25 000 голосов в первые сутки голосования. Или второе: стать на сторону авторов законопроекта 5655, которым проталкивается большая коррупционная схема", - отмечает Черненко.

Послы G7 поставили Зеленского перед выбором: ветировать 5655 или поддержать коррупционную схему, - Черненко 01
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Топ комментарии
+51
ну що скажеш на це вофка ???
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26.12.2022 11:22
+49
Я З УКРАЇНИ

А ви вірите у випадковості? Я особисто ні.
Читаю відкриті джерела інформації і дивуюся випадковим збігам, які сталися в перший тиждень вторгнення Мордору в Україну.
Наведу приклади подій, які відбувалися одночасно в різних куточках України:
- На кордоні з Білоруссю на момент вторгнення не було наших військ, лише прикордонники;
- Більшу частину військ Нацгвардії вивели з аеродрому Гостомель, залишивши лише 150 строковиків на охорону;
- Аеропорт Жуляни залишився без охорони взагалі. Ні поліції, ні національної гвардії. Генерал Кривонос, який на той час не мав посади і волонтери облили злітно-посадкові смуги Жулян мастилами та взяв аеропорт під охорону;
- За тиждень до вторгнення генерал Залужний отримує наказ перекинути всі війська з Харківського напрямку до зони ООС, і просто "не встигає" це зробити, тим самим рятуючи Харків від окупації;
- Наприкінці 2021 року будуть розчищені всі проходи з окупованого Криму на територію України, а орки за добу виявляться аж під Миколаєвом;
- Майже всі Джавеліни, NLAW та Стінгери, передані Великою Британією та США на момент вторгнення, знаходяться на складах на Яворівському полігоні, і лише мізер передано ЗСУ;
- Татьяна Чорновол та Сергій Пашинський експортують - рятують Стугни та Нептуни, не маючи жодних повноважень, а чиновники, які зобов'язані це робити, зникли;
- Окружний адміністративний суд Києва, що належить судді Вовку, приймає від адвокатів Януковича позов про незаконне відсторонення його з посади президента, незважаючи на закінчення терміну;
- Сама перша колона орків складається не з ударних частин, а з СОБР, з битами та щитами. СОБР йде не воювати, а розганяти мітинги, і дуже здивувався, коли їх почали спалювати.
Цей список можна продовжувати ще довго. Тут і раптове зникнення брехливого президента Єрмака на тиждень, і парад форми орків, і боєкомплект з їжею на 3 дні, і списки осіб, які будуть знищені орками, і багато багато багато іншого.
У мене сильне відчуття, що орки виконали свою частину домовленості - типу ми просто тихо зайдемо, нікого поки не чіпаючи. А "шановні партнери" здають оркам без бою Київ, Харків, Херсон, Запоріжжя, Миколаїв.
Дуже схоже на договірняк. І я повністю вірю, що наш малий герой Зе ні до чого, його просто грали в темряві. В Україні Єрмак і його команда давно керують і економікою, і міжнародними відносинами, і поліцією з Нацгвардією, і навіть ЗСУ намагається очолити. Окрім Єрмака, всі коридори влади повно шанувальників тухлої моркви. Все, що я перелічив вище, не може бути пояснено простим запамороченням та ухиленням від виконання службових обов'язків людьми на високих посадах. Один Баканов не зміг зрадити Україну. А Баканову навіть не пред'явили звинувачення.
А заарештовані лучники на кшталт Богуслаєва підтверджують мою гіпотезу - Україну готували до здачі оркам. Готували на найвищому рівні. І я не виключаю, що були відповідні словесні і можливо навіть письмові накази правоохоронним органам не чинити опір.
Що стало на шляху? Виручило те, що ВСУ, командування ЗСУ, офіцери та бійці, нацгвардія, поліція та прості громадяни почали просто виконувати свої обов'язки згідно Конституції - знищувати окупантів. І всі домовленості впали. Орків почали мінусувати сотнями і тисячами, пуйло відчув себе покинутим/обманутим лохом, а карусель смерті і геноциду почала крутитися...
------------------------------
Чонгар - то "фігня" - «просто ********»?? так от вам факти що не потребують розслідувань.
у 19-20 році Зеленський оголосив оптимізацію та скорочення ЗСУ. - в нуль розформована одна частина.
І згадки про це ви не знайдете ніде - інфу про її розформування знайдено у судовому рішенні, бо там з ЗП накосячили:
Як ви думаєте без гугля що то за частина - А0229 ? -ТАНКОВИЙ батальйон ДШВ в Овруцькому районі .....Овруцький район є прикордонним районом, що межує з Республікою Білорусь.!!!!!
Тож .. ВЧ А0229 це був зачаток бригади, що мала бути розгорнута на прикриття Київа із сторони Білорусі.!!!
Сформована вона була указом Порошенко.
Розформована указом Зеленського.!!!!
І жодної заміни цій бригаді Зеленский не зробив. Напрямок з Білорусі таким чином був оголений.
І під цим рішенням стоїть підпис Зеленского ОСОБИСТО!
За дивним збігом обставин саме з напрямку, що мала прикривати ця частина стався основний удар рф.!!! ПОЯСНЕННЯ ТРЕБА?????
А тепер вишенька на торті - пам'ятаєте повідомлення про багатокілометрову корку з військової техніки рф у напрямі Київа? ... так от пропускна здатність доріг була дуже важлива при плануванні удару на Київ.
У рамках великого будівництва під егідою та патронатом президента України - пана Зеленськго!!!!!!!! траса на Чорнобиль була реконструйована ТА РОЗШИРЕНА!!!! Розширена блдь!! дорога по якій їздить 1-2 авто на день.
За дивним збігом обставин ( черговий раз) ця дорога стала однією з головних для наступу рф і саме її розширення дуже посприяло прискореному просуненню частин агресора.!!!!
Загалом маємо лише по київському сектору оборони ... Зеленський розформовує війська, що мають прикривати Київ на напрямку головного удару армії рф та розширює дорогу по якій вони мають наступати ... і робить весь комплекс цих дій з першого дня президентства - не втрачаючі часу.!!!
Але ... все це співпадіння???? ... все це не на часі??????
© Виктор Саклаков
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26.12.2022 11:45
+44
Как же я вас, мразей ненавижу. И это не послы G7
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26.12.2022 11:23
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Правила форума Совет форумчан
ну що скажеш на це вофка ???
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26.12.2022 11:22 Ответить
а що тут казати, тільки - *КАКАЯРАЗНІЦА!
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26.12.2022 11:34 Ответить

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26.12.2022 11:35 Ответить
главно дело - не разорваться в шпагате, а то легендарные тестикулы могут потерять признак парности.
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26.12.2022 11:23 Ответить
Как же я вас, мразей ненавижу. И это не послы G7
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26.12.2022 11:23 Ответить
Олег Кущ, кого ти так ненавидиш, послів G7?
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26.12.2022 13:33 Ответить
В непонятной ситуации - просто ставь лайк . В данном случае не ошибешься
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26.12.2022 14:13 Ответить
Я краще Яру Холодному вподобайку поставлю.
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26.12.2022 15:44 Ответить
Він завжди на це заслуговує
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26.12.2022 15:49 Ответить
Поставив тобі вподобайку, так як повністю підтримую тебе в тому, що Яр Холодний заслуговує на вподобайки.
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26.12.2022 16:05 Ответить
Той добре
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26.12.2022 16:11 Ответить
клоун влип
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26.12.2022 11:24 Ответить
Две таблетки. Как в произведении о Шерлоке Холмсе.
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26.12.2022 11:26 Ответить
Поставить питання на "hold". Це практикується в країнах третього світу.
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26.12.2022 11:27 Ответить
Найвеличніший пропетляє десь пасрєдінє, він це вміє.
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26.12.2022 11:29 Ответить
не він, а ті хто ним керує, чиї рука у нього в дупі стирчить. він ніхто, нікчема.
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26.12.2022 11:45 Ответить
Викрутиться з будь якого становища. Дуже слизький.
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26.12.2022 11:50 Ответить
"депутати:
ставимо перед вибором. є два варіанти:
-а) підтримати корупційну схему, або....
- а!!! варіант а!!!!"
))
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26.12.2022 11:30 Ответить
це самий акуєвший президент України
папєрєднікі щось мутили, але що б ніхто не бачив, не знав
а цей, млять каже відкрито
всім будуть керувати мої люди
ворюгу, на розподіл чужих земель
шалаву-утриманку послом
а чому б ні????
ОПЗЖ голосами допомагає
більшість є
і як сказав арахамія,
будеш владою, роби що хочеш, а на разі, пішов накуй,
я влада
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26.12.2022 11:31 Ответить
Учора брали інтерв'ю з одним з 95 квартал, він хоче Різдво у Дніпрі з сім'єю відмітити,але так важко туди їхати...Інтернет порекомендував Бахмут, туди легко.
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26.12.2022 11:39 Ответить
Андрійович, повернися з Раю, бо немає ладу в цій Державі
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26.12.2022 11:34 Ответить
Достатньо відслідкувати мільярдні крадіжки гуманітарки, за чим стирчить ніс єрмака, тотальну корупцію влади ригів з ОПи, знищення судової системи, розпилювання мільярдів на дорогах та будівництві щоб зрозуміти:

саме через Зеленського і К ми досі не маємо плану Маршалла для України.

(с)
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26.12.2022 11:37 Ответить
вот вот.Шуляк не к Защитнику Украины бы не приезжала выяснять отношения,а к послам G7......................................................
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26.12.2022 11:38 Ответить
ну давай, рефарматор, ще на громади наїдь. а краще сходи до гадалки, що з людиною року народ може зробити узнай
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26.12.2022 11:39 Ответить
Я З УКРАЇНИ

А ви вірите у випадковості? Я особисто ні.
Читаю відкриті джерела інформації і дивуюся випадковим збігам, які сталися в перший тиждень вторгнення Мордору в Україну.
Наведу приклади подій, які відбувалися одночасно в різних куточках України:
- На кордоні з Білоруссю на момент вторгнення не було наших військ, лише прикордонники;
- Більшу частину військ Нацгвардії вивели з аеродрому Гостомель, залишивши лише 150 строковиків на охорону;
- Аеропорт Жуляни залишився без охорони взагалі. Ні поліції, ні національної гвардії. Генерал Кривонос, який на той час не мав посади і волонтери облили злітно-посадкові смуги Жулян мастилами та взяв аеропорт під охорону;
- За тиждень до вторгнення генерал Залужний отримує наказ перекинути всі війська з Харківського напрямку до зони ООС, і просто "не встигає" це зробити, тим самим рятуючи Харків від окупації;
- Наприкінці 2021 року будуть розчищені всі проходи з окупованого Криму на територію України, а орки за добу виявляться аж під Миколаєвом;
- Майже всі Джавеліни, NLAW та Стінгери, передані Великою Британією та США на момент вторгнення, знаходяться на складах на Яворівському полігоні, і лише мізер передано ЗСУ;
- Татьяна Чорновол та Сергій Пашинський експортують - рятують Стугни та Нептуни, не маючи жодних повноважень, а чиновники, які зобов'язані це робити, зникли;
- Окружний адміністративний суд Києва, що належить судді Вовку, приймає від адвокатів Януковича позов про незаконне відсторонення його з посади президента, незважаючи на закінчення терміну;
- Сама перша колона орків складається не з ударних частин, а з СОБР, з битами та щитами. СОБР йде не воювати, а розганяти мітинги, і дуже здивувався, коли їх почали спалювати.
Цей список можна продовжувати ще довго. Тут і раптове зникнення брехливого президента Єрмака на тиждень, і парад форми орків, і боєкомплект з їжею на 3 дні, і списки осіб, які будуть знищені орками, і багато багато багато іншого.
У мене сильне відчуття, що орки виконали свою частину домовленості - типу ми просто тихо зайдемо, нікого поки не чіпаючи. А "шановні партнери" здають оркам без бою Київ, Харків, Херсон, Запоріжжя, Миколаїв.
Дуже схоже на договірняк. І я повністю вірю, що наш малий герой Зе ні до чого, його просто грали в темряві. В Україні Єрмак і його команда давно керують і економікою, і міжнародними відносинами, і поліцією з Нацгвардією, і навіть ЗСУ намагається очолити. Окрім Єрмака, всі коридори влади повно шанувальників тухлої моркви. Все, що я перелічив вище, не може бути пояснено простим запамороченням та ухиленням від виконання службових обов'язків людьми на високих посадах. Один Баканов не зміг зрадити Україну. А Баканову навіть не пред'явили звинувачення.
А заарештовані лучники на кшталт Богуслаєва підтверджують мою гіпотезу - Україну готували до здачі оркам. Готували на найвищому рівні. І я не виключаю, що були відповідні словесні і можливо навіть письмові накази правоохоронним органам не чинити опір.
Що стало на шляху? Виручило те, що ВСУ, командування ЗСУ, офіцери та бійці, нацгвардія, поліція та прості громадяни почали просто виконувати свої обов'язки згідно Конституції - знищувати окупантів. І всі домовленості впали. Орків почали мінусувати сотнями і тисячами, пуйло відчув себе покинутим/обманутим лохом, а карусель смерті і геноциду почала крутитися...
------------------------------
Чонгар - то "фігня" - «просто ********»?? так от вам факти що не потребують розслідувань.
у 19-20 році Зеленський оголосив оптимізацію та скорочення ЗСУ. - в нуль розформована одна частина.
І згадки про це ви не знайдете ніде - інфу про її розформування знайдено у судовому рішенні, бо там з ЗП накосячили:
Як ви думаєте без гугля що то за частина - А0229 ? -ТАНКОВИЙ батальйон ДШВ в Овруцькому районі .....Овруцький район є прикордонним районом, що межує з Республікою Білорусь.!!!!!
Тож .. ВЧ А0229 це був зачаток бригади, що мала бути розгорнута на прикриття Київа із сторони Білорусі.!!!
Сформована вона була указом Порошенко.
Розформована указом Зеленського.!!!!
І жодної заміни цій бригаді Зеленский не зробив. Напрямок з Білорусі таким чином був оголений.
І під цим рішенням стоїть підпис Зеленского ОСОБИСТО!
За дивним збігом обставин саме з напрямку, що мала прикривати ця частина стався основний удар рф.!!! ПОЯСНЕННЯ ТРЕБА?????
А тепер вишенька на торті - пам'ятаєте повідомлення про багатокілометрову корку з військової техніки рф у напрямі Київа? ... так от пропускна здатність доріг була дуже важлива при плануванні удару на Київ.
У рамках великого будівництва під егідою та патронатом президента України - пана Зеленськго!!!!!!!! траса на Чорнобиль була реконструйована ТА РОЗШИРЕНА!!!! Розширена блдь!! дорога по якій їздить 1-2 авто на день.
За дивним збігом обставин ( черговий раз) ця дорога стала однією з головних для наступу рф і саме її розширення дуже посприяло прискореному просуненню частин агресора.!!!!
Загалом маємо лише по київському сектору оборони ... Зеленський розформовує війська, що мають прикривати Київ на напрямку головного удару армії рф та розширює дорогу по якій вони мають наступати ... і робить весь комплекс цих дій з першого дня президентства - не втрачаючі часу.!!!
Але ... все це співпадіння???? ... все це не на часі??????
© Виктор Саклаков
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26.12.2022 11:45 Ответить
По справах їхніх впізнаєте їх, сказано в Біблії.
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26.12.2022 11:54 Ответить
Звичайно,

до Сивочолого також були питання,ЧОМУ,

і до "команди Зе" є питання,які ОБОВ"язково будуть поставлені після війни...

звичайно ,ж якщо Народ не "клюне на обманку" - "Боротьбу фейсів Пе І ЗЕ"
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26.12.2022 12:12 Ответить
Зеля не зацікавлений закінчивати війну. См.Оманськи домовленності.
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26.12.2022 14:54 Ответить
Тільки дебіли досі рівняють питання, що виникали до Петра і до Блазня .
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26.12.2022 17:28 Ответить
Те що 5 колона існує в Україні - це факт.

Але ,якщо розбиратись з цімі діячами , то потрібно під кожен пункт зради викладивати НАКАЗ З ПІДПИСОМ уповноваженої особи . Інакше все це - вилами по воді.

А НАКАЗ - це прямий доказ , це ниточка к розплуттванню клубку 5 колони.
Я би йшла цім шляхом.
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26.12.2022 12:43 Ответить
Щось тут перебор явний.
NLAW доставляли літаками прямо до Києва - яким чином вони опинилися на Яворівському полігоні? І чи справді опинилися, чи дехто Виктор Саклаков трохи збрехав?
СОБРи не йшли першою хвилею - це теж брехня. Але вони були, зі щитами та кийками. Брехня в деяких твердженнях є приводов не дуже довіряти в інших.
І як це так - частина розформована без наказу? Так в армії не буває!
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26.12.2022 13:34 Ответить
Tierre иди за рус кораблем, понял? Брешеш тут постійно ти, тут всі знають, що ти путлеровско-зеленоопий х....
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26.12.2022 16:47 Ответить
Все тут знают, что я НЕ порохобот и только - это у ваша ваша ботская братия оббрехивает всех, кто не из команды шоколадного олигарха как "путлеровских". Но это очевидная ложь соевой пропаганды.
Вопросы же я задал конкретные и по существу. NLAW на самолетах привозили в Киев - верить на слово этому Виктору без единого доказательства, что после этого их все везли на Яворивський полигон - слишком тупо.
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26.12.2022 17:58 Ответить
Ось ти ,падаль, і спалився ще раз! Йдеш, **** ********** за рускораблем

І не захлинись в жопі у "вЯлічайшего чеснєйшого" осла!)))))))
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26.12.2022 20:34 Ответить
Та ні, ********** **** - це скорійше ти та твої поплічникі, що сіють роздрай в Україні на радість *****, сходу обзиваючи зрадниками кожного, хто не є палким прихильником їх улюбленого олігарха. Ти, падло, хоч гривнєю фронту допоміг? Чи ти здатне тільки гімном кидатися на радість кацапам?
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26.12.2022 20:58 Ответить
І так, ти чудово знаєш, що за Зеленського я так само не голосував, як і за Порошенка і я його не підтримую та не підтримував ніколи, але я проти банальної БРЕХНІ та НАКЛЕПІВ - а ти за будь-яку брехню - аби вона була проти твоїх політичних опонентів.
Між намі різниця у тому, що я - чесна людина, що любить ПРАВДУ, а ти- брехливий покидьок, що ******** людей направо і наліво.
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26.12.2022 21:02 Ответить
Роспропагандоны все время хрюкают: Украина под внешнем управлением!!!

О, если бы так! где бы уже была Украина без татаровых, портновых и зеленого кодла
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26.12.2022 11:51 Ответить
Найвэлычнившиве никому ничего не должно, ему прямо так дермак-татаров и доложили, в чемодан
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26.12.2022 12:03 Ответить
Щось воно довго думає
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26.12.2022 12:03 Ответить
воно не думає....
там думає дерьмак...він на терезах взвішує всі за та проти і що за тим або іншим рішення може послідувати...
а преЗЕ ще досі купається в "лучах славы" і ні про що інше не думає...
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26.12.2022 12:17 Ответить
Розказував мені колись знайомий слідчий, що коли знайомив крупного хабарника з матеріалами справи (перед направленням до суду), то він "розоткровєннічався" Казав: "Перший раз брав - було "незручно" Через деякий час, коли не "давали" - наче чогось не вистачало!"
"Блазень" вже давно привчений "брать" І якщо йому щось пообіцяли "дать" - він ВЖЕ починає вважать це "своїм", що вже покладене у сімейний бюджет А тут він поставлений перед фактом того, що ці гроші він не отримає! ТОму так довго і "чеше рєпу"!
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26.12.2022 12:23 Ответить
Це питання бабла.

точніше ВЕЛИКОГО БАБЛА...

громадянам тут без особливої різниці,хто їх буде доїти -місцева чи центральна влада.
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26.12.2022 12:08 Ответить
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26.12.2022 13:03 Ответить
Шановні, такі статті пишуть, або замовляють ті , хто хоче на місцях у себе в громадах зберегти корупційний вплив у сфері містобудування,це - голови громад і місцеві депутати. І всі ті , хто тут пише про втрату контролю громадськості це м'яко кажучи ******* . Прості люди і так ні нащо не впливали, а навпаки втрачали тому що будівельники які не змогли "домовитись, зійтись в ціні " з місцевою владою про дозвіл будівництва, йшли в іншу де менші апетити чиновників, або гірше відмовлялись від ідеї щось нове збудувати. Цей закон потрібен для знищення корупції , бюрократії у цій сфері і для швидшої післявоєнної відбудови України!
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26.12.2022 12:12 Ответить
Якраз концентрування повноважень в одному органі збільшує корупційні ризики.
А на місцеву рівні - вирішуйте, обирайте інших, добивайтеся зміни архітекторів.
А
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26.12.2022 14:06 Ответить


Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком
За край світа зазирає,-
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину.
Той тузами обирає
Свата в його хаті,
А той нишком у куточку
Гострить ніж на брата.
А той, тихий та тверезий,
Богобоязливий,
Як кішечка, підкрадеться,
Вижде нещасливий
У тебе час та й запустить
Пазурі в печінки,-
І не благай: не вимолять
Ні діти, ні жінка.
А той, щедрий та розкошний,
Все храми мурує;
Та отечество так любить,
Так за ним бідкує,
Так із його, сердешного,
Кров, як воду, точить!..
А братія мовчить собі,
Витріщивши очі!
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26.12.2022 12:12 Ответить
Воно ж не лох якийсь....воно подумає...
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26.12.2022 12:16 Ответить
если оно назначает сексопатолога-дыросмотра послом в Болгарию, то, надо сказать, что интеллект его зашкаливает... а мостостроение - это вообще вне зоны понимания...
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26.12.2022 12:22 Ответить
Цю істоту та його шоблу буде судити трибуналом вся Україна, не звертаючи уваги на медичну довідку, що воно багаторічний нар..ман
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26.12.2022 12:27 Ответить
Ти впевнений, що вся? У нас знайдеться #уєва купа антонін, охмурьонних обдристовичем, які аж бігом проголосують за зелене шобло
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26.12.2022 12:35 Ответить
З одного боку, якщо зє! так впевнений у нашій перемозі, що вже зараз закладає підвалини свого майбутнього безбідного володарювання, то це не погано, а з іншого - звідки така ідіотська впевненість? Бо тільки ідіоти ні в чому не сумніваються
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26.12.2022 12:29 Ответить
Як багато за рік написано людьми що нам винен світ і хто поганий, але як мало звинувачень і вимог до самого уряду України((((
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26.12.2022 12:39 Ответить
По це для них «не на часі
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26.12.2022 13:10 Ответить
Якби ще так Земельну аферу не дали проштовхнути зеленим кремлівським манкуртам.
Заблокований ворожими диверсантами КСУ з того часу ніяк не може запрацювати в інтересах держави
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26.12.2022 13:19 Ответить
Кроме больших и очень больших коррупционных схем не ,, протаскивается ,, ничего. 78% будет отхаркивать лет 100- все с%издят и о президента прапорщик( в смысле по закону отвечающий за веники, бумагу в туалетах, руководит уборщицами - а он и о Президента ) хломидии- арахамии выскочившие из неоткуда, недобитки регионалов, прочие не адекваты- паталогические воры- уголовники.
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26.12.2022 13:37 Ответить
Ця падлюка напередодні зустрічалася з послами G7, а потім плюнула всім в обличчя та проштовхнула корупційний закон.
Шуляк використовує державу та посаду для власних інтересів! Гнати її з її ініціативами, сц*ними тряпками!
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26.12.2022 14:25 Ответить
>>Посли G7 поставили Президента Володимира Зеленського перед вибором: ветувати закон 5655, який урізає повноваження громад, або стати на бік авторів закону, яким ************** велика корупційна схема.
щось незрозуміло: вибір в нього і так був
і він його зробив, а посли як завжди виказали власне незадоволення чи як?
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26.12.2022 15:24 Ответить
Кто би ще сумнівався що цей зрадник не підпише цій закон.На зло кондуктору,куплю білет і піду пішки.Зрадники і подонки як були так і залишилися.
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26.12.2022 17:35 Ответить
 
 