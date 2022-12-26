Послы G7 поставили Зеленского перед выбором: ветировать 5655 или поддержать коррупционную схему, - Черненко
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Послы G7 поставили президента Владимира Зеленского перед выбором: ветировать закон 5655, урезающий полномочия громад, или стать на сторону авторов закона, которым проталкивается большая коррупционная схема.
Об этом рассказал экс-нардеп Александр Черненко у себя в Facebook, ссылаясь на заявление послов "Большой семерки", передает Цензор.НЕТ.
В своем заявлении послы G7 подчеркнули, что при реализации реформы градостроительства важно сохранить полномочия местных громад. По словам экс-нардепа Александра Черненко, таким образом послы стран "Большой семерки" показали невосприятие закона 5655, который существенно урезает права местного самоуправления.
"Когда послы стран "Большой семерки" после встречи с вице-премьер-министром - министром развития громад Александром Кубраковым и вице-премьер-министром - Минцифры Михаилом Федоровым говорят о необходимости сохранить полномочия громад, в переводе с дипломатического это означает, что G7 совсем не в восторге от граднасильственного закона 5655. Именно этот закон сейчас лежит у президента на столе, ожидая принятия или вето", - пишет Черненко.
Александр Черненко отмечает, что после заявления послов G7 президент Владимир Зеленский оказался перед выбором.
"Первое – это учесть позицию международных партнеров, поддержать обращение Ассоциации городов Украины о применении права вето к 5655 и петицию граждан Украины, которая набрала необходимые 25 000 голосов в первые сутки голосования. Или второе: стать на сторону авторов законопроекта 5655, которым проталкивается большая коррупционная схема", - отмечает Черненко.
Пожалуйста, подождите...
ставимо перед вибором. є два варіанти:
-а) підтримати корупційну схему, або....
- а!!! варіант а!!!!"
))
папєрєднікі щось мутили, але що б ніхто не бачив, не знав
а цей, млять каже відкрито
всім будуть керувати мої люди
ворюгу, на розподіл чужих земель
шалаву-утриманку послом
а чому б ні????
ОПЗЖ голосами допомагає
більшість є
і як сказав арахамія,
будеш владою, роби що хочеш, а на разі, пішов накуй,
я влада
саме через Зеленського і К ми досі не маємо плану Маршалла для України.
(с)
А ви вірите у випадковості? Я особисто ні.
Читаю відкриті джерела інформації і дивуюся випадковим збігам, які сталися в перший тиждень вторгнення Мордору в Україну.
Наведу приклади подій, які відбувалися одночасно в різних куточках України:
- На кордоні з Білоруссю на момент вторгнення не було наших військ, лише прикордонники;
- Більшу частину військ Нацгвардії вивели з аеродрому Гостомель, залишивши лише 150 строковиків на охорону;
- Аеропорт Жуляни залишився без охорони взагалі. Ні поліції, ні національної гвардії. Генерал Кривонос, який на той час не мав посади і волонтери облили злітно-посадкові смуги Жулян мастилами та взяв аеропорт під охорону;
- За тиждень до вторгнення генерал Залужний отримує наказ перекинути всі війська з Харківського напрямку до зони ООС, і просто "не встигає" це зробити, тим самим рятуючи Харків від окупації;
- Наприкінці 2021 року будуть розчищені всі проходи з окупованого Криму на територію України, а орки за добу виявляться аж під Миколаєвом;
- Майже всі Джавеліни, NLAW та Стінгери, передані Великою Британією та США на момент вторгнення, знаходяться на складах на Яворівському полігоні, і лише мізер передано ЗСУ;
- Татьяна Чорновол та Сергій Пашинський експортують - рятують Стугни та Нептуни, не маючи жодних повноважень, а чиновники, які зобов'язані це робити, зникли;
- Окружний адміністративний суд Києва, що належить судді Вовку, приймає від адвокатів Януковича позов про незаконне відсторонення його з посади президента, незважаючи на закінчення терміну;
- Сама перша колона орків складається не з ударних частин, а з СОБР, з битами та щитами. СОБР йде не воювати, а розганяти мітинги, і дуже здивувався, коли їх почали спалювати.
Цей список можна продовжувати ще довго. Тут і раптове зникнення брехливого президента Єрмака на тиждень, і парад форми орків, і боєкомплект з їжею на 3 дні, і списки осіб, які будуть знищені орками, і багато багато багато іншого.
У мене сильне відчуття, що орки виконали свою частину домовленості - типу ми просто тихо зайдемо, нікого поки не чіпаючи. А "шановні партнери" здають оркам без бою Київ, Харків, Херсон, Запоріжжя, Миколаїв.
Дуже схоже на договірняк. І я повністю вірю, що наш малий герой Зе ні до чого, його просто грали в темряві. В Україні Єрмак і його команда давно керують і економікою, і міжнародними відносинами, і поліцією з Нацгвардією, і навіть ЗСУ намагається очолити. Окрім Єрмака, всі коридори влади повно шанувальників тухлої моркви. Все, що я перелічив вище, не може бути пояснено простим запамороченням та ухиленням від виконання службових обов'язків людьми на високих посадах. Один Баканов не зміг зрадити Україну. А Баканову навіть не пред'явили звинувачення.
А заарештовані лучники на кшталт Богуслаєва підтверджують мою гіпотезу - Україну готували до здачі оркам. Готували на найвищому рівні. І я не виключаю, що були відповідні словесні і можливо навіть письмові накази правоохоронним органам не чинити опір.
Що стало на шляху? Виручило те, що ВСУ, командування ЗСУ, офіцери та бійці, нацгвардія, поліція та прості громадяни почали просто виконувати свої обов'язки згідно Конституції - знищувати окупантів. І всі домовленості впали. Орків почали мінусувати сотнями і тисячами, пуйло відчув себе покинутим/обманутим лохом, а карусель смерті і геноциду почала крутитися...
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Чонгар - то "фігня" - «просто ********»?? так от вам факти що не потребують розслідувань.
у 19-20 році Зеленський оголосив оптимізацію та скорочення ЗСУ. - в нуль розформована одна частина.
І згадки про це ви не знайдете ніде - інфу про її розформування знайдено у судовому рішенні, бо там з ЗП накосячили:
Як ви думаєте без гугля що то за частина - А0229 ? -ТАНКОВИЙ батальйон ДШВ в Овруцькому районі .....Овруцький район є прикордонним районом, що межує з Республікою Білорусь.!!!!!
Тож .. ВЧ А0229 це був зачаток бригади, що мала бути розгорнута на прикриття Київа із сторони Білорусі.!!!
Сформована вона була указом Порошенко.
Розформована указом Зеленського.!!!!
І жодної заміни цій бригаді Зеленский не зробив. Напрямок з Білорусі таким чином був оголений.
І під цим рішенням стоїть підпис Зеленского ОСОБИСТО!
За дивним збігом обставин саме з напрямку, що мала прикривати ця частина стався основний удар рф.!!! ПОЯСНЕННЯ ТРЕБА?????
А тепер вишенька на торті - пам'ятаєте повідомлення про багатокілометрову корку з військової техніки рф у напрямі Київа? ... так от пропускна здатність доріг була дуже важлива при плануванні удару на Київ.
У рамках великого будівництва під егідою та патронатом президента України - пана Зеленськго!!!!!!!! траса на Чорнобиль була реконструйована ТА РОЗШИРЕНА!!!! Розширена блдь!! дорога по якій їздить 1-2 авто на день.
За дивним збігом обставин ( черговий раз) ця дорога стала однією з головних для наступу рф і саме її розширення дуже посприяло прискореному просуненню частин агресора.!!!!
Загалом маємо лише по київському сектору оборони ... Зеленський розформовує війська, що мають прикривати Київ на напрямку головного удару армії рф та розширює дорогу по якій вони мають наступати ... і робить весь комплекс цих дій з першого дня президентства - не втрачаючі часу.!!!
Але ... все це співпадіння???? ... все це не на часі??????
© Виктор Саклаков
до Сивочолого також були питання,ЧОМУ,
і до "команди Зе" є питання,які ОБОВ"язково будуть поставлені після війни...
звичайно ,ж якщо Народ не "клюне на обманку" - "Боротьбу фейсів Пе І ЗЕ"
Але ,якщо розбиратись з цімі діячами , то потрібно під кожен пункт зради викладивати НАКАЗ З ПІДПИСОМ уповноваженої особи . Інакше все це - вилами по воді.
А НАКАЗ - це прямий доказ , це ниточка к розплуттванню клубку 5 колони.
Я би йшла цім шляхом.
NLAW доставляли літаками прямо до Києва - яким чином вони опинилися на Яворівському полігоні? І чи справді опинилися, чи дехто Виктор Саклаков трохи збрехав?
СОБРи не йшли першою хвилею - це теж брехня. Але вони були, зі щитами та кийками. Брехня в деяких твердженнях є приводов не дуже довіряти в інших.
І як це так - частина розформована без наказу? Так в армії не буває!
Вопросы же я задал конкретные и по существу. NLAW на самолетах привозили в Киев - верить на слово этому Виктору без единого доказательства, что после этого их все везли на Яворивський полигон - слишком тупо.
І не захлинись в жопі у "вЯлічайшего чеснєйшого" осла!)))))))
Між намі різниця у тому, що я - чесна людина, що любить ПРАВДУ, а ти- брехливий покидьок, що ******** людей направо і наліво.
О, если бы так! где бы уже была Украина без татаровых, портновых и зеленого кодла
там думає дерьмак...він на терезах взвішує всі за та проти і що за тим або іншим рішення може послідувати...
а преЗЕ ще досі купається в "лучах славы" і ні про що інше не думає...
"Блазень" вже давно привчений "брать" І якщо йому щось пообіцяли "дать" - він ВЖЕ починає вважать це "своїм", що вже покладене у сімейний бюджет А тут він поставлений перед фактом того, що ці гроші він не отримає! ТОму так довго і "чеше рєпу"!
точніше ВЕЛИКОГО БАБЛА...
громадянам тут без особливої різниці,хто їх буде доїти -місцева чи центральна влада.
А на місцеву рівні - вирішуйте, обирайте інших, добивайтеся зміни архітекторів.
А
Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком
За край світа зазирає,-
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину.
Той тузами обирає
Свата в його хаті,
А той нишком у куточку
Гострить ніж на брата.
А той, тихий та тверезий,
Богобоязливий,
Як кішечка, підкрадеться,
Вижде нещасливий
У тебе час та й запустить
Пазурі в печінки,-
І не благай: не вимолять
Ні діти, ні жінка.
А той, щедрий та розкошний,
Все храми мурує;
Та отечество так любить,
Так за ним бідкує,
Так із його, сердешного,
Кров, як воду, точить!..
А братія мовчить собі,
Витріщивши очі!
Заблокований ворожими диверсантами КСУ з того часу ніяк не може запрацювати в інтересах держави
Шуляк використовує державу та посаду для власних інтересів! Гнати її з її ініціативами, сц*ними тряпками!
щось незрозуміло: вибір в нього і так був
і він його зробив, а посли як завжди виказали власне незадоволення чи як?