Послы G7 поставили Зеленского перед выбором: ветировать 5655 или поддержать коррупционную схему, - Черненко

Послы G7 поставили президента Владимира Зеленского перед выбором: ветировать закон 5655, урезающий полномочия громад, или стать на сторону авторов закона, которым проталкивается большая коррупционная схема.

Об этом рассказал экс-нардеп Александр Черненко у себя в Facebook, ссылаясь на заявление послов "Большой семерки", передает Цензор.НЕТ.

В своем заявлении послы G7 подчеркнули, что при реализации реформы градостроительства важно сохранить полномочия местных громад. По словам экс-нардепа Александра Черненко, таким образом послы стран "Большой семерки" показали невосприятие закона 5655, который существенно урезает права местного самоуправления.

"Когда послы стран "Большой семерки" после встречи с вице-премьер-министром - министром развития громад Александром Кубраковым и вице-премьер-министром - Минцифры Михаилом Федоровым говорят о необходимости сохранить полномочия громад, в переводе с дипломатического это означает, что G7 совсем не в восторге от граднасильственного закона 5655. Именно этот закон сейчас лежит у президента на столе, ожидая принятия или вето", - пишет Черненко.

Александр Черненко отмечает, что после заявления послов G7 президент Владимир Зеленский оказался перед выбором.

"Первое – это учесть позицию международных партнеров, поддержать обращение Ассоциации городов Украины о применении права вето к 5655 и петицию граждан Украины, которая набрала необходимые 25 000 голосов в первые сутки голосования. Или второе: стать на сторону авторов законопроекта 5655, которым проталкивается большая коррупционная схема", - отмечает Черненко.