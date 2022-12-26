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Россияне маневрируют в Черном море, очевидно, что к чему-то готовятся, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета,ракети,калібр

Россияне маневрируют в Черном море, один из четырех ракетоносителей зашел в пункт базирования.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Очевидно, что они (россияне – УНИАН) к чему-то готовятся. Но сейчас они маневрируют, и уже один из ракетоносителей зашел в пункт базирования. Сейчас в море – один надводный, два подводных ракетоносителя, что в общем количестве составляет 16 ракет типа "Калибр" в готовности к использованию", - отметила Гуменюк.

Она заявила, что угроза ракетного удара сохраняется, потому что для врага вернуть на дежурство ракетоноситель – это дело нескольких часов.

"Это два-три часа времени. И помним о том, что у них есть такое тяготение к повторению более или менее значимых для них операций. Поэтому, если вспомнить о 5 декабря, как они готовились к массированному ракетному удару, когда выводили и ракетоносители в море, поднимали стратегическую и тактическую авиацию, в принципе, все очень похоже", – подчеркнула Гуменюк.

Она добавила, что украинцам нужно осознавать, что такой удар возможен.

"Но не следует ждать только массированного ракетного удара, помним о том, что они вполне способны нанести и точечные удары", - пояснила Гуменюк.

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Топ комментарии
+27
Бавовна в Енгельсі трохи спаплюжила їх плани. Тим більше якщо там загинув хтось з коордінаторів операції.
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26.12.2022 12:17
+24
Нептун їм в гості і не одного,можна з Богданою.
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26.12.2022 12:16
+23
Мой совет,Утопите жти корыта....Нет ничего лучше превентивного удара..
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26.12.2022 12:22
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Нептун їм в гості і не одного,можна з Богданою.
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26.12.2022 12:16 Ответить
Не дістає - вони далекувато, бояться тепер підпливати...
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26.12.2022 12:46 Ответить
ну так Енгельс теж далекувато. ))
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26.12.2022 16:33 Ответить
Бавовна в Енгельсі трохи спаплюжила їх плани. Тим більше якщо там загинув хтось з коордінаторів операції.
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26.12.2022 12:17 Ответить
Ясно, до чого готуються.

Готуються отримати ... дюлей.
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26.12.2022 12:18 Ответить
поманеврируют-поманеврируют да и будут потоплены...
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26.12.2022 12:20 Ответить
Мой совет,Утопите жти корыта....Нет ничего лучше превентивного удара..
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26.12.2022 12:22 Ответить
Там 2 подводных, блин, лодки. Нечем достать. Пока. А так бы было красиво..
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26.12.2022 12:26 Ответить
их надо доставать на базах
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26.12.2022 12:28 Ответить
Хотелось бы. НО, пишут, они прячутся в Балаклаве в скальных туннелях, оставшихся со времен СССР. Разве что диверсантов заслать..
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26.12.2022 12:37 Ответить
Цыганам миллион долларов предложить, угонят только так... за 60 секунд )))
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26.12.2022 12:40 Ответить
Тоже вариант
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26.12.2022 12:49 Ответить
І взагалі, потрібно вже переходити до превентивних ударів, що б у кацапів рефлекс виробився - висунув носа - отримав в пику
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26.12.2022 14:02 Ответить
Ракети пускати готуються, поки влада щось тут жує
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26.12.2022 12:24 Ответить
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26.12.2022 12:28 Ответить
от если бы наши имели возможность бить на упреждение...каждый раз как что-то выплывает...
чтобы те знали шо не хер нам тут маневрировать...это нервирует нашу противокорабельную оборону (нам жеж там кое-что подогнали уже???)
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26.12.2022 12:29 Ответить
Де.курва ,ті дрони морські?нахєра то було шуміху розганяти,а жодної атаки тим протикорабельним дроном ще не було((((
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26.12.2022 12:35 Ответить
Це до чого?такий тонкий сарказм?)))
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26.12.2022 12:40 Ответить
Бежать иль не бежать - вот в чём вопрос!
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26.12.2022 12:48 Ответить
На самом деле , можно и подлодку достать ,москитным флотом , я видел парочку таких , мечта идиота для рыбалки . Фото не выложу . Но есть , маленькие штучки с очень большими движками типа Mercury или Jenson по 120 лошадок каждый , и небольшая ракета 🚀 у каждого , ну и все навигационные навороты , . Три четыре таких скутера уничтожат любое расийское корыто . И не благодарите
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26.12.2022 13:32 Ответить
дайте нам таки штучки мы после этого евреев ругать даже не будем))
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27.12.2022 00:17 Ответить
та не може бути, щоб до чогось готувалися
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26.12.2022 13:49 Ответить
Ще б на морі дістатися чимось до цих підарів...
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26.12.2022 14:00 Ответить
рашенські лоханки почувають себе в Чорному м. дуже безпечно. Після того,як адмірал ЗЕльонка пообіцяв Ердогану не бити по них,щоб Великий Путень не заблокував зерновий коридор для турків і еритрейців. Слово ЗЕльонки тверде,як 200 літня маца!
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26.12.2022 15:40 Ответить
Готуються до занурення.
Не чемно опинитись спиною до флагмана "Москва".
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26.12.2022 15:42 Ответить
можна говорити про готуються. але більш вірогідно, то каци просто сцять повторити долю крейсера "мацква". особливо після бавовни в Енгельсі і в бухті Новоросійська. того й маневрують, міняють місця дислокації.
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26.12.2022 16:36 Ответить
А де ці дрони, на які литовці скинулись? Каса до Притули пішла?
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26.12.2022 16:39 Ответить
 
 