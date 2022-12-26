Россияне маневрируют в Черном море, очевидно, что к чему-то готовятся, - ОК "Південь"

Россияне маневрируют в Черном море, один из четырех ракетоносителей зашел в пункт базирования.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Очевидно, что они (россияне – УНИАН) к чему-то готовятся. Но сейчас они маневрируют, и уже один из ракетоносителей зашел в пункт базирования. Сейчас в море – один надводный, два подводных ракетоносителя, что в общем количестве составляет 16 ракет типа "Калибр" в готовности к использованию", - отметила Гуменюк.

Она заявила, что угроза ракетного удара сохраняется, потому что для врага вернуть на дежурство ракетоноситель – это дело нескольких часов.

"Это два-три часа времени. И помним о том, что у них есть такое тяготение к повторению более или менее значимых для них операций. Поэтому, если вспомнить о 5 декабря, как они готовились к массированному ракетному удару, когда выводили и ракетоносители в море, поднимали стратегическую и тактическую авиацию, в принципе, все очень похоже", – подчеркнула Гуменюк.

Она добавила, что украинцам нужно осознавать, что такой удар возможен.

"Но не следует ждать только массированного ракетного удара, помним о том, что они вполне способны нанести и точечные удары", - пояснила Гуменюк.

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