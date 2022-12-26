Враг на юге теряет свои позиции постепенно, но достаточно уверенно, - Силы обороны юга

Российские захватчики теряют свои позиции на юге Украины, но продолжают терроризировать мирное население.

Об этом во время телевизионного марафона рассказала руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

"Оккупационные войска продолжают терроризировать мирное население. В частности, не прекращают обстреливать громады из Кинбурнской косы, а также акваторию Черного моря и Днепро-Бугского лимана для того, чтобы не работали в зерновом соглашении те морские транспортные коридоры, которые планировались. То есть оккупанты делают все, чтобы не было возможности включить туда еще и Николаевское направление и Николаевские порты. Кроме того, время от времени прилетает и по Очаковской и Куцурубской громадам", - рассказала спикер.

Враг держит под угрозой максимальное количество территорий, особенно те, которые они потеряли. оккупанты пытаются удержать хотя бы какие-то позиции, но украинские военные им этого не позволят.

"Враг теряет позиции постепенно, но достаточно уверенно. Перед ними сейчас стоит задача удержаться, подождать того момента, пока они подтянут резервы. Поэтому командование планирует меры таким образом, чтобы не дать врагу возможности этого сделать: устанавливаем огневой контроль, стараемся прекращать их логистические поставки, не оставляем их в покое и заставляем постоянно выискивать новые места дислокации", - добавила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

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Она также акцентировала внимание на том, что враг продолжает маневрировать и, очевидно, к чему-то готовится.

"Сейчас они маневрируют и уже один из ракетоносителей зашел в пункт базирования. Сейчас в море один надводный и два подводных ракетоносителя, что в общем количестве составляет 16 ракет типа "Калибр" в готовности к использованию. Но помним, что вернуть на боевое дежурство тот ракетоноситель несложно — это займет несколько часов, также не стоит забывать, что у них есть тяга к повторению более или менее для них значимых операций, поэтому если вспомнить о 5 декабря, как они готовились к массированному ракетному удару, когда выводили ракетоносители в море, поднимали стратегическую и тактическую авиацию, в общем, все очень похоже, и мы готовы к этому, — сообщила Наталья Гуменюк.

Кроме того, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины подчеркнула, что не следует ожидать только массированного удара, ведь враг способен наносить и точечные.

— То, что у них иссякают запасы — понятно, потому что они их используют, но недооценивать врага нельзя. россияне пытаются пополнять свои резервы, несмотря на санкции и несмотря на ограничения в своих мощностях. Мы видим, что они ищут возможность задерживать ход событий, взять так называемую оперативную паузу, чтобы подтянуть резервы и продолжать свое "победоносное шоу", как они считают, но наше противодействие адекватно, мы не дадим им той паузы, потому что осознаем - нам нужно выбороть максимально быстро свою независимость, – подчеркнула Наталья Гуменюк.

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