Шансы на успех зимнего контрнаступления ВСУ уменьшились, хотя аналитики рассматривают прорыв возможным, - Financial Times

Новый командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин сумел добиться стабилизации фронта и затруднил возможность нового прорыва для ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом идет речь в материале Financial Times.

Издание отмечает, что после назначения Суровикина были относительно успешно реализованы две задачи – пополнение армии за счет 300 тысяч мобилизованных солдат и отступление из Херсона. По мнению авторов статьи, в результате позиции российской армии стали значительно более устойчивыми.

"Эти сильные оборонительные позиции уменьшают шансы на успех украинского зимнего контрнаступления, которое перережет сухопутный мост, проходящий вдоль побережья Азовского моря и соединяющий Россию с Крымом, хотя прорыв все еще рассматривается западными военными аналитиками как возможный", – пишут журналисты.

В комментарии СМИ неназванный военный эксперт отметил, что украинские солдаты обладают несравнимо более высоким боевым духом и решимостью, нежели их враги. В то же время эксперт заявил о высоких потерях украинской стороны и "сильной усталости" некоторых украинских подразделений, которым к тому же "нужно больше оружия и боеприпасов".

Между тем отставной бригадный генерал британской армии Бен Барри отметил, что численное превосходство россиян в боевой технике и живой силе "ничего не стоит, если разведка, руководство – неадекватные".

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