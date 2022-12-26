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война (46615) Госслужба экспортного контроля (10) волонтеры (2541) Берлинская (20) дроны (2074)

Госслужба экспортного контроля тормозит завоз дронов для ВСУ, - волонтер Берлинская

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

павліченко

Государственная служба экспортного контроля замедляет процесс передачи дронов на фронт. Волонтеры призывают прекратить признавать дроны товаром двойного назначения.

Об этом в Facebook сообщила воин и волонтер Мария Берлинская, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, в сентябре волонтеры везли очередную крупную партию дронов модели DJI Mavic 3 для фронта (более полутысячи). Дроны везли через Польшу, но в этот раз поляки не спешили оформить груз.

"Польская сторона медленно и неохотно отпускает дроны в Украину, назначая дополнительные проверки - на предмет не являются ли эти дроны предметами двойного назначения. В ответ мы предоставили полякам все необходимые документы, наши юристы тщательно проанализировали польское и европейское законодательство.

"Да, вы правы," – сказали поляки в неформальном разговоре. "Эти дроны действительно не считаются предметами двойного назначения. Это гражданские дроны в законодательстве как в США, так и у нас в ЕС. Но есть одна проблема – у вас в Украине они считаются предметами двойного назначения. Поэтому мы решили провести дополнительные проверки", - отметила Берлинская.

Она рассказала, что обратилась к главе Государственной службы экспортного контроля Александру Павличенко с вопросом, почему государство считает эти дроны двойного назначения.

"Это никак не влияет на решение польской стороны", - ответил он.

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В то же время, чтобы раздать эти более 500 дронов, нужно взять гарантийные письма от воинских частей или военно-гражданских администраций. Даже если выдавать по 5 дронов в каждую воинскую часть – нужно собрать более 100 гарантийных писем, добавила она.

Волонтеры попросили ГСЭК привести украинское законодательство в соответствие с европейским.

По словам Берлинской, Павличенко и ГСЭК отвечали, что вопрос на проработке.

"За эти 10 месяцев войны 99% процентов вопросов для ВСУ мы решаем с чиновниками непублично, все же люди, все понимают что и для чего мы вместе делаем. Но прошло больше 3-х месяцев от нашего устного обращения, и около 2-х от письменного. Фактически ДСЭК закрыли рынок дронов в воюющей стране. Даже гражданские дроны можно ввезти только получив от них лицензию. Или бегая марафон в попытке собрать тысячи гарантийных писем.

И в законодательстве ЕС, и в США это гражданские дроны, обычная игрушка, которую родители покупают подросткам в подарок на день рождения. Не требуется никаких дополнительных разрешений. И только в Украине тысячи волонтеров бегают по войскам, отвлекают тысячи командиров на бумажные разрешения – гарантийные письма, чтобы провезти эти дроны в Украину. На этих Мавиках держится вся первая линия фронта, из-за их отсутствия, задержки с перевозкой погибают тысячи солдат", - пояснила волонтер.

"Я знаю, что Александр вряд ли пойдет в окопы Бахмута гибнуть, как сейчас гибнут мои друзья. Я этого и не прошу. Но я требую от Александра Павличенко выполнить свою, оплаченную нашими налогами работу - срочно и безотлагательно снять все ограничения и отчитаться обществу".

Требую:

  1.  ГСЭК должен перестать признавать эти дроны товаром двойного назначения. (как это есть в ЕС и США). После этого для волонтеров исчезнет необходимость бегать искать гарантийные письма;
  2.  Отдельным постановлением Кабинета Министров на момент действия военного положения снимается пошлина и НДС на этот товар;
  3.  Дать оценку действиям человека, который месяцами замедлял процесс передачи дронов на фронт.

Дроны сейчас необходимы для выживания, так же как броники, аптечки или генераторы. Это летающий бинокль, который дает возможность увидеть за 5-10 километров колонну российских танков, чтобы иметь время принять решение", - подытожила она.
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Топ комментарии
+48
Зелені підарюги і сюди свою мохнату лапу наклали.
Переконаний, що хочуть зиск отримати із кожного дрону. Отже, звикли красти та не вірять у те, що люди можуть робити щось безкоштовно для Перемоги.
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26.12.2022 13:26
+44
этому хандону лидеру Павлюченко мешок на голову связали рот скотчем зщамотали в мешки и на передок в Бахмут и бумагу ему и ручку в окопе думаю сученыш за 2 минуты оформит все дозволы и разрешения даже не требуя взятки и крича при этом мама я обосрався домой хочу....
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26.12.2022 13:26
+42
Да ***** на нього, звичайний клоп канцелярський. Під Бахмут би його дійсно звозити.
чомусь у нас у владі (біля корита) одні зрадники та корупціонери.

Отже, не на часі, та хоч порже паприколу!
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26.12.2022 13:27
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В усі часи, в усіх країнах чиновнича посада - це просто свята мати-годувальниця!
(сякається розчулено)
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26.12.2022 13:24 Ответить
До чого тут ВАЗеленький, дермак і татаров?
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26.12.2022 13:41 Ответить
все ******
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27.12.2022 13:47 Ответить
Україно,Україно !!! Подивись на себе, в твой хаті сидить g2, й сміється з тебе !!!
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26.12.2022 14:15 Ответить
Це Зе-зе і його шобла.
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26.12.2022 20:28 Ответить
Ви мабуть знаєте як справи з хабарами стоять в Данії, та Нової Зеландії.
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26.12.2022 15:58 Ответить
Вот зря Берлинская волну пускает. Сейчас павличенко обидится на ее выпад про окопы, и вообще лавочку с ввозом мавикв прикроет.
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26.12.2022 13:26 Ответить
Да ***** на нього, звичайний клоп канцелярський. Під Бахмут би його дійсно звозити.
чомусь у нас у владі (біля корита) одні зрадники та корупціонери.

Отже, не на часі, та хоч порже паприколу!
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26.12.2022 13:27 Ответить
А все як той мудрий дебільний наріт захотів - і зелений бардак, і війна...
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26.12.2022 13:29 Ответить
Знищити як зрадника і колобаранта! Агов, патріоти!
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26.12.2022 13:36 Ответить
Я дам Вам парабелум(12 стільців)
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26.12.2022 19:25 Ответить
кого выбрали
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27.12.2022 13:48 Ответить
пусть переживает чтобы завел авто а оно бумц и в Небо полетел зеленый маланский пи**аренок... у Вовы все такие пилеларсты с Гоморры и Содома набраны во власть.. по признаку крови Богом-упущенных кибуцев...
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26.12.2022 13:28 Ответить
Пропонуєш вилизати йому зад щоб він поступливішим став?
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26.12.2022 16:54 Ответить
вижу, новенький здесь.
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26.12.2022 19:15 Ответить
А може його потрібно прикрити, а не щоб він "лавочку" з оборони України від агресора прикрив?
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26.12.2022 19:32 Ответить
это уже как избиратели решат. Могут и на воспитание на пять лет взять за счет налогоплательщиков, на полный пансион.
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26.12.2022 19:38 Ответить
Зелені підарюги і сюди свою мохнату лапу наклали.
Переконаний, що хочуть зиск отримати із кожного дрону. Отже, звикли красти та не вірять у те, що люди можуть робити щось безкоштовно для Перемоги.
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26.12.2022 13:26 Ответить
На жаль тут все набагато гірше. Це ворожа диверсія в тилу України через те, що у владі перебувають зрадники і рашистські колаборанти.
Їхня ціль будь-якими способами, в тому числі шляхом законодавчих обмежень, перешкодити отриманню ЗСУ додаткових озброєнь та засобів розвідки, знизити боєздатність українських військових, підвищенням кримінальної відповідальності для захисників своєї країни. Не здивуюсь, якщо будуть саджати навіть за відмову виконувати злочинні накази, як по здачі північних, східних та південних територій України на початку вторгнення.
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26.12.2022 17:17 Ответить
этому хандону лидеру Павлюченко мешок на голову связали рот скотчем зщамотали в мешки и на передок в Бахмут и бумагу ему и ручку в окопе думаю сученыш за 2 минуты оформит все дозволы и разрешения даже не требуя взятки и крича при этом мама я обосрався домой хочу....
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26.12.2022 13:26 Ответить
А поки таких сук не будуть публічно розстрілювати, нічого в цій державі не зміниться.
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26.12.2022 13:27 Ответить
Обратитесь к сухумской макаке Агрохимии-он за долю малую всё порешает.Он же тоже волонтёр и ему знакомы эти проблемы.
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26.12.2022 13:30 Ответить
оце так..., а хто ж ці герої? нехай на телемарафоні щось скажуть з цього приводу, всім буде цікаво..., мабуть, у вишиванках прийдуть....
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26.12.2022 13:31 Ответить
телемарафон для другого создавался.
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26.12.2022 13:36 Ответить
"чого розпиз@ілися, я машину вже віддав в ЗСУ"...(тимошонка)
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26.12.2022 13:35 Ответить
время военное... павличенко лично наносит ущерб ВСУ... вывод ясен... сначала снять с должности, а потом посмотреть на его коллаборационизм, потакание врагу и т.п.
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26.12.2022 13:48 Ответить
не на часі, он хвойд-сексологинь призначають послами в країні ЄС яка ремонтує нам техніку і в той же час вагається між кацапією і нами. Там треба терміново провести секс-тренінги
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26.12.2022 13:58 Ответить
краще візьміть його та віддайте мені, тільки без розголосу
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26.12.2022 14:35 Ответить
Промедление смерти подобно ком-то это стоило жизни, ЭТО СОБОТАЖ.
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26.12.2022 13:53 Ответить
Зараз не на часі! Після війни, якщо переможемо під керівництвом зрадників!
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26.12.2022 15:26 Ответить
Все що написала Берлінська, це правда. Самі відправляємо дрони. Коли везе волонтер, то чіпляються, єпуть мізки. Так ми возимо як прості цивільні особи в рейсових автобусах в сумках з особистими речами і ок.
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26.12.2022 13:56 Ответить
так 500 не завезеш нажаль
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26.12.2022 15:59 Ответить
Так. На таку кількість не маємо грошей. А так, по два, три максимум чотири. Але постійно.
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26.12.2022 19:01 Ответить
це вихід?
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26.12.2022 21:08 Ответить
Державна служба ЕКСПОРТНОГО контролю. Спецом виділив великими літерами. Вони мають згідно міжнародних зобов'язань України контролювати ЕКСПОРТ, а не ІМПОРТ (що і робили зі свого боку поляки), а не імпорт. Але хитрожопі українськи чинуши зробили собі таку схемку: є державна служба ( посади з дуже і дуже непоганими окладами та інші «ніштяки»), яка має за їх думкою дозвіл, але в них немає відповідних знань та баз, тому вони відправляють на експертизу до іншої установи - інституту («запасний аеродром» для молодих пенсіонерів зі спецслужб та де можна пересидити «складні часи» тим хто попав підозру за гріхи на попередній держслужбі (теж непогано оплачується)), який за непогані гроші по «договору» від ІМПОРТЕРА робить «експертний висновок» , що і є підставою для надання дозволу на ІМПОРТ.
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26.12.2022 14:24 Ответить
Попав у яблучко!
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26.12.2022 19:53 Ответить
Бо все волонтерство має бути під крилом Офісу, і проходити через його сито. Інших пресують обшуками, звинуваченнями, та поливають лайном в зе-СМІ.
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26.12.2022 14:32 Ответить
Сколько ж у нас андонов!
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26.12.2022 15:05 Ответить
Зрадників.
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26.12.2022 15:24 Ответить
Може грошей хочуть заробити, а може просто виконують вказівки кураторів з ФСБ...
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26.12.2022 15:06 Ответить
кураторів із ОП
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26.12.2022 17:16 Ответить
Це те ж саме.
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26.12.2022 20:33 Ответить
до тих пір поки в "зеленому" ОП не відрубають арахімії\ і єрмакові руки, котрі уповільнюють постачання в ЗСУ дронів,як і їх виробництво в Україні ,то це саботажне прорашистське болото так і працюватиме на окупантів
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26.12.2022 15:09 Ответить
вот вам и армия дронов.... вот вам и дорога ложка к обеду !!!!
саботаж в лучшем случае... шо думаете они не понимают ценности дронов для ВСУ ???
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26.12.2022 15:10 Ответить
То можна було б якби це був експорт в Москові'ю...
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26.12.2022 15:22 Ответить
В умовах воєнного часу цього чиновника треба вивести в чисте поле і розстріляти у стінки ...як і 99,99% слуг урода
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26.12.2022 15:26 Ответить
не понятно.... НАписано "госслужба" А какому государству она служит, если тормозит вооружение ВСУ ?
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26.12.2022 15:38 Ответить
Законодавство щодо експортного контролю однаково в усіх країнах, то як його трактують завжди спеціалисти ДСЕКУ, то там клоуни сидять, на кормухе, трактуять як їм вигідно
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26.12.2022 15:44 Ответить
Це не експортний контроль. Це '' контроль импорту'', хоча такого не має бути.
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26.12.2022 16:01 Ответить
Якась у нас в України заповідна зона для корупції, чиновників казнокрадів, розкрадачів гумдопомоги.
Коли мова заходе про знищення цієї системи всі одразу відвертаються і роблять виглад що все вирішиться само собою. Не вирішиться, бо будуть нові Майдани коли все зайде занадто далеко.
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26.12.2022 15:52 Ответить
ОПой придумана хорошая погремушка на все случаи-

все что их не устраивает-

называется "НЕ НА ЧАСІ"
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26.12.2022 17:21 Ответить
Тут шось незрозуміло. ДСЕК - це відомі г...ни. Але товар це подвійного призначення або ж ні визначається за міжнародною системою - Export Control Classification Number (ECCN). ECCN конкретному виробу присвоює виробник товару. Відповідний державний орган країни-експортеру контролює цей процес. Є міжнародний договір - Wassenaar Arrangement, країни-учасниці якого взяли на себе відповідальність контролювати використання товарів подвійного призначення. Україна приєдналась до цього договору у 2018 і повністю гармонізувала своє законодавство відповідно до законодавства EU. В Україні контролем товарів подвійного призначення займається ДСЕК. БПЛА подвійного призначення мають ECCN - 9A012.a
a)"БПЛА" або безпілотні "дирижаблі", призначені для здійснення контрольованого польоту за межами прямого "природного бачення" "оператора", що мають будь-яку з таких характеристик. Якщо DJI Mavic 3 має ECCN 9A012.a, при експорті товару з Польщі до України польська і українська сторони мають виконати процедуру передачі експортного контролю. Це ще називається отримати експортну ліцензію. І ось тут ДСЕК робить все, щоб перетворити процес на пекло і затягнути його на роки. Бо їм "облом" займатись контролем, тобто перевіряти, чи знаходиться продукція подвійного призначення за адресою, вказаною в гарантійному листі від кінцевого споживача, і чи використовується так, як вказано в гарантійному листі. Наприклад в Гарантійному Листі Кінцевий Споживач товару подвійного призначення має зазначити окрім адреси ще і мету використання товару і це не має бути: військове призначення, ядерна зброя, тероризм, обмеження свободи слова і т.і. І якщо з ядерною зброєю, тероризмом, обмеженням свободи слова все зрозуміло, то як бути з військовим призначенням - не зрозуміло. Особливо якщо це лист від командира В/Ч. І хоча ДСЕК г...ни, проблема складніша і наше законодавство тут ні до чого - воно повністю відповідає міжнародному законодавству. І тут дилема: або брехати що для цивільного використання (і змусити ДСЕК працювати, як наприклад в EU, де ліцензію можна отримати за 4 тижні, якщо це перший раз, а другий раз вже йде за спрощеною процедурою за 1-2 тижні), або завозити через МОУ, або в валізах.
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26.12.2022 16:20 Ответить
Не має...
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26.12.2022 18:51 Ответить
Ваш коментар - єдиний, хоч трохи, по-суті питання. Давайте, продовжимо про позицію 9А012 Єдиного списку товарів подвійного використання... Цей дрон не відноситься до цієї позиції, оскільки час його польоту між 30 хв. та 1 годиною, а спротив вітру - 12 м/с. А у позиції необхідно, щоб він міг стабільно літати при поривах вітру більше 12,9 м/с (25 вузлів). Тобто, дрон не відповідає цій позиції. Він також не відповідає позиції 9А112. Тобто, на перший погляд, цей дрон не є товаром подвійного використання. Навіть, якбі він і був товаром подвійного використання, то при імпорті згідно з п.12 Постанови Кабміну від 28.01.2004 №86 дозвіл від ДСЕК НЕ потрібний (при митному оформленні). Але можливі тонкощі при ідентифікації цього товару, які на перший погляд не очевидні. Нехай волонтери не волають про зраду, а краще у статті викладуть усі деталі спілкування із ДСЕК. Так, вони (експерти служби) страшні формалісти, але просто так кричати про зраду не варто.
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26.12.2022 22:48 Ответить
Якщо це не товар подвійного призначення за ECCN, то польська сторона не може затримувати експорт товару посилаючись на ДСЕК України. Це вже не їхня справа. Описані проблеми можуть виникнути ТІЛЬКИ у випадку з товаром подвійного призначення. У цьому випадку польська сторона очікує від ДСЕК імпортний сертифікат, який є підтвердженням, що українська сторона в особі ДСЕК прийняли на себе обов'язки за контролем використання товару подвійного призначення. Так ось отримати цей сертифікат від ДСЕК - справжнє пекло. Дійсно потрібен Гарантійний лист від кінцевого споживача (End User Statement) + реєстрація в ДСЕК як суб'єкта імпортно-експортних операцій. Після реєстрації і надання гарантійного листа, ДСЕК має видати вам імпортний сертифікат який ви маєте передати польській стороні і вони з цим сертифікатом ідуть і отримують дозвіл в Польському уряді ( експортну ліцензію) на експорт в Україну. Процедура досить проста, але ДСЕК її саботує. З досвіду можу сказати, що "слава" ДСЕК так розійшлась Світом, що багато країн розробили "спрощену" процедуру, яка не передбачає отримання імпортного сертифікату від ДСЕК. Але експортером з EU має бути компанія з EU з гарною репутацією і імпортером в Україну має бути також компанія з репутацією і досвідом отримання експортних ліцензій. У цьому випадку експортер і імпортер беруть на себе роботу по отриманню Гарантійного листа від кінцевого споживача і зобов'язання по контролю за використанням товару подвійного призначення в Україні.
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27.12.2022 00:47 Ответить
Гарне пояснення! Але на ідентифікацію дрона польською стороною не повинна ніяким чином впливати думка української сторони. Питання: поляки відносять цей дрон до товарів подвійного використання чи ні??? Чи вимагає Польща від свого експортера експортну ліцензію? Якщо так, то, скоріш за все, дрон є товаром подвійного використання, і тоді польська сторона може вимагати імпортний сертифікат. З іншого боку, технології стійкого шифрування - це важливий аспект, тому необхідно провести повноцінну ідентифікацію цього дрона. Після ідентифікації, все іде за законодавством - такі документи, чи інші... Зрозуміло, що хочеться все зробити швидко, і легше обматюкати ДСЕК (це не до вас особисто), ніж виконати усі формальності, прописані у законодавстві.
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27.12.2022 15:27 Ответить
Я повністю з Вами згодний - закони треба виконувати. В іншому разі маємо шанс знайти комплектуючі з цих дронів в орківських ракетах і БПЛА. Щодо ДСЕК, то моє враження, що вони все ще "совкова" організація. Я можу навести приклади як вони саботують роботу. Один з них - це відмова вважати продукцію товаром подвійного призначення. Інвойси з зазначеним ECCN для них не доказ. У цьому випадку їм нічого робити не потрібно. А імпортер не може завести товар, бо від нього вимагають імпортний сертифікат для отримання експортної ліцензії. Доходило до того, що уряди країн звертались до своїх посольств в Україні про допомогу. Знаєте який результат? Плюнули і пішли за схемою без ДСЕК. Але мушу визнати що є позитивні тенденції. Раніше в Інтернет було багато об'яв "допомога з експортними ліцензіями", а зараз "гайки їм закрутили", тож просто саботують. І в цьому році знаю приклад як спромоглися отримати імпортний сертифікат, правда на це пішло більше року!!!!
Ви все вірно пишете - ECCN це міжнародна класифікація і вирішує чи є в товарі технології подвійного призначення саме виробник, а експортний контроль країни-виробника контролює правильність класифікації. ДСЕК не може сам змінити код ECCN на товар який імпортується. Але вони можуть проводити експертизи щодо наявності технологій подвійного призначення на товари, що експортуються з України, бо саме вони несуть відповідальність за переміщення таких товарів з України. Наскільки я чув, вивезти з України такий дрон без експортної ліцензії ДСЕК неможливо. Тож так, ДСЕК вважає їх товаром подвійного призначення і якщо товар прямує до Польщі, то буде вимагати імпортний сертифікат від уряду Польщі. Якщо польська сторона не вважає ці дрони товарами подвійного призначення, то ДСЕК ніяк не може заважати здійснити польській стороні експорт з Польщі в Україну.
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27.12.2022 19:42 Ответить
Тепер все зрозуміло. Китайський виробник DJI потрапив під санкції США і його продукція попала перелік експортного контролю США, тобто треба отримувати експортну ліцензію США і ДСЕК мусить працювати по процедурі - The U.S. put the company on an export control list in December [2021], implicating DJI in the persecution of China's Uyghur minority. Americans were barred from trading in the company's securities, a year after DJI was barred from buying U.S. technology. DJI has previously said it's done nothing to justify the U.S. actions. Посилання на статтю в Forbes - Chinese Drones Come With Political Baggage But Ukraine Buys Thousands Anyway (forbes.com)
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28.12.2022 15:00 Ответить
Доречі, експортні обмеження продукції подвійного призначення можуть бути і через технології зв'язку, присутні у дронах. Наприклад технології стійкого шифрування які підпадають під категорії ECCN: 5A002, 5D002. Дрон можна розібрати і "переставити" ці технології в ракету, або інший дрон.
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27.12.2022 13:40 Ответить
Це, зрада у чистому вигляді...зелені мають за все відповісти!!!
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26.12.2022 16:32 Ответить
Влада завжди кришувала тіньовий "бізнес" - влада і є частиною злочинного світу. Особливо це прояснилося і стало цинічно -очевидним під час війни - вовки/крокодили під час війни стають ще більш зажерливими.
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26.12.2022 16:47 Ответить
Когось він мені дуже нагадує? камуфляж, борідка...
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26.12.2022 16:55 Ответить
А все тому, що такі речі речі треба виробляти у себе в країни; з 2014 року вже 8 років злили в трубу... Хто винний? Чому не арештовані??'
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26.12.2022 17:14 Ответить
если встретите привет передайте
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26.12.2022 17:26 Ответить
..просто тут нема інтересу Банкової ОПи (яка вже поборола корупцію), особистої зацікавленості елітних аніматорів нема, а хатинки, Порше та яхти забесплатно навіть еліті подзеборній не завжди дають
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26.12.2022 17:33 Ответить
Зеленая шушера, учтите, после победы придем во все структуры, мешавшие фронту и зададим много разных вопросов.
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26.12.2022 17:36 Ответить
Всього навсього потрібно нагнути два дубочки,прив'язати до кожного по нозі і відпустити.
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26.12.2022 17:37 Ответить
От подумав, чи можна з шматка мотузки довжиною 1метр спорудити достатній зашморг, чи треба 1,5 метри. Щоб вже напевно...
Тут вже й прив'язати до гиляки або стовпа можна.
Щоб не витрачати зайвого. Бо занадто витратно на усіх "достойньіх"...
Щось таке подумалось...
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26.12.2022 18:15 Ответить
ПИ..ДА...РИ! ...більше слів не має всі закінчилися.
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26.12.2022 18:47 Ответить
Цікава ситуація. Можна порівняти "герой" говорив на співбесіді і по факту.

10 12 2019 Голова Державної служби експортного контролю Співбесіда Павліченко
(https://www.youtube.com/watch?v=xvpA7EymuGM)

Протягом 2015-2020 років займався приватною юридичною практикою. Був членом міжнародної команди юристів, яка представляла інтереси України у справах проти Російської Федерації, що розглядаються Міжнародним Судом ООН та міжнародним арбітражем, створеним у рамках Конвенції ООН з міжнародного морського права.

На співбесіді Павлюченко заявляє, що захищав інвесторів в Криму...окупованому? Що це за інвестори ніде немає в ЗМІ...
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26.12.2022 19:04 Ответить
По суті за вбивство українских солдатів та зраду, чиновниками у владі, - шляхом блокування імпорту квадрокоптерів замість своїх обовязків - сприяти виробництву власної продукції не гіршої яку хочуть виробляти чи вже виробляють згідно цієї статі у РФ, а це очі ЗСУ, а без складової як очі захиститити Україну і себе в бою просто не можливо,як би хто не хотів . І ще, не секрет що ці коптери частково оплачені не тільки волонтерами а і тими ж військовими,які захищають під кулями ту ж владу у теплих кабінетах - то цім чиновникам у владі нічого не є і не буде , так щей 30% хабаря хочуть отримати на крові, бо вони себе рахують - самим Законом, а солдатам за не послух 12 років світить згідно "закону" який щойно приняла ВР та ще поки що не піписаний президентом.
Тоб то кому війна і захист України, а кому мати рідна - Рашка.
Нам не так страшні московські воші, як "українські" гниди». Симона Петлюру.
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26.12.2022 19:27 Ответить
Там і Байден що мекає як козел про невпевненість в Перемозі України, мабуть хоче зберегти парашу як торгового партнера цілим і неушкодженим, а для цього окрім зупинки Ленд Лізу треба ще співпрацю з Зе клоунськой владою.
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26.12.2022 20:33 Ответить
Ара -хамские то діла, він там весь УКроборонпром держить за $йця, півз цього 666идора ніщо не пройде без його долі, собака лає - а караван іде, але не наш не український, а ара - хамський
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26.12.2022 19:44 Ответить
ХТО ДУМАЄ ЩО КОЛИ НАРОД УКРАЇНИ ЗААРЕШТУЄ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ЗАХІД БУДЕ ПРОТИ, ТОЙ ПОМИЛЯЄТЬСЯ - НА ЗАХОДІ ПОВАЖАЮТЬ ДУМКУ НАРОДУ, А НЕ АВТОКРАТІЮ І КУЛЬТ ОСОБИСТОСТІ.
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26.12.2022 20:31 Ответить
и это во время ВОЙНЫ ? "вырезано цензурой" почему их действия не рассматриваются как саботаж и предательство государственных интересов национальной безопасности Украины?
Это даже я понимаю, как человек и музыкант ... *ляди позорные.
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26.12.2022 20:32 Ответить
Расстрелять суку!!! Это САБОТАЖ во время войны.
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26.12.2022 20:44 Ответить
Саботажників, корупціонерів, рейдерів, хабарників і зрадників треба розстрілювати по законам воєнного часу. Майно конфісковувати на користь Армії і волонтерів а тим хто заявили і помогли виявити-винагорода 20%
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26.12.2022 20:44 Ответить
скіко за 10 мсц розстріляно? чи немає зрадників,колаборантів і іншої пи@доти?
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26.12.2022 21:15 Ответить
Чоловіка засуджено за несанкціоноване поширення інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану та незаконне поводження з ************ (ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 263 КК України). Суд призначив йому покарання у вигляді пяти років позбавлення волі.

Коригувальник ударів по військовому аеродрому в Краматорську Донецької області проведе за ґратами 9 років.Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Чоловік, який корегував російські обстріли Північної Салтівки у Харкові, отримав 15 років в'язниці

Корегувальника ударів по аеродрому Краматорська засудили до 9 років в'язниці

Ворожі корегувальники по Бахмутському та Покровському районах предстануть перед судом.Двоє передавали дані через месенджер з власних телефонів, третій - зі свого акаунту у соцмережі.За даними відомства, на вирок суду правопорушники чекають під вартою. Їм загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Корегувальник ворожого вогню на Одещині отримав 5 років в'язниці - вирок
9 років в'язниці за 30 вбитих: корегувальнику терористів винесли вирок за обстріл Маріуполя у січні 2015-го

це так....швиденько пробігся. а є такі шо й умовне покарання
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26.12.2022 21:23 Ответить
У Миколаєві, який з 3 червня регулярно обстрілюють з артилерійських та ракетних систем відбулось дивне засідання суду. Жінка за роки роботи на розвідку Росії отримала два роки умовно, замість 15 років як того дозволяє стаття

Київський райсуд Харкова ухвалив вирок меру міста Південне Олександру Брюханову, якого звинувачують у співпраці з окупантами. Чиновник отримав умовний термін. Відповідно до рішення суду, Брюханову призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі зі звільненням від нього, з випробувальним строком на 2 роки

Жінка поважних років із Миколаєва вступила в активне листування в телеграмі з представником - уявіть собі - Головного розвідуправління Росії. Передавала дані про людей із сепаратистськими настроями, про політичні організації, які можуть підтримати окупантів. акож обвинувачена поінформувала куратора про адреси військкоматів, штабу тероборони, розташування деяких українських військових частин. Зокрема, передала координати військово-морської бази в Очакові. І за такої активності жінка отримала 4 роки умовно. Які з неї знімуть, якщо вона пів терміну буде добре поводитися.

Умовний термін отримав доцент Харківського політеху за публікацію позицій ЗСУ у соцмережах: «Приблизно 30-40 нациків розмістилися з трьома артилерійськими гарматами у моєму районі по вул. Шевченка, 315…». А також адміністратор групи у фейсбуці, який збирав аналогічну інформацію з метою передачі росіянам

Франківський районний суд міста Львова виніс вирок 60-річному львів'янину за підтримку диктатора Путіна та пропаганду російської війни проти України. Чоловік отримав 3 роки тюрми, щоправда умовно
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26.12.2022 21:33 Ответить
Ті судді, які виносили такі вироки, такі ж сєпари, як і ті, кого вони судять.
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26.12.2022 22:11 Ответить
Концептуально Система державного експортного контролю і законодавство під неї прописувалися виключно для мирного періоду, а у нас повномасштабна війна. Але чому держслужбовці ДСЕКУ не проявляють інціативи щодо спрощення законодавчих процедур постачання товарів військового призначення і подвійного використання для потреб Збройних Сил в умовах воєнного стану? - можливо через некомпетентність і непрофесійність, а можливо ще гірше. Посилання на Ваасенарські домовленості у якості виправдовування своєї бездіяльності, - безпідставні.
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26.12.2022 21:24 Ответить
Для українських чинуш чим заплутаніше законодавство - тим для них краще.
Добре в мутній воді рибку ловити.
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26.12.2022 22:07 Ответить
Судячі по назві ця служба має займатися експортом, а ввіз - це імпорт.
Якого хера вони взагалі сують свої корупційні рила в цю справу?
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26.12.2022 22:05 Ответить
залетайте с автоматами выбив двери с ноги и расстреляйте нахрен агентуру русских!!!
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26.12.2022 23:15 Ответить
Дії чиновників ДСЕК не сході на дії відповідальних людей - навпаки, вони дуже схожі на відсутність відповідального ставлення.

Думаю, що очікувати змін процедур від ДСЕК - марно. Вони НЕ ЗДАТНІ, НЕ СПРОМОЖНІ на це.

Тому думаю, що розв'язати цю задачу повинні інші державні службовці, а саме:
Генштаб, Міноборони, Президент.
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27.12.2022 04:46 Ответить
Зрозуміло, що найлегше змінити класифікацію обговорюваних товарів, щоб спростити, прискорити і здешевити процедуру.

Однак факти свідчать про те, що обговорювані літальні апарати використовуються у воєнних цілях.

Тому нелогічно заперечувати цей факт.

Тому думаю, що логічно було би змінити законодавство інакше, наприклад, зробити винятки для категорій товарів як готові літальні апарати, так і комплектуючі для їх виробництва...

Однак очевидно, що такий підхід ненадійний, тому що обов'язково буде щось забуто і не включено у список винятків. І, крім того, можуть виявитись якісь інші нормативні акти, які все одно заблокують процес, поставивши під сумнів подібні винятки.

Тому, дійсно, більш надійним виглядає спосіб, який пропонує Марія Берлінська: змінити класифікацію цих категорій товарів, тим більше, що це вже є в США та ЄС.
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27.12.2022 04:47 Ответить
Підтримую аргументи і вимоги, які висунула Марія Берлінська у справі забезпечення військ літальними апаратами.

Ціна цієї задачі дуже імовірно може не зупинитися на тисячах життів захисників України, але це питання стосується в цілому оборони і самого існування України!
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27.12.2022 04:53 Ответить
Закони під час війни мають відрізнятися від законів мирного часу.Чиновники знають таблицю ділення ,тому їх треба вчити логаріфмам
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28.12.2022 23:22 Ответить
 
 