Госслужба экспортного контроля тормозит завоз дронов для ВСУ, - волонтер Берлинская
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Государственная служба экспортного контроля замедляет процесс передачи дронов на фронт. Волонтеры призывают прекратить признавать дроны товаром двойного назначения.
Об этом в Facebook сообщила воин и волонтер Мария Берлинская, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, в сентябре волонтеры везли очередную крупную партию дронов модели DJI Mavic 3 для фронта (более полутысячи). Дроны везли через Польшу, но в этот раз поляки не спешили оформить груз.
"Польская сторона медленно и неохотно отпускает дроны в Украину, назначая дополнительные проверки - на предмет не являются ли эти дроны предметами двойного назначения. В ответ мы предоставили полякам все необходимые документы, наши юристы тщательно проанализировали польское и европейское законодательство.
"Да, вы правы," – сказали поляки в неформальном разговоре. "Эти дроны действительно не считаются предметами двойного назначения. Это гражданские дроны в законодательстве как в США, так и у нас в ЕС. Но есть одна проблема – у вас в Украине они считаются предметами двойного назначения. Поэтому мы решили провести дополнительные проверки", - отметила Берлинская.
Она рассказала, что обратилась к главе Государственной службы экспортного контроля Александру Павличенко с вопросом, почему государство считает эти дроны двойного назначения.
"Это никак не влияет на решение польской стороны", - ответил он.
В то же время, чтобы раздать эти более 500 дронов, нужно взять гарантийные письма от воинских частей или военно-гражданских администраций. Даже если выдавать по 5 дронов в каждую воинскую часть – нужно собрать более 100 гарантийных писем, добавила она.
Волонтеры попросили ГСЭК привести украинское законодательство в соответствие с европейским.
По словам Берлинской, Павличенко и ГСЭК отвечали, что вопрос на проработке.
"За эти 10 месяцев войны 99% процентов вопросов для ВСУ мы решаем с чиновниками непублично, все же люди, все понимают что и для чего мы вместе делаем. Но прошло больше 3-х месяцев от нашего устного обращения, и около 2-х от письменного. Фактически ДСЭК закрыли рынок дронов в воюющей стране. Даже гражданские дроны можно ввезти только получив от них лицензию. Или бегая марафон в попытке собрать тысячи гарантийных писем.
И в законодательстве ЕС, и в США это гражданские дроны, обычная игрушка, которую родители покупают подросткам в подарок на день рождения. Не требуется никаких дополнительных разрешений. И только в Украине тысячи волонтеров бегают по войскам, отвлекают тысячи командиров на бумажные разрешения – гарантийные письма, чтобы провезти эти дроны в Украину. На этих Мавиках держится вся первая линия фронта, из-за их отсутствия, задержки с перевозкой погибают тысячи солдат", - пояснила волонтер.
"Я знаю, что Александр вряд ли пойдет в окопы Бахмута гибнуть, как сейчас гибнут мои друзья. Я этого и не прошу. Но я требую от Александра Павличенко выполнить свою, оплаченную нашими налогами работу - срочно и безотлагательно снять все ограничения и отчитаться обществу".
Требую:
- ГСЭК должен перестать признавать эти дроны товаром двойного назначения. (как это есть в ЕС и США). После этого для волонтеров исчезнет необходимость бегать искать гарантийные письма;
- Отдельным постановлением Кабинета Министров на момент действия военного положения снимается пошлина и НДС на этот товар;
- Дать оценку действиям человека, который месяцами замедлял процесс передачи дронов на фронт.
Дроны сейчас необходимы для выживания, так же как броники, аптечки или генераторы. Это летающий бинокль, который дает возможность увидеть за 5-10 километров колонну российских танков, чтобы иметь время принять решение", - подытожила она.
Пожалуйста, подождите...
(сякається розчулено)
чомусь у нас у владі (біля корита) одні зрадники та корупціонери.
Отже, не на часі, та хоч порже паприколу!
мудрийдебільний наріт захотів - і зелений бардак, і війна...
Переконаний, що хочуть зиск отримати із кожного дрону. Отже, звикли красти та не вірять у те, що люди можуть робити щось безкоштовно для Перемоги.
Їхня ціль будь-якими способами, в тому числі шляхом законодавчих обмежень, перешкодити отриманню ЗСУ додаткових озброєнь та засобів розвідки, знизити боєздатність українських військових, підвищенням кримінальної відповідальності для захисників своєї країни. Не здивуюсь, якщо будуть саджати навіть за відмову виконувати злочинні накази, як по здачі північних, східних та південних територій України на початку вторгнення.
саботаж в лучшем случае... шо думаете они не понимают ценности дронов для ВСУ ???
Коли мова заходе про знищення цієї системи всі одразу відвертаються і роблять виглад що все вирішиться само собою. Не вирішиться, бо будуть нові Майдани коли все зайде занадто далеко.
все что их не устраивает-
называется "НЕ НА ЧАСІ"
a)"БПЛА" або безпілотні "дирижаблі", призначені для здійснення контрольованого польоту за межами прямого "природного бачення" "оператора", що мають будь-яку з таких характеристик. Якщо DJI Mavic 3 має ECCN 9A012.a, при експорті товару з Польщі до України польська і українська сторони мають виконати процедуру передачі експортного контролю. Це ще називається отримати експортну ліцензію. І ось тут ДСЕК робить все, щоб перетворити процес на пекло і затягнути його на роки. Бо їм "облом" займатись контролем, тобто перевіряти, чи знаходиться продукція подвійного призначення за адресою, вказаною в гарантійному листі від кінцевого споживача, і чи використовується так, як вказано в гарантійному листі. Наприклад в Гарантійному Листі Кінцевий Споживач товару подвійного призначення має зазначити окрім адреси ще і мету використання товару і це не має бути: військове призначення, ядерна зброя, тероризм, обмеження свободи слова і т.і. І якщо з ядерною зброєю, тероризмом, обмеженням свободи слова все зрозуміло, то як бути з військовим призначенням - не зрозуміло. Особливо якщо це лист від командира В/Ч. І хоча ДСЕК г...ни, проблема складніша і наше законодавство тут ні до чого - воно повністю відповідає міжнародному законодавству. І тут дилема: або брехати що для цивільного використання (і змусити ДСЕК працювати, як наприклад в EU, де ліцензію можна отримати за 4 тижні, якщо це перший раз, а другий раз вже йде за спрощеною процедурою за 1-2 тижні), або завозити через МОУ, або в валізах.
Ви все вірно пишете - ECCN це міжнародна класифікація і вирішує чи є в товарі технології подвійного призначення саме виробник, а експортний контроль країни-виробника контролює правильність класифікації. ДСЕК не може сам змінити код ECCN на товар який імпортується. Але вони можуть проводити експертизи щодо наявності технологій подвійного призначення на товари, що експортуються з України, бо саме вони несуть відповідальність за переміщення таких товарів з України. Наскільки я чув, вивезти з України такий дрон без експортної ліцензії ДСЕК неможливо. Тож так, ДСЕК вважає їх товаром подвійного призначення і якщо товар прямує до Польщі, то буде вимагати імпортний сертифікат від уряду Польщі. Якщо польська сторона не вважає ці дрони товарами подвійного призначення, то ДСЕК ніяк не може заважати здійснити польській стороні експорт з Польщі в Україну.
Тут вже й прив'язати до гиляки або стовпа можна.
Щоб не витрачати зайвого. Бо занадто витратно на усіх "достойньіх"...
Щось таке подумалось...
10 12 2019 Голова Державної служби експортного контролю Співбесіда Павліченко
(https://www.youtube.com/watch?v=xvpA7EymuGM)
Протягом 2015-2020 років займався приватною юридичною практикою. Був членом міжнародної команди юристів, яка представляла інтереси України у справах проти Російської Федерації, що розглядаються Міжнародним Судом ООН та міжнародним арбітражем, створеним у рамках Конвенції ООН з міжнародного морського права.
На співбесіді Павлюченко заявляє, що захищав інвесторів в Криму...окупованому? Що це за інвестори ніде немає в ЗМІ...
Тоб то кому війна і захист України, а кому мати рідна - Рашка.
Нам не так страшні московські воші, як "українські" гниди». Симона Петлюру.
Это даже я понимаю, как человек и музыкант ... *ляди позорные.
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Добре в мутній воді рибку ловити.
Якого хера вони взагалі сують свої корупційні рила в цю справу?
Думаю, що очікувати змін процедур від ДСЕК - марно. Вони НЕ ЗДАТНІ, НЕ СПРОМОЖНІ на це.
Тому думаю, що розв'язати цю задачу повинні інші державні службовці, а саме:
Генштаб, Міноборони, Президент.
Однак факти свідчать про те, що обговорювані літальні апарати використовуються у воєнних цілях.
Тому нелогічно заперечувати цей факт.
Тому думаю, що логічно було би змінити законодавство інакше, наприклад, зробити винятки для категорій товарів як готові літальні апарати, так і комплектуючі для їх виробництва...
Однак очевидно, що такий підхід ненадійний, тому що обов'язково буде щось забуто і не включено у список винятків. І, крім того, можуть виявитись якісь інші нормативні акти, які все одно заблокують процес, поставивши під сумнів подібні винятки.
Тому, дійсно, більш надійним виглядає спосіб, який пропонує Марія Берлінська: змінити класифікацію цих категорій товарів, тим більше, що це вже є в США та ЄС.
Ціна цієї задачі дуже імовірно може не зупинитися на тисячах життів захисників України, але це питання стосується в цілому оборони і самого існування України!