Мы делаем все возможное, чтобы помочь нашим украинским друзьям, - премьер Грузии Гарибашвили
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили считает достаточным, что официальный Тбилиси делает для поддержки Украины, и сказал, что ему "неприятны" последние заявления Киева.
Об этом сообщает "Новости-Грузия", передает Цензор.НЕТ.
"Мы подтверждаем поддержку территориальной целостности Украины и ее суверенитета… и делаем все возможное, чтобы помочь нашим украинским друзьям. Мы оказываем поддержку с начала войны практически на каждой платформе", – сказал Гарибашвили.
Он добавил, что считает действия Российской Федерации неоправданной военной агрессией, подрывающей мировой порядок. "Мы хотим, чтобы война закончилась как можно быстрее, потому что она представляет угрозу не только Украине, но и архитектуре безопасности Европы и непосредственно нашего региона", - отметил премьер.
Ираклий Гарибашвили добавил, что ему "неприятны заявления, которые раздаются от представителей украинских властей", но сказал, что не хочет вдаваться в детали, потому что Украина - в затруднительном положении.
"Я много раз говорил, и мы это подтверждаем своей политикой и действиями, что мы уважаем суверенитет всех стран, но больше всего любим свою. Поэтому наша главная обязанность - защищать интересы нашей страны", - подчеркнул премьер.
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Орбан,Асад,Кім Чен ИР АПЛОДУЮТЬ СТОЯЧИ.
Сколовши босі ноги об стерню,
хворезний Мішіко на нарах
ячить собі, що, скурвившись на пню,
лукаві діти в цю лиху годину
забули встид, просрали і країну
забили на духовність і борню,
і взагалі творять якусь фіґню...
Представники опозиційної партії Міхеїла Саакашвілі «Єдиний національний рух» та прозахідні громадські діячі висловили обурення проведенням Богослужіння російською мовою у головному кафедральному соборі Грузії Светіцховелі у давній столиці країни Мцхета.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Низка опозиційних телекомпаній показали кадри, де виразно чутно Літургію російською чи давньослов'янською мовою.
Опозиціонери вважають, що цей факт свідчить про «плазування грузинської влади» та Грузинської Православної Церкви перед Росією та Російською Православною Церквою.
Что параша использует Грузию как ей хочется?
В чем твоя помощь Грузии и Украине?!
Посмотри на страны Балтии и учись.
Вынимай голову из песка и не позорь свой народ.