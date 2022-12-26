Мы делаем все возможное, чтобы помочь нашим украинским друзьям, - премьер Грузии Гарибашвили

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили считает достаточным, что официальный Тбилиси делает для поддержки Украины, и сказал, что ему "неприятны" последние заявления Киева.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", передает Цензор.НЕТ.

"Мы подтверждаем поддержку территориальной целостности Украины и ее суверенитета… и делаем все возможное, чтобы помочь нашим украинским друзьям. Мы оказываем поддержку с начала войны практически на каждой платформе", – сказал Гарибашвили.

Он добавил, что считает действия Российской Федерации неоправданной военной агрессией, подрывающей мировой порядок. "Мы хотим, чтобы война закончилась как можно быстрее, потому что она представляет угрозу не только Украине, но и архитектуре безопасности Европы и непосредственно нашего региона", - отметил премьер.

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Ираклий Гарибашвили добавил, что ему "неприятны заявления, которые раздаются от представителей украинских властей", но сказал, что не хочет вдаваться в детали, потому что Украина - в затруднительном положении.

"Я много раз говорил, и мы это подтверждаем своей политикой и действиями, что мы уважаем суверенитет всех стран, но больше всего любим свою. Поэтому наша главная обязанность - защищать интересы нашей страны", - подчеркнул премьер.