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Мы делаем все возможное, чтобы помочь нашим украинским друзьям, - премьер Грузии Гарибашвили

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гарібашвілі

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили считает достаточным, что официальный Тбилиси делает для поддержки Украины, и сказал, что ему "неприятны" последние заявления Киева.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", передает Цензор.НЕТ.

"Мы подтверждаем поддержку территориальной целостности Украины и ее суверенитета… и делаем все возможное, чтобы помочь нашим украинским друзьям. Мы оказываем поддержку с начала войны практически на каждой платформе", – сказал Гарибашвили.

Он добавил, что считает действия Российской Федерации неоправданной военной агрессией, подрывающей мировой порядок. "Мы хотим, чтобы война закончилась как можно быстрее, потому что она представляет угрозу не только Украине, но и архитектуре безопасности Европы и непосредственно нашего региона", - отметил премьер.

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Ираклий Гарибашвили добавил, что ему "неприятны заявления, которые раздаются от представителей украинских властей", но сказал, что не хочет вдаваться в детали, потому что Украина - в затруднительном положении.

"Я много раз говорил, и мы это подтверждаем своей политикой и действиями, что мы уважаем суверенитет всех стран, но больше всего любим свою. Поэтому наша главная обязанность - защищать интересы нашей страны", - подчеркнул премьер.
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Топ комментарии
+28
Йди ***** уйобку. Запахло поразкою раші бігом перезувся підстилка *****.
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26.12.2022 14:09
+16
на словах допомагаєте Україні; а по факту - допомагаєте касапам обходити санкції від країн ЄС+НАТО
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26.12.2022 14:10
+14
Козел.
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26.12.2022 14:09
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Козел.
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26.12.2022 14:09 Ответить
Йди ***** уйобку. Запахло поразкою раші бігом перезувся підстилка *****.
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26.12.2022 14:09 Ответить
на словах допомагаєте Україні; а по факту - допомагаєте касапам обходити санкції від країн ЄС+НАТО
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26.12.2022 14:10 Ответить
Навіть Казахстан (де-юре союзник касапв) надав Україні безкоштовно генератори... а Грузія - дулю
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26.12.2022 14:14 Ответить
Не надо на Украину "крошить батон", батоно Ираклий!
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26.12.2022 14:10 Ответить
Ось недолугий клоун ще розсереться і з вами виконуючи Оманський договорняк.
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26.12.2022 14:11 Ответить
Зараз "зрадолюби" захейтять. Звісно , зараз для України саме час почати росси...ся із усіма сусідами по срср. Саме зараз. Вчора ФРН чи Казахстан були не такі,посипали попілом, сьогодні Грузія, давай і їм "насипемо", щоб Грузія у відповідь щось корисне для України заблокувала. Зеленьському тільки встати, та підпепезатися.
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26.12.2022 16:57 Ответить
Ну з грузинською владоб все ясно - вони давно під ***** лягли. Але куди дивиться опозиція??? Чому партія Саакашвілі жодного разу не провела мітинг проти понаєхавших москалів? Їх підтримка у суспільстві після цього дуже б виросла, бо адекватних грузинів бісять ті кацапи! З цього можна було б почати велику акцію протесту, може б і домоглися б звільнення свого Міхо...
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26.12.2022 14:12 Ответить
Грузини зара гешефт з кацапів роблять, їм не до цього...
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26.12.2022 14:28 Ответить
Ну скільки там того гешефту? 3-4 місяці і у кацапів вже починають закінчуватися бабки...
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26.12.2022 14:33 Ответить
Тому, що як свідчать опитування у Грузії усім вже так набридли, що одні, що інші, шо грузинам в більшості глибоко на все наплювати.
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26.12.2022 16:59 Ответить
В Тамбові твої друзі.
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26.12.2022 14:13 Ответить
Мудак.
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26.12.2022 14:17 Ответить
Факти Іра,факти!
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26.12.2022 14:18 Ответить
наш головний обов'язок - захищати інтереси нашої країни", - наголосив прем'єр Грузії.

Орбан,Асад,Кім Чен ИР АПЛОДУЮТЬ СТОЯЧИ.
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26.12.2022 14:19 Ответить
А твої українські друзі це ригіАнали та жопоблоківці, га іракля?!
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26.12.2022 14:27 Ответить
Неудобно сидеть на двух стульях.
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26.12.2022 14:43 Ответить
Тамбовський вовк тобі друг а не Українці
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26.12.2022 14:51 Ответить
Помогите себе, шашлычники. У Вас отняли северные регионы, а в ответ Вы нежно массируете яички кремлёвскому карлику и говорите о помощи Украине. Честно, не многие из Вас сражаются сегодня. Уж лучше бы Вы ничего не заявляли.
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26.12.2022 14:58 Ответить
Как можно оскорблять целый народ? Иза правительства ...
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03.01.2023 12:11 Ответить
Звичайний слизняк, як і вся грузинська влада. Як і українці, грузинський народ на виборах добряче промахнувся...
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26.12.2022 15:03 Ответить
Іраклій ватна шлюха, шо від нього щє очікувати?
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26.12.2022 15:07 Ответить
Зеля просил власти Грузии освободить братана Михо из тюрьмы,потому Ираклий сильно Возмущам-с...
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26.12.2022 15:11 Ответить
трохи переробив :

Сколовши босі ноги об стерню,
хворезний Мішіко на нарах
ячить собі, що, скурвившись на пню,
лукаві діти в цю лиху годину
забули встид, просрали і країну
забили на духовність і борню,
і взагалі творять якусь фіґню...
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26.12.2022 15:13 Ответить
додатково про "дружбу".

Представники опозиційної партії Міхеїла Саакашвілі «Єдиний національний рух» та прозахідні громадські діячі висловили обурення проведенням Богослужіння російською мовою у головному кафедральному соборі Грузії Светіцховелі у давній столиці країни Мцхета.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Низка опозиційних телекомпаній показали кадри, де виразно чутно Літургію російською чи давньослов'янською мовою.

Опозиціонери вважають, що цей факт свідчить про «плазування грузинської влади» та Грузинської Православної Церкви перед Росією та Російською Православною Церквою.
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26.12.2022 15:15 Ответить
Теж мені "друг". Хочуть і рибку з'їсти і пуйлу на ... сісти. Лише забули про 1993 рік.
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26.12.2022 15:16 Ответить
Идиот! Ты не виляешь что тебя имеют?!

Что параша использует Грузию как ей хочется?

В чем твоя помощь Грузии и Украине?!
Посмотри на страны Балтии и учись.

Вынимай голову из песка и не позорь свой народ.
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26.12.2022 15:18 Ответить
Да вы ***** допомогли,весь биомусор у себя приняли и приютили,тех которые Вас 15 лет назад с говном мешали,убивали Ваших отцов и сыновей....Совесть за деньги продали...И это не только политиков касается,но и всех владельцев ресторанов-отелей и пр...
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26.12.2022 16:10 Ответить
Після Саакашвілі у керівництва Грузії, схоже, начисто вивітрилася національна гідність...
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26.12.2022 16:19 Ответить
З мови дипломатів це означає: Саакашвілі триматимемо в буцегарні. Бо якщо його впустити зараз в Україну, то буде лихо... От така допомога. І це не погано
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26.12.2022 16:27 Ответить
Как то не сильно заметно. Но бункерный руководством Грузии очень доволен.
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26.12.2022 16:30 Ответить
Разве можно ,, давая,, России , ну во время полового акта , вырваться в ЕСИ и НАТО??????Грузия будет ещё долго ,, кайфовать,, Как такой прекрасный народ выбирает таких пророссийских дол%*****???
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26.12.2022 16:32 Ответить
выпустите из тюрьмы Саакашвили,************* твари!
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26.12.2022 19:31 Ответить
 
 