Нардепы инициируют изменения в закон "О дипломатической службе", должен быть контроль над назначениями в посольствах, - Ирина Геращенко

Нардепы готовят изменения в закон о дипломатической службе, связанные с необходимостью парламентского контроля за кадровыми назначениями в посольствах и консульствах Украины.

Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Скандал с новоназначенной госпожой послом в Болгарию показывает нулевую роль ВР и профильного комитета в кадровых дипломатических назначениях. В США, например, будущий посол обязательно проходит собеседование с комитетом иностранных дел, этот комитет является одним из самых влиятельных в Конгрессе и может заблокировать назначение. В ВР нынешнего созыва роль комитета иностранных дел свелась к голосованию за командировку слуг, потому что оппозиции и это часто блокируют", - подчеркнула парламентарий.

Геращенко отметила, что представителей профильных комитетов иностранных дел и евроинтеграции даже не пригласили на ежегодную встречу послов.

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"Хотя была панель, посвященная межпарламентской дипломатии. Но обсуждали ее традиционно без депутатов, только с руководством ВР, которое взяло на себя функции комитета иностранных дел.

Думаю, пришло время инициировать изменения в закон "О дипломатической службе". В парламентско-президентской республике должен быть восстановлен контроль над нашими дипломатическими назначениями. От этого только выигрывает евроинтеграция и наш имидж за границей. "Европейская Солидарность" уже готовит такие изменения, и на днях мы их зарегистрируем", - подытожила сопредседатель фракции "ЕС".

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Зеленский назначил послом в Болгарию сексолога без дипломатического опыта.