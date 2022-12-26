Зеленский провел разговор с премьером Индии Моди: Рассчитываю на участие в реализации формулы мира
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Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Пожелал результативного председательства в G20. Именно на этой площадке я объявил о формуле мира, и теперь рассчитываю на участие Индии в ее реализации. Поблагодарил гуманитарную помощь и поддержку в ООН", - говорится в сообщении.
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- звільнення від кацапської окупації усіх українських територій згідно чинної Конституції України;
- повна демілітаризація, денацифікація і денуклеризація мацковії;
- виплата репарацій і контрибуцій Україні за більш як 8.5 років війни;
- надання країнами Заходу безумовних гарантій безпеки для України
- терміновий вступ України в НАТО та ЕС або як мінімус вступ в ЕС + статус основного військового союзника США поза НАТО на кшталт Ізраєлю, Півд.Кореї, Японії, Тайваню
- новітній Нюренберг 2.0 над злочинами теперішніх кацапо-нацистів, кацапо-фашистів конче потрібен, як і над їх попередниками червоножопими комуно-нацстами, кацапо-совками !!! паРаша ***** має розпастися на 10-20 національних країн/федерацій а країни сусіди мають повернути окуповані останні 300-500 років кацапією території !!!
Ольга ********* предложила брать Киев, пока Зеля в Вашингтоне и Польше...смешная..дома есь Генерал Залужный 🤣🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪✊
Спочатку виведення військ, а потім розмовляйте про що хочте!
Якщо самі вийдем на кордони, то спочатку репарації, а потім розмовляйте ...
І так далі
Формула миру така.
1. Заарештувати агентуру кацапів при владі.
2. Повна конфіскація майна росіян в Україні.
3. Ліквідація рпц і вигнання усіх попів за порєбрик.
4. Залучення коштів на виготовлення власного озброєння