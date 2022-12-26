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Зеленский провел разговор с премьером Индии Моди: Рассчитываю на участие в реализации формулы мира

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

моді

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Пожелал результативного председательства в G20. Именно на этой площадке я объявил о формуле мира, и теперь рассчитываю на участие Индии в ее реализации. Поблагодарил гуманитарную помощь и поддержку в ООН", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+7
Що це за формула миру, яка прийшла в зелену голову
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26.12.2022 15:52
+6
Те Моді добре муді. Хай побалакають
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26.12.2022 15:47
+6
"Формула миру" це черговий аналог мінську? Замість закінчення війни "заморозка", та пересмикування про послідовність виконання пунктів. Росію влаштує будь який план де передбачено припинення обстрілів, а решта буде мусолитись роками доки москалі не назбирають нове військо для продовження агресії.
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26.12.2022 16:05
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Те Моді добре муді. Хай побалакають
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26.12.2022 15:47 Ответить
Моди скорее всего перейдет на покупку нефти и газа не из Мавзолея...Плешивого Окуркп...иначе попадет под вторичные Санкции ЕС и США...оно ему надо?
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26.12.2022 15:51 Ответить
переговори з кацапами можна і треба вести тільки повну, безумовну капітуляцію паРаші-мацковії в цій війні, що будуть включати:
- звільнення від кацапської окупації усіх українських територій згідно чинної Конституції України;
- повна демілітаризація, денацифікація і денуклеризація мацковії;
- виплата репарацій і контрибуцій Україні за більш як 8.5 років війни;
- надання країнами Заходу безумовних гарантій безпеки для України
- терміновий вступ України в НАТО та ЕС або як мінімус вступ в ЕС + статус основного військового союзника США поза НАТО на кшталт Ізраєлю, Півд.Кореї, Японії, Тайваню
- новітній Нюренберг 2.0 над злочинами теперішніх кацапо-нацистів, кацапо-фашистів конче потрібен, як і над їх попередниками червоножопими комуно-нацстами, кацапо-совками !!! паРаша ***** має розпастися на 10-20 національних країн/федерацій а країни сусіди мають повернути окуповані останні 300-500 років кацапією території !!!
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26.12.2022 15:51 Ответить
Що це за формула миру, яка прийшла в зелену голову
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26.12.2022 15:52 Ответить
https://youtube.com/shorts/G0kkCd5mntU?feature=share...

Ольга ********* предложила брать Киев, пока Зеля в Вашингтоне и Польше...смешная..дома есь Генерал Залужный 🤣🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪✊
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26.12.2022 15:56 Ответить
Світу треба новий Ганді
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26.12.2022 16:04 Ответить
"Формула миру" це черговий аналог мінську? Замість закінчення війни "заморозка", та пересмикування про послідовність виконання пунктів. Росію влаштує будь який план де передбачено припинення обстрілів, а решта буде мусолитись роками доки москалі не назбирають нове військо для продовження агресії.
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26.12.2022 16:05 Ответить
+100500
Спочатку виведення військ, а потім розмовляйте про що хочте!

Якщо самі вийдем на кордони, то спочатку репарації, а потім розмовляйте ...

І так далі
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26.12.2022 16:10 Ответить
Що це за дрочь формула миру????
Формула миру така.
1. Заарештувати агентуру кацапів при владі.
2. Повна конфіскація майна росіян в Україні.
3. Ліквідація рпц і вигнання усіх попів за порєбрик.
4. Залучення коштів на виготовлення власного озброєння
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26.12.2022 19:59 Ответить
 
 