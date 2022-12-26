РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14999 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
2 588 10
ВР (28724) увольнение (2508) Счетная палата (163) Пацкан (52) Железняк Ярослав (337)

В Раде собрали подписи за выражение недоверия главе Счетной палаты Пацкана, - Железняк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

пацкан

В Верховной Раде собрали 129 подписей (из 113 необходимых) для выражения недоверия члену Счетной палаты, председателю Счетной палаты Валерию Пацкану.

Об этом сообщил в Telegram заместитель председателя комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк, опубликовав бланк с подписями нардепов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, речь идет об увольнении вообще из Счетной палаты, а не только как председателя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ и САП сообщили главе Счетной палаты Пацкану о подозрении в незаконном получении компенсации за аренду жилья

В Раде собрали подписи за выражение недоверия главе Счетной палаты Пацкана, - Железняк 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я люблю демократію, я обожнюю демократію, але Україні, на данний час, потрібен Бандера
показать весь комментарий
26.12.2022 16:17 Ответить
Під #11 прізвище "Говно"? Ми маємо цілу фракцію більшости лайна, а тут навіть прізвище
показать весь комментарий
26.12.2022 16:20 Ответить
Пацкан теж прізвиже прикольне))) не гавно, а ле теж не приємне...
показать весь комментарий
26.12.2022 19:45 Ответить
а що таке?, він вирахував, скільки крадуть за часів СН і це виявилось значно більше, чим при "баригє"?
показать весь комментарий
26.12.2022 16:23 Ответить
І сам я не знаю чого це,
Такий огорта мене сум....
показать весь комментарий
26.12.2022 16:41 Ответить
Ось чому потрыбна ОПЗЖ...
показать весь комментарий
26.12.2022 17:19 Ответить
Агрохімія як організатор під №1. Тепер зрозуміло, кому це потрібно.
показать весь комментарий
26.12.2022 17:31 Ответить
Пацкан сказал - пацкан не сделал?
показать весь комментарий
26.12.2022 18:01 Ответить
Та на хер та палата потрібна ! А агрогнида підписала за № 1, значить, шо то там замутили " по ізятію денег у лохов".
показать весь комментарий
26.12.2022 18:08 Ответить
Може б вони зібрали підписи про недовіру до себе й позвільняли, усі до одного, себе? Абсолютно непотрібний, дармоїдний, непотріб
показать весь комментарий
26.12.2022 21:28 Ответить
 
 