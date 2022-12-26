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В Раде собрали подписи за выражение недоверия главе Счетной палаты Пацкана, - Железняк
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В Верховной Раде собрали 129 подписей (из 113 необходимых) для выражения недоверия члену Счетной палаты, председателю Счетной палаты Валерию Пацкану.
Об этом сообщил в Telegram заместитель председателя комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк, опубликовав бланк с подписями нардепов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, речь идет об увольнении вообще из Счетной палаты, а не только как председателя.
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