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Новости За рубежом
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Казахстан (740) Россия (91213) санкции (10612)

Казахстан будет сотрудничать с Россией, но не будет помогать обходить санкции, - глава МИД Тлеуберди

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

тлеуберді

Казахстан не будет помогать России обходить введенные против нее санкции, но продолжит и дальше сотрудничать с Москвой.

Об этом заявил глава МИД республики Мухтар Тлеуберди, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NHK.

"Отношения между нашими странами продолжатся, однако Казахстан не будет использоваться разными компаниями для обхода санкций", - заявил Тлеуберди.

Министр иностранных дел Казахстана также отметил, что правительство страны не намерено вводить санкции против России.

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Кроме того, по его словам, Казахстан планирует развивать связи с Китаем, соседями Центральной Азии, США, Японией, странами ЕС и Британией.

Напомним, Казахстан передал Украине 41 генератор стоимостью около полумиллиона долларов, которые будут распределены между учреждениями здравоохранения.
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Топ комментарии
+5
Співпрацюйте . І земля кругла, і бумеранг літає. Казахи впевнені, що росія війною до них не прийде. Зрозумієте, коли вас прийдуть "визволяти".
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26.12.2022 16:24
+4
Співпраця з агресором...
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26.12.2022 16:19
+3
оце показник дуже значущий..., поки не соромно буде заявляти про співпрацю з рашкою, доти в нас буде війна... й доти її злочини залишаться без відповіді...
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26.12.2022 16:25
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Співпраця з агресором...
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26.12.2022 16:19 Ответить
оце показник дуже значущий..., поки не соромно буде заявляти про співпрацю з рашкою, доти в нас буде війна... й доти її злочини залишаться без відповіді...
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26.12.2022 16:25 Ответить
Співпрацюйте . І земля кругла, і бумеранг літає. Казахи впевнені, що росія війною до них не прийде. Зрозумієте, коли вас прийдуть "визволяти".
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26.12.2022 16:24 Ответить
РАБzeя сегодня празднует Майдан Декабристов 26 декабря 1825 года..🤣💥🔥💥 пожары идут один за другим... Энгельс Белгород Новосибирск..ещё не вечер...Бавовни багато не Буча🔥💥🔥💥🔥🤣
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26.12.2022 16:36 Ответить
ни грамма в рот, ни сантиметра в жопу или "сотрудничать"
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26.12.2022 16:40 Ответить
Эта до тех пор пока в Казахстане только 2 американские лаборатории, ну так ********* говорит. Когда москали получат по яйцам в Украине им нужна будет победоносная война, вот тогда и посмотрим на Казахстан.
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26.12.2022 17:12 Ответить
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26.12.2022 17:25 Ответить
Та вони ж свою дупу дають тільки обов'язково з кондомом та вазелиеом - і тішать себе що не пі***и.
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26.12.2022 18:10 Ответить
не виходить казахам косити під цивілізованих
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26.12.2022 18:34 Ответить
Не верьте ни единому слову казахстанской власти, которая открыто поддерживает Путина на международной арене.

Так, Казахстан проголосовал против резолюции ООН с осуждением действий России в Крыму, встав на сторону зла и присоединившись к странам-изгоям России, Беларуси, Китаю, Ирану, Северной Кореи и Сирии.
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27.12.2022 05:12 Ответить
Это как хитрожопый турецкий султан делает.
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27.12.2022 05:24 Ответить
 
 