Верю, что давление свободного мира на Россию заставит ее уйти из Украины, - президент Чехии Земан

Президент Чехии Милош Земан в своем обращении по случаю Рождества, обнародованном в понедельник, поддержал помощь Украине в ее войне с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Земан назвал российское вторжение в Украину самым важным событием года. Он подчеркнул, что всегда был сторонником корректных экономических отношений с Россией, главным образом из-за поставок относительно дешевых энергоресурсов.

"Но есть ситуации, когда экономические интересы должны уступать интересам безопасности", - отметил чешский президент.

По словам Земана, нынешние события в Украине угрожают глобальной безопасности, в том числе и безопасности Чехии.

"Именно поэтому я полностью поддерживаю помощь Чешской Республики Украине и верю, что давление свободных стран рано или поздно заставит Россию покинуть территорию Украины", - добавил он.

В почти 17-минутном обращении Милош Земан впервые публично выразил оценку событиям 2022 года. Большую часть времени он подводил итоги своей политической карьеры, которую планирует завершить после того, как в марте 2023-го уйдет с поста президента Чехии.

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