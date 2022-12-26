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Верю, что давление свободного мира на Россию заставит ее уйти из Украины, - президент Чехии Земан

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

земан

Президент Чехии Милош Земан в своем обращении по случаю Рождества, обнародованном в понедельник, поддержал помощь Украине в ее войне с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Земан назвал российское вторжение в Украину самым важным событием года. Он подчеркнул, что всегда был сторонником корректных экономических отношений с Россией, главным образом из-за поставок относительно дешевых энергоресурсов.

"Но есть ситуации, когда экономические интересы должны уступать интересам безопасности", - отметил чешский президент.

По словам Земана, нынешние события в Украине угрожают глобальной безопасности, в том числе и безопасности Чехии.

"Именно поэтому я полностью поддерживаю помощь Чешской Республики Украине и верю, что давление свободных стран рано или поздно заставит Россию покинуть территорию Украины", - добавил он.

В почти 17-минутном обращении Милош Земан впервые публично выразил оценку событиям 2022 года. Большую часть времени он подводил итоги  своей политической карьеры, которую планирует завершить после того, как в марте 2023-го уйдет с поста президента Чехии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ не должна оказать влияния на события в Европе, как сегодня, - глава МИД Чехии Липовский
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Топ комментарии
+8
Ефект Штанмаєра? На районє епідемія?!
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26.12.2022 16:29
+7
В Чехии идёт ремонт украинской бронетехники полным ходом, ставят новые приборы, тепловизоры и прочие примочки...
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26.12.2022 16:39
+4
Ческий алкоголик проснулся ,сьездий опять на парад к Путину
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26.12.2022 16:27
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Ческий алкоголик проснулся ,сьездий опять на парад к Путину
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26.12.2022 16:27 Ответить
он как та проститутка-и нашим и вашим!
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26.12.2022 19:12 Ответить
Ефект Штанмаєра? На районє епідемія?!
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26.12.2022 16:29 Ответить
Более реалистичное - Верю, что всего 1 GBU 43 или 57 по Кремлю заставит рашку уйти из Украины.
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26.12.2022 16:35 Ответить
"змусить пiти" - якщо чекати на той "вiльний свiт", то це в якiй п'ятирiчцi буде?
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26.12.2022 16:35 Ответить
Чехія з нами. Слов'яни вистоять проти орди.
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26.12.2022 16:36 Ответить
Хто такі "слов'яни"?
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26.12.2022 16:46 Ответить
Писец, братан, ты меня хочешь выбросить из жизни на пару дней? Почитай кого-нибудь умнее меня
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26.12.2022 16:50 Ответить
ігнорує манкуртів чи п'яниць-вбивць. Хай їм грець, а нам своє робити.
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26.12.2022 20:01 Ответить
Та вже не просто своє. Нас наважили на Світову задачу
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26.12.2022 20:11 Ответить
"Світова задача" без літаків з Польщі, лендлізу, з фугасною с-300 у поляків... це новий афган а не знищення совку в головах нашого стада...
Хотіли б перемоги - прибрали як хусейна.... чи думаєте ми перші де озеро себе повело гірше чим кадафі? Ні...
Бажали б нам перемоги - не говорили щоб ми не виходили з совку... дали б атакмс або ж не забрали нашу...
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26.12.2022 20:17 Ответить
Тихенько, пані, тихенько. Щось мені підказує, що все йде як треба
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26.12.2022 20:25 Ответить
Вас також купили не через пряму годівницю а через ЗМІ чи тік ток авторам яких стереотипів платять по 1 млн в день?..
Що думаєте про розстріли ОУН НКВСниками?

Якщо афан йшов по плану то чому пуйла не прибрали при перельоті до білорусі - че 3 ракети на 3 літаки по 11 млн 33 млн долл. Навіщо 40+ млрд закладати в бюджет а не збити лайно в повітрі? Є розуміння?
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26.12.2022 20:33 Ответить
Пані, ви задаєте вже не форумних питань. Тому ми обговоримо це іншим разом, згода? А поки що просто ржем над оркосвинями
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26.12.2022 20:48 Ответить
москалями? А Бені нехай і далі виконують план нквс?
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26.12.2022 21:17 Ответить
Ні! Зараз ми схопимося за руки і стрибнемо з 25-го, або візьмемо по шмайсеру і зайдемо в офіс до зеленкіна. Так не буде
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26.12.2022 22:03 Ответить
Все буде грамотно, якщо буде. Це мрія на форумі, дівчинко.
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26.12.2022 22:56 Ответить
ага, приватні армії скоро будуть не тільки тут
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27.12.2022 01:20 Ответить
Най мене циганка вкраде
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27.12.2022 01:45 Ответить
А ще будуть рожеві поні, які какають нектаром. Дівчинко, тобі котрий рочок?
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27.12.2022 02:12 Ответить
В Чехии идёт ремонт украинской бронетехники полным ходом, ставят новые приборы, тепловизоры и прочие примочки...
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26.12.2022 16:39 Ответить
Земан закодувався чи це в нього тимчасове прояснення настало?
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26.12.2022 16:39 Ответить
Тільки ЗСУ змусять , вільний світ жуватиме соплі до другого пришестя
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26.12.2022 16:51 Ответить
Земан наш.
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26.12.2022 16:52 Ответить
Чехия с лета 2014 года поставляла все что могла,Даля Грибаускайте тогда уговорила и Чехию и Польшу и Словакию с Болгарией...если бы не эти страны.. было бы совсем тяжко,,казав Петро Порошенко...😝😝😝
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26.12.2022 16:55 Ответить
той при якому "купили" з пустим сейфом "приват" - почистили банки, склади ... навіщо його приплітати до тих хто справді побоювався вторгнення москалів до їхніх країн... Чому впевнений що П не патріот? Тому що знаю як котли робились і чим він був зайнятий в ті дні, знаю що робили з хлопцями які в порушення приказу відкривали вогонь у відповідь... Якщо ви це не знали то мабуть воно вам і не потрібно було...
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26.12.2022 20:29 Ответить
Дед, вали лучше ты--- помощи лучше не найти от тебя! Жри кнедлики и пивко чавкай на пенсии, не позорь свой народ.
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26.12.2022 17:19 Ответить
Все не просихає.
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26.12.2022 18:39 Ответить
Земан, и ты ?
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26.12.2022 19:04 Ответить
Шось у лісі здохло...
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26.12.2022 19:20 Ответить
Нарешті старий земан почав вживати пиво троха міцніше за 3,8))) уявляю що буде коли почне 5.5 і запивати не бєхєрєвкою а Гленфідіком...)))
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26.12.2022 19:36 Ответить
Вот что происходит если пить правильные таблетки.
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27.12.2022 05:28 Ответить
 
 