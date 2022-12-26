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Харьковская полиция разоблачила гражданку Украины, которая работала на ФСБ и вербовала агентов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

суд

В Харькове объявили заочно подозрение женщине, работавшей на кремлевские спецслужбы.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал начальник Следственного управления ГУНП Украины в Харьковской области Сергей Болвинов, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, полиция разоблачила гражданку Украины, которая вербовала коллаборантов.

В октябре следственные управления направили в суд дело в отношении "агента ФСБ" - жителя Харькова, который передавал россиянам данные об объектах ВСУ. Но расследование продолжалось, и следователи установили женщину, связанную с ФСБ, которая завербовала этого харьковчанина.

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"Установлено, что Людмила – уроженка Донецка, в 2014 году она работала медсестрой на стороне так называемой "ДНР". После этого переехала в Москву и работает на службы разведки РФ - в том числе вербует украинцев для получения координат и данных по перемещению военных на территории Украины", - отметил Болвинов.

Подозрение по ч. 1 и ч. 2 ст. 111 выписано заочно и вручено ее сыну – он не согласен с пророссийскими взглядами матери. Сама предательница объявлена в розыск.

Харьковская полиция разоблачила гражданку Украины, которая работала на ФСБ и вербовала агентов 01
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Для східних регіонів це не дивина, щодо колаборантів.
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26.12.2022 17:06 Ответить
это понаехи после голодомора
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26.12.2022 17:32 Ответить
Я знавал и во Львове ,офицеров армии ,а в Закарпатье вообще полно ,они 80 % за Хряка голосовали и за Медведкука с Балогой.
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26.12.2022 18:12 Ответить
Так хряк туда и загнал всю расейскую агентуру, которую ни Петя ни Вовочка не прогнали. Нужна чистка на местах, только не Петина люстрация.
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28.12.2022 14:02 Ответить
Таких полно во всей постсоветской территории и хватает и в западе.
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26.12.2022 17:18 Ответить
Там даже в Бахмуте сидят под обстрелами идиоты которые верят что город обстреливают ВСУ. Их всех надо отправлять на историческую родину на болота.
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27.12.2022 05:35 Ответить
 
 