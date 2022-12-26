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Российские захватчики перебрасывают свои резервы на Запорожское направление, но наступление на областной центр маловероятно

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти

На Запорожском направлении существенного усиления армии РФ пока нет, хотя туда россияне перебрасывают свои резервы. Поэтому наступление на Запорожье сейчас маловероятно, заявил в эфире национального телемарафона представитель Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.Новости.

По сообщению советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, враг перебрасывает свои резервы в Бердянск и Мелитополь. Ерин отметил, что в этих местах идет постоянное движение сил противника.

"Да, в последнее время наблюдалось определенное прибытие подразделений, но в то же время некоторые подразделения выводятся, некоторые заводятся. Существенного усиления на Запорожском направлении пока вообще не наблюдалось, но на определенных участках враг собирает силы, которые можно расценивать как потенциально наступательные", – сказал представитель ВСУ.

Однако на данный момент какого-либо конкретного направления или участка россияне не выбрали – время от времени враг меняет позиции.

"Это демонстрационные силы или подготовка к наступлению – пока сложно сказать", – отметил Ерин.

По его словам, пока не наблюдаются намерения и возможности врага попытаться наступать на Запорожье и оккупировать областной центр, однако небольшие российские подразделения и диверсионно-разведывательные группы время от времени пытаются проверить на прочность украинскую оборону.

"Все их попытки локализуются, противник с потерями, как правило, отходит или уничтожается", - добавил представитель ВСУ.

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Значить планують пізніше наступ
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26.12.2022 17:14 Ответить
Русский орел, потеряв корону, напоминает сейчас ворону.
Его, горделивый недавно, клекот теперь превратился в картавый рокот.
Это -- старость орлов или -- голос страсти,
обернувшийся следствием,эхом власти.

Иосиф Бродский
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26.12.2022 17:24 Ответить
 
 