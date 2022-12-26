Мельник рассказал немцам о табу, которые надо нарушить: танки, истребители, боевые корабли

Украине необходимы танки, истребители, боевые корабли, системы залпового огня, боеприпасы – это табу, которые должны нарушить западные партнеры.

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник в интервью агентству печати Германии dpa, пишет Handelsblatt, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Как отмечает немецкое издание, США пообещали передать Украине зенитные комплексы Patriot, и "Мельник теперь требует не только танков, но и западных истребителей и боевых кораблей для борьбы с российскими агрессорами".

Мельник выразил благодарность США за современную систему противовоздушной обороны, но отметил, что Запад должен разрушить еще много табу.

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"Понятно одно: есть еще много табу, которые нужно нарушить. Нам срочно требуются западные танки, истребители, боевые корабли, системы залпового огня, боеприпасы. Это мое единственное желание младенцу Христу", – заявил замглавы МИД.

По мнению Мельника, иначе война затянется и принесет Украине еще больше страданий, смертей и разрушений.

Он подчеркнул, удастся ли закончить войну в 2023 году, зависит от военной и финансовой поддержки союзников.

По словам Мельника, российский диктатор Владимир Путин готовит свою армию и соотечественников к очень продолжительной войне, но украинцы готовы бороться за освобождение своей Родины, в том числе и Крыма, пока дышат.

Замглавы МИД отверг возможность переговоров с Россией.

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"Все разговоры Кремля о предполагаемой готовности Путина к переговорам – чистый блеф, в основном, направленный на то, чтобы вызвать сочувствие на Западе, разъединить общество, в частности в Германии, и подорвать решимость наших союзников. Нельзя этого допускать", – сказал Мельник.

По его словам, пока нет другой альтернативы, кроме предоставления массированной военной поддержки Украине, чтобы создать реальный шанс для переговоров.

Мельник категорически исключил, что Украина откажется от своей национальной территории.

"Ни незаконная аннексия Крыма, ни присвоение Россией Донецкой, Луганской, Херсонской или Запорожской областей на востоке и юге страны никогда не будут признаны. Это неприемлемо для Киева. Такого никогда не будет", – сказал Мельник.