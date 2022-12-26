Мельник рассказал немцам о табу, которые надо нарушить: танки, истребители, боевые корабли
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Украине необходимы танки, истребители, боевые корабли, системы залпового огня, боеприпасы – это табу, которые должны нарушить западные партнеры.
Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник в интервью агентству печати Германии dpa, пишет Handelsblatt, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Как отмечает немецкое издание, США пообещали передать Украине зенитные комплексы Patriot, и "Мельник теперь требует не только танков, но и западных истребителей и боевых кораблей для борьбы с российскими агрессорами".
Мельник выразил благодарность США за современную систему противовоздушной обороны, но отметил, что Запад должен разрушить еще много табу.
"Понятно одно: есть еще много табу, которые нужно нарушить. Нам срочно требуются западные танки, истребители, боевые корабли, системы залпового огня, боеприпасы. Это мое единственное желание младенцу Христу", – заявил замглавы МИД.
По мнению Мельника, иначе война затянется и принесет Украине еще больше страданий, смертей и разрушений.
Он подчеркнул, удастся ли закончить войну в 2023 году, зависит от военной и финансовой поддержки союзников.
По словам Мельника, российский диктатор Владимир Путин готовит свою армию и соотечественников к очень продолжительной войне, но украинцы готовы бороться за освобождение своей Родины, в том числе и Крыма, пока дышат.
Замглавы МИД отверг возможность переговоров с Россией.
"Все разговоры Кремля о предполагаемой готовности Путина к переговорам – чистый блеф, в основном, направленный на то, чтобы вызвать сочувствие на Западе, разъединить общество, в частности в Германии, и подорвать решимость наших союзников. Нельзя этого допускать", – сказал Мельник.
По его словам, пока нет другой альтернативы, кроме предоставления массированной военной поддержки Украине, чтобы создать реальный шанс для переговоров.
Мельник категорически исключил, что Украина откажется от своей национальной территории.
"Ни незаконная аннексия Крыма, ни присвоение Россией Донецкой, Луганской, Херсонской или Запорожской областей на востоке и юге страны никогда не будут признаны. Это неприемлемо для Киева. Такого никогда не будет", – сказал Мельник.
Пожалуйста, подождите...
що у разі непоставок зброї, буде окупація України і тоді вже німцям
доведеться воювати із рашкою та із солдатами-українцями у російській армії
от тоді може бути реальний "можем павтарить".....
тупі германські кретини! 👿
Робить "грязную рабоtу "- паршивий поліцейський, а потім Зєля - "харошій" мєнт зкачає всі бонуси
Всім на всіх насрати - називається політика :---)))
Все Шольцу объяснил.
Путин ферштейн закончился!
Ні, справу Пороха-Байдена зачиняти не можна....😕
хоча, при чому у ній Порох? 🤔
Лише 33% за військову допомогу Україні....
Є Франція, Великобританія, США, Канада і безліч інших країн!
А то німці те повинні, німці це повинні!
В Німеччині тих танків, всього штук чотириста, враховуючи ті, що на зберіганні.
І яки кораблі потрібні?
Чи може думаєте, що протикорабельні ракети є виключно у нас і тому можна сміливо атакувати кацапів в Севастополі, Феодосії та навіть у Новоросійську?
Із цією технікою за літо ми були б на лінії 23.02.22
Німці перша економіка Європи і основа ЄС.
Навіть якби ***** збожеволіло настільки, щоб атакувати Німеччину, НАТО б точно відредагувало.
Завдяки нам Різдво мирно святкують Польща та країни Балтії.
Німці, як перша економіка Європи та основа ЄС має право на існування, а ми ніт?
Завдяки нам мирно Різдво святкує весь світ. Навіть американці це розуміють та віддячують нам за нашу відвагу, а українець містер Сміт вихваляє жопошників німців і майже не кричить « хайль хітлєр».
Через Німеччину нас не взяли у НАТО та ЄС. А пропаганду у них там робить кремль та його агентура.
Мій коментар був не до Вас, а до містера Сміта.
Навіть відносно ********?
Не треба бажане видавати за дійсне.
Танкові баталії були на початку війни під Київом, але не на Луганщині і Донеччині.
Зараз йде війна артилерії та високоточних ракет, а також позиційна війна під Авдіївкою та Бахмутом.
Міжгалактичні
По данным ZN.UA, самолеты перебросили на аэродром "Украинка" в Амурской области.
Зараз німці на другому місці по обсягам допомоги 14,6 мільярдів Євро, надали дві ******* системи ППО і за два місяці нададуть ще, але завдяки ідіотам, німців клянуть на весь світ!
А дикі кацапи це влаштують. Обов'язково!