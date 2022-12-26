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Российские ДРГ пытаются перебраться через Днепр возле Херсона, их сразу уничтожают, - ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,окупанти

Диверсионно-разведывательные группы врага пытаются переправиться на правый берег Днепра в районе Херсона, однако Силы обороны обнаруживают их и уничтожают. Пока украинские военные укрепляют свои позиции, ставят минные ограждения по всему берегу Днепра.

Об этом сообщил руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Евгений Ерин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Да есть определенные действия со стороны противника и его диверсионно-разведывательных групп, что касается деятельности на островах близ Херсона, есть попытки небольших разведывательных групп перейти на другой берег.

Вместе с тем наша разведка наблюдает за их движениями и наносятся, как правило, артиллерийскими средствами поражения удары по этим группам. Такие группы при обнаружении немедленно уничтожаются. Врагу не дают закрепиться, не дают развернуть свою деятельность в данном направлении", – пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тероборона Сумщины уничтожила российскую ДРГ, минимум 2 оккупантов убито, - ОВА
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Топ комментарии
+16
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Стали вам поперек горла,
Москалі їбучі
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26.12.2022 17:30
+15
Дніпро всіх кацапоорків приме - не кожна свинособака до середини допреться
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26.12.2022 17:27
+12
Странно что Amnesty International ещё не подняли голос про несчастных российских мальчиках в волнах Днепра.
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26.12.2022 17:51
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Диверсант. Конец войны.
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26.12.2022 17:26 Ответить
не дивіться ту муйню - дивіться слуга на роту вживу
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26.12.2022 17:30 Ответить
даже и не думал. просто название когда-то видел, а глядя на этого типа с фото, почему-то сразу вспомнилось
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26.12.2022 17:51 Ответить
Дніпро всіх кацапоорків приме - не кожна свинособака до середини допреться
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26.12.2022 17:27 Ответить
а тут ще злі погранці з ЗСУ разом - ракам підозра і свято!
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26.12.2022 17:36 Ответить
Весной днепровские раки будет размером с быка.
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26.12.2022 17:49 Ответить
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Стали вам поперек горла,
Москалі їбучі
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26.12.2022 17:30 Ответить
На що вони розраховують ці одічалиє?
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26.12.2022 17:34 Ответить
та не вміють вони рахувати - тупо пруться на соняшникі....
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26.12.2022 17:44 Ответить
оркам кому повезло тот понял что не в ту сторону плыл...
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26.12.2022 17:42 Ответить
Терористи на всіх напрямках намагаються закитдати наших Воїнів - м'ясом . При ***** родяться і за ***** гниють в Українських полях та кормлять дніпровських раків ! Слава Героям ! 💙
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26.12.2022 17:48 Ответить
💛
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26.12.2022 17:49 Ответить
Странно что Amnesty International ещё не подняли голос про несчастных российских мальчиках в волнах Днепра.
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26.12.2022 17:51 Ответить
А Грінпіс має захищати дніпровських раків, яким загрожує ожиріння та діабет 2го типу
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26.12.2022 18:24 Ответить
😂
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26.12.2022 18:27 Ответить
Мыши кололись, плакали, но жрали кактус
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26.12.2022 17:52 Ответить
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27.12.2022 00:35 Ответить
Російські ДРГ намагаються перебратися через Дніпро біля Херсона, їх одразу знищують

На тому березі, певно, наші виставили для принади пральні машини з унітазами, що так лізуть.
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26.12.2022 17:52 Ответить
Дуже дивно. Навіщо їм правий берег??

Думають брати Адєсу?
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26.12.2022 17:53 Ответить
рота вони розтуляють - саме туди і будуть брати....
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26.12.2022 18:09 Ответить
Кацапи, сер.
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26.12.2022 18:23 Ответить
Ховають зброю в схрони, лазять по місту під видом цивільних, винюхують наші позиції, наводять на них кацапську арту.

Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.
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26.12.2022 18:41 Ответить
якось Дніпро переплив впечатлить девачку! - вона зараз моя жінка і грендма... - я б і сьогодні поплив за її поряд мати...
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26.12.2022 18:02 Ответить
Не всяка х@йня Дніпро перепливе...
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26.12.2022 18:20 Ответить
Дніпровські раки від переїдання не можуть вибратися на сушу і залягли на дно😁
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26.12.2022 18:53 Ответить
Это постельные клопы ! А постельные клопы боятся термо обработки !
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26.12.2022 18:55 Ответить
не кожна кацапська риба долетить до середини Дніпра...
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26.12.2022 19:05 Ответить
Странно. Они ж там были еще месяц назад. Чего хотят нового разведать?))
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26.12.2022 19:28 Ответить
а давайте бубі ще одне звень на цепу ?....
чим менше клоп тим звонше бубен..
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26.12.2022 20:03 Ответить
 
 